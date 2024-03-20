Что волнует душу казаха во второй декаде марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

DIALOG.KZ. «Часть общественного мнения против религиозного дурмана. И Президент с этим согласен» — «Молодежь портится в мечетях». Житель Сарыагаша сказал, что дети спешат не в школу, а в мечети, пишет Adyrna.kz. В связи с тем, что во время своего выступления на заседании Национального курултая президент Казахстана затронул тему деструктивных течений, журналист Асхат Ниязов опубликовал на своем телеграм-канале мнение жителя города Сарыагаш. В своем интервью житель этого города, говорит что нынешние дети вместо науки и знании выбирают религию.

Имамы начинают их привлекать в мечеть уже с пяти-шести лет. Поэтому он хочет, чтобы президент страны предпринял меры, чтобы детей до 16-18 лет не пускали в мечети, а мужчинам младше 45 лет запретили носить бороду. И надо сказать, что такие сигналы глава государства услышал. Ибо на недавнем Курултае в Атырау, К-Ж.Токаев в своем докладе уделил пристальное внимание к этой проблеме и однозначно высказался за ее жесткое купирование.

«Если говорить правду, то мечети портят нашу молодежь. У нас нет будущего. Потому что имамы начинают привлекать в мечети детей с пяти-шести лет. Умные дети бросают знания и школу и уходят в религию. Возможно, завтра эти дети станут учителями, докторами, учеными, но их сбивают с нужного для них пути. Это надо запретить. Когда мы говорим имамам, они противятся, не любят такие разговоры, во всех мечетях это можно увидеть, не сказать, что это на все 100 процентов, но больше 50 процентов. Мы говорим, когда надо они сами придут в религию, они и после 18 лет могут придти, но имамы начинают привлекать их с пяти-шести лет», — сказал житель города.

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За бывшего президента Казахстана заступился Жаксылык Кулекеев. Его мнение опубликовали на Abai.kz. Ученый просил простить экс-президента Нурсултана Назарбаева. По мнению государственного деятеля и ученого Жаксылыка Кулекеева, за 30 лет Назарбаев проделал великолепную работу, поэтому он хотел бы, чтобы народ простил елбасы.

«Я считаю, что необходимо разделить тиранию или преступную деятельность президента и окружающих его людей. Роль Назарбаева в укреплении независимости государства, для будущих поколений очень высока. Если мы сейчас будем оскорблять этого человека, то это приравнивается оскорблению суверенитета. Поэтому в этом плане мне бы хотелось, чтобы народ простил елбасы. Есть близкие члены семьи и люди, которые были близки к семье, даже если они и не были близки, но они были в окружении этого человека, которым общение с этим человеком принесло много пользы. Прощать их или нет, все зависит от их действий и преступлений», — сказал Кулекеев.

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«Можно ли детям поститься?», — задается вопросом издание Nege.kz. 11 марта мусульмане всего мира вступили в Рамадан – месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья, курения и развлечений от восхода до заката. В связи с этим издание опубликовало мнение некоторых артистов и теолога, относительно детей, которые в священный для мусульман месяц держат оразу. Своим мнением поделились известные артисты Меруерт Тусипбаева, Гульнур Оразымбетова, Сембек Жумагалиев и теолог Кайрат Жолдыбай. Выяснилось, что уже взрослые дети Меруерт Тусипбаевой и Гульнур Оразымбетовой не первый год держат оразу, поэтому они не против. Однако они хотели бы, чтобы доктора перед месяцем Рамадан рассказывали бы школьникам какой может быть вред от поста. Сембек Жумагалиев заявил, что против того, чтобы дети постились, потому что для растущего организма это вредно. Теолог Кайрат Жолдыбай рассказал, что детям до 15 лет по шариату можно не держать оразу.

