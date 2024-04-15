Наши борцы на чемпионате Азии, первая олимпийская лицензия в лёгкой атлетике, успех хоккеисток Казахстана, поражение женской сборной по теннису и провальный для штангистов отбор на ОИ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: пока у наших палуанов лишь одно «золото»

В столице Кыргызстана проходит чемпионат Азии. Он предваряет континентальный квалификационный турнир к Олимпиаде, который состоится там же, в Бишкеке, в период с 19 по 21 апреля и на котором в каждой из 18 весовых категорий (по шесть в вольной, греко-римской и женской борьбе) будут разыграны по две путёвки на ОИ в Париж. Понятно, что этот турнир куда более важен, чем чемпионат Азии, поэтому на него заявлены первые номера национальных сборных. Впрочем, в континентальном первенстве тоже участвуют некоторые из числа сильнейших борцов своих стран – в тех весовых категориях, где соответствующие сборные уже имеют лицензии.

Один из таких палуанов – Азамат Даулетбеков, единственный наш «вольник», добывший для Казахстана олимпийскую квоту на прошлогоднем чемпионате мира.

На снимке: Азамат Даулетбеков (фото с сайта Объединённого мира борьбы)

В Бишкеке он не знал себе равных в весе до 86 кг. Для завоевания «золота» ему оказалось достаточно одолеть трёх соперников, в том числе Джабраила Шапиева из Узбекистана в финальном поединке. Из остальных девяти казахстанских борцов вольного стиля (соревнования проводились в шести олимпийских и четырёх неолимпийских категориях) больше никому не удалось добраться до верхней ступени пьедестала почёта.

Ризабек Айтмухан, год назад ставший чемпионом мира в весе до 92 кг, после той победы, о которой взахлёб писали наши СМИ, решил перейти в более тяжёлый (до 97 кг), чтобы получить шанс побороться за право поехать в Париж. Но на внутриказахстанских отборочных соревнованиях проиграл более опытном Алишеру Ергали. Поэтому последнего заявили на азиатскую квалификацию, а Ризабек выступил на первенстве континента. Проявил он себя неплохо, уверенно взяв верх над оппонентами из Кыргызстана, Узбекистана, Индии и лишь в финале уступив действующему чемпиону мира Ахмеду Тажудинову, очень талантливому воспитаннику знаменитой дагестанской школы борьбы, представляющему сейчас Бахрейн.

Ещё одно «серебро» Казахстану принёс Асыл Айтакын (до 61 кг). А Мейрамбек Картпай (до 57 кг) получил «бронзу». Четыре медали на десятерых участников – этот результат можно оценить как невысокий, но удовлетворительный. А доминировали в соревнованиях «вольников» иранцы, завоевавшие восемь наград, в том числе пять высшей пробы.

В женской борьбе наибольший интерес для любителей этого вида единоборств в нашей стране представляли схватки в самой тяжёлой весовой категории до 76 кг. Здесь Казахстан представляла обладательница «бронзы» Олимпиады-2016 Эльмира Сыздыкова (на квалификационный турнир решено выставить Жамилю Бакбергенову, серебряную медалистку двух мировых первенств в неолимпийской категории до 72 кг). В полуфинале она проиграла Айпери Медет-кызы из Кыргызстана, серебряному призёру прошлогоднего чемпионата мира, а в схватке за «бронзу» оказалась сильнее соперницы из Индии. Вообще, ни одна из наших девушек не смогла добраться до финалов. А третьи места в своих весовых категориях, помимо Бакбергеновой, заняли только Лаура Алмагамбетова (до 57 кг), Диана Каюмова (до 59 кг) и Анастасия Панасович (до 72 кг). Это при том, что в большинстве весовых категорий выступали менее десяти спортсменок, а сборная Казахстана была одной из немногих, выставивших полный состав – 10 участниц.

Сегодня и завтра медали разыграют борцы греко-римского стиля.

Теннис: финальный турнир пройдёт без команды Казахстана

Женская сборная Казахстана не сумела пробиться в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг – командного чемпионата мира. В квалификационном раунде наши девушки в Токио проиграли японкам.

В отсутствие Елены Рыбакиной на одиночные поединки были заявлены Юлия Путинцева (50-я в текущем рейтинге WTA) и Анна Данилина (939-я). После долгого перерыва, вызванного травмой, в сборную вернулась Зарина Дияс, но, видимо, она ещё не набрала нужных кондиций, поэтому осталась в запасе. В составе же хозяек значились четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака, которая пять лет назад была первой ракеткой мира (сейчас 193-я), и Нао Хибино (79-я), а также сильный дуэт Шуко Аояма и Эна Шибахара (соответственно 20 и 21-я в рейтинге «парниц»).

