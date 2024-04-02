«Три кита» политики Токаева». «Руководство попыткой переворота осуществляли Масимов, Садыкулов и Ергожин». «Паводки: «Казгидромет» проспал, или же правительство и акиматы оказались «слепоглухими»?». «Что происходит в бизнес-империи Владимира Кима»

Сетевой Казахстан 2 апреля 2024г.

SPUTNIK . KZ . ««Три кита» политики Токаева назвал политолог Ашимбаев» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ пытается опровергнуть известную фразу «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда», показывая Казахстан не просто точкой соприкосновения, но надежным мостом и важным партнером для каждой из сторон. Оставаться лидером в регионе, причем таким, за которым пойдут, а не будут соперничать, не потерять доверие и инвестиции крупных игроков, а еще отстоять собственные интересы — такие разнонаправленные цели стоят перед Казахстаном на международной арене, считает политолог Данияр АШИМБАЕВ.

TIME . KZ . «Как в воду глядел!» — Для политического истеблишмента Казахстана конец минувшей недели и начало нынешней стали, мягко говоря, постыдными. Дважды подряд Касым-Жомарт ТОКАЕВ обвинил их, членов правительства и акимов в бессилии и неспособности оперативно и адекватно реагировать на возникшую, причем не вдруг (!), чрезвычайную ситуацию: откровенно прошляпили, не подготовились к паводкам, хлынувшим в девяти областях республики — Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались. Пик нынешних паводков еще не пройден. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв.

«Обстоятельства непреодолимой силы?» — Новый главный аудитор страны Алихан СМАИЛОВ должен будет представить отчет о работе правительства, которое он возглавлял. Новость об отставке главы Высшей аудиторской палаты Натальи ГОДУНОВОЙ стала полной неожиданностью для всех. Считалось, что она была на хорошем счету у главы государства. Любопытно, что ни один из опрошенных нами спикеров не сказал о Наталье Годуновой ничего плохого. Наоборот, все вздыхали о том, что потеряли здравомыслящего и принципиального менеджера. И это редкость, ведь обычно после отставок в адрес уходящего так и сыплются гневные комментарии.

TENGRINEWS . KZ . «Наталья Годунова объяснила свой уход с поста главы ВАП» — На вопрос, почему ее отправили в отставку, Наталья ГОДУНОВА подчеркнула, что сама отпрашивалась у Президента – «В отставку меня не отправляли. Наоборот, это уже не первый раз, когда я пыталась отпроситься у Главы государства. На этот раз получилось», — заявила она. «Шесть лет возглавлять высший орган аудита страны непросто. Мы прошли несколько важных и сложных этапов. Впервые провели аудит Нацбанка, ЕНПФ, ОСМС, всех крупных национальных компаний. Это было непросто. Каждый год заключение ВАП к отчету правительства об исполнении бюджета становилось событием в Парламенте».

NONAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О паводках и ответственности» — У 43-летнего премьера БЕКТЕНОВА появился 7-й заместитель. Первым является 52-летний СКЛЯР, 2-6-ми работают 55-летний КОЙШЫБАЕВ, 48-летний НУРТЛЕУ, 59-летняя ДУЙСЕНОВА, 54-летний ЖУМАНГАРИН и 48-летний БАЙБАЗАРОВ. Теперь к ним прибавился 55-летний БОЗУМБАЕВ. Он будет отвечать за «времена года»: зимой — за отопительный сезон, весной — за паводки, летом — за засуху, осенью — за дефицит ГСМ… Пока мы видим продолжение курса на концентрацию полномочий и ответственности на правительстве, которое идет уже год. Прошлый кабинет этот объем не смог переварить, а новый столкнулся с первым серьезным кризисом и дал серьезные поводы для критики. Главная причина — безответственность, бесконтрольность и в целом бессистемность государственного управления в стране.

SPIK . KZ . «Паводки: «Казгидромет» проспал, или же правительство и акиматы оказались «слепоглухими»?» — Сводки, поступающие с мест наводнений, в зоне которых оказались значительные территории на северо-западе, севере и в центральной части Казахстана, напоминают боевые. Как нередко бывало и прежде, героическими усилиями спасателей и выделением больших сумм из резервного фонда правительства наше государство пытается ликвидировать последствия беспечности и безалаберности больших начальников в центре и на местах.

KZ . KURSIV . MEDIA . «КТЖ, QazaqGaz, «Самрук-Энерго» и другие. Минфин рассказал, как продает государственные активы» — Среди тех компаний, которые сегодня выставлены на торги, есть кызылординский футбольный клуб «Кайсар», петропавловский завод тяжелого машиностроения, международный аэропорт имени Алии Молдагуловой в Актобе и другие. Большинство компаний были выставлены на торги еще в 2022–2023 годы, однако так и не были проданы после нескольких попыток… Минфин сообщил, что в стадии предпродажной подготовки сегодня находятся 8 объектов фонда «Самрук-Казына». Это «Қазақстан темір жолы», QazaqGaz (ориентировочная дата приватизации – май 2025 года), «Самрук-Энерго» (20% доли, декабрь 2025 года), KMG International N.V. (51%, декабрь 2024 года), «ШалкияЦинк ЛТД» (июль 2024 года), «СП Алайгыр» (июль 2024 года), «Хим-ПЛЮС» (октябрь 2025 года), «Мобайл Телеком-Сервис» (декабрь 2025 года).