«Если говорить с точки зрения детей, читающих намаз, то я совершенно против так называемого фанатизма. Конечно, нужно иметь веру, но и она имеет свои границы. Стоит задуматься, когда ребенок, который не может отличить добро от зла в жизни идет в религию. Примером могут послужить женщины и дети, уехавших в Сирию. Мы сами выросли в советском обществе, где говорили, что «религии нет», воспитывались знаниями, которое давали наши родители и учителя. Хоть и не постились и не читали намаз, мы проявляли уважение к старшим и к младшим, росли в духе патриотизма. В системе образования мы не должны перекладывать все проблемы на плечи учителей, а как общество и родители должны работать над развитием личности ребенка. Необходимо принять закон, касающийся поста, молитвы и ношения хиджаба студентами в образовательном центре», — заявила Меруерт Тусипбаева.

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Назира ДАРИМБЕТ – ««Держать оразу — бесполезно»: кому не стоит поститься в Рамадан» — Такую «фетву» издал пользователь под ником Тортуыл Шокан (он — экс-заместитель акима Аягозского района Восточно-Казахстанской области (ныне — область Абай) Нуржан Молдашев, — пишет Skfnews.kz со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Запомните! Для тех людей, кто держит себя в «чистоте» каждый день, не нужно держать оразу, которая наступает один раз в год. А тем, кто 11 месяцев ест «дерьмо», от одного месяца голодания пользы нет. Смотришь на фотографии на разговении тех, кто 11 месяцев ходит, образно говоря, «без трусов», они, надев платки, строят из себя невинных девиц. А мужчины будто были заблудшими все эти 11 месяцев, теперь словно впервые видят своих родных, проявляя к ним любовь. А нельзя все это делать каждый день? Давайте избавляться от такой вот кампанейщины», — написал он на своей странице в Facebook.

Его пост вызвал различную реакцию пользователей.

«Хочу держать оразу, чтобы сбросить лишний вес. В обычное время невозможно это сделать, то той, то еще что-нибудь», «Отбросив веру, это же вредно для здоровья, 12 часов не ешь вовремя, потом на ночь наедаешься, это ужас, вредно же для желудка», «11 месяцев иваны, 1 месяц — имамы. Вчера те, кто отмечал 8 Марта, новогодний корпоратив, выпивали, сегодня сидят невинные, очищаются, так сказать», «Да, вы правы, есть такие, которые 11 месяцев пьют, гонят, потом превращаются в «ангелов», — написали они в комментариях под постом.

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Акимат Павлодара потратит 10 миллионов тенге на праздничные концерты с участием певцов Розы Рымбаевой и Кайрата Нуртаса, но это возмутило жителей города, пишет Stan.kz.

В Павлодаре на Наурыз выступят Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас. Праздничный концерт пройдет 22 марта на Центральной площади. На гонорары звездам из бюджета города выделили в общей сложности около 10 миллионов тенге. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.

«Основная сумма ушла, конечно, на наших звезд. Мы понимаем, что Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас это достаточно затратно. Общий их гонорар составляет около 10 миллионов тенге», — рассказала Светлана Гладышева, отвечая на вопрос об общих затратах города на праздничную программу.

Эта новость возмутила пользователей сети и жителей Павлодара.

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Народная артистка на своем концерте ответила родственникам Заманбека Нуркадилова, которые все время выдвигают различные обвинения в адрес Макпал Жунусовой, пишет Minber.kz.

«Говорят, тот убил, этот убил Заке. Наверное, как-нибудь скажут: Макпал убила. От них можно и это ожидать, слышала и такое. Дети Заке распространяют такие разговоры. Но бог все видит, не ходила бы так спокойно, если кровь была на мне», — заявила Макпал Жунусова во время выступления на своем недавнем концерте.

По ее словам, в тот трагический день она находилась дома, хотя родственники Заманбека Нуркадилова говорили, что Макпал в тот день не было.

«Все знают, водитель знает, что я не выходила из дома в тот день. Заке застрелили во втором особняке. Примерно в 19.15 его застрелили, потому что я говорила с ним в 18.40. Он крикнул с балкона, чтобы я не приходила в тот дом», — рассказала она подробности.

