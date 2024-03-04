Как в минздраве триллион «зацифрилили». За Кулибаева вступились. Под завалами СИ могут оказаться 300 человек

Обзор Telegram и Youtube каналов

Казахстанским Telegram и Youtube-каналам, как всегда, покой только снится. Все еще спорят телеграмеры о влиянии на здоровье казахстанцев после перехода страны на единый часовой пояс. «А говорили время вспять повернуть нельзя» – шутят в «телегах». Но могут ли олигархи от сфер энергетики пролоббировать перевод часов в Казахстане? Людям не нравится, что платить за электроэнергию придется больше.

Петр Своик предложил создать Народный ЕНПФ-банк — его альтернативный проект национального развития страны обсуждает экспертное сообщество. А в конце прошлой недели «оборонку» взорвала новость о продаже единственного в СНГ производителя торпед с тепловым двигателем, а точнее 100% простых акций алматинского АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова». Через сутки торги отменили. Но процесс распродажи «оборонки» начался. К чему бы это?

Антикоровцы рапортуют о задержании экс-советника премьер-министра Ерлана Кожагапанова. Его подозревают в коррупции. Новость наделала шума и пресс-службам пришлось объяснять, что работал он еще при Аскаре Мамине, а сняли его при Алихане Смаилове в апреле 2022 года. Телеграмеры также сообщают, что в стране заблокировано свыше 1000 попыток перечисления средств на счета террористических организаций. Как с поля боя и сводки о борьбе с наркоманией. Полмиллиарда тенге, 80 тысяч доз мефедрона и более 1 тонны прекурсоров конфисковали в нарколаборатории в Астане сотрудники КНБ. Организаторы организовали промышленное производство «синтетики» и планировали открыть еще два цеха. И таких лабораторий «накрыли» уже с десяток.

В следующий понедельник – 11 марта, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу Бишимбаева. Стороны заявят ходатайства, а суд выяснит — нет ли препятствий для начала основного судебного расследования трагедии. Обычно это занимает один день, но в сложных делах, слушания могут затянутся.

Между тем, ТГ вновь сообщают об отказе феминисткам в проведении мирных митингов 8 марта. Шествия они планируют по всему Казахстану. Речь идет о шести городах — Алматы, Астане, Костанае, Кокшетау, Актобе и Караганде. А вот в Талдыкоргане решили построить пункт временного содержания собак и кошек на 200 мест. Правда сумма удивила — 742 млн тенге. Поэтому и горожане против — их возмутила стоимость скромного проекта.

Как Кулибаеву «задарили» 1,57 трлн тенге

«Байдильдинов. Нефть» – 1600 подписчиков на этой неделе

Экономист Олжас Байдельдинов встал на защиту Тимура Кулибаева и доказывает, что никто ему не «дарил 1,57 трлн тенге». Эту тему, к слову, в «телеге» бросились изучать многие эксперты. А поводом стали очередная пресс-конференция соучредителя и директора Общественного фонда по возврату активов «Elge Qaitaru» финансиста Оразалы Ержанова и опять-таки авторская передача незабвенного Вадима Борейко в Youtube-канале «Гиперборей».

«Значительная часть выступления посвящена сочувствию забастовщикам, хотя это спорные тезисы, тем более слова: «предки проливали кровь». Пора уже объяснить всем: нефть не принадлежит Западу Казахстана — это общее достояние Республики», — комментирует сначала пресс-конференцию телеграмер.

Такие заявления лишь усиливают протесты, к тому же «забастовки давно используются региональными группировками в своих интересах». А Фонд «Elge Qaitaru» и Оразалы Ержанов не предоставили доказательств связи ТОО «АктауНефтеСервис» (нефтесервисные услуги) с компаниями Кулибаева, отмечает автор.

«Казахстанская оппозиция и деятели зачастую не могут подтвердить свои «громкие» заявления или домыслы фактами», — заявил политолог.

Другой вопрос телеграмера: «почему авторитетный профессионал Вадим Борейко до сих пор предоставляет свою площадку для бездоказательных вбросов: «Подарок Кулибаеву: 1,57 трлн тенге. Корни забастовок в коррупции. Тарифы Клебанова / Оразалы ЕРЖАНОВ» и «Құлыбаевтың 334 миллион доллары мұнайшылардың мәселесін шешуге берілуі керек — Әсемпаз болма әрнеге»?

Политолог ссылается на официальные источники, которые свидетельствуют: структуры Кулибаева не имели и не имеют отношения к АНС, как и к забастовщикам частной компании.

