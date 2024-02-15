«Казахстан строит более инклюзивную политическую систему и экономику». «В стране создается новый клан». «С премьером! Наследник?». «Как сделать казахстанцев богатыми». «Национальные меньшинства в Казахстане: нужен ли закон о защите их прав?»

Сетевой Казахстан 15 февраля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил перед членами Консультативного Совета Государства Катар и поделился видением Казахстана по текущей глобальной и региональной повестке дня — Казахстан строит более инклюзивную политическую систему и экономику, мы следуем принципам подотчетности и реформ. Мы честно относимся к своему прошлому, гордимся своим прогрессом и с решимостью смотрим в будущее. Мы привержены защите прав человека и реализуем целый ряд инициатив от гендерного равенства до охраны труда…

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «В стране создается новый клан» — Один из важнейших выводов, которые следуют из его последних кадровых назначений таков: в Новом Казахстане формируется новый клан. Он многолик, ибо в нем обозначились критерии пропуска в верховную власть, которые присущи авторитарным режимам: кулуарность, протекционизм, упование не на выдвиженцев из плюралистического гражданского общества, а на тех, кто в разные годы имел счастье работать с Токаевым в одном ведомстве (о МИД-изации кадровой политики я уже писал), личная преданность и лояльность, и, увы, трайбализм и местничество, которые были бичом старого Казахстана. И формируя свой клан, второй президент должен понимать, что именно он, назначающий этих новых чиновников и хозяев жизни Нового Казахстана, несет ответственность за их деяния.

Узакбай АЙТЖАНОВ, предприниматель, меценат – «С премьером! Наследник?» — Единственное логичное объяснение этому странному назначению на пост премьер-министра молодого генерал-лейтенанта Олжаса БЕКТЕНОВА – это подготовка наследника президента… Есть и сопутствующая конспирологическая версия назначения Бектенова премьером – якобы он нужен еще и для того, чтобы подчистить наследие человека, которому обязан своим становлением нынешний престолоносец. В первую очередь, минимизировать угрозу реваншизма, исходящую от окружения первого президента. Однако, причем здесь страна и народ? Чересчур рискованно сейчас играть в политические «шарики-малики» с прозревшим через кровь Кантара обществом. Междусобойчики в ущерб государственным интересам недопустимы.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Генеральская репетиция» — Пока новый глава правительства Олжас БЕКТЕНОВ, на днях сменивший генеральский мундир на цивильный костюм, сражается с полчищами любителей нажиться на госзакупках и пожить на широкую ногу в узком вроде бы коридоре бюджетных расходов, его старо-новые подчиненные заняты любимым делом — выдачей желаемого за действительное… Эта «преемственность» — самое, пожалуй, незавидное наследство, завещанное старым премьером новому. Если последний сможет побороть въевшееся в плоть и кровь отечественного истеблишмента лингвистическое донкихотство, то у него все получится. А от подчиненных, не выдержавших «проверку сбоем», ему стоит избавиться на сухом берегу — до завершения «генеральской репетиции».

SPIK . KZ . «Национальные меньшинства в Казахстане: нужен ли закон о защите их прав?» — В законодательстве развитых и демократических стран специально оговариваются права национальных меньшинств, связанные в том числе с сохранением их языковой, культурной идентичности и даже представительством в органах власти. Делается это с целью не допустить их дискриминации, обеспечить межэтнический баланс и стабильность. Не пришло ли время пойти на такой же шаг и в Казахстане, где численное доминирование государствообразующего этноса становится все более очевидным? И если да, то какие конкретно нормы необходимо принять?

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Как сделать казахстанцев богатыми» — Есть ли деньги в стране? Более чем: на не работающих на экономику банковских депозитах почти 19 трлн тенге, в пузыре ЕНПФ свыше 18 трлн, свободные остатки в фондах медицинского и социального страхования — еще два-три трлн. Спрашивается: почему в социальном по Конституции, а теперь еще и справедливом государстве Казахстан граждане хранят деньги у ростовщиков и к ним же бегут по нужде? Почему бы государству не взять на себя функцию хранителя и инвестора сбережений граждан, а в установленных случаях еще и кредитора? Если идея принимается, реализация — дело техники. ЕНПФ, ФСМС и ФСС консолидируются в национальную социально-страховую накопительную систему. Отчисления в них тоже объединяются в один платеж. Деньги расписываются по накопительным счетам граждан с правом использования ежемесячного лимита на оплату ЖКХ, другие покупки, стимулирующие местного производителя. И на долгосрочные цели: жилье, образование, лечение. Государство стимулирует рост накоплений и добровольные взносы, выплачивая на них бонус из средств Нацфонда.

