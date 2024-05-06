48-я олимпийская путевка для нашей страны, казахстанский четвертьфинал на крупном теннисном турнире, недолгое пребывание юношеской сборной РК в элите мирового хоккея и новый лидер футбольного первенства

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Художественная гимнастика: и «золото», и лицензия

18-летняя Эльжана Таниева завоевала путёвку на летние Игры в Париж, выиграв единственную олимпийскую квоту, которая оспаривалась на чемпионате Азии в Ташкенте.

На снимке: Эльжана Таниева (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В этом турнире приняла участие узбечка Тахмина Икромова, отобравшаяся на ОИ в Париж по итогам прошлогоднего мирового первенства. Но в индивидуальном многоборье она набрала меньше баллов, чем наша соотечественница: 130,15 против 133,40. Проиграла казахстанской «художнице» и японка Рейна Мацусака (127,75 и 3-е место), которая считалась её главной соперницей в борьбе за олимпийскую лицензию. Вторая представительница нашей страны Айбота Ертайкызы с суммой 126,90 стала 5-й среди сорока участниц соревнований.

Также одна квота, но уже командная, разыгрывалась в групповых упражнениях. В споре за неё казахстанские девушки довольно много – 61.300 против 69.950 – уступили узбечкам (соответственно пять гимнасток из этой страны поедут на Олимпиаду) и японкам.

По состоянию на сегодня Казахстан имеет право делегировать в Париж 48 атлетов (во всех видах спорта), тогда как Узбекистан – 60. На минувшей неделе значительный прирост к показателю соседней с нами республики, помимо пяти «художниц», обеспечили футболисты – узбекская сборная в составе 18 игроков впервые в истории выступит на Олимпиаде.

Теннис: успешный турнир для представительниц Казахстана

На завершившемся в Мадриде турнире серии WTA-1000, который собрал, помимо прочих, девять из десяти сильнейших на сегодня теннисисток мира, Елена Рыбакина остановилась в полуфинале. Это можно расценить как хороший результат, если учесть, что игры проходили на «медленных» грунтовых кортах – не самых для неё любимых