«О непогашенном долге старого Казахстана». «Выход из дня дурака в энергетике». «Хочешь кредит — спроси у мужа. Финансовое бесправие женщин хотят узаконить». «Почему суд над Бишимбаевым привлекает внимание миллионов?». «Потеряв литературу, страна потеряла мозги»

Сетевой Казахстан 18 апреля 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Фронда фонда?» — О непогашенном долге старого Казахстана. «Сезікті бірінші секіреді» («подозреваемый спрыгивает первым» или русская аналогия «на воре шапка горит»). Именно эта идиома пришла на ум, при ознакомлении с, достаточно неожиданным заявлением Фонда Нурсултана Назарбаева — «Некоторыми социальными медиа была размещена информация о якобы проводимой Фондом Нурсултана Назарбаева «информационной кампании, направленной на дискредитацию властей». Фонд считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований»… Заявление назарбаевского фонда о поддержке курса действующего президента не мешало бы подкрепить не только вынужденными (сквозь зубы) признаниями в верности курсу, но и реальными делами. Для начала способствовать возврату незаконно выведенных за рубеж средств (а кто, как не приближенные Назарбаева, выводили эти миллиарды?), чтобы эти деньги работали на обескровленную ими же экономику страны. Если, конечно, они связывают свое будущее с Казахстаном.

TIME . KZ . «Разрешите обратиться!» — Как подать петицию, чтобы государство вас услышало. С 4 апреля этого года казахстанцы могут официально подавать петиции электронным и письменным способом, так как вступил в силу закон “Об общественном контроле”, регламентирующий порядок подачи таких заявлений. Мы выяснили, какие моменты нужно учесть при размещении такого обращения к государству.

Петр СВОИК – «Выход из дня дурака в энергетике» — Есть способ, и очень простой: объяснить запутавшемуся в собственных интересах и в отраслевых проблемах энергетическому начальству, что электроэнергетика — она не для самих энергетиков. Не для личного обогащения хозяев и управляющих электростанций и сетей вместе с “разводящими” чиновниками, не для распила денег через аффилированные ЭСО, не для частных акционеров, вытаскивающих дивиденды, и не для коммерческих банков, выкачивающих прибыль через ростовщический процент. И даже не для добросовестных специалистов, выстраивающих систему как им удобнее. Все очень просто: электро­энергетика — она для потребителя. А поэтому все в ней — от организационной структуры до инвестиционной и тарифной политики — должно быть выстроено в интересах казахстанской экономики и казахстанских граждан.

LITER . KZ . «Бьет, значит сядет: в Казахстане ужесточили наказание за домашнее насилие» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей”. Теперь нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда криминализированы – их переносят из Административного кодекса в Уголовный. Более подробно об ужесточении ответственности за бытовое насилие рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат ЗУЛХАИРОВ. Как отметил Ренат Зулхаиров, в процессе составления законопроекта депутатами Мажилиса Парламента по компетенции МВД внесено 36 законодательных поправок, направленных на ужесточение ответственности за любые формы насилия в отношении женщин и детей.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – ««Закон Салтанат». Точки над «Ё»» — Подписание президентом страны закона по обеспечению прав женщин и безопасности детей вызвал бурную реакцию в обществе. В основном – позитивную, что не может не радовать. Однако находятся и те, кто воспринял это с изрядной долей скептицизма и даже критики. Во многом это исходит из непонимания ситуации и самой буквы закона. Поэтому необходимо «по горячим следам» дать некоторые пояснения. В первую очередь, с точки зрения общества… Вместе с тем необходимо отметить и то, что в соцсетях появляются вбросы о том, что новый закон якобы лоббируют приверженцы ЛГБТ и то, что его нормы позволяют отбирать детей. Это несусветная глупость. Надо просто внимательно перечитать нормы нового закона – там даже намека нет на нечто подобное.

ORDA . KZ . «Хочешь кредит — спроси у мужа. Финансовое бесправие женщин хотят узаконить в Казахстане» — Казахстан может стать первой страной, где граждан законодательно обяжут получать разрешение у мужа или жены, прежде чем брать обычный беззалоговый кредит. Редакция решила выяснить, почему законопроект, который уже приняли в Мажилисе, вызывает беспокойство у экономистов и правозащитников. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков» — так витиевато называется законопроект, фактически запрещающий казахстанцам брать кредиты без согласия мужа или жены. Документ уже приняли в Мажилисе и сейчас рассматривают в Сенате. Совсем скоро он может лечь на стол президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

AZATTYQ . ORG . «Драма» и «шоу» на трагедии. Почему суд над Бишимбаевым привлекает внимание миллионов?» — За судебным процессом над бывшим министром экономики Казахстана Куандыком БИШИМБАЕВЫМ, которого обвиняют в жестоком убийстве гражданской жены Салтанат НУКЕНОВОЙ, наблюдают миллионы — не только в стране, но и за рубежом. Чем продиктован интерес к делу и почему впервые в казахстанской истории слушания решили транслировать онлайн? Живущие в США и Европы казахстанцы провели десятки мирных митингов под лозунгами «No excuse for abuse», «Әр қазақ әйелі — жалғызым», «За Салтанат», «Бьет — значит сядет».

FORBES . KZ . «Адвокат Джохар Утебеков: Бишимбаева судят быстро» — Известный юрист комментирует ход судебного процесса по делу об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ — «Стал ловить себя на мысли, что меня уже не так интересует, чем все закончится, потому что при всей масштабности ситуации — это частный случай, который, тем не менее, смог повлиять на ситуацию с домашним насилием в стране. Страшнее же всего, что наше правосудие показало себя с плохой стороны. Меня, как профессионала, это задевает. Обычно такие суды длятся 2-3 месяца, поэтому можно сказать, что Бишимбаева судят быстро… Общие субъективные ощущения о затянутости имеют место, поскольку судья позволяет сторонам уходить в склоки, раздоры и конфликты. Стороны обсуждают вещи, которые никак не относятся к обвинениям в убийстве Салтанат Нукеновой».

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Врываясь за пределы реальности…» — Известному писателю Аслану ЖАКСЫЛЫКОВУ – 70 лет! У своеобразного и талантливого писателя, литературоведа, переводчика, доктора филологических наук и профессора Аслана Жаксылыкова трудная литературная судьба, хотя внешне всё выглядит вполне благополучно. Он является автором более двадцати художественных произведений: романов, повестей и рассказов. Так в чём же дело? Да в том, что его творчество пока не стало достоянием широких слоёв читателей. С его произведениями пока знаком лишь литературный слой нашего общества.

«Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации» — Данияр АШИМБАЕВ, политолог, член Национального курултая, один из авторов инициативы учреждения Национального дня книги — Проблема утраты культуры чтения на самом деле имеет очень много граней. Начнем с самого очевидного: сильно ухудшается качество критического мышления у населения. Это напрямую связано с тем, что люди перестают читать и писать даже на уровне сообщений в мессенджерах. Раньше люди писали и читали письма – это тренировало навык формулирования мыслей, наблюдения, осмысления, восприятия письменного текста, в целом тренировало навыки эффективной коммуникации и мышления. Другая грань проблемы: пропали не только читатели, но и писатели. К сожалению, надо констатировать, что, потеряв литературу, страна потеряла мозги.

ZAKON . KZ . «Как живут люди в аулах, где не пьют алкоголь и не воруют скот» — В Кызылординской области есть пять аулов, где уже несколько лет не совершаются преступления. Все потому, что население здесь не продает и не покупает алкоголь. Даже семейных ссор нет. Как живут сельчане в этих населенных пунктах, узнал корреспондент…

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