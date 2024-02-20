«Включение Казахстана в список «средних держав» мира — констатация факта». «Деелбасизация» при «втором елбасы». Тренды казахстанской политики и сигналы в риторике Токаева». «Казахстану нужна новая Акмола». «Нацфонд Казахстана один из самых непрозрачных в мире»

Сетевой Казахстан 20 февраля 2024г.

NG . RU . Андрей ВЫПОЛЗОВ – «Включение Казахстана в список «средних держав» мира — констатация факта» — Известный в Германии внешнеполитический институт «Фонд науки и политики» (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) не так давно опубликовал научно-аналитический сборник «Средние державы — важные акторы в международной политике», где Казахстан впервые включён в список мировых «средних держав» (в их число, например, входят Индия, Турция, Израиль). Европейский анализ «казахстанского кейса» весьма интересен, способствуя лучшему пониманию потенциала и перспектив развития крупнейшего в Центральной Азии государства. Выражаясь шахматным языком, для ЕС Казахстан превратился из слабой фигуры в нового геополитического ферзя. Как с таким не считаться? Название доклада о Казахстане с немецкого языка переводится афористично: «Делать одно, не отступая от другого» (Das eine tun, ohne das andere zu lassen). В этом изречении — кредо Казахстана, соль политики многовекторности, которую ведёт президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

AZATTYQ . ORG . ««Деелбасизация» при «втором елбасы». Тренды казахстанской политики и сигналы в риторике Токаева» — Политолог Шалкар НУРСЕИТ, проанализировавший выступления и интервью Касым-Жомарта ТОКАЕВА за минувший год, объясняет, отчего президент почти перестал говорить на тему политических реформ и почему последние тренды в политике свидетельствуют об усилении репрессивной машины и пророссийского вектора — Никто не гарантирует, что президент не сможет внести новые поправки в Конституцию, когда ему в голову придёт такая идея. Так что в ближайшие пару лет мы вполне можем увидеть очередные поправки, потому что самый главный закон страны не ограничивает действия президента в плане изменения Конституции. Здесь я бы хотел отметить, что сам Токаев официально признал, что президентские полномочия не ограничились после так называемых политических реформ, после двукратного изменения Конституции в 2022 году.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат БУЛЬДЕКБАЕВ – «Казахстану нужна новая Акмола» — В нынешнем году исполняется 30 лет, как парламент Казахстана проголосовал за перенос столицы из Алматы в тогда еще Акмолу. Сегодня можно много спорить о том, что открылись «безумные» варианты для воровства государственных средств, что не так все надо было делать и прочее. Но очевидно другое – делать это было нужно. Казахстан на четвертом году своей независимости просто не выживал без масштабного странового проекта, который определил вектор развития страны на десятилетия вперед. Но реактивное ускорение, приданное и набранное, за последние годы начинает ослабевать. Не будет в будущем таких масштабных новостроек. Мы видим сегодня, как город начал перестраивать наспех возведенные дворцы и общественные сооружения, успевшие еще и устареть во всех смыслах.

SPIK . KZ . «Сенаторы родом из «Егемен Казахстан» и ханы с султанами из далекого прошлого» — Журналистов в казахстанском парламенте пруд пруди: среди 50 сенаторов тех, кто работал в прессе, на телевидении, насчитывается 7, а среди 98 мажилисменов – 13. То есть, в обеих палатах практически каждый седьмой имел (а некоторые имеют по сей день) прямое отношение к СМИ. При этом трудно припомнить, чтобы они поднимали вопросы, касающиеся обеспечения в стране свободы слова. Куда больше их волнуют другие темы – например, празднование исторических дат.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Скандал на АНПЗ. Глава завода обратился к Токаеву и ответил на обвинения работников» — Генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжан ЖУСАНБАЕВ обратился к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ и рассказал о проблемах предприятия, передает azh.kz. Это обращение стало ответом Жусанбаева на претензии сотрудников завода по поводу его работы… Ранее заместитель генерального директора и главный инженер АНПЗ Адилет ШОШАНБАСОВ также обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, министру энергетики и в «КазМунайГаз». В своем письме он обвинил директора Галымжана Жусанбаева в непрофессионализме.

