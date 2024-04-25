«Казахстан: сладкие речи американских дипломатов навевают тревогу». «Разборки на Хоргосе. Почему на китайской стороне небоскрёбы, а на казахстанской – развалины». «Пир во время чумы: кто организовывает многомиллионные мероприятия в период паводков?»

Сетевой Казахстан 25 апреля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании» — Глава государства принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида КЭМЕРОНА.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений — «Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией – нашим важным стратегическим партнером. Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки«, – сказал президент.

RITMEURASIA . RU . Марат НУРГОЖАЕВ – «Казахстан: сладкие речи американских дипломатов навевают тревогу» — Помимо излюбленной проблематики, связанной с защитой прав и свобод «угнетенных» женщин, оппозиционных журналистов-беспредельщиков и вечно гонимых, «затравленных» представителей ЛГБТ-сообществ, коллективный Запад возобновил навязчивое продвижение повестки более динамичного взаимодействия США и Казахстана в атомной отрасли. Только за последнее время состоялась серия встреч местной стороны с зарубежными представителями, где ключевым вопросом обсуждения стала настырная попытка американцев использовать Астану в качестве дармового полигона для атомных испытаний.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Продажа Bereke Bank иностранцам: понесет ли Казахстан потери?» — Спустя чуть более полутора лет после покупки Bereke Bank, тогда казахстанской дочки «Сбербанка России», национальный управляющий холдинг «Байтерек» выставляет актив на продажу. Уже нашелся и покупатель – к товару присматривается катарский инвестор. Холдинг ведет сейчас переговоры, но по традиции детали сделки снова станут тайной за семью замками, как это было при покупке «Сбера». Почему условия вновь не разглашаются, какова оцененная экспертом примерная стоимость банка и какие риски несет продажа актива иностранному инвестору, в интервью рассказал экономист Мурат КАСТАЕВ.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «MEDIA в условиях MEDIAтивного соглашения» — Учитывая, что я выступал с докладом во время обсуждения Закона «О масс-медиа» на заседании Общественной палаты Мажилиса с участием депутатов и представителей профильного министерства, писал об этом в нашей газете, выскажу ряд новых соображений накануне принятия этого многострадального законопроекта (нижняя палата Парламента на прошлой неделе одобрила его и направила в Сенат)… В первую очередь, власть должна вернуть доверие социума к официальной информации, а не занимается самообманом финансируя громоздкую, и по сути бесполезную (часто для «распила» бюджетных средств) систему государственных СМИ и аффилированных к ней интернет-ресурсов и соцсетей. Без доверия к государственным СМИ не будет доверия и к самому государству.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ — «Тик-так для «Тик-Тока»» — В последнее время разгорелись страсти вокруг социальной сети Tik-Tok. Прямо скажем – совершенно неоднозначной соцсети. Общество вновь поделилось на два противоборствующих лагеря – одни однозначно говорят о необходимости полного его запрета, а другие напоминают о свободе слова и праве выбора. Кто прав, а кто не очень в этом споре? Можно ли здесь найти консенсус? Станет ли Казахстан первопроходцем, если закроет Tik-Tok? Давайте объективно рассмотрим этот вопрос, похоже, перерастающий в очередную проблему общества.

EXCLUSIVE . KZ . «Дело Бишимбаева: чего опасаются профессиональные юристы?» — По статистике, более 10% дел с участием присяжных выносят оправдательный вердикты, тогда как без их участия всего лишь 1-1,5%. «Открытый процесс по делу Салтанат Нукеновой выявил недостатки не только судебной, но и всей правоохранительной системы: и досудебного следствия, и гособвинения, а также защиты и той, и другой стороны с их неконкретными, второстепенными вопросами, которые никак не повлияют на ход дела», – считает доктор юридических наук Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ — Мы, профессиональные юристы, ждем от суда не только справедливого, но ещё и законного и обоснованного приговора суда, вынесенного исключительно на основе достаточной совокупности достоверных доказательств, а не в угоду общественному мнению или чьему-то желанию.

GOLOS — NARODA . KZ . «Пир во время чумы: кто организовывает многомиллионные мероприятия в период паводков?» — В Казахстане напряженная ситуация с паводками, во многих регионах объявлен режим ЧС. От воды пострадали дома, люди, животные и многое другое. Но, судя по порталу государственных закупок, такая ситуация не поубавила желания «веселиться» у некоторых госструктур. Редакция узнала, кто планирует тратить казенные деньги на праздники в такие сложные для страны времена.

INFORMBURO . KZ . «Разборки на Хоргосе. Почему на китайской стороне небоскрёбы, а на казахстанской – развалины» — В международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» продолжаются разбирательства.

