«Глава государства просто честно выполняет свою работу». «Угрозу паводков в Казахстане недооценили. Потребовались чрезвычайные меры». «Страна утратила прежний научный потенциал». «Чтобы Назарбаев хвастался перед иностранцами»

Сетевой Казахстан 15 апреля 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Уроки паводков» — В субботу Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял непростое решение – отменил Международный форум в Астане. Сегодня же президент Казахстана направился в Ереван на важную встречу с премьер-министром Армении, после чего сразу же вернется, направившись в один из затопленных регионов страны. Это довольно показательно, хотя, по большому счету, глава государства просто честно выполняет свою работу. А что же все другие, включая нас с вами?

TIME . KZ . «Пять шагов к прогрессу» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ: Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в стране годами. Восстановить и укрепить потенциал отечественной науки — одна из приоритетнейших задач, стоящих перед Казахстаном — Такое заявление сделал президент на заседании Национального совета по науке и технологиям. Заседание состоялось в символичный и памятный день — 125-летие выдающегося ученого — академика Каныша САТПАЕВА, являющегося без преувеличения отцом современной казахской науки. Глава государства с сожалением констатировал, что страна утратила прежний научный потенциал и инфраструктуру, а из-за исхода из науки в трудные 1990-е годы 40 тысяч ученых она понесла большие потери на системном уровне.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««36% из общего числа ученых – это молодежь»: как развивается наука в Казахстане?» — С каждым годом число ученых в Казахстане растет. Но что еще важнее – увеличивается количество именно молодых специалистов. Сейчас их доля от общего числа всех ученых составляет 36%. По прогнозам экспертов, к следующему году этот показатель достигнет 50%. Проблемы и перспективы развития казахстанской науки и ее работников сегодня обсудили на саммите молодых ученых в Астане. О том, какие возможности сегодня открываются перед ними, какая поддержка оказывается государством, корреспондент поговорил с заместителем председателя АО «Фонд науки» Алией СЕМБАЕВОЙ.

RITMEURASIA . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Угрозу паводков в Казахстане недооценили. Потребовались чрезвычайные меры» — Начиная со второй половины марта, в Казахстане произошли беспрецедентные паводки, которые привели к затоплению территории ряда населенных пунктов и размыву автодорог в ряде регионов страны. По состоянию на 13 апреля режим чрезвычайной ситуации местного масштаба действовал в 8 областях и 33 населенных пунктах, включая города Атырау, Кокшетау, Костанай, Петропавловск и другие. По данным МЧС РК, оставались подтопленными 3957 частных жилых дома и 942 дворовые территории. Кроме того, вследствие 107 размывов и 98 переливов автодорог 73 населенных пункта находились без транспортного сообщения.

SPIK . KZ . «Наводнения в Казахстане: могут ли они вызвать распространение инфекций?» — Катастрофические наводнения, которые охватили западные, северные и центральные регионы Казахстана, помимо всего прочего, создали риски, связанные с возможным размывом почвенных очагов сибирской язвы, других опасных эпизоотий, их «всплытием» и распространением вместе с водой на большие территории. Речь идёт о захоронениях животных, в своё время павших от этих заболеваний. В СМИ уже появилась информация, что в ЗКО в зоне затопления оказались 14 таких объектов, в СКО – четыре, в Актюбинской области – три… Надо полагать, что это далеко не полные данные.

ORDA . KZ . ««Чтобы Назарбаев хвастался перед иностранцами»: строители трамплинов продолжают добиваться денег за свою работу» — Строители когда-то поверили обещаниям, что деньги выплатят позже, теперь сильно жалеют об этом. Они уже 10 лет пытаются вернуть почти 5,7 млрд тенге, которые потратили на стройку и закуп техники. Однако акимы меняются, а дело с места не двигается. Вот и 11 апреля 2024 года они снова пришли к зданию, чтобы пообщаться с прессой и рассказать о несправедливости. В руках у мужчин были плакаты с портретами обидчиков. «Мы трамплины от начала до конца построили, нам говорили, чтобы Нурсултан Назарбаев хвастался ими перед иностранными гостями. 5 млрд 575 млн тенге нам недоплатили, хотя обещали. Трамплины продали другим компаниям. В акимате говорили, что когда продадут часть объектов трамплинов, нам вернут долг, но нам ничего не выплатили. Это всё при Есимове было», — говорит Байболатов.

«Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции» — Люди из секс-индустрии считаются одним из самых уязвимых слоев общества. 90 % из них систематически бьют, насилуют и шантажируют. Усугубляется проблема, когда речь идёт о не совсем типичных секс-работницах, а о трансгендерных. И всё становится ещё хуже, когда им угрожают не случайные клиенты, а полицейские. Да, проституция в Казахстане вне закона — хотя, собственно, статья есть только для сутенёров, а не для их «подопечных», — но в таком случае и с представительницами этой профессии поступать нужно по закону. Но собеседницы Orda.kz утверждают, что стражи порядка считают секс-работниц исключительно способом личного обогащения.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Рост тарифов на электроэнергию: как Министерство национальной экономики своими руками начало разгонять инфляцию» — В регионах Казахстана поставщики электроэнергии начали поднимать тарифы. Если вы платили в марте 28-32 тенге за кВт\час, то теперь приготовьтесь платить от 34 до 47 тенге за кВт\час. Если вы за месяц сжигаете 150 кВт\ч, то ваши расходы на свет вырастут с 5 до 7 тысяч тенге. Так работают монополии, которым у нас открывают дороги. Электрическая энергия пронизывает всю экономику любой страны мира. Сейчас трудно найти товар, который влияет на цены так же сильно, как электроэнергия. Цены на все: хлеб, воду, бензин, овощи, одежду, мясо, конфеты, металл, общественный транспорт. Поэтому государство всегда старалось сделать так, чтобы тарифы на электроэнергию были минимальны.

NP . KZ . «Такси-такси, вези-вези. Как монополисты обирают казахстанцев» — Казахстанцы платят необоснованно высокие тарифы за поездки на такси. Водители получают крохи от заработанных денег, и только монополисты таксомоторного направления процветают, тем самым провоцируя в республике недовольство населения. Об этом в своем депутатском запросе на имя Министра национальной экономики Нурлана БАЙБАЗАРОВА заявил мажилисмен Ислам СУНКАР.

GOLOS — NARODA . KZ . «Как заводы Казахстана портят экологию и сколько за это платят?» — Наша страна занимает 30 место из 111 в рейтинге грязных стран. Так посчитала крупнейшая зарубежная база статистических данных – Numbeo. Очаги загрязнения окружающей среды в нашей стране нам известны. По информации Ассоциации экологических организаций Казахстана, первое место в 2017 году заняла Павлодарская область, где общее количество вредных выбросов в атмосферу достигло 609,8 тысяч тонн, на втором месте оказалась Карагандинская область с 598,7 тысячами тонн выбросов, на третьем Атырауская область с 177 тысячами тонн. Общая отличительная черта всех этих областей – развитая промышленность. Заводы дают гражданам рабочие места, бюджету – налоги и иные поступления, но, без правильной очистки и фильтрации выбросов, развитая промышленность оборачивается колоссальным вредом для экологии.

AZATTYQ . ORG . «Пять постсоветских стран готовятся к военным учениям. Россию на маневры не пригласили» — Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан планируют военные учения на побережье Каспия, на которые не пригласили Россию, отмечают в западных изданиях. В зарубежной прессе также обращают внимание на отказ Астаны проводить военный парад 9 мая и пишут о крупнейших за десятилетия паводках в Казахстане.

ZAKON . KZ . «Козы Корпеш и Баян Сулу: история самого известного в мире казахского эпоса о любви» — На сегодняшний день поэма о Козы Корпеш и Баян Сулу – трогательное произведение о любви и верности, рожденное в казахской степи. 15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник «Ұлттық ғашықтар күніне орай». А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню святого Валентина. Женихи и невесты выбирают для бракосочетания 15 апреля, надеясь, что их жизнь будет наполнена любовью до самого конца. В этот день парни делают предложения своим возлюбленным, а те, кто еще не решился на брак, дарят друг другу подарки и милые поздравления.

TENGRINEWS . KZ . ««Я будто в космос слетал». Интервью с судмедэкспертом по делу Бишимбаева» — Алматинский судебно-медицинский эксперт Тахир ХАЛИМНАЗАРОВ внезапно стал объектом повышенного внимания после одного судебного заседания по делу Куандыка БИШИМБАЕВА. В соцсетях его буквально засыпали комментариями со словами благодарности и поддержки — Я за 30 лет в первый раз перед присяжными выступал… Я не применял сложные термины, потому что знал, что здесь я не перед прокурорами, адвокатами, судьей, а перед обществом буду выступать, поэтому я пытался доступным языком донести информацию. В данном случае все было направлено только на то, чтобы присяжные и общество поняли. Так должен любой процесс проходить, чтобы как можно меньше было ошибок.

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