Как говорит Жунусова, все, что происходило в тот день, было записано на камеры видеонаблюдения, но Кайрат Нуркадилов распорядился, чтобы все видеозаписи передали полиции.

«Он без моего разрешения отдал все записи. На 14 камерах из 16 есть записи, кто входил и выходил из дома. Когда Заке погиб, я везде кричала, говорила: его убили. Но ни дочь, ни сын, ни первая жена, никто же не сказал, что он не мог себя убить. Это они же подписались под документами, где было написано, что Заке сам в себя выстрелил, не я это сделала. Так что пусть не действуют мне на нервы», — заключила Макпал Жунусова.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахские традиции ― феномен, который сохраняет национальную безопасность» — На портале Sn.kz под авторством Айши Жақып вышла заметка о том, что казахские традиции являются одним из элементов, сохраняющих национальную безопасность. По словам автора, из таких религиозных традиций, как проведывание, ритуальные обычаи, 7 дней, ас и т.д., сложились единые религиозно-национальные традиции: через интеграцию с национальными элементами.

«В те времена, когда эти традиции соблюдались, в наших степях преобладало единство, не было религиозного раскола. Следовательно, как источник непримиримости к какой-либо культурной экспансии казахские обычаи всегда были оплотом национальной гордости, самобытности. В нынешнее время в процессе глобализации этот исторический опыт имеет большое значение. Это феномен, который сохраняет национальную безопасность и уникальность, нашу высокую идентичность в духовность», ― подчеркнула автор.

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На портале Аdyrna.kz появился текст с высказыванием Нәбижана Мұқаметханұлы об исследовании соседних государств. По словам автора, в Китае более тридцати институтов и центров, изучающих Россию, Казахстан и Центральную Азию.

Их интересы затрагивают историю и всестороннее изучение нынешнего состояния стран. Эти институты и центры финансируются из государственного бюджета грантами на различные проекты. Таким же образом ученые из этих учреждений приезжают в Казахстан и по несколько месяцев или лет проводят исследования.

«Из таких институтов у нас существует только Институт востоковедения им. Р. Сулейменова. Но объектом их исследования являются восточные страны, охватывающие в том числе и Китай. В последние годы данный институт начал публиковать результаты исследований по актуальным темам, имеющим большое прикладное значение, углубляясь в изучение современного Китая. Это долгожданная тенденция», ― заключил Нәбижан Мұқаметханұлы.

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««Российских учителей намерены направить в школы Казахстана»: что это значит и к чему может привести» — На портале Zhasalash.kz была опубликована заметка о намерении России направить учителей русского языка в казахстанские школы. Утверждается, что Россия намерена направить в школы Казахстана учителей, которые будут преподавать русский язык и предметы на русском языке. Тем самым они намерены повысить квалификацию казахстанских педагогов.

«Заявление Мишустина не то, что стоит говорить равноправному соседу. В противном случае почему группа, обсуждавшая вопрос пропаганды русского языка в Казахстане, не раскрыла вопрос о состоянии казахского языка в России? Почему Бектенов не высказался о том, что в России нет ни одной казахской школы, когда Мишустин заявил, о намерении построить школу в Казахстане?» ― говорится в статье.

По словам автора, для строительства школ и отправки учителей в Казахстан в самой России недостаточно развита сфера образования. Он отметил, что они по сей день пользуются устаревшей программой и оборудованием советских времен.

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На портале Zhasalash.kz вышел материал с высказыванием Асылхана Мамашұлы о роли женщин в казахском обществе. Журналист напомнил, что с приходом к власти Токаев поставил условие: «в политических партиях должно быть 30-40% женщин и молодежи». Позже в закон внесли изменения. Поэтому среди политических партий, в целом в парламенте должно было быть не менее 20-30% женщин.

