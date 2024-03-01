Проект концепции альтернативного Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года в свете реализации предвыборных обещаний и целеполаганий президента. Часть 4 (окончание)

Принят Координационным советом Альянса предпринимателей «Парасат» 16 февраля 2024 года

Часть 1, Часть 2, Часть 3

4. Удвоение ВВП

4.1 Экономический аспект

В формуле «стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 млрд долларов», неувязка. Ежегодный рост даже по 7 процентов обеспечил бы с 2024 по 2029 год включительно только 160% увеличения показателя ВВП. Тем не менее, даже такое достижение находится на грани осуществимого и дало бы исключительно благоприятный экономический и социальный эффект.

При этом следует понимать, что даже небольшой рост по линии наращивания сырьевого экспорта объективно неосуществим, и требуемый рост возможен исключительно в следующих направлениях:

а) наращивание объемов сельскохозяйственной продукции для импортозамещения на внутреннем рынке и для экспорта;

б) импортозамещение в части потребительских товаров на казахстанском рынке;

в) импортозамещение промышленных товаров для сырьевых экспортеров;

г) импортозамещение промышленных товаров для несырьевых казахстанских производителей;

д) высокотехнологичная переработка экспортируемого сырья для импортозамещения на казахстанском рынке и для поставок на внешние рынки.

Предлагаемые меры по выведению внешнего платежного баланса на устойчиво положительный уровень, фиксации куса национальной валюты, переходу Национального банка от роли заемщика у банков второго уровня к функции кредитора первой инстанции, а также и прямого инвестора, создание Народного ЕНПФ-банка, как хранителя и инвестора страховых накоплений граждан, вполне решает задачу получения правительством любых необходимых объемов внутреннего инвестирования.

Соответственно, на первый план выходит способность правительства разрабатывать дательные планы экономического роста по каждому из направлений, составлять межотраслевые балансы, планы взаимоувязанного развития инфраструктуры и отраслей промышленности, и организовывать их осуществление.

Ввиду ограниченности промышленного потенциала и собственного рынка Казахстана, ключевым для такого планирования и обеспечения экономического роста становится внешний аспект экономической деятельности.

4.2 Географический аспект

Территория Казахстана зажата между Российской Федерацией и Китаем, иной логистики для нашей страны не существует.

Транспортные коридоры через Каспийское море, через Туркмению или через Узбекистан имеет некоторое значение, однако заведомо ограниченное географическими или геополитическими факторами.

Так, некоторая часть нефтяного экспорта направляется по трубопроводу «Атырау-Самара» в глубь РФ, подавляющая же часть экспортируется по трубопроводу КТК до порта Новороссийск.

Это касается двух из трех нефтяных гигантов: Тенгиз-Шевройла и Кашаганского консорциума. Третий – Карачаганакский консорциум, целиком завязан поставками на Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Имеется еще возможность экспорта некоторой части нефти через систему нефтепровода «Омск – Павлодар-Шимкент», соединенную с Западом Казахстана и дополненную ответвлением на Китай. Однако этот направление в основном загружено поставками китайских нефтяных компаний, владеющих месторождениями в Казахстане, а также транзитом через нашу территорию в Китай продукции «Роснефти».

Фактически, весь стратегический нефтяной экспорт, определяющий состояние экономики Казахстана, завязан на идущий по территории России в российский порт трубопровод КТК. Попытки хотя бы частично зарезервировать этот маршрут выходом на нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» заведомо не могут стать альтернативой как по затратам и срокам, так и по прогнозам развития геополитической ситуации.

Аналогично ситуация со стратегическим обеспечением газом. Газоснабжение Запада Казахстана традиционно завязано на систему газопроводов «Бухара-Урал» и «Средняя Азия – Центр», запускаемую ныне реверсом – от «Газпрома» в Туркменистан и Узбекистан, с участием и Казахстана. Юг нашей страны традиционно завязан на поставки узбекского газа, ныне истощающиеся и оживляемые через российский реверс.

Стратегическое значение приобрел и газопровод из Туркмении-Узбекистана в Китай, проходящий по югу Казахстана, позволивший проложить трубопровод «Сары-Арка», подающий газ до Астаны.

Система железных и магистральных автодорог – тоже самое.

Экспорт металлургической продукции из Казахстана, как и импорт всей массы промышленных и потребительских товаров также безальтернативно завязан на российские либо китайские коммуникации.

Сам же Казахстан, в силу исторического освоения Степи, представляет из себя «приграничное» государство: в центре нашей страны находятся только Астана, Караганда и Жезказган, далеко отстоящие друг от друга. Все другие областные центры имеют по ту сторону границы крупные городские агломерации, тогда как транспортное общение между ними внутри ограничено громадными расстояниями.

