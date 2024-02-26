Казахстанские шпажисты в одном шаге от Олимпиады, медаль юниорского чемпионата мира в шорт-треке и победный старт баскетбольной сборной РК в квалификации Кубка Азии

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: Париж всё ближе

Довольно успешно сложился для наших шпажистов этап Кубка мира, прошедший в немецком городе Хайденхайме. Это был шестой, предпоследний, турнир из семи, чьи результаты будут учитываться при распределении командных путёвок на предстоящую Олимпиаду-2024. Таких путёвок всего-навсего восемь – именно столько сборных будут допущены к участию в летних Играх, и среди них впервые в истории может оказаться казахстанская.

На снимке: команда шпажистов Казахстана (фото с сайта Международной федерации фехтования)

В стартовом раунде, 1/16 финала, она (в её составе, как обычно, были Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов, а также Ерлик Сертай в роли запасного), выиграла у шпажистов из Швеции – 45:36. Следующее противостояние, с испанцами, заставило понервничать. После семи мини-поединков из девяти наши парни проигрывали один укол, но затем Алимжанов сравнял счёт, а Шарлаимов довёл дело до победы – 45:43. На этой же стадии южные корейцы, одни из главных конкурентов казахстанцев в борьбе за олимпийские квоты, проиграли, причём крупно (что неожиданно), чехам. А лидеры рейтинга итальянцы, действующие чемпионы мира, были биты украинцами, которые в нынешнем отборочном цикле, в отличие от предыдущих, не показывали до этого дня высоких результатов.

Встреча наших фехтовальщиков с испанцами завершилась почти на полчаса позже, чем остальные матчи 1/8 финала. А всего через 40 минут им пришлось выйти на «битву» с венграми, 3-ми в текущем мировом рейтинге (не путать с олимпийским). То ли ребята не успели полностью восстановиться, то ли соперники оказались настолько сильными, но особой борьбы не получилось – 28:45. Зато в споре за 5-8 места казахстанцы победили «возмутителей спокойствия»: сначала чехов – 45:33, затем украинцев – 45:34. А наши обидчики венгры, выиграв затем и у серебряных призёров прошлогоднего мирового первенства французов, и у действующих олимпийских чемпионов японцев, завоевали «золото», заодно приплюсовав себе максимально возможное количество рейтинговых баллов.

На сегодня топ-4 олимпийской квалификации выглядит так: Италия – 321 очко, Франция – 297, Венгрия – 292, Япония – 290. Вряд ли что-то помешает им попасть на летние Игры. Казахстанская команда с 260 очками идёт 5-й. Согласно правилам отбора, ей надо занять самое высокое место среди тех команд из Азии, которые не входят в топ-4 (то есть, Япония нам уже не соперник). Шансы догнать нашу сборную есть только у корейской, идущей в рейтинге 6-й, но после Хайденхайма разрыв между ними увеличился с 19 до 26 очков. От американского континента и на Олимпиаду уже точно попадёт Венесуэла (сейчас на 7-м месте), от африканского – Египет (на 8-м), а от европейского претендуют Швейцария (на 9-м), Чехия (на 10-м) и Испания (на 11-м).

Ситуация окончательно прояснится через месяц, когда в Тбилиси пройдет этап Кубка мира, имеющий статус заключительного отборочного турнира.

Шорт-трек: есть первая медаль в истории!

18-летняя Алина Ажгалиева из Уральска, главного центра этого вида спорта в нашей стране, стала серебряным призёром юниорского чемпионата мира, завершившегося вчера в Гданьске (Польша). Ранее ни одной девушке из Казахстана не удавалось завоевать медаль мировых первенств в шорт-треке – ни среди юниоров, ни тем более среди взрослых.

На снимке: Алина Ажгалиева (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Алина отличилась на самой длинной дистанции 1500 метров. Она успешно преодолела сначала предварительный раунд (в нём приняли участие 49 спортсменок), затем следующий. На стадии полуфиналов Ажгалиева стала в своём забеге лишь 6-й (для продолжения борьбы за награды нужно было попасть в число двух сильнейших), но видеоповтор показал, что против неё нарушили правила, и она получила пропуск в финал. А там в споре восьми шорт-трекисток она проиграла только венгерке Майе Шомоди и получила «серебро». Бронзовая медаль досталась китаянке Лю Ванью.

Что касается наших парней, то они показали хороший результат в эстафете. Нурлан Каирбеков, Динмухамед Тажибай, Айбек Темирхан и Максат Уалиулла закончили финальную гонку 4-ми – после команд Китая, Южной Кореи и Японии.

Баскетбол: начали с победы

Началась квалификация мужского Кубка Азии. 24 сборные, распределённые по шести группам, должны выявить 16 команд, которые в августе следующего года соберутся на финальный турнир в Саудовской Аравии. По две лучшие из каждого квартета (всего 12) попадут туда напрямую, а занявшие третьи места разыграют оставшиеся четыре вакансии.

