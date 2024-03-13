Война Миров. Самокапкан Европы

Для Евросоюза знакомство с реальностью протекает более болезненно, чем у России

Болезненная реакция европейских политиков на последние боевые успехи Москвы объясняется отсутствием у них плана «Б» для войны на Украине. План «А» коллективного Запада подразумевал сокрушение Российской Федерации с последующей фрагментацией, получение репараций и прямой доступ к российским ресурсам. Демонизация Владимира Путина в информационном пространстве выступает инверсией страхов европейской правящей элиты. Западные политики приписывают российскому лидеру ту линию поведения, которую они сами бы проводили на месте Кремля, окажись в его текущей позиции.

Из истории Второй мировой войны известно, что у Финляндии не было плана «Б». Военно-политическое руководство Хельсинки исходило из победы гитлеровской Германии над Советским Союзом и все свои действия строило на этом фундаменте. Окунаться в новую реальность пришлось уже в процессе развала военной машины Третьего рейха.

Румыния наоборот продемонстрировала заранее заготовленную многовекторность. Поэтому сначала румынские войска бок о бок с немецкими дошли до Волги, а потом вместе с советскими солдатами вели бои против нацистов на территории Венгрии и Австрии. Румынский король Михай совершенно справедливо награжден орденом «Победа», поскольку сильно помог СССР в стратегическом плане, когда перешел на сторону Москвы. Вообще Михай I проводил политику рискованную, но не авантюрную.

После того, как Кремль 24 февраля 2022 года начал СВО, европейские старые и новые (Швеция, Финляндия) члены НАТО рассудили формально здраво. Россию удалось спровоцировать на войну, после чего на нее в режиме пулемета вывалили пять пакетов санкций и стали спешно готовить новые. А санкций и так с 2014 года накопилось несколько тысяч штук. В 1941-45 годах Советский Союз против держав Оси воевал в союзе с США и Великобританией, а теперь весь англосаксонский блок (включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию) вместе с Евросоюзом против Москвы.

Современная Российская Федерация представляет собой довольно бледную тень по сравнению с СССР образца 1941 года, если исходить из принципа историзма. К тому же в санкциях против Москвы участвуют Япония, Южная Корея, Тайвань – далеко не последние страны современного мира.

Слухи о коррупции в России подтвердились полностью. Большая часть олигархов оказалась предателями. У массы топ-чиновников, банкиров и дипломатов в голове либеральная матрица. Вообще пятая колонна в российской правящей элите была и остается многочисленной. Генеральский и адмиральский корпус перенасыщен бездарями, потому что десятилетиями на высшие посты продвигались люди, в отношении которых среди критериев отбора военные таланты не фигурировали.

В общем, на Западе была спешно сколочена антироссийская коалиция, чтобы у всех ее сертифицированных участников потом были справки на предъявителя при разделе добычи в границах РФ.

Что же для Запада пошло не так? В первую очередь советское наследство, которое оказалось промотанным не полностью, несмотря на чудовищные потери в образовании, здравоохранении, науке, сложных производствах. Если бы российское руководство задумало СВО на десяток лет позже, то под такую акцию не оказалось бы ни материальных, ни людских ресурсов. Потому что ученые, инженеры, управленцы из эпохи коллективного созидания уже вышли бы из продуктивного возраста, а поколения людей периода индивидуального потребления для перегрузок военного времени пригодны мало (в своей основной массе).

Вторым неучтенным фактором стала активизация русского культурного кода. Кремль стал играть на этих струнах осторожно и от безысходности, потому что русские архетипы жестко требуют социальной справедливости (как они ее понимают и интерпретируют). В общем, русский культурный код находится в антагонизме к олигархату, особенно сырьевому и монопольному, из-за чего команде Владимира Путина приходится двигаться на данном поле зигзагами и петлями. В свое время в Российскую Федерацию целенаправленно завезли 11 млн мигрантов, чтобы ослабить типовые русские архетипы инокультурными вливаниями.

Фактически хозяин Кремля с первых дней СВО твердит Западу: давайте договариваться! Мы еще не начинали! Потому что, если логика борьбы заставит российскую правящую элиту активировать русский культурный код на полную катушку, процесс станет неуправляемым. Другими словами, раскочегаренные архетипы заставят государственное руководство действовать по их правилам. Пока это происходит в ползучем режиме, но требования войны принуждают политическое руководство России все активнее прибегать к кодовым словам и лозунгам, чтобы попадать в резонанс с общественными настроениями и запросами.

Запад вообще и Евросоюз в частности интерпретировал призывы Владимира Путина к переговорам как позицию находящегося в кризисе торгаша, то есть в качестве слабости, а потому была принята политическая линия на разгром России на поле боя. Больше всех про это говорили Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен, но и генсек НАТО Йенс Столтенберг не сильно отставал.