После того как одна из компаний-инвесторов заявила о «токсичном инвестиционном климате», «попытках рейдерства частного бизнеса» и коррупции, представители областной прокуратуры начали проверку в специальной экономической зоне. Чем именно недовольны бизнесмены, что на это возражают представители управляющей компании и как конфликт отражается на бизнесе, выясняла корреспондент… За 10 лет существования «Хоргоса» на китайской стороне отстроены многоэтажные отели, современные торговые центры и рестораны. Ежедневно тысячи казахстанских туристов в китайской части «Хоргоса» совершают покупки, пробуют китайскую кухню, тем самым поддерживая китайскую экономику. И в это же самое время на стороне Казахстана царит разруха.

FORBES . KZ . «Слабое звено: когда улучшится качество казахстанского образования?» — Отечественная сфера образования пытается догнать мировые тренды. На мировом рынке труда происходят кардинальные изменения: ускорение автоматизации, рост проникновения искусственного интеллекта во все сферы, развитие нейросетей, работа в виртуальной реальности. В связи с этим школьникам и студентам по всему миру как никогда требуется образование формата ready to future, то есть постоянно меняющееся и учитывающее тренды не только сегодняшнего дня, но и перспективу 5–10 будущих лет.

SPIK . KZ . «Почему растет число казахов, делающих выбор в пользу русских классов?» — В российских СМИ пропагандистского толка нередко можно встретить публикации, авторы которых обвиняют власти Казахстана в методичном выдавливании русского языка из всех сфер, включая образовательную. С другой стороны, чиновники из Министерства просвещения РК заявляют о ежегодном росте числа родителей, выбирающих для своих детей казахские классы. Тем самым как бы подразумевая, хотя и не констатируя прямо, что «ареал» русскоязычного школьного образования сокращается. Но какова ситуация на самом деле?..

TIME . KZ . «Экзамен для учителей» — В этом году впервые проверят знания казахского языка у учеников 5-8-х и 10-х классов. Каким будет результат? Учитель казахского языка и литературы Республиканской физико-математической школы Астаны Рахат АЗИМБАЕВА — Это должен быть экзамен не для администрации школы или управления образования, а для учителя, который увидит результаты своей работы. Только так мы выявим болевые точки: почему дети в неказахских школах не говорят по-казахски? Что у них лучше получается: слушать, писать, читать, говорить? В чем проблемы? Что мы не так делаем? В том, чтобы анализировать ошибки, нет ничего страшного. Возьмите любой предмет, везде есть плюсы и минусы, все не может быть идеально. Просто казахский язык в центре внимания.

Тохнияз КУЧУКОВ — «Полиция совсем заигралась» — Когда бывший борец с коррупцией Болатбек КАНИЕВ рассказал мне эту финансово-криминальную историю, я не поверил ни единому слову. Не только потому, что в истории казахстанского правосудия такого дела еще не было, по крайней мере публичного. Такого просто не должно быть в принципе. В октябре 2019 года полицейские Жамбылского района Алматинской области вдруг начали строчить коллективные жалобы — им перестали платить зарплату. Назначили аудиторскую проверку, итог — возбуждение уголовного дела по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Почти пять лет расхищался бюджет, выделенный на зарплату, командировочные расходы и премии для личного состава семи подразделений МВД!

AZATTYQ . ORG . «В Зайсанском районе добывают природный газ, но в сёлах люди до сих пор топят дома углём. Почему?» — В 2013 году в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области началась разработка месторождения природного газа. Согласно первоначальному плану половину добываемого газа должны были распределять по региону, а вторую — экспортировать в Китай. С тех пор прошло больше 10 лет, но район полностью так и не газифицировали. Жители многих сёл близ месторождения до сих пор топят дома углём и дровами.

AIF . RU . «СВО до гражданства довела. Казах показал aif.ru, как дроны охотятся на ВСУ» — Корреспондент aif.ru несколько дней провел в Артемовске вместе с бойцами отряда БПЛА спецназа «Ахмат». Здесь за Россию сражаются люди разных национальностей, и всех их объединяет гордость называть себя россиянином.. Санахчи казах.

До начала СВО жил в Алматы…Спустя несколько месяцев после начала СВО супруга Санахчи сама рассказала ему о наборе в ЧВК «Вагнер». Так начался его путь от штурмовика до командира отряда БПЛА в спецназе «Ахмат» — «На родине я теперь объявлен международным террористом. В Казахстане за участие в боевых действиях на территории третьих стран сажают в тюрьму». Подписав контракт со спецназом «Ахмат», Санахчи получил возможность стать гражданином России. Спустя три месяца его запрос о гражданстве был одобрен.

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