Казахстанские баскетболисты провели первый свой матч 23 февраля в Астане. Они принимали соперников из Индии. Стартовая четверть для нашей команды не сложилась – на первый перерыв она ушла, проигрывая три очка. Но затем собралась и, хотя сама нечасто поражала чужое кольцо, в то же время ещё реже позволяла делать это гостям. В итоге победа со счётом 63:50. Самым результативным в составе сборной РК стал Рустам Мурзагалиев, набравший 18 очков.

На снимке: Рустам Мурзагалиев с мячом (фото с сайта Международной федерации баскетбола)

Еще десять игроков внесли примерно одинаковый вклад – от трёх до шести очков каждый. В борьбе под щитами отличился Владимир Иванов, сделавший 11 подборов.

В этот же день в Тегеране встретились команды Ирана и Катара – наши главные конкуренты в споре за прямое попадание в финал Кубка Азии. В равной игре верх взяли хозяева – 76:74. Сегодня казахстанцев в Дохе будут экзаменовать катарцы. Квалификационный турнир продлится целый год и завершится 24 февраля 2025-го. К тому времени все участники группы должны по два раза сыграть друг с другом.

Настольный теннис: чемпионат завершился

Вчера в Пусане (Южная Корея) завершился командный чемпионат мира.

Напомним, что теннисисты мужской сборной Казахстана в своём квинтете сначала выиграли у саудитов (3:0), но затем уступили британцам (2:3) и немцам (2:3). В заключительном матче групповой стадии им необходимо было победить американцев, чтобы продолжить борьбу за высокие места. И это им удалось. Опытный Кирилл Герасименко уверенно одолел Сида Нареша, юный Аян Курмангалиев проиграл Нихилу Кумару, после чего Айдос Кенжегулов взял верх над Лянь Жиханом, а Герасименко поставил точку, выиграв в напряжённом поединке у Кумара. Общий счёт – 3:1. Как вы, наверное, обратили внимание, в составе сборной США были сплошь выходцы из Азии, которая доминирует в мировом пинг-понге.

В итоге команды Казахстана, Великобритании и США набрали одинаковое количество очков, но за счёт лучшей разницы выигранных и проигранных личных поединков (10-7) наша дружина стала 2-й в группе и вместе с британской (8-8) вышла в стыковой раунд. Из десяти побед, одержанных казахстанцами, семь на счету Герасименко, который на групповой стадии не потерпел ни одного поражения. А лучшими в квартете стали немцы – они вышли напрямую в 1/8 финала.

В стыковом матче наши парни встретились с индусами. Сначала Герасименко выиграл у Хармита Десая, затем Курмангалиев в равной борьбе уступил Шарату Камалу, а Кенжегулов – Сатьяну Гнанасеракану. После этого Герасименко сравнял общий счёт, одолев Камала, но в решающем противостоянии Курмангалиев не смог совладать с Десаем – 2:3. На этом чемпионат для казахстанцев завершился. Призёрами же ЧМ стали китайцы, французы, также проигравшие им в полуфиналах теннисисты Южной Кореи и Тайваня.

Теперь что касается женского турнира. Наша команда, за которую выступали Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова и Анастасия Лаврова, начала с победы над австралийской, аутсайдером группы, – 3:2. Но в следующих матчах со сборными Австрии, Гонконга и Португалии проиграла им «всухую» – 0:3. В итоге лишь 4-е место в группе, что не позволило им продолжить борьбу. Кстати, девушки из Гонконга вместе с француженками завоевали в итоге бронзовые медали. А в противостоянии за «золото» китаянки выиграли у японок.

Хоккей: финиш бесславного сезона

Сегодня состоятся заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ, после чего начнутся поединки «плэй-офф». А для астанинского «Барыса» сезон завершится. Он занял 11-е, последнее, место в Восточной конференции и второй год подряд оказался вне топ-8 и соответственно вне поединков на выбывание.

После поездки на Дальний Восток, где наш клуб одержал в матчах с «Адмиралом» и «Амуром» одну победу при трёх поражениях, он встретился на родном льду с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Не успела секундная стрелка совершить свой первый круг, как Аркадий Шестаков открыл счёт. Но менее чем через две минуты гости забили ответный гол, а ещё через пять вышли вперёд. Попытки хоккеистов «Барыса» переломить ход игры оказались безуспешными. Мало того, они пропустили ещё две шайбы – 1:4.

Точно такой же счёт был зафиксирован и в субботнем матче с «Ладой» из Тольятти. Единственную ответную шайбу в ворота гостей забросил Понтус Оберг. Это 47-е поражение казахстанского клуба в нынешнем чемпионате КХЛ при 20 поражениях. От «Адмирала», занимающего предпоследнее место в Восточной конференции, он отстаёт на 6 очков.

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