«В политике в основном мужчины. В целом женщины поднимают головы только тогда, когда в обществе усиливаются социальные проблемы, и начинается дефицит продуктов питания. После вступления в независимость наше социальное положение ухудшилось. Люди не могли найти пропитание. В то же время, возможно, благодаря жизненной силе казахстанские женщины вышли из дома с полосатыми сумками. Все поезда, автобусы были переполнены нашими женщинами, которые перевозят товары. Когда мужчины не знали, что делать, женщины работали на благо семьи. До 2000 года была целая эпоха. Благодаря характеру, самоотверженности этих женщин большая часть казахских семей выжила», ― поделился автор.

По его мнению, несмотря на то, что во время кризисных ситуаций вклад казахстанских женщин является довольно весомым, женская роль в общественно-политической жизни отрицается. Он так же подчеркнул, что, несмотря на горделивые высказывания о казахских женщинах, отношение к ним продолжает оставаться на низком уровне.

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На портале Stan.kz была опубликована заметка о проблеме неграмотных объявлений и рекламе на казахском языке. По словам автора, сейчас на рекламных щитах, табличках и экранах можно встретить огромное количество объявлений, которые были безграмотно написаны на казахском либо переведены в виде кальки. Например, таких как: «талғамға сай жалатқыштар», «қуатылдым», «тіпті, бетер күшті», «әзірлеу майлықтары». И это лишь немногое из этого списка.

«В отношении неправильно переведенной или неграмотной рекламы на основании поступивших материалов из центральных и местных исполнительных органов, обращений физических и юридических лиц, материалов в средствах массовой информации проводится разъяснительная, предупредительная работа с посещением субъектов предпринимательства, оказывается методическая помощь. Если после предупреждения объявления остаются не исправлены, будет наложен штраф в соответствии со статьями 75 и 729 Кодекса об административных правонарушениях», ― рассказал председатель языкового комитета Ербол Тілешов.

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RATEL.KZ. «Нужны ли Казахстану российские школы» — Как известно, в рамках популяризации русского языка в Казахстане Россия планирует открыть на юге Казахстана три школы, обучающие на русском языке. Но возникает вопрос, разве в Казахстане мало русского языка и русских школ, рассуждает Қуаныш ҚАППАС в газете «Жас Алаш».

Есть данные, по которым за последние 20 лет русскоговорящих людей в мире стало меньше примерно на 100 миллионов человек. Русский язык сдает позиции и в мировой науке. Например, в 2020 году на английском языке было опубликовано 6 млн 266 тысяч научных трудов, а на русском всего 37 тысяч 559.

Но в Казахстане у русского языка нет проблем. Русским школам ничего не грозит, 3 тысячи 657 школ из 7 тысяч 842 обучают детей на русском языке. В этом плане Казахстан — уникальное государство.

— Открытие российских школ – часть большой политики, которой, видимо, Казахстан не может открыто противостоять. Но, учитывая нынешнее положение России, затея открывать свои школы в Казахстане похожа на некую попытку самоуспокоения. На трехмиллионном юге Казахстана три школы России погоду не поменяют, — говорит педагог Өмір ШЫНЫБЕКҰЛЫ.

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Инициативу президента о смене главного символа Казахстана обсуждают в казпрессе. На национальном Курултае президент предложил изменить герб Республики Казахстан, потому что там много элементов из советской эпохи.

Историк, профессор Берекет КАРИБАЕВ считает, что в нынешнем гербе нет ничего плохого — «Лично меня наш герб ничем не раздражает. Этот вопрос следует задать советникам, которые предложили такую идею президенту. Ясно, что замена герба не меняет ничего, но потребует серьезных финансовых, интеллектуальных и физических затрат, которые следовало бы направлять совершенно на другие цели и направления», — говорит профессор на dalanews.kz.

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Народная артистка Казахстана, певица Макпал ЖУНУСОВА после гастролей в город Костанай осталась оскорблённой поведением руководства региона, пишет Stan.kz.

“Спасибо вам, костанайцы, концерт прошел замечательно. Однако очень жаль, что не пришел на мой концерт ни один местный руководитель, ни аким, ни глава управления культуры. Нас никто из чиновников не позвал, не налили даже чашки чая. Спасибо жителям Костаная! Но снимите вашего руководителя по культуре с должности”, — высказалась артистка.

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