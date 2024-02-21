«Должна быть диктатура закона и порядка… Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену». «Олжас Бектенов: Проверка испытаниями». «Женщины уже не уступают в ведении бизнеса мужчинам». «Казахстанские миротворцы едут на Голанские высоты»

День за днем 321 0
Сетевой Казахстан 21 февраля 2024г.

KAZPRAVDA.KZ. «Президент: Должна быть диктатура закона и порядка» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва

 

Касым-Жомарт ТОКАЕВ

 

Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Олжас Бектенов: Проверка испытаниями» — Как бюрократический работник Олжас БЕКТЕНОВ выдвинулся на том, что внимательно следил за исполнением поручений президента ТОКАЕВА. Уже по первым дням работы в должности премьер-министра понятно, что налаживание исполнительской дисциплины будет обязательным элементом его работы. Оно и понятно: как решать реально сложные задачи, если государственный аппарат как черный ящик (понятно закладываемое в него на входе, но неизвестно что будет на выходе)? После того, как г-н Бектенов потренируется «на кошках», ему предстоит выйти на арену с тиграми. Иностранные нефтегиганты контролируют все три крупнейшие нефтяные месторождения республики. В Тенгизе 75 % принадлежит американским Chevron и ExxonMobil, на Карачаганаке 76,5 % распределены между итальянской Eni, нидерландско-британской Shell и американской ExxonMobil, а в Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежит уже более 90 %.

FORBES.KZ. «Умут Шаяхметова: Курс тенге слишком сильный» — Выступая на форуме Women in Business, прошедшем 20 февраля в Алматы, председатель правления Halyk Bank Умут ШАЯХМЕТОВА прежде всего отметила, что говорить на подобных мероприятиях только о гендерных вопросах женщинам-предпринимателям становится неинтересно – Женщины уже не уступают в ведении бизнеса мужчинам, – уверена Умут Болатхановна. Оптимистично глава банка оценила итоги 2023-го, назвав его «годом новой нормальности» – Ситуация стабилизовалась, экономический рост мы показали достаточно хороший. Для нас как для банкиров был большой вопрос — соблюдение санкций. Определенные сделки мы как банк теряли в силу санкционных ограничений. Но мы привыкли, что всё время возникает много неожиданных моментов, изменений в государственной политике, на геополитической арене. И постоянное требование адаптировать бизнес к новым реалиям – это уже новая нормальность, – сказала она.

Украинский пример для Казахстана Украинский пример для Казахстана
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TIME.KZ. «В борьбе за пациента» — Каким министром была Ажар ГИНИЯТ? Как остановить распил и воровство денег в системе здравоохранения? Эксперт в сфере организации здравоохранения, основатель сети клиник амбулаторной помощи врач Лейла ИШБАЕВА отвечает на эти и другие вопросы в интервью — Если сейчас не принять срочных мер, казахстанское здравоохранение ждет дефолт — в фонде нет денег, чтобы покрыть все обязательства. Начиная с 2022 года ситуация с финансированием отрасли начала усугубляться. Систему методично разрывали. И я не могу понять, делалось это по глупости или специально.

«Караул, мы тонем!» — Атырау утопает в фекалиях. Из переполненных канализационных колодцев нечистоты вырываются наружу и вместе с талыми водами растекаются по центру города. В микрорайонах ситуация обстоит не лучше. Горожане взывают к властям, требуя объявить режим ЧС.

SPIK.KZ. «Война сравняла счет: миграция из Казахстана в Россию и обратно» — На этой неделе исполнится два года началу так называемой специальной военной операции российской армии на территории Украины. Она оказала влияние и на Казахстан: одним из ее последствий стало то, что впервые за весь постсоветский период количество уехавших в Россию на ПМЖ почти сравнялось с числом перебравшихся оттуда в нашу страну. Это, в свою очередь, позволило Казахстану выйти на положительно сальдо внешней миграции – такого не было уже двенадцать лет.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Власти признали, что программа переселения граждан с юга на север «не принесла ожидаемых результатов»» — Спикер сената Маулен АШИМБАЕВ признал, что программа добровольного переселения казахстанцев с юга на север «не дала ожидаемого результата».

 

Маулен АШИМБАЕВ

Китай представил «программу интеграции» Тайваня Китай представил «программу интеграции» Тайваня
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Выяснилось, что граждане, наоборот, стремятся уехать из северных регионов. Ашимбаев надеется, что новый закон о миграции учтет и примет новые меры для стимуляции граждан к переезду на север страны.  Во время правительственного часа, где обсуждали демографию, Ашимбаев заявил, что население значительно растет в южных и западных регионах. А в северных областях, наоборот, наблюдается тенденция к снижению.

