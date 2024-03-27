Война миров. Мега-теракт, расчеловечивание и проблема политической воли

Кремль и Россия расплачиваются за стратегическую ошибку в доктрине противостояния с врагами

Дьявольски хорошо спланированным и организованным мега-терактом в «Крокус Сити Холле» Запад указывает Кремлю на очередные точки уязвимости. Все это подкрепляется продолжающимся расчеловечиванием русских и россиян в информационном пространстве. Москве давно пора отказываться от стратегии договора со своими геополитическими врагами и переходить на стратегию сокрушения и победы. В этом случае тоже будет договор, но под диктовку России. Потому что любые ресурсы и возможности выстраиваются под выбранную цель через механизм ее достижения. События 22 марта 2024 года лишний раз продемонстрировали как стратегическая ошибка последовательно ведет к ухудшению общей ситуации.

Продающиеся в киевском общепите отбивная «Дарья Дугина» и блюдо «Крокус сити» (картошка фри с куриными крылышками) органично укладываются в процесс дегуманизации. Создание образа врага через расчеловечивание противника в умелых руках может помочь в деле мобилизации определенной части населения, но в целом это обоюдоострое оружие, эффект бумеранга от него способен отправить в минус все сильные стороны такой технологии. Особенно это касается тех случаев, когда имеешь дело с сильным противником, осуществившим управленческую мобилизацию.

Владимир Путин, будучи человеком из породы «плаща и кинжала», не умеет вести войну с открытым забралом. А нарушение законов и здравого смысла ведения войны в ходе СВО (уже лицемерие с определением войны как спецоперации) неизбежно дало логические результаты. Одним из них стало то, что не уничтоженные и не дезорганизованные центры принятия решений (ЦПР) противника активизировали стратегический террор и усилили информационный купол, в который погружено украинское население.

Сначала эпицентром стратегического террора был Донецк, потом к нему добавили Белгород и вот уже волна добралась до окраин Москвы. Целенаправленная дегуманизация гражданского населения России со стороны украинской пропаганды, в меру сил поддерживаемая в прибалтийских государствах, Польше, Чехии и широкой сети СМИ в других западных государствах выводит войну в Восточной Европе на все более жесткий градус противостояния.

Киевскому режиму от Кремля нужны ответные удары по гражданскому населению Украины. В идеале бы еще подтвержденные на видео расстрелы пленных солдат ВСУ, чтобы спайка между властью и народом Незалежной стала плотнее. В Москве понимают опасность перехода на такие рельсы, но не принимают адекватных мер на необходимых направлениях, способных снизить активность вражеских ударов по гражданскому населению России. Вообще адекватная картина мира сегодня является критически важным фактором победы. Точнее, чья картина мира будет адекватнее к реальности, тот и победит.

История о том, что Сталин издал приказ не брать в плен военнослужащих 197-ой дивизии вермахата, в которой был 332-ой пехотный полк, чьи солдаты и офицеры жестоко пытали и казнили Зою Космодемьянскую – это легенда. Однако до бойцов Красной Армии целенаправленно доводилось, что перед ними 332-ой полк и по факту его представители в плен почти не попадали, а командование к этому относилось с пониманием.

Обычаи и правила ведения войны в ходе истории человечества появились не просто так. В XX веке многое поменялось после создания ООН. Фактически устав Организации объединенных наций юридически ставит войну вне закона, тогда как человеческая природа совершенно не изменилась. Из-за этого на планете сейчас сплошь «спецоперации» то по принуждению к миру, то по защите прав человека, то для соблюдения законности, то в целях решения проблем безопасности. Между тем, происходящее в Восточной Европе – это не временный эксцесс, после которого все вернется в прежнее состояние. Наоборот, Украина, Сектор Газа, хуситы, Эссекибо свидетельствуют о новом историческом периоде, в котором войны и угрозы применения военной силы становятся нормальностью (по Гегелю это называется возвращение в основание).

Когда войны переходят в разряд обыденности, тогда и правила ведения войны следует по возможности соблюдать. За примерами нормального вооруженного противостояния государств далеко ходить не надо. Ирано-иракская война 1980-88 годов носила позиционный характер и довольно интенсивные боевые действия велись в городской застройке. При этом доля потерь гражданского населения среди убитых и раненых составляет менее 1/10. С пленными не было ничего такого, что творили немцы и японцы во Вторую мировую войну.

К счастью для Кремля, Запад в надежде как можно быстрее решить «русский вопрос», выдал «черную метку» не только Владимиру Путину и его окружению, но и всем обладателям паспорта Российской Федерации. Из-за этого многочисленная волна российских граждан, которая не поддержала войну и ринулась в Европу, натолкнувшись на проблемы обструкции и дискриминации, вернулась назад в Россию, но уже с пониманием, что «не все так однозначно».

Если бы Запад столь целенаправленно не насаждал русофобию, то миллионы убежавших работали бы на экономику англосаксов и Евросоюза, а Москва лишилась бы их человеческой энергии и всего того, что та генерирует (креатив, рабочие места, налоги, смыслы).

Сегодня темпы расчеловечивания россиян со стороны их врагов ускорились и приняли совсем брутальные формы. Благодаря информационным потокам это создает Кремлю дополнительную поддержку у своего населения. Однако из-за того, что политическое руководство РФ не провело организационной мобилизации государственного аппарата, КПД такой поддержки на выходе получается низким.

Судя по высказываниям первых лиц российского государства, они понимают степень угроз, которая нависла над страной и над ними. Однако осознавать происходящее и предпринимать необходимые меры – это разные вещи. Для перехода на стратегию сокрушения противника требуются политическая воля и способность к системным последовательным действиям. Правящая верхушка России за все время СВО ничего такого не продемонстрировала. Как в многочисленных технологических процессах нечем заменить воду, так и в ключевых вопросах жизнеобеспечения государства нечем заменить политическую волю.

Вся сколько-нибудь вменяемая активность Кремля на фронте, в экономике или на дипломатической арене носит кусочно-разрывный характер. Такой подход съедает ресурсы и не дает задуманного эффекта (если он вообще просчитывается). Когда нет четко сформулированных целей и задач, то не может быть и работы по их достижению. Теперь против России Запад дополнительно открыл фронт стратегического террора, где расчеловечивание выступает необходимым компонентом процесса.

Симптомом того, что к войне в Москве стали подходить адекватно, будет создание современного аналога Государственного комитета обороны (ГКО) периода Иосифа Сталина. Если все продолжится как сейчас, то продлится лишь суета перед поражением.

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