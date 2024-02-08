«Спрос будет жёстким». «Ставка на силовиков — это плохо». «Нам нужен не старый и не новый, а нормальный Казахстан. Коллективный Назарбаев остался, он сидит в голове у многих». «Площадь Астана в Алматы, известная как Старая площадь, находится в частной собственности»

Сетевой Казахстан 8 февраля 2024г.

TIME . KZ . «Спрос будет жёстким» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на расширенном заседании кабмина остался недоволен проектами Налогового и Градостроительного кодексов, которые перешли по наследству от старого правительства, а также еле заметной отдачей двух недавно созданных министерств. Что ещё не оправдало ожиданий президента? Глава государства вышел к чиновникам с готовыми решениями. Он напомнил, как в сентябрьском послании поручил к 2029 году увеличить объем экономики страны в два раза. А в среду он назвал кабмину три сомнительных способа для достижения этой цели. Повышение НДС с 12 до 16 процентов — это не панацея… Второй источник развития страны — увеличение притока внешних и внутренних инвестиций… Третьим источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов… Кульминацией выступления стало заявление президента о необходимости экономической либерализации. По его словам, это выведет Казахстан на принципиально новый уровень развития.

«Тайна алматинской Старушки» — Площадь Астана в Алматы, известная больше как Старая площадь, или Старушка, находится в частной собственности. Но информацию об этом алматинские власти тщательно скрывают. Впрочем, правильнее, наверное, сказать — не афишируют. Но при этом всеми способами пытаются скрыть ответ на главный вопрос: кто владелец этого огромного участка городской территории?

KZ . MEDIA . «Ставка на силовиков — это плохо. Евгений Жовтис о назначении Олжаса Бектенова премьером» — Январские события серьезно напугали президента еще и в том плане, что тогда контроля именно за силовиками оказалось недостаточно. Ну и посмотрите, какой лозунг сегодня выдвинут? «Закон и порядок». Ничего не говорится про свободу, демократию, права человека. А кто будет обеспечивать закон и порядок? В первую очередь, силовики. Это совершено четкий, осознанный политический выбор ТОКАЕВА. Другое дело, всегда встает вопрос, как вы собираетесь контролировать силовиков? Сегодня контроль осуществляется в ручном режиме, персональном, за счет лояльности персон, доверия им. Сдержки и противовесы у нас не институциональные, а персональные.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат БУЛЬДЕКБАЕВ — «Правительство Смаилова сгубила политическая трусость» — Какую бы вы не назвали причину, она будет верна. Однако есть одна особенность – политическая робость бывшего премьера и его Кабинета. Достаточно вспомнить, кто занимался ликвидацией прорывов и аварий в Экабастузе? Первый вице-премьер Роман СКЛЯР. А кто вел переговоры в Лакшми МИТТАЛОМ после трагической гибели горняков в Карагандинской области? Это был уже президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. А когда еще один заместитель СМАИЛОВА и по совместительству министр иностранных дел Мурат НУРТЛЕУ вел все дела по помощи Кыргызстану после аварии на Бишкекской ТЭЦ, стало понятно, что трудные вопросы теперь уже бывший премьер-министр Казахстана не любит брать на себя. А ведь для настоящего политика любая сложность, это не проблема, а скорее возможность проявить себя. Смаилов, как специально, избегал этого.

Максат НУРПЕИСОВ – «Усиление КНБ: что происходит в главной спецслужбе страны?» — Комитет нацбезопасности в последнее время все чаще становится ньюсмейкером. Похоже, он реабилитировал себя перед верховной властью после Кантара, а теперь – перед обществом. Так или иначе, любому «справедливому режиму», как оказалось, тоже нужны проверенные десятилетиями спецслужбы. Но сейчас все еще сложнее – нестабильность как внутри, так и снаружи. Именно этим диктуется новая роль КНБ РК. Прежде всего, нужно помнить, что спецслужбы при любом тоталитарном, авторитарном или даже демократическом государстве всегда служат интересам правящей элиты и крайней редко – лояльной к нему части народонаселения. Это аксиому, которую нет надобности доказывать, но у нынешнего режима есть кое-какие особенности.

ZAKON . KZ . «Новые лица правительства: политолог оценил перестановки в Кабинете министров» — Состав нового правительства обновился на четыре человека, не считая самого премьера. Политолог Данияр АШИМБАЕВ дал свою оценку произошедшему и объяснил причины кадровых перестановок в правительстве — Но в целом было видно, что правительство к этой отставке не готовилось. По крайней мере, для Алихана Смаилова это было неожиданностью. Новому же премьеру – Олжасу Бектенову – президент сейчас дал карт-бланш и оказал большое доверие. Как правительство справится с новыми задачами, будем надеяться, что вытянут на «четверку».