GOLOSNARODA.KZ. «Чиновников много — радости мало: почему люди недовольны работой акиматов» — Казахстанцы часто жалуются на работу акиматов, при этом в некоторых областях трудится по 2000-3000 человек. Редакция «Голоса народа» решила выяснить, всегда ли большое количество чиновников равно высокому качеству работы. По данным АДГС, в казахстанских местных исполнительных органах (МИО), то есть в акиматах 17 областей и 3 городов республиканского значения, трудится 37 510 человек. Однако это только «фактические данные». Штатная численность достигает 40 377 человек, что означает почти 3000 открытых вакансий в акиматах. И вот интересный факт: каждый 533-ий казахстанец – представитель акимата.

ZAKON.KZ. «Особая командировка – особая подготовка: казахстанские миротворцы едут на Голанские высоты» — Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты. Это первая казахстанская миссия, в которой наши военнослужащие получили мандат ООН на самостоятельное развертывание. Какую подготовку прошли бойцы миротворческого контингента страны. Голанские высоты представляют собой горное плато, расположенное на юге Сирии и севере Израиля. Изначально Голаны принадлежали Сирии. Но в 1967 году в ходе «Шестидневной войны» Израиль захватил их большую территорию. Сирийцы с этим, конечно же, не смирились и периодически пытаются вернуть свои земли, причем не всегда путем переговоров. Поэтому у миротворцев, которые находятся на высотах, основная задача – не допустить, чтобы территориальный конфликт перерос в полномасштабные боевые действия.

VLAST.KZ. «Инициативы вязнут как в болоте» — Больше десятилетия алматинские активисты и неравнодушные горожане пытались добиться расширения списка памятников архитектуры, однако практика показала, что «снизу» это сделать невозможно. Только государство имеет право решать что является памятником истории, а что — нет. Что можно отремонтировать так, что от исторического облика ничего не останется (Дворец Республики), а что можно и вовсе снести (аэропорт). Власть рассказывает, почему борьба за сохранение исторических зданий превратилась в политический вопрос и как активисты и специалисты пытались добиться охранного статуса для алматинских зданий.

TENGRINEWS.KZ. «Cколько денег от государства получили Ермек Турсунов и Акан Сатаев на свои фильмы» — В Министерстве культуры и информации обнародовали данные по тратам на съемки казахстанских фильмов. Оказалось, что из сотни картин окупилась только одна. Подробности рассказывает Tengri Life. В министерстве сообщили, что провели анализ и выяснили, что представители сферы зачастую не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении. Отбором проектов для оказания государственной финансовой поддержки через открытые конкурсы занимается Центр поддержки национального кино.

СРП – это добровольно принятые кандалы СРП – это добровольно принятые кандалы
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AZATTYQ.ORG. ««Мама, не плачь, всё будет хорошо». Дискриминация детей, страдающих гемофилией, и тяготы их родителей» — Этим детям нельзя падать, получать травмы. Они с юного возраста учатся ставить себе уколы и крайне осторожно лечат зубы. У них гемофилия – нарушение свертываемости крови, когда даже незначительная рана может привести в объемным кровопотерям. В Казахстане с этим редким заболеванием живут больше 1600 человек, 500 из них – дети. Азаттык записал истории двух мам, которые каждый день борются за здоровье своих детей.

NP.KZ. «Цены на табачные изделия существенно выросли в Казахстане» — В Казахстане стали чаще покупать сигареты несмотря на то, что цены на них сильно выросли — сразу на 18,8 процента за год. Этот показатель оказался самым внушительным за последние восемь лет. Смогут ли казахстанцы позволить себе табак в ближайшие годы?

LITER.KZ. «За сколько казахстанцам предлагают купить диплом в сети» — При трудоустройстве на работу первое, о чем спрашивают многие работодатели, – диплом о высшем образовании. Оказалось, его отсутствие для некоторых не проблема – на сайтах объявлений можно найти предложения о покупке такого документа с обещаниями о его подлинности и наличии в базах данных. Стоит это недешево, да и сама авантюра сомнительна, ведь гарантий никто не дает. Журналист наткнулся на одно из таких объявлений и узнал, как работает эта схема.

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