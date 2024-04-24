«Лондон вступил в схватку за Центральную Азию». «Авторитаризм в Казахстане – если не навсегда, то надолго». «Паводки новые — проблемы старые». «Почему Нукенова не ушла от Бишимбаева?». «Монголов напрягает, что из Чингисхана хотят сделать казаха»

Сетевой Казахстан 24 апреля 2024г.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА — «Лондон вступил в схватку за Центральную Азию» — Глава МИД Великобритании Дэвид КЭМЕРОН прибыл в Центральную Азию с новой стратегией развития региона, цель которой – снизить влияние России на Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Именно в такой последовательности глава британской дипломатии посещает страны региона в рамках недавно созданного формата «С5+1». Лондон готов пожертвовать на поддержку суверенитета и независимости государств Центральной Азии 50 млн фунтов стерлингов в течение следующих трех лет. Он также объявил о новой инициативе Британского совета по продвижению английского языка в странах региона. 24–25 апреля Кэмерона ждут в Астане.

AZATTYQ . ORG . ««Существенных изменений нет». Политзаключенные, пытки и другие нарушения прав человека в Казахстане» — В 2023 году ситуация с правами человека в Казахстане не претерпела существенных изменений, говорится в новом страновом отчете государственного департамента США.

«Приговор бывшим сотрудникам КНБ: «спецпродол» и «коридор пыток» в следственном изоляторе Астаны» — В СИЗО Астаны третий этаж назвали «спецпродолом». Там содержались подследственные, дела которых вёл КНБ. Отдельный этаж для КНБ создали по совместному плану начальника департамента уголовно-исполнительной системы города Астаны, начальника департамента КНБ и прокурора Астаны. Такое заключение приводится в приговоре военного суда Акмолинского гарнизона по делу о пытках. Судья вынес частное постановление и поручил Генеральной прокуратуре расследовать действия, противоречащие Конституции и законам Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Авторитаризм в Казахстане – если не навсегда, то надолго» — Ситуация с демократией в мире ухудшается. Судя по свежему отчету о состоянии демократии в мире института V-Dem, ее в мире вернулся к 1985 г. По наблюдениям V-Dem, по сравнению с тем, что было десять лет назад, количество стран, в которых почти все составляющие демократии ухудшаются, больше количества стран, в которых они улучшаются. Если говорить о России и Казахстане, то в наших странах на протяжении последних 25 лет шло последовательное наступление на демократию, не встречавшее особого сопротивления.

«Молодежь негативно оценивает показатели экономики Казахстана» — В Казахстане четвертый месяц подряд наблюдается снижение индекса потребительской уверенности (ССI). Особенно сильно упали оценки и прогнозы казахстанцев по изменениям в экономике. К такому выводу пришли аналитики Freedom Finance Global, проведя анализ показателей потребительской уверенности, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии.

FORBES . KZ . «Ни сберечь, ни приумножить: как Нацфонд стали использовать не по назначению» — В Нацфонде РК перестали работать стабилизационная и сберегательная компоненты, считают аналитики Halyk Finance. Напомним, в соответствии с законодательством Нацфонд выполняет две функции. Он защищает государственный бюджет от волатильности цен на мировом сырьевом рынке и сберегает финансовые ресурсы государства для будущих поколений. Деньги в нём не накапливаются, а тратятся.

ZAKON . KZ . «Что планируют обсудить на очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане» — 25 апреля пройдет очередная сессия АНК с участием главы государства. Мероприятие будет идти в онлайн формате в Акорде. Темой очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана станет «Единство. Созидание. Прогресс». Все решения по ее итогам будут в обязательном порядке рассматриваться государственными органами. Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган, объединяющий представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Ассамблее отводится важнейшая роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства.

SPIK . KZ . «Какое общество, такая и межэтническая политика в стране…» — Часто, особенно после кордайских событий, можно услышать мнение, что политика государства в сфере межнациональных отношений требует кардинального пересмотра. В том числе это касается деятельности Ассамблеи народа Казахстана, которой предлагают добавить полномочий и расширить функционал, дабы повысить эффективность. Но есть ли в этом смысл? И если да, то что конкретно надо менять? Накануне очередной сессии АНК мы решили поговорить на эту тему с политологом Эдуардом ПОЛЕТАЕВЫМ.

«ОИ-2024: Казахстан недополучит свыше 20 путевок по сравнению с прошлой Олимпиадой» — Минувшая неделя выдалась богатой на международные соревнования, где разыгрывались квоты для участия в летней Олимпиаде – до её начала осталось три месяца. По их итогам право поехать в Париж завоевали 15 казахстанских атлетов. Однако даже такая вроде бы весомая прибавка радует мало: всё идёт к тому, что мы можем недобрать не менее 20 путёвок относительно результата, показанного в предыдущем предолимпийском цикле, который в свою очередь стал для нашей страны худшим за всю историю её независимого существования.