FORBES . KZ . «Хроники миллиардеров: что происходит в бизнес-империи Владимира Кима» — Владимир КИМ — акционер, президент и неисполнительный директор KAZ Minerals Ltd. №1 в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 с оценочным состоянием в $4,6 млрд. Зарегистрированная в Великобритании KAZ Minerals Ltd получила $200 млн при продаже медного проекта «ГДК Баимская» (Россия) зарегистрированной в МФЦА частной компании Trianon Limited в июле 2023 года. Сумма сделки стала известна из аудированного финансового отчета KAZ Minerals за 2022 год. Основными бенефициарами и продавца и покупателя являются одни и те же бизнесмены – Владимир Ким и Олег Новачук (№13 рейтинга богатейших).

RATEL . KZ . «Кайрат Сатыбалды скупал недвижимость в Казахстане, Европе, ОАЭ и Турции» — Кайрат САТЫБАЛДЫ уже отбывает 6-летний срок за хищение денег у «Казахтелекома», компании возместили ущерб в размере 12 млрд тенге. Другое ТОО «ЦТС» было приватизировано, таким образом люди Сатыбалды взяли под контроль более сотни подъездных путей, подняв оплату за их обслуживание. Сатыбалды возместил ущерб и вернул 28 млрд тенге, активы были переданы «Казахстан Темир Жолы». Теперь Кайрату Сатыбалды предъявили обвинения в отмывании этих денег по статье 218 часть 3 пункт 3 – легализация денег, полученных преступным путём, в особо крупном размере. По версии следствия, он пускал незаконно полученные деньги в оборот, вливая финансирование в бюджет аффилированных компаний, а также незаконно уклонялся от налоговых сборов. Сатыбалды в очередной раз признал вину в полном объёме.

GOLOS — NARODA . KZ . «Военные покидают казахстанскую армию: действительно ли виноваты зарплаты?» — Вооруженные силы Республики Казахстан формируются как из военных, проходящих службу по призыву, так и из контрактников. Все они получают денежное довольствие и пользуются льготами, имеют надбавки за классность предусмотренные законодательством страны. Но тем не менее руководство министерства обороны Казахстана выражает обеспокоенность оттоком кадров из вооруженных сил страны… Одна из причин – низкое денежное довольствие. «Причиной увольнения военнослужащих, помимо низких окладов является отсутствие справедливости в сфере, которая окружает этих военнослужащих. Драматично еще то, что невозможно их привлечь к справедливой ответственности. Думается, это основные причины увольнения военнослужащих в течении последних четырех лет», – заметил военный аналитик Ермек СЕЙТБАТТАЛОВ.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Еще раз о «Кантаре»» — Применение различных статей по отношению к бывшим руководителям КНБ позволяет сформулировать, что организацию и руководство попыткой переворота осуществляли МАСИМОВ, САДЫКУЛОВ и ЕРГОЖИН, причем первые два были связаны при этом с неназванной чужой страной. Статьи в отношении бывших замов АБИША, ОСИПОВА, начальников региональных департаментов позволяет оценивать их как исполнителей, которые не были в курсе общего плана. Зато экс-начальник 5-го департамента КНБ ИСКАКОВ привлечен к ответственности за создание и руководство ОПГ, бандитизм, массовые беспорядки, похищение человека, незаконное лишение свободы. По этому делу же проходят ДЖУМАГАЛИЕВ и КУДАЙБЕРГЕН; речь идет об организации массовых беспорядков в Алматы. Искаков, находящийся вроде бы под строгим наблюдением, каким-то образом направляет на свободу «открытые письма», исправно публикуемые преимущественно прозападными изданиями.

CARAVAN . KZ . «Саранча в кабинете премьер-министра: грозят ли голодные годы казахстанцам» — По прогнозам экспертов, 2024 год является пиковым для нашествия саранчовых. Эти «крылатые монстры» могут преодолевать тысячи километров, при этом пожирая всю растительность на своем пути. Как защитить от этих вредителей казахстанское зерно и можно ли избавиться от них навсегда, корреспондент спросил у доктора биологических наук, профессора, академика Валерия АЖБЕНОВА — Нашествие саранчи в 1999-2000 годах до сих пор многие помнят… Саранча накрывала целые города. Например, город Астана был полностью в саранче, даже в кабинете премьер-министра сидела саранча. Такая ситуация была во многих областных центрах, людей охватывал страх, они звонили, выясняли, насколько укусы этих насекомых вредны для человека. Специалисты на местах объясняли, что никаких заболеваний она не разносит, и ни для кого не опасна.

AZATTYQ . ORG . «Биосимиляр вместо оригинала. Казахстан закупил китайский инсулин, которого опасаются пациенты» — Инсулин китайского производства вместо привычного пациентам европейского закупил Казахстан. Новый инсулиновый препарат прошёл только одно исследование в Китае и ограниченное клиническое наблюдение в Казахстане. Это вызывает опасения у пациентов и много вопросов у экспертов и депутатов. В Минздраве заявили, что жалоб от пациентов на новый препарат не поступало.

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