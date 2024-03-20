«Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана». «Глава Минфина сообщил о полной готовности к четвертому этапу всеобщего декларирования». «Как делили Среднюю Азию, и почему Казахстан не сразу стал союзной республикой?

Сетевой Казахстан 20 марта 2024г.

KAZPRAVDA.KZ . «Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана» — ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Президентском центре.

Ассамблея народа Казахстана (АНК) создана 1 марта 1995 года и призвана реализовывать государственную политику по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

TENGRINEWS.KZ . «До 3,6 миллиона тенге: новые штрафы могут ввести в Казахстане» — Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Также будут внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, депутаты инициировали законопроект во исполнение поручения Главы государства по принятию комплекса законодательных мер для борьбы с игровой зависимостью среди населения.

VLAST . KZ . «Глава Минфина сообщил о полной готовности к четвертому этапу всеобщего декларирования» — Министр финансов Мади Такиев во вторник в ходе заседания правительства заявил о полной готовности к проведению четвертого этапа всеобщего декларирования с 1 января 2025 года, который затронет 13 млн человек.

AZATTYQ- RUHY. KZ . «Сагинтаев поговорил с Путиным» — Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Фото: kremlin.ru

С российской стороны в переговорах также приняли участие заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук и помощник Президента Юрий Ушаков.

В ходе встречи отмечалось, что за 10 лет взаимный товарооборот между РФ и РК вырос почти в два раза.

TIME . KZ . «Не всегда это благое дело» — Минфин предлагает ввести учет граждан, собирающих деньги на благотворительность.

Дело в том, что суммы сборов на матпомощь достигают порой миллиардов тенге, но не всегда их используют по назначению, заявил министр финансов Мади ТАКИЕВ во вторник на брифинге в правительстве.

«А всё так же ночью снится вам деревня?» — Государство призывает родившихся в селах бизнесменов помочь развитию их малой родины.

Нынешнее правительство взялось за «старое» — сократить социальный разрыв между городом и аулом и тем самым остановить миграцию сельского населения. Для этого кабмин предлагает еще ряд налогов и обязательных платежей местного населения и хозсубъектов оставлять в бюджетах сельских округов, а также активно работать с успешными коммерсантами, чтобы они инвестировали в развитие их родного края.

ZAKON . KZ . «Афганцы по поддельным паспортам хотели попасть в Европу через Алматы» — Управлением пограничного контроля «Алматы» Погранслужбы КНБ совместно с Департаментом КНБ по Алматы и при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее страны Европы через территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ, 16 марта при попытке дачи взятки должностному лицу в размере 5 тыс. долларов с поличным задержаны четыре гражданина Афганистана.

SPIK . KZ . «Как делили Среднюю Азию, и почему Казахстан не сразу стал союзной республикой?» — 100 лет назад, весной 1924-го, начался процесс национально-территориального размежевания Средней Азии.

Прямыми его последствиями стали обретение Казахстаном тех границ, которые с небольшими изменениями сохранились по сей день, и появление новых государственных образований, получивших – одни раньше, другие позже – статус союзных республик, что позволило им после распада СССР провозгласить свою независимость.

SPUTNIK.KZ . «Наурызнама: чему посвящен день 20 марта в Казахстане» — Новый формат празднования Наурыза в Казахстане предполагает, что каждый из дней декады торжеств посвящен какой-то теме.

Сегодняшний день в рамках празднования Наурыза посвящен национальным видам спорта.

В министерстве туризма и спорта отметили, что сегодня в столичном конно-спортивном комплексе «Арғымақ» состоится специальное праздничное мероприятие.

FORBES.KZ . «Бизнес и открытость: Halyk внедрил новый продукт для победителей тендеров» — Государственные тендеры – неотъемлемая часть бизнеса для большинства отечественных предпринимателей. Участие в тендерах помогает казахстанским бизнесменам масштабировать бизнес, диверсифицировать портфель, занять свою нишу и зарекомендовать себя как надежного поставщика. Согласно информации от портала государственных закупок, за последние два года в Казахстане было заключено контрактов по госзакупкам на сумму 18 трлн тенге.

Для упрощения и автоматизации процессов участия в тендерах в Казахстане Halyk создал удобный продукт – цифровую бланковую гарантию исполнения обязательств («Halyk БИО»).

INFORMBURO . KZ . «Когда в Астане начнёт действовать сниженный тариф на тепло» — Временный компенсирующий тариф на услуги «Астана-Теплотранзит» вступит в силу с 1 апреля текущего года, сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Астане.

В компании выявили необоснованно полученный доход, а также неправомерное использование средств тарифной сметы, поэтому в городе ввели временный компенсирующий тариф.

CHECK-POINT.KZ . «Соединенные Штаты выдвинули инициативу по развитию связей в Центральной Азии» — В условиях, когда Россия вовлечена в конфликт в Украине, а экономика Китая переживает спад, Соединенные Штаты выдвигают инициативу по укреплению своего влияния в Центральной Азии. Катализатором является экономический механизм, способствующий налаживанию связей между государствами региона и укреплению государственно-частных связей для развития торговли.

AZATTYQ. ORG . «МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России» — Международный олимпийский комитет призвал спортсменов, спортивные федерации и правительства стран не участвовать в спортивных Играх дружбы, проведение которых запланировано в России. В организации назвали соревнования «циничной попыткой политизировать спорт».

В заявлении говорится, что игры организованы российским правительством в «исключительно политических целях». Заявляется, что Москва начала «крайне интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру» для приглашения спортсменов в обход спортивных федераций.

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