TIME . KZ . «Паводки новые — проблемы старые» — Кто виноват в нынешних потопах и как нивелировать их последствия? Мажилисмены фракции Amanat передали шесть предложений правительству для работы в тех регионах, где паводок отступил и начался сложный период устранения последствий и возмещения потерь пострадавшим. А самовыдвиженец Ермурат БАПИ заявил, что в потопах виноваты представители Старого Казахстана.

GOLOS — NARODA . KZ . «Дочь Болата Назарбаева и другие: кто строит дамбы в Казахстане?» — 2024 год очень ярко и болезненно напомнил казахстанцам о том, насколько мощной силой может быть талая вода. Что примечательно, знания эти не были какими-то секретными и ранее, более того, противопаводковая подготовка ежегодно официально декларируется как один из важных аспектов акиматов и профильных министерств. На строительство, ремонт и содержание гидротехнических сооружений регулярно выделяются миллиарды тенге. «Голос народа» решил посмотреть кто из бизнесменов их получает, а также понять – каким образом в столь важной сфере случаются финансовые нарушения.

ORDA . KZ . «Сестру Назарбаева обвинили в преднамеренном банкротстве алматинского рынка «Кенжехан»» — Куаныш ДЖАМБУРБАЕВ, основатель рынка «Кенжехан», на пресс-конференции в Алматы обвинил сестру Нурсултана НАЗАРБАЕВА в преднамеренном банкротстве рынка «Кенжехан». На пресс-конференции движения «Жертвы Старого Казахстана» 22 апреля Куаныш Джамбурбаев рассказал, что решение создать рынок он принял в 1997 году. Но без поддержки влиятельных людей и одобрения правоохранительных органов запустить такой проект было невозможно. Так в составе учредителей ТОО «Султан Корган» появилась Анипа НАЗАРБАЕВА — сестра первого президента Нурсултана Назарбаева. Г-н Джамбурбаев утверждает, что за неё лично хлопотал Ернат Сыбанкулов — в то время старший помощник прокурора Медеуского района.

LITER . KZ . «Почему Нукенова не ушла от Бишимбаева?» — Факты бытового насилия все чаще всплывают в информационных источниках. Все больше людей после жестокого убийства Салтанат НУКЕНОВОЙ задаются вопросом: почему она не ушла от мужа, который всячески наносил ей не только моральные страдания, но и применял физическую силу. Нумеролог Динара АЛИМБАЙ рассказала о миссии Салтанат и почему она не ушла от Бишимбаева — Потому что у нее настолько большая и чистая душа, которая надеялась, что сможет изменить тирана и деспота. Она думала, что если будет проявлять свои теплые чувства, то он станет другим... Дорогие женщины! Если вы находитесь в тиранических отношениях, нужно вовремя остановить это, путем принятия категоричного решения уйти раз и навсегда от тирана и деспота, вопреки всему и всем. Выбор всегда остается за человеком, но выбранный путь Салтанат – это пример для многих, что психопаты, тираны и деспоты не меняются, а становятся еще хуже.

INFORMBURO . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Теперь перспектива пожизненного заключения для Бишимбаева выглядит вполне реальной» — Несколько месяцев вся защита Бишимбаева строилась на том, что смерть Салтанат была случайной. Что намерения причинить смерть не было. Что в ней был виноват кто угодно – пол, унитаз, алкоголь, но не сам обвиняемый. Что обвиняемый пытался предотвратить и помочь. Именно эту картину показывал сам Бишимбаев, именно к ней вели адвокаты. И именно эта картина вчера разбилась вдребезги. Потому что после обнародования видео стало очевидно, что причиной избиения были необоснованная ревность и обида. Это даёт мотив для убийства – ключевой элемент его так называемой субъективной стороны.

CARAVAN . KZ . «Монголов напрягает, что из Чингисхана хотят сделать казаха» — Как казахстанские ученые переосмысливают тюркскую и кочевую историю Евразии? Какие пробелы в знаниях о Золотой Орде и Казахском ханстве существуют в современной исторической науке? На эти и другие вопросы дал ответ известный казахстанский историк и медиевист Жаксылык САБИТОВ — Сейчас мы говорим о профессиональной истории, которая подтверждает, что наследие Золотой Орды является общим для всех народов, ее населявших… Историк-тюрколог Вадим Трепавлов в одной из своих статей доказал, что русские княжества не были вассальными государствами, а напрямую входили в состав улуса Джучи. Вопрос в другом: готовы ли простые россияне принимать этот факт?.. Некоторые чиновники из монгольского правительства подумали, что мы хотим генетически украсть у них Чингисхана. Их администрацию напрягает то, что некоторые казахи пытаются сделать из Чингисхана казаха.

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