FORBES . KZ . «Досым САТПАЕВ: Нам нужен не старый и не новый, а нормальный Казахстан» — Люстрация. Чистка аппарата. Столько чиновников нам не нужно. 80% людей, которые находятся на госслужбе, — это люди, которые не работают на страну. 20% можно оставить, повысить им зарплату, дать хороший социальный пакет и высокую ответственность. Это шанс выйти на пенсию состоятельным человеком, если ты будешь работать на страну, будучи чиновником… Коллективный Назарбаев остался, он сидит в голове у многих. Все они — продукты той системы, которую Назарбаев создавал десятилетиями… Людей не интересует рост ВВП. Людей интересует рост их благосостояния и защита их прав — политических, экономических, прочих. Справедливость — вот база поддержки гражданином своего государства.

AZATTYQ . ORG . «Токаев и его протеже Бектенов. Новому премьеру поставили старые задачи» — Спустя два дня после отставки правительства президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ почти час выступал на расширенном заседании, где ставил задачи новому кабинету министров. Он читал доклад об основных проблемах страны, за решение которых теперь отвечает Олжас БЕКТЕНОВ, имеющий навыки ловли коррупционеров.

SPIK . KZ . «Сумеет ли Национальный курултай сблизить власть и общество?» — В Казахстане прибегали к самым разным форматам диалога между государственными институтами и гражданским обществом, но до желаемого результата пока далеко. Соответствующие инициативы либо быстро сходят на нет, либо превращаются в монолог власти, либо напоминают разговор немого с глухим. Национальный совет общественного доверия не стал исключением. Неслучайно спустя три года, аккурат после январской трагедии, НСОД трансформировали в Национальный курултай, который, по задумке, должен стать ближе к народу.

«Кто и за чей счет внедряет в Казахстане «демократические ценности». Часть 3-я» — Тех, кто критикует деятельность прозападных НПО или финансируемых иностранными государствами СМИ, часто обвиняют в подверженности влиянию российской пропаганды. Тем самым отрицая наличие у таких людей способности мыслить самостоятельно и задаваться логичными вопросами. Например, таким: а зачем тем же американским структурам выделять сотни миллионов долларов на «развитие демократии» в других концах планеты? Интересная получается ситуация: казахстанские НПО или иностранные СМИ, зарегистрированные в Казахстане, получают финансирование из-за рубежа, но при этом вся их деятельность сводится к одному ― дискредитации действующей власти и дестабилизации общества. Конечно, это еще не государственная измена, но уже и не патриотизм.

RATEL . KZ . «Налоговая политика: хорошие новости с «камнем за пазухой»» — О новациях 2024 года в налоговом законодательстве и практике беседуем с известным казахстанским экспертом в этой сфере Натальей ЯНЦЕН — Настоящая проблема в том, что существующие налоги очень сложны по порядку исчисления, с огромным количеством нюансов, которые необходимо учесть при ведение бизнеса. И при этом правила игры на налоговом поле государством постоянно меняются. У нас ежегодно десятками изменений вносят в Налоговый кодекс. Очень сложно оставаться законопослушным налогоплательщиком при таких условиях ведения бизнеса и при исчислении налогов как раз потому, что сложность исчисления требует высококвалифицированных кадров по налогообложению. И очень большой проблемой и нагрузкой для бизнеса являются налоги и платежи с заработной платы.

VLAST . KZ . «Мы знаем только мужскую сторону истории нашего рода» — «История моих предков – моя история». Такой позиции придерживается команда инициативы Terek Story, которая намерена написать историю Казахстана через рассказы его жителей. Власть поговорила с командой проекта о новом взгляде на прошлое, семейной этнографии, а также стремлении создать географическую цифровую карту семейных воспоминаний.

GOLOS — NARODA . KZ . «Почему казахстанское общество не готово нести ответственность за детдомовских детей?» — В интервью YouTube-каналу «Голос народа» председатель совета матерей Ассамблеи народов Казахстана Назипа ШАНАИ и заместитель председателя Баян АХАТАЙ обсудили проблемы детских домов и детей сирот. Во время беседы они затронули судьбу Жанибека, казахского мальчика из Бельгии, который занимается поисками матери. Между тем, Назипа Шанаи отметила, что наше общество не готово брать на воспитание чужих детей — Я задаюсь вопросом, почему общество, которое так рьяно обсуждает мать Жанибека, которая его бросила, не берет детей из детдома и ответственность за их воспитание.

KAPITAL . KZ . «Санжар Шалкарбеков: Робототехника уже начала проникать в массы» — В ноябре 2023 года впервые в истории сразу три казахстанские команды, две из которых – из Robotek, поднялись на пьедестал почета World Robot Olympiad (WRO) в Панаме. В общем медальном зачете национальная сборная Казахстана впервые вошла в тройку лидеров, заняв второе место и пропустив вперед только абсолютного лидера – малайзийскую команду. На WRO в Панаме участвовали более 3000 учеников из 83 стран. В беседе основатель Robotek Санжар ШАЛКАРБЕКОВ рассказал о том, как развивается робототехника в нашей стране и ее перспективах, а также о мировых трендах и прогнозах в этой области.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.