TENGRINEWS . KZ . «Скандал на АНПЗ: гендиректора и главного инженера сняли с должностей» — «По результатам работы комиссии АО НК «КазМунайГаз» принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО «АНПЗ» Галымжана ЖУСАНБАЕВА и заместителя генерального директора — главного инженера Адилета ШОШАНБАСОВА. Исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора АНПЗ ЛЫЗЛОВА Олега Александровича до принятия дальнейших решений», — говорится в сообщении пресс-службы «КазМунайГаза».

VLAST . KZ . «Касымхан Каппаров, экономист: «Нацфонд Казахстана один из самых непрозрачных в мире»» — С момента появления Национальный фонд всегда был подушкой безопасности, которую использовало государство в периоды кризисов. Однако изъятия из него продолжались и в благополучные для экономики годы. Власть поговорила с основателем издания Ekonomist и деканом Школы экономики и финансов университета AlmaU Касымханом КАППАРОВЫМ о том, как меняется предназначение Нацфонда в последние годы, почему он полностью подконтролен президенту и остается неподвластен обществу, можем ли мы отследить реальное изменение его активов и могут ли новые программы президента ухудшить состояние Нацфонда.

GOLOS — NARODA . KZ . «Пять попыток сдачи ЕНТ: оправдано ли такое количество шансов?» — Буквально через пару недель в Казахстане начнется проведение «мартовского» единого национального тестирования, передает «Голос народа». Оно будет вторым по счету с начала года. В общей сложности выпускникам предоставляется пять попыток. Наверняка, у выпускников прошлых лет возникает вопрос, почему система оценки знаний стала более благосклонной к детям, предоставив им более «тепличные» условия для поступления в вуз?.. Участие в «неосновных ЕНТ» необязательное, поэтому оно платное. Фактически оно предназначено для тех, кто желает подготовиться к основному тестированию в реальных условиях и для людей, не претендующих на государственный грант, но желающих поступить в казахстанский ВУЗ (например, выпускники колледжей прошлых лет).

TIME . KZ . «Где знания — там и кладезь денег» — Сфера образования Туркестанской области — в финансово-криминальной лихорадке. Сегодня в этой сфере расследуют сразу несколько уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств, и появляются все новые инфоповоды. В минувшие выходные стало известно о самоубийстве сотрудника отдела образования Мактааральского района. Еще одной новостью стало внезапное сгущение туч над сравнительно недавно назначенным руководителем областного управления образования Галымжаном ЖУМАШЕВЫМ.

«Просто больше негде жить» — Аким Западно-Казахстанской области проживает в VIP-резиденции региона. Ее годовое содержание обходится местной казне в 100 миллионов тенге. Эту резиденцию в Уральске построили 20 лет назад. Комплекс предназначен для проживания высоких гостей во время их рабочих командировок в Западно-Казахстанскую область. Сколько раз там ночевали официальные лица (и, возможно, не только), достоверно неизвестно. Ясно только, что это происходит нечасто. Как правило, деловые визиты высокопоставленных чиновников в регион носят кратковременный характер и ограничиваются рабочим днем.

NP . KZ . «Шаг вперед, два назад. Проблемы среднего профессионального образования в Казахстане» — Образование, как известно, является ступенькой к будущей профессии и благосостоянию человека. Так было во все времена, но в последние десятилетия многое изменилось. Система образования стала площадкой перманентного реформирования, подгонки под западные стандарты и т.д. Не сказать, что это реформирование пошло во благо. Больше всего досталось среднему профессиональному образованию.

INFORMBURO . KZ . «Интернет – бесплатно. Почему библиотеки Алматы работают ночью и чем там занимается молодёжь» — Кто и зачем сидит в библиотеке после полуночи? И при чём тут трейдинг на бирже США? С того момента, как две городские библиотеки перевели на круглосуточный режим работы, прошло почти шесть месяцев – самое время подводить первые итоги. Корреспонденты наведались в читальные залы после полуночи, чтобы выяснить, чем там занимаются горожане. Небольшой спойлер: далеко не только чтением.

CARAVAN . KZ . «За что казахстанские свекрови не любят невесток» — Есть поговорка, что одни свекрови делают вид, что любят своих невесток, а другие и вида не делают! То есть недолюбливают открыто. А, вот за что так они относятся к чужим дочерям, разбиралась корреспондент, запустив тему отношений свекровей и снох сразу на несколько женских форумов. Оказалось, казахстанских мамочек чаще всего раздражают те невестки, которых их сыновья привели в дом «без согласования» со старшими членами семьи.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.