«Головкин? А почему бы и нет?» — Слухи о том, что прославленный казахстанский боксер Геннадий ГОЛОВКИН может возглавить Национальный олимпийский комитет Казах­стана, поползли более недели назад. И с каждым днем эти разговоры принимают все более конкретные очертания. Если поначалу многие считали, что это информационная утка, то сейчас об этом говорят чуть ли не как об уже свершившемся факте. Называется даже дата, когда это произойдет, — 26 февраля. При этом сам GGG хранит молчание. Впрочем, как и нынешний глава НОК Тимур КУЛИБАЕВ. Хотя его подопечные пытаются доказать, что все это ложь и провокация.

EXCLUSIVE . KZ . «Ждет ли Казахстан экономический рост: скептики и оптимисты» — ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%, заявил президент Токаев на расширенном заседании правительства после обновления его состава. За 30 лет независимости такая задача ставится не впервые, но далеко не всегда она выполнялась. Причины были разные – от неготовности самой экономики до глобальных событий, тормозивших усилия правительства. 2023 год казахстанская экономика закончила на высоте – ВВП оправдал все ожидания и превысил прогнозы. Рост составил 5,1%. Вполне естественно, что президент распорядился не сбавлять темп и довести траекторию роста до 6% минимум в этом году. Но есть ли для этого реальные предпосылки? Оценки экспертов показывают большой «разбег» мнений.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Осторожное начало года: казахстанцы теряют потребительский оптимизм» — Индекс потребительской уверенности (CCI) после активного роста в конце 2023 года демонстрирует снижение, хоть и остается в позитивной зоне. Инфляция продолжает замедляться, в связи с чем казахстанцы реже фиксируют рост цен по итогам года и месяца и меньше переживают о будущем росте цен. При этом выросла обеспокоенность по поводу безработицы, а желание тратить и совершать крупные покупки сменилось сберегательными настроениями.

VLAST . KZ . «Пусть не продлить, но сделать жизнь качественной» — Ежегодно в паллиативной помощи — стационарной и на дому — нуждаются около 107 000 взрослых и 5 000-6000 маленьких казахстанцев. Получают ее примерно 38 000 человек — меньше 35 процентов. Медицинская, психологическая, социальная поддержка нужна не только тяжелобольным людям, но их близким. Одно из решений — мобильные бригады паллиативной помощи. Врачи, психологи, медсестры, социальные работники, которые на дому помогают пациентам. По официальным данным, они работают во всех регионах Казахстана, но статистика не отражает реальную картину. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

AZATTYQ . ORG . ««Верила в ұят». Казахстанка заявила об изнасиловании полицейским и целый год пытается это доказать» — В конце 2023 года в Казахстане заявили о нескольких случаях изнасилования женщин сотрудниками МВД. Как минимум трое полицейских отправлены под стражу. Министерство назвало это «неприятной и позорной ситуацией». Но далеко не все случаи насилия, в которых замешаны силовики, предаются огласке. Жанна Асембаева из Карагандинской области целый год пытается доказать, что её изнасиловал сотрудник полиции города Абай в присутствии коллеги. Последний, по показаниям девушки, тоже пытался её изнасиловать, а после неудавшейся попытки избил.

GOLOS — NARODA . KZ . «Имидж за 23 млн тенге: почему казахстанские чиновники не могут пересесть на дешевые автомобили» — Дорогие иномарки в Казахстане могут себе позволить не только олигархи, но и обычные чиновники, причем за счет государственного бюджета. Сколько стоит комфорт наших чиновников? «Голос народа» ознакомился с объявлениями по покупке автомобилей на сайте госзакупок за февраль и выяснял, почему чиновники не могут довольствоваться эконом-классом.

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