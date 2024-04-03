«Паводковая ситуация в регионах остается стабильно сложной». «От Назарбаева к Токаеву: те же грабли и тот же «синдром временщика». «Шесть казахстанцев — в списке богатейших людей мира». «Казахстан-Россия-Запад: возможна ли нефтяная «сделка века», и что мы от неё получим?»

Сетевой Казахстан 3 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Внезапно нахлынувшие неудобства» — Паводковая ситуация в регионах остается стабильно сложной: взбухли реки, ожидается резкое потепление. И в немалой степени, как выясняется, в бедах людей повинна… сама погода, утверждают чиновники. С учетом этих обстоятельств премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ попросил казахстанцев не осложнять работу спасателям, а максимально содействовать им в ликвидации последствий наводнений.

При этом еще раз заверил, что никто из пострадавших не останется без помощи – «Как мы видим, наводнение в этом году происходит даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки». В связи с этим он попросил казахстанцев «очень серьезно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства».

«Надоело грязь месить!» — Жители села Иргели Алматинской области, расположенного практически на границе с мегаполисом, сразу за рынком “Алтын орда”, намерены повесить на въезде в населенный пункт баннер, отражающий их жизнь: убитые дороги, отсутствие общественного транспорта, проблемы с вывозом мусора. Еще от одной — тошнотворного запаха — они кое-как избавились.

AZATTYQ . ORG . «Режим ЧС в Западно-Казахстанской области: угроза затопления повышается на фоне сброса воды со стороны России» — Западно-Казахстанская область стала первым регионом в Казахстане, где по всей территории объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Жителей пригородных сёл и дачных массивов в Уральске вывозят из опасных районов. С собой люди успевают взять только документы и некоторую одежду. Городские эвакуационные пункты заполняются людьми, а их дома тем временем заливает вода. Но вскоре регион ожидает ещё большее поступление воды — Оренбургская область РФ начала сбрасывать воду из Ириклинского водохранилища. На фоне потопа на окраинах Уральска аким ЗКО Нариман ТОРЕГАЛИЕВ сделал выговор акиму Уральска Миржану САТКАНОВУ. Это было 27 марта, а спустя три дня сам получил «предупреждение о неполном служебном соответствии» от президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ – «От Назарбаева к Токаеву: те же грабли и тот же «синдром временщика»» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ покритиковал правительство и акимов за халатность и непрофессионализм из-за ситуации с паводками в Казахстане, так как, по его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. И это очередной «День Сурка». Н.НАЗАРБАЕВ также все 30 лет за постоянные провалы все время ругал, обвинял и увольнял министров и акимов, то есть включалась его любое старое правило «хороший царь и неэффективные бояре», которых надо поменять на других «бояр» и таким образом делать вид, что проблемы решаться… Но на те же грабли вполне предсказуемо наступает и второй президент.

FORBES . KZ . «Шесть казахстанцев — в списке богатейших людей мира» — В начале апреля американский Forbes опубликовал свой традиционный список миллиардеров мира Forbes World’s Billionaires. В глобальный рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2024 вновь вошли шестеро казахстанцев. Как и годом ранее, в списке: Вячеслав КИМ, Тимур и Динара КУЛИБАЕВЫ, Владимир КИМ, Тимур ТУРЛОВ и Булат УТЕМУРАТОВ. Однако лидер в казахстанской «команде» поменялся. В 2024 году богатейшим казахстанцем впервые стал Вячеслав Ким.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Казахстан-Россия-Запад: возможна ли нефтяная «сделка века», и что мы от неё получим?» — В так называемом «новом Казахстане» остро встал вопрос возврата объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность. Предлагаются разные варианты его решения, но, пожалуй, самый любопытный и резонансный из них заключается в использовании замороженных на Западе золотовалютных резервов России (300 млрд. долларов) для выкупа долей западных компаний в нефтяном секторе РК. Сейчас эта инициатива проходит стадию обсуждения, причем весьма жаркого. Мы тоже решили принять в нем участие, обратившись к экспертам с просьбой оценить выгоды и последствия потенциальной трехсторонней сделки для каждой из сторон. Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ, член Общественного совета Министерства энергетики РК: «Нужно понимать ту опасную ситуацию, которая складывается в нефтегазовой сфере».

CARAVAN . KZ . «Как «Казатомпром» зарабатывает на конфликте России и Запада» — «Казатомпром» заработал в 2023 году почти 1,5 трлн тенге. Это рекордный доход национальной компании за все время ее существования. По сути, она смогла заработать на конфликте между Россией и Западом, который задрал цены на уран. Все говорит, что в этом году компания заработает еще больше. «Высокие цены на уран поддерживаются геополитическими рисками, растущим спросом на металл при одновременном снижении уровня производства. Кроме того, важно отметить цели мировых правительств по декарбонизации, которые стимулируют рост спроса на уран. В то же время рекордные цены на металл находят поддержку в возможном отказе использования российского урана», — отмечают по этому поводу аналитики «Халык финанс».

EXCLUSIVE . KZ . «Уверенность в завтрашнем дне в Центральной Азии падает» — В феврале фиксируется повсеместное ухудшение потребительской уверенности в Центральной Азии. Особенно это заметно в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. В то же время, формально во всех четырех странах положительные ответы все еще превалируют над негативными. Восьмая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии продемонстрировала заметное увеличение пессимизма. Правда, она продолжает оставаться в позитивной зоне во всех четырех государствах, а во всех странах, кроме Казахстана, доля позитивных ответов все равно заметно превышает долю негативных ответов респондентов.

ORDA . KZ . «#ЗаСалтанат. Как общество отреагировало на показания Куандыка Бишимбаева в суде» — Накануне в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны экс-министр нацэкономики, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены Салтанат НУКЕНОВОЙ, дал свои показания. Долгий и циничный рассказ о семейной жизни, в ходе которого Куандык БИШИМБАЕВ постарался создать образ Салтанат Нукеновой как выпивающей содержанки состоятельных мужчин, вызвал острую реакцию в обществе.

Подозреваемый в убийстве делал акцент на том, что девушка имела пристрастие как к лёгкому, так и к крепкому алкоголю. В результате в социальных сетях с подачи главы фонда «НеМолчи» Дины ТАНСАРИ стартовал флешмоб с хештегом #ЗаСалтанат. Женщины начали выкладывали себя с бокалами вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать!».

TENGRINEWS . KZ . «Почему суд над Бишимбаевым вызвал ажиотаж среди казахстанцев. Мнение психологов» — Отметим, что по решению Верховного суда с 29 марта заседания суда над экс-министром Куандыком БИШИМБАЕВЫМ транслируются онлайн. За трансляцией на YouTube-канале TENGRI TV наблюдало единовременно более 65 тысяч человек, а видео набрало в YouTube около миллиона просмотров, возглавив тренды платформы. Психолог-психотерапевт Найля ЗАНДАРОВА отметила, что большой интерес у казахстанцев процесс вызвал по двум основным причинам. Первая — это тема насилия над женщинами, которая редко придается в нашем обществе огласке. Тут впервые появилось дело, связанное с бытовым насилием, подробности которого становятся известны всей стране… Второй фактор, повлиявший на широкий общественный интерес к делу, по словам психотерапевта, — то, что фигурантом дела является бывший чиновник — человек, имевший власть.

INFORMBURO . KZ . Юрист и блогер Ержан ЕСИМХАНОВ — «И суд, и прокуратура постарались выставить своих лучших людей. Вы можете представить, какие тогда худшие» — Много комментариев по делу БИШИМБАЕВА. В этом нет ничего удивительного – это первый процесс такого масштаба, за которым может в режиме реального времени наблюдать вся страна. И поэтому многие люди, профессиональные и не очень, в силу своего понимания происходящего или отсутствия такового пытаются этот процесс комментировать. И общее мнение такое, что многие недовольны тем, как разворачивается процесс. Прокуроры равнодушные, адвокаты обвиняемого грубые, судья позволяет более агрессивной и напористой стороне вести себя как угодно и не контролирует процесс. И в этом люди видят какие-то признаки того, что процессом управляют… Больше скажу, я абсолютно убеждён, что в этом случае и суд, и прокуратура постарались выставить своих лучших людей. Вы можете представить, какие тогда худшие. Это настоящая проблема – вот такая судебная система.

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