И о самих забастовщиках. Компания осуществляет субподрядные работы по заказу ТОО «Oil Transport Corporation» и других ДЗО КМГ, пишет ТГ. «Ничего инновационного там нет — это транспортные услуги, перевозки, спецтехника и др. Бастующих нельзя называть нефтяниками. Средняя зарплата в месяц – свыше 700 тыс. тенге. Уровень зарплат и соцпакет в КМГ значительно выше, и рабочие (водители) требовали взять их в штат КМГ (зп более 1 млн) либо уровнять с ЕСОТ КМГ».

К слову, недавно уволенные забастовщики записали видео и разместили не где-нибудь, а в оппозиционном Youtube-канале «БАСЕ»: «Токаева в отставку! Нефтяники Жетыбая и Жанаозена объединились».

Тюремное выселение

«Ахметов» — 1 806 подписчиков на этой неделе

В Казахстане за все годы Независимости не было построено ни одной новой тюрьмы. Об этом пишет автор ТГ, со ссылкой на депутата мажилиса Абзала Куспана — тот поднял тему неудовлетворительного состояния тюрем.

«Здания рушатся, под руинами погибают люди. Перед тем, как обратиться с депутатским запросом, я побывал во многих тюрьмах Казахстана, встречался с представителями местной уголовно-исполнительной системы (УИС)…», — заверил депутат.

Преступников меньше не становится и тюрьмы нужны, поддерживает его автор ТГ.

И тут же свежая статистика. Председатель Антикора доложил президенту Токаеву, что в 2023 году агентство зарегистрировало 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – это руководители различного уровня. То есть, в прошлом году каждый день, в стране совершалось по 4-5 коррупционных преступлений.

Кстати, Куспан избран депутатом от Западно-Казахстанской области, где недавно сложилась невероятная ситуация с одной из тюрем. Решением суда СМЭС приостановлено использование старого следственного изолятора из-за его аварийного состояния. А точнее (цитата из решения суда) «сооружений и помещений за литерами Ж, Ж, З1, И, И1, И2, контрольно-пропускного пункта, питомника для собак, прогулочного двора для заключенных до устранения выявленных нарушений».

Фото из открытых источников

Сегодня там содержатся порядка 300 человек. «Старая тюрьма», как называют в народе СИ, была построена еще в 1867 году – зданию 157 лет, расположено оно в центре города. В прошлом году там рухнул лестничный пролет, а стены давно дали трещины. ГАСК — управление государственного архитектурно-градостроительного контроля по ЗКО, обследовало объект и потребовало срочно его освободить. Но слушать специалистов не стали, тогда ГАСК подало иск в экономический суд о приостановлении работы изолятора. Но выполнить решение суда невозможно из-за ветхости здания и сроков, говорят эксперты. Задержанные продолжают пребывать, руководство изолятора тянет время — готовит апелляционную жалобу и т.п.. шлет отчаянные письма по отделениям полиции и в суды, мол, изолятор «принимать задержанных больше не может». А тех, кто уже там «квартирует» «расселять» некуда — не везти же их в другие города.

Между тем, в пригороде Уральска еще в 2016 году за 11 млрд построили, (но не достроили из-за коррупционного скандала), самую большую в Казахстане тюрьму, где должны были содержаться 1500 особо опасных преступников со всего Казахстана — «Кресты». Построили по аналогии с питерскими «Крестами». В 2016 году стройку заморозили после суда о хищении 1,5 млрд тенге. Тогда руководитель подрядной фирмы «Бура Строй» Сергей Барабошко, получил 6,8 лет заключения. Сегодня новострой нужно переделывать, на что требуется еще не менее 6 млрд тенге.

А старый СИ пока работает. Правда говорят, каждый день, приходя на работу, сотрудники изолятора вместе с криминальными обитателями молятся, чтобы не оказаться в аду – т.е. под завалами здания. Апелляционная коллегия вряд ли отменит решение суда первой инстанции и несколько сотен задержанных нужно будет срочно куда-то вывозить.

Но почему-то депутат Куспан об этой истории не упомянул.

Лучше же поздно, чем никогда

«ФБРК» – 19 679 подписчиков на этой неделе

Сын Болата Назарбаева – бывший полицейский Нурбол, все еще судится с государством. Точнее с департаментом по управлению земельными ресурсами (ДУЗР). Битва идет за землю Ушконырского плато в Карасайском районе Алматинской области – это уникальное по красоте высокогорье с озером и пастбищными лугами. Прокуратура выявила нарушения, допущенные при предоставлении этих земель, и пытается вернуть их государству, сообщает ТГ.



По данным ТГ press.kz, на который ссылается телеграмер, Нурбол Назарбаев владеет там 9 241 га земли через подконтрольные ему компании — ТОО «Steppe AgroMeat» и ТОО «QazAgroCentre».

