Матч-реванш для Дональда Трампа

На прошлой неделе завершились процедуры по определению кандидатов от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах в США

Внутрипартийные выборы (праймериз) вполне ожидаемо завершились выдвижением Джо Байдена от Демократической партии и Дональда Трампа от Республиканской. Таким образом, 5 ноября состоится своеобразный матч-реванш, в общих чертах, повторяющий выборы 2020 года.

Кандидаты сознательно позиционируют предстоящую избирательную кампанию как некий поворотный пункт в политической истории США, придерживаются максимально ожесточенной риторики: «либо мы, либо они». Степень политической экзальтации у рядовых обывателей настолько обострилась, что реально может привести к массовым столкновениям на почве непринятия победы кандидата-противника.

Социологические опросы на текущий момент показывают победу Дональда Трампа. При этом гипотетическая победа кандидата-республиканца запускает процедуру расследования массовых фальсификаций во время президентских выборов 2020 и выборов в Конгресс 2022 годов.

Механизм фальсификаций основан на так называемом голосовании по почте – абсолютно не верифицируемом. По задумке избиратель должен прийти на избирательный участок заранее, получить бюллетень лично, но отправить может по почте. Таким образом нет необходимости идти на избирательный участок непосредственно в день голосования. Есть и исключения – пожилые избиратели могут подать заявку и на доставку бюллетеня по той же самой почте. В таком случае проверка правомерности выдачи бюллетеней лежит на муниципальных служащих.

Что же произошло в 2020 и 2022 годах? Губернаторы-демократы дали команду муниципалитетам на массовое оформление избирательных бюллетеней на заведомо пожилых жителей штатов – тех которые либо не в состоянии прийти на участок, либо даже уже умерли, но в силу инерции бюрократической машины пока числятся в списках социальных служб – ведь для оформления выданного бюллетеня достаточно номера водительских прав или номера медстраховки. Затем выданные таким образом бюллетени были массово заполнены в пользу кандидатов от Демократической партии и отправлены по почте. Внешне все формальные критерии законности соблюдены, но жив ли сам избиратель (имеется ли он физически «в наличии»), и действительно ли проголосовал за демократов – большой вопрос.

В условиях шаткого равновесия электоральной поддержки двух партий подобные трюки становятся вполне рабочими схемами. Даже нескольких сотен тысяч бюллетеней может быть достаточно чтобы решить исход выборов федерального уровня.

Раскрытие данной схемы в ходе предстоящего расследования со стороны республиканцев приведет к возбуждению уголовных дел в отношении высших функционеров Демпартии, а также губернаторов-демократов. А при установлении массовых фактов фальсификации выборов в так называемых «колеблющихся» штатах работа Демпартии может быть вообще парализована – под сомнение можно будет поставить легитимность всех конгрессменов и сенаторов выбранных в 2022 году. Поэтому сейчас у Демократической партии нет вариантов – Дональд Трамп не должен выиграть выборы ни при каких обстоятельствах.

Сфальсифицировав «победы» в 2020 и 2022 годах команда Байдена попыталась оторвать у республиканцев часть прежней сферы влияния – через «разбавление» республиканских штатов (например, таких как Техас и Флорида) новыми «демократическими» избирателями.

Для этого практически полностью были сняты ограничения для мигрантов на юге страны – предполагалось, что увеличение доли натурализованных латиноамериканцев изменит электоральный облик республиканских штатов. В итоге губернаторы-республиканцы стали грузить мигрантов в автобусы и вывозить в «демократические» штаты, чтобы хоть как-то снизить градус социальной напряженности и преступности на подведомственных территориях.

Еще одно важное направление работы – бюджетирование предстоящих агитационных мероприятий. К выборам предвыборные штабы ключевых партий подходят с разными фондами: демократам уже удалось собрать более 130 миллионов долларов, республиканцам – всего около 30. Но по мере приближения даты начала избирательной кампании финансовая поддержка демократов будет усиливаться.

Так в частности Алекс Сорос (наследник Джорджа Сороса и действующий управляющий Фонда Сороса) призвал не допустить победы Дональда Трампа и пообещал выделить на избирательную кампанию Байдена до одного миллиарда долларов. Аналогичной позиции придерживаются и крупные банкиры с владельцами ведущих цифровых компаний.

Кроме того, нужно учитывать и колоссальную «черную кассу» демократов, сформированную за счет средств, выделяемых на поддержку Украины, но по факту даже не покидающих Вашингтон.

Возможности республиканцев пока существенно ниже. Они в большей степени опираются на промышленный капитал и реальный сектор экономики. Собственных ресурсов Дональда Трампа тоже меньше, в сравнении с Соросом. Промышленники США – нефтянка, агропром и оборонка, — по объективным причинам не смогут «влить» в бюджет республиканцев сумму, сопоставимую с той, которую дадут банкиры и «цифровики».

Поэтому команда Дональда Трампа вынуждена искать асимметричные решения, которые позволили бы достичь результата за счет меньшего бюджета. Пока ставка сделана на личную харизму кандидата – Трамп, в отличие от Байдена, не производит впечатления глубоко больного человека. Однако этого будет недостаточно, ведь за Байдена будет «голосовать» административный ресурс в штатах, подконтрольных демократам. А потому Республиканской партии нужно принимать принципиальные решения по мониторингу избирательных кампаний в стране – у них уже дважды украли выборы федерального уровня. Пока Трамп пытается отмобилизовать свой электорат через формирование образа внутреннего врага. Так на недавнем предвыборном мероприятии в штате Огайо он заявил, что поражение республиканцев на предстоящих президентских выборах приведет к «кровавой бане» в США.

Без решения проблемы адмресурса демократов шансы на победу Трампа в 2024 году будут невелики. Даже если он и победит на очных выборах (как и в 2020 году), ему все равно «нарисуют» поражение через «почтовое голосование» мертвых душ.

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