Военные поставки Киеву подкреплялись экономическим давлением на Москву. Если мы сравним режим санкций 2023-го года с 2022-ым, то он по всем параметрам стал гораздо жестче. А в декабре 2023 – январе 2024 года произошел квантовый скачок в усилении антироссийских санкций. Многие китайские банки – опасаясь санкций от США – перестали принимать платежи в юанях от российских контрагентов за подсанкционное оборудование. Сами компании-производители из КНР порой отказывают в продаже тех же станочных комплексов российским покупателям, чтобы не потерять более емкий рынок в Северной Америке и Европе.

Сейчас Кремль сильно спасает третий неучтенный фактор – союзники по гибридной войне. В свое время многое было сказано про поставки северокорейских снарядов в Россию (счет идет на миллионы). Вместе с тем Иран за 2023-ий год тоже отправил Москве 300 тысяч артиллерийских боеприпасов (это на целый месяц полноценных боевых действий МО РФ). Плюс Тегеран поставляет дроны-камикадзе и ракеты малой и средней дальности. С помощью иранских специалистов в РФ построено уже три завода по производству «Шахидов»/«Гераней», которые постоянно модернизируются.

Белорусская инженерная школа, сохраненная и во многом приумноженная Александром Лукашенко, сегодня активно помогает в развитии российского ВПК. По сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года производство военной продукции в России выросло в 10 раз. Осенью 2023 года многим казалось, что российское военное производство вышло на плато. Однако зимние месяцы и наступившая весна показывают, что объемы разнообразных изделий для армии растут.

Когда американская военная помощь Украине из-за разногласий между демократами и республиканцами встала на паузу, то главным донором военной и экономической помощи для Киева стала Германия. Олаф Шольц категорически не хочет, чтобы после сокрушения режима Владимира Зеленского на границах Объединенной Европы встала армия, которая на континенте одна умеет сражаться в современную войну.

Президент Путин постоянно говорит обтекаемыми формулировками-ребусами, но если на них посмотреть в ретроспективе, то в 2023-ем они в отношении Берлина стали гораздо жестче, чем в 2022-ом, а в текущем году еще злее, чем в прошлом. Экс-президент Дмитрий Медведев вообще жжет, как из «Солнцепека».

В качестве потенциального военного аргумента канцлер Шольц имеет 6 бригад бундесвера (плюс части усиления и поддержки). С российской стороны только в сражении за Авдеевку совокупно участвовали 7 бригад. В этом году в Германии вроде как призовут 4 (четыре) тысячи человек на срочную службу, которую раньше отменили. Смешная численность будущих призывников объясняется дефицитом казарменного фонда – их негде дислоцировать.

Лихорадочное размещение военных заказов на заводах Евросоюза показало, что европейские государства сильно деиндустриализированы. Первоначальные прикидки о том, что ЕС нужен год для раскачки военного производства, оказались взглядом советского инженера. Люди, хорошо знакомые с индустриальными, финансовыми и организационными реалиями Европы, утверждают, что на должный уровень военное производство выйдет за три года.

По статистике экономика ЕС в 15 раз больше, чем у России. Однако финансовые спекуляции, консалтинговые услуги, страхование имущества и масса других сфер экономической деятельности имеют крайне опосредованное отношение к реальному промышленному производству. К тому же сфера ВПК Объединенной Европы оказалась довольно коррумпированной, в том числе в таких странах как Нидерланды, на которые раньше даже подумать такое было неприлично.

А есть еще разнообразные дополнительные неприятности большего или меньшего размера. Например, Китай с октября 2023 года не поставляет в Евросоюз специальный вид хлопка, который используется для производства нитроцеллюлозы, а уже она выступает базой при выпуске пороха. Эксперты считают, что Поднебесная весь этот хлопок использует «в себя», поскольку после 24 февраля 2022 года экспорт китайских вооружений резко сократился – наращиваются внутренние военные запасы.

Аванпостом НАТО по отношению к России выступает Польша, которая в 2023 году практически удвоила военные расходы, доведя их до 4% от ВВП. При этом планы увеличить сухопутные войска с 4-х дивизий до 6-ти отстают от намеченного графика. В 2010 году Варшава отказалась от всеобщего призыва, перейдя на контрактную службу. С одной стороны, в прошлом году набрали рекордное количество новых контрактников, а с другой многие прежние военнослужащие ушли на гражданку. Поляки видят, что дело идет к большой войне, и далеко не все намерены ее встречать в первом эшелоне.

Тем временем Эстония, Латвия и Литва передали Украине все имевшиеся у них в наличии тяжелые системы вооружений. В Прибалтике интуитивно чувствуют, что примерно на 146% наработали себе на оккупацию от Москвы. Русский культурный код требует наказывать за те вещи, которые сделали Таллин, Рига и Вильнюс. Вариативной остается лишь степень расплаты.

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