Департамент подал в суд три иска о признании незаконными и аннулировании договоров купли-продажи земельных участков. А в акимате района провели проверку на предмет законности передачи земель частным лицам и правомерность установления шлагбаума на Ушконырском плато. Нурбол Назарбаев в 2014 году занимал должность начальника следственного управления департамента внутренних дел (ДВД) Алматинской области. В том же году стал замом начальника ДВД области. В настоящее время экс-полицейский является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционного фонда «Prime Capital Holding», уточняет ТГ.

Неравные среди равных

«ORDA» – 142 996 подписчиков на этой неделе

Осуждённый бизнесмен Кайрат Боранбаев, который вернул государству активы на миллиарды взамен на свободу, в очередной раз пополнит бюджет, сообщает ТГ.

Об этом в кулуарах мажилиса рассказал зам председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

«Он уже приговором осуждён, ущерб возмещён. Помимо этого, он в бюджет ещё 120 млрд тенге дополнительно внес. В настоящий момент будут еще дополнительные вливания с его стороны. Поскольку есть другие уголовные дела — уклонение от уплаты налогов и хищение. В рамках этих дел сейчас идёт работа по возврату активов», — цитируют телеграмеры зампреда АФМ.

14 сентября Кайрат Боранбаев добровольно вернул государству активы на 90 млрд тенге, куда входили нефтяное месторождение, газораспределительная компания и другие объекты.

А в это время государство не может забрать у Алии Назарбаевой завод в Карагандинской области, пишут авторы ТГ. «Судебных исполнителей, которые должны были произвести опись имущества на заводе ТОО «Recycling Company» не пустили на предприятие. Завод должны были конфисковать в пользу государства по делу «Оператора РОП», связанного с Алией Назарбаевой».

По словам государственных судебных исполнителей Алия Назарбаева усилила охрану на территории завода. И несмотря на их законные требования, охрана их не пустила. Судебные исполнители уехали, а затем обратились в прокуратуру. Там обещали разобраться. С кем — не уточнили.

Что наша жизнь? Игра!

«Данияр Ашимбаев» — 9 290 подписчиков на этой неделе

Политолог комментирует Ерлана Карина, который на очередном заседании Совета по молодежной политике, завил: «лудомания становится одной из главных угроз национальной безопасности». На заседании обсуждали ход разработки проекта по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.

«Есть такой нюанс — помимо незаконного есть законный игорный бизнес, связанный с достаточно авторитетными фигурами», — пишет автор ТГ.

Он отмечает, что речь идет о легальных казино, которые действуют в специально выделенных территориях — Боровом и Капчагае. Последний стал областным центром, что ставит вопрос о возможной их передислокации в другой регион. Есть и проблема легальных букмекеров, «которые ведут весьма агрессивную рекламную кампанию на фоне разговоров о борьбе с лудоманией».

«Улицы мегаполисов забиты рекламой, интернет — баннерами и клипами. Регулярно проводятся телефонные обзвоны с предложением услуг. Такое ощущение, что пара-тройка всем известных контор демонстративно показывают свое влияние», — возмущается политолог, предлагая поставить эту «рекламно-маркетинговую политику в определенные рамки».

Действительно, какое уж тут противодействие лудомании. Иногда кажется, что в эту игру заигрались и те, кто призван бороться с этой бедой.

Как триллион-то зацифрилили?

«Злобная татешка» — 81521 подписчик на этой неделе

В 2023 году из сферы здравоохранения исчез один триллион тенге. Как заявляют авторы ТГ, причина этому — отсутствие цифровизации.

«Будут ли АФМ и Антикор искать этот триллион, если чиновник, который полностью провалил цифровизацию здравоохранения и медстрахования, — а на это обратили свое внимание президент, премьер-министр и сенаторы, уволен?», — спрашивают телеграмеры.

Недавно Telegram-канал выдал инсайдерскую информацию об уходе вице-министра Бейбута Есенбаева из минздрава. И вот появилось официальное сообщение о его отставке.

«Злобная татешка», конечно, не упустила возможность выложить списочек — чем им запомнился вице-министр по цифровизации здравоохранения «за свой период работы, длиною в полтора года». Например, записывал на скрытый микрофон своего предыдущего шефа Олжаса Абишева, которого потом осудили. По его же словам, устройство ему было «выдано» сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу — тогда главой Антикорра был нынешний премьер Олжас Бектенов. Или вот — обещал запустить ядро Еhealth — «это электронный паспорт здоровья, который до него внедрила команда Биртанова, но Есенбаев так и не смог сдержать свое обещание».

Какой вывод из этого делать? Либо это кризис кадров, либо кризис у тех, кто такие кадры находит и назначает. Ну, и триллионы на дороге не валяются, – если сняли, может и дело будет.

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