4.3 Геополитический аспект

В договоре об учреждении Евразийского экономического союза прописано создание общих рынков нефти и газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Практический план по созданию этих рынков к 2025 году главы государств ЕАЭС утвердили еще задолго до ковида и СВО.

Тем не менее, при всей резко изменившемся геополитической ситуации, актуализация этих планов именно к 2025 году и далее становится определяющим для экономики и политики нашей страны фактором.

Ультиматум насчет НАТО и далее СВО положили начало процессу избавления евразийского исторического пространства от западного политического и военного присутствия. Характерно, что западный промышленный капитал в экономику Украины вообще не зашел, поскольку металлургические, машиностроительные, электроэнергетические и прочие производственные мощности, как и сельское хозяйство являются прямыми конкурентами Евросоюзу.

Послевоенное восстановление Украины будет происходить с ориентацией на евразийский рынок, иные варианты не имеют под собой реальной основы.

Казахстан же, наоборот, лишь частично оказался под влиянием поощряемого извне этнического национализма, русофобии и антисоветизма, и лишь поверхности приобщился к ценностям экономического либерализма.

Зато экономическая, а с нею и политическая система Казахстана оказалась под прямым владением и почти тотальным контролем западного капитала, — в части нефтегазовой и металлургической промышленности. А также через полное господство в монетарном секторе иностранных «инвесторов» и кредиторов.

Соответственно, по мере развязок военного противостояния на Украине, неизбежно начнется процесс вытеснения чужеродного присутствия в экспортно-сырьевой отрасли, с восстановлением над ней национального, в том или ином интеграционном формате, контроля.

Стоит напомнить, что важной частью начала противостояния Россия-НАТО-Евросоюз было требование расчетов за поставки газа в рублях, смысл которого – не замена валют, а перевод расчетов из иностранной юрисдикции в российскую.

Следует готовиться к применению этой начальной меры и в Казахстане.

4.4 Интеграционный аспект

Президентские целеполагания в части создания прочного промышленного каркаса, обеспечения экономической самодостаточности и устойчивом, на этой основе, наращивании ВВП ориентируются, разумеется, не на «глобус Казахстана». В масштабах отдельно взятой национальной экономики это неосуществимо, речь должна идти о создании в Казахстане такой части промышленного каркаса, который обеспечит экономическую самодостаточность на всем общем политико-экономическом и социально-культурном пространстве.

Априори, создание такого каркаса в сотрудничестве в Евросоюзом и США невозможно. Западные добывающие компании самым демонстративным образом игнорировали хоть какое-то импортозамещение собственных потребностей в оборудовании и материалов, не осуществили даже попыток добавки технологических переделов и инвестировали исключительно в закрепление и расширение экспорта богатств недр.

Разумеется, рынок Евросоюза прочно закрыт и для поставки на него хоть сколько-нибудь несырьевых товаров из Казахстана.

Примерно тоже относится и к Китайскому направлению. Поднебесная готова продолжать использовать Казахстан для добычи сырья и как транзитную территорию, максимум – как территорию размещения здесь экологически неблагоприятных производств. Единственная перспектива выхода казахстанских не сырьевых производителей на Китайский рынок – поставки сельхозпродукции. Ее следует использовать максимально, однако речи об общем производственном каркасе не может быть.

Совершенно очевидно, что дальнейшая перспектива экономического и социального развития Казахстана безальтернативно связана с углублением евразийской интеграции, а именно – с присоединением к союзной государственности.

Формы реализации этого императива могут обсуждаться, но вне союзной государственности будущее нашей страны и народа нестабильно.

4.5 ВИК и ГЧП – инструмент обеспечения президентского целеполагания

Если к задаче удвоения ВВП отнестись всерьез, надо исходить из того, что такая постановка вопроса отнюдь не нова. Вывод о необходимости форсированного индустриально-инновационного развития был сделан еще в ходе мирового кризиса 2007-2008 годов, первая пятилетка ФИИР запущена с 2009 года.

А потому при программировании будущих действий следует исходить из итогов уже трех пятилеток индустриального развития. Они таковы: по итогам 2009 года, первого года первой пятилетки, доля промышленного производства в ВВП составляла еще, по остаточной советской инерции, 53,6%, в том числе горнодобывающая промышленность — 30% и обрабатывающая 17,3%. По итогам же 2023 года, — последнего года третьей пятилетки ФИИР, доля промышленности в ВВП упала до 26,5%, в том числе горнодобывающей до 12,6%, обрабатывающей промышленности – до 14%.

Как видим, итогом всех действительно серьезных организационных усилий правительства и реально больших вложений стала дальнейшая деиндустриализация. Что было предопределено сложением четырех основных факторов:

а) географический аспект: крайне ограниченные по численности и платежеспособности городские анклавы, разделенные громадными расстояниями;

б) вмененная извне и имплементированная компрадорской правящей верхушкой «вывозная» экономическая модель, нацеленная на подавление даже попыток импортозамещения, то есть любого внутреннего производства;

в) также вмененное извне и органически усвоенное госаппаратом понимание экономики, как набора розданных в частные руки кусочков бизнеса, включая разорванные технологические цепочки, отрицание участия государства в экономике;

г) вмененный примат «независимости», фактически работающий на консервацию «многовекторного» использования Казахстана для добычи сырья на вывоз и вывоза доходов от внешнего финансирования.

Соответственно, реализация президентских целеполаганий возможно только при целенаправленном участии государства в противодействии всем блокирующим национальную индустриализацию факторам.

Механизмом предлагаются ВИК – вертикально интегрированные компании и ГЧП – государственно-частное партнерство.

А именно, создается Центр разработки и инициирования проектов ВИК-ГЧП во всех тех производственных и логистических цепочках, которые являются наиболее важными с экономических и социальных точек зрения.

Так, ВИК-ГЧП создаются по схеме «от скважины до бензоколонки» при производстве ГСМ, «от поля до прилавка» в агропроизводстве, «от скважины до конфорки» в газоснабжении, «от разреза до двора» в области обеспечения углем.

То же и в цепочках производства промышленной продукции: «от глинозема до колесных дисков», «от руды до кабельной продукции», «от окатышей и металлолома от утилизации старых авто до проката автомобильного листа и до нового автомобиля».

Государство в таких ГЧП выступает организатором ВИК через соответствующие налоговые и иные стимулы, входит туда долями имущества, обеспечивает целевое кредитование и инвестирование.

4.6 Устремленность президентской стратегии

До окончания президентских полномочий менее шести лет, в этот сжатый срок необходимо успеть не только реализовать данные народу предвыборные обещания, — уже сейчас важно, с какой перспективной задачей на будущее глава государства оставит пост преемнику.

Несомненно, это решение самой судьбоносной для Казахстана и всей Центральной Азии задача решения водной проблемы.

Достойная цель на следующую четверть века: канал Обь – Сырдарья – Амударья.

Добившись реорганизации энергорынка и развития электроэнергетики, можно приступить к решению масштабной на многие годы вперед задачи – восстановление Арала, обводнение Казахстана и Узбекистана за счет переброски части стока северных рек с использованием базовой дешевой казахстанской электроэнергии!

Необходимо, с учетом, разумеется, всех рисков и опасений естественной после Семипалатинского полигона радиофобии, начать строительство Балхашской АЭС, с особыми защитными мероприятиями относительно озера Балхаш. Это позволит в течение следующих 8-12 лет устранить разрыв между Северной и Южной энергозонами и обеспечить надежный базовый источник генерации.

Одновременно целесообразно осуществить достройку Экибастузской ГРЭС-2 оставшимися шестью блоками, с применением, разумеется, котлов и турбин со сверхкритическими параметрами и самых эффективных систем газоочистки.

Плюсом к уже начатому газовому реверсу, обратиться к «Газпрому» с предложением о соединении уже дотянутого до Астаны газопровода «Сары-Арка» с российскими газовыми сетями. Это позволит создать разветвленную газовую систему Узбекистан-Туркменистан-Казахстан-Китай с подключением России и широкими возможностями как экспортного, так и внутреннего использования. В частности, у Казахстана появится возможность дополнить базовую угольную и атомную генерацию необходимыми газотурбинными маневренными мощностями.

В результате появится межгосударственная, — с Казахстаном в центре, самая протяженная и надежная в мире, и по самым низким тарифам, газовая инфраструктура. И такая же, тоже самая протяженная, надежная и по самым низким тарифам, и тоже с Казахстаном в центре, межгосударственная энергосистема.

Все это и станет энергетической базой для реализации подробно разработанного еще в последние годы СССР проекта переброски части стока Оби в Казахстан и Узбекистан, конкретно – в Сырдарью и Амударью.

Дополнительно стоит подключить специалистов для разработки оптимальной схемы обводнения нашей страны, с Востока на Запад. В том числе продление великого наследия Каныша Сатпаева – канала «Иртыш-Караганда» до соединения с магистралью от Оби в Сырдарью.

Такая грандиозная стройка займет всю вторую четверть нынешнего XXI века, но это и нужно Казахстану. Помимо решения благороднейшей задачи обводнения Степи и многократного увеличения аграрного потенциала, это станет одной из основ общей индустриализации нашей экономики, в союзе с другими участниками ЕАЭС.