На снимке: Юлия Путинцева и Нао Хибино (фото с сайта Кубка Билли Джин Кинг)

Первыми на корт вышли Данилина и Хибино. Преимущество японки оказалось подавляющим: в двух сетах Анна сумела взять лишь один гейм – 1:6, 0:6. В поединке Путинцевой и Осака стартовая партия завершилось в пользу бывшей №1 мирового рейтинга, во второй Юлия навязала борьбу, но проиграла на тай-брейке – 2:6, 6:7. А назавтра она потерпела поражение и в упорном противостоянии с Хибино – 4:6, 6:3, 6:7. После этого общий счёт матча стал 0:3, что означало досрочную победу японок. Правда, затем Данилина вместе с Жибек Куламбаевой выиграла парную встречу у Аояма и Шибахара – 7:6, 3:6, 11:9, но это уже не имело турнирного значения.

Хоккей: добились повышения в классе

В Андорре завершился чемпионат мира с участием шести национальных сборных – участниц группы «А» второго дивизиона. Они разыграли единственную путёвку в группу «В» первого дивизиона. В итоге повышения в классе добилась команда Казахстана.

По ходу турнира наши хоккеистки поочередно выиграли у соперниц из Мексики – 4:2, Тайваня – 3:0, Исландии – 7:2, Бельгии – 9:2. Параллельно победным курсом шли испанки. И в заключительный день состоялся очный поединок лидеров. Подопечные Александра Тебенькова трижды оказывались в роли догоняющих, но каждый раз сравнивали счёт: сначала это сделала неувядаемая Лариса Свиридова, которой осенью исполнится уже 39 лет, а затем два раза ответные шайбы забросила Анастасия Оразбаева. На последней минуте основного времени, когда казалось, что овертайма не избежать, Александра Шегай впервые в этом поединке вывела нашу сборную вперёд, а когда испанки, пытаясь спасти матч, заменили голкипера полевым игроком, Пернеш Ашимова броском в пустые ворота поставила окончательную точку – 5:3.

Теперь наша команда перейдёт в группу «В» первого дивизиона, где сменит польскую, которая последует в обратном направлении. Фактически это третий по статусу эшелон женского хоккея. В первом, элитном, собраны десять сильнейших сборных, во втором (группа «А» первого дивизиона) – шесть. На чемпионате мира следующего года казахстанские хоккеистки будут играть в компании с девушками из Латвии, Италии, Великобритании и Словении, а также из сборной, которая займёт последнее место в группе «А» первого дивизиона.

Лёгкая атлетика: почин сделан…

Жанна Мамажанова завоевала первую для Казахстана олимпийскую путёвку в этом виде спорта. Добиться успеха ей удалось на международном марафоне, который прошёл в голландском городе Роттердаме. Она пробежала дистанцию за 2 часа 26 минут 42 секунды, тогда как квалификационный норматив составляет 2.26.50. К слову, Мамажанова улучшила принадлежавший ей же национальный рекорд в этой дисциплине. Прежнее достижение – 2.26.54 – было установлено Жанной два года назад, в апреле 2022-го, и тоже в Роттердаме.

На снимке: Жанна Мамажанова (фото с сайта Международной федерации лёгкой атлетики)

В лёгкой атлетике есть два способа получить квоту для участия в Олимпиаде. Первый – выполнить квалификационный норматив. Во многих видах соревновательной программы он очень высокий, и до успеха Мамажановой никому их казахстанцев не удавалось его выполнить (это могла сделать чемпионка мира 2022-го Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями, но в прошлом году она не выступала из-за временного отлучения от стартов). Второй – отобраться по рейтингу.

Тяжёлая атлетика: впервые вне Олимпиады

После завершения заключительного квалификационного турнира, который прошёл в Таиланде, Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) опубликовала список штангистов, получивших право поехать на Олимпиаду. Как и ожидалось, в нём нет ни одного казахстанца.

В списке фигурируют 107 фамилий, а на Играх в Париже должны выступить 120 тяжелоатлетов. То есть пока не определились обладатели 13 квот. Часть их достанется Франции как стране, принимающей ОИ, а судьбу оставшихся решит трёхсторонняя комиссия, в которую войдут представители IWF, Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр. Последняя обычно исходит из соображений расширения географического охвата. Теоретически она может выделить Казахстану одну квоту, но против нашей страны говорит большое количество выявленных случаев применения запрещённых препаратов.

Тут следует напомнить, что на дебютную для нашей страны Олимпиаду-1996 отобрались 7 штангистов, на две следующие – 6 и 3. На Игры 2008-го поехали уже 9 казахстанских тяжелоатлетов, на ОИ-2012 и ОИ-2016 – по 8. Но затем начались масштабные допинговые разоблачения, и перед ОИ-2020 количество квот для нас ограничили одной мужской и одной женской. К слову, поехавшие на Олимпийские игры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись домой с бронзовыми медалями. А спустя некоторое время оба попались на применении допинга, как и другие лидеры национальной сборной РК.

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