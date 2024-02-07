Казахстан поднялся сразу на 58 позиций и занял 6-е место в рейтинге стран по количеству землетрясений

В конце января текущего года жители Алматы пережили весьма ощутимое землетрясение. Хотя оно оказалось не опасным и не повлекло каких-либо серьёзных последствий для строений и жизни граждан, это происшествие показало, насколько люди и само государство оказались не готовы к подобным ЧС.

Компания Ranking.kz собрала статистику землетрясений за различные годы в мире и в РК. Так, с 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее «тихим» годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности учёных предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены.

Непосредственно в 2023 году было зарегистрировано 1,7 тыс. землетрясений — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: это на 31% меньше, чем в «неспокойном» 2011 году, и в то же время на 27,7% больше, чем в «тихом» 2002-м.

По сводным вики-данным, в целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов — на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4–4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5–5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6–6,9 балла — 128, 7–7,9 балла — 19.

Самим разрушительным по числу погибших в 2023 году считается землетрясение, произошедшее в феврале в Турции и Сирии. Оно унесло жизни 62 тыс. человек. Магнитуда составила 7,5–7,8 балла. Также очень серьёзными были землетрясение в Марокко магнитудой 6,8 балла в сентябре 2023 года, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек, и землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 балла в октябре, в результате которого погибли почти 1,5 тыс. человек.

Что касается наибольшей магнитуды, это всё то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было).

В 2024 году, согласно данным earthquakelist.org, на 2 февраля больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда — 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда — 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда — 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.

В РК зарегистрировали уже 123 землетрясения за текущий год, наибольшая магнитуда — 7 баллов (то самое землетрясение в 262 км к юго-юго-востоку от Алматы). На сегодня страна занимает 6-е место из 100 в мире, причём в этом неприятном рейтинге Казахстан поднялся сразу на 58 позиций по сравнению с полным 2023 годом. Для сравнения: в 2023-м в стране зарегистрировали всего 55 землетрясений, наибольшая магнитуда — 5,3 балла.

Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02:14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла.

В целом с 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение — магнитудой 9,6 балла — было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов).

Непосредственно в Казахстане самое мощное землетрясение произошло 3 января 1911 года. Магнитуда составила 7,8 балла (23-е место среди всех стран). Землетрясение ощущалось на площади около четырёх млн кв. км. По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетрясения погибли 452 и были ранены 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также погибло около 13 тыс. голов скота.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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