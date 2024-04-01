2 млрд деревьев в Казахстане высажены досрочно

Национальный проект «Деревянный Казахстан» уже реализован

«Поручение Касым-Жомарта Токаева высадить в течение 5 лет 2 миллиарда деревьев, данное главой государства в послании народу Казахстана в сентябре 2020 года, выполнено досрочно», – сообщил Арман Алаяков, руководитель национального проекта «Деревянный Казахстан».

Фото/newscentralasia.net

На брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) была продемонстрирована интерактивная карта лесопосадок по всему Казахстану. В лидерах озеленения Казылординская, Жамбылская, Мангистауская и Улытауская области.

Журналисты поинтересовались, почему «Карта озеленения» не коррелирует со снимками, полученными от «Казкосмоса» с помощью спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Арман Алаяков на это ответил, что сеянцы пока еще маленькие, из-за чего аппаратура спутников не в состоянии их воспринимать в качестве зеленых массивов. К тому же сеянцы саксаула высажены распределенно, а это тоже мешает правильно понять объем проведенных лесопосадочных работ.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг так называемых «конопляных деревьев». Г-ну Алаякову было указано, что каннабис – это все-таки трава, тогда как в критериях «Деревянного Казахстана» индийская конопля выше 2,5 метров фигурирует в качестве деревьев.

«С одного гектара конопли можно произвести 70-100 центнеров целлюлозы. Из кубического метра древесины вырабатывается всего 200 кг целлюлозы. Сопоставление таких объективных параметров показывает, что конопляное дерево – это реальность, данная нам в ощутимой продуктивности», – подчеркнул спикер.

Много вопросов относительно достоверности статистической информации, предоставленной «Деревянным Казахстаном». Операторы проекта плюсуют между собой сеянцы, посаженные по линии министерства экологии, акиматов, бизнеса и частных лиц. Тогда как в реальности в отчетность один и тот же саженец может попасть несколько раз.

«Каждому саженцу присвоен электронный номер и специальный цвет, – объяснил механизм учета Арман Алаяков. – К примеру, посадки по линии Министерства экологии проходят под «зеленым» цветом, а у акиматов «сиреневым», поэтому путаницы быть не может. Программа разработана Минцифры и уже успешно апробирована в ходе проекта легкорельсового трамвая в Астане. Так что учет посадок ведется надежный».

Руководителя «Деревянного Казахстана» попросили дать прогноз, какой процент сеянцев в перспективе станет взрослыми деревьями (без учета конопляных). На это г-н Алаяков заявил, что не уполномочен озвучивать подобную информацию, поскольку точные объемы деревянных ресурсов республики относятся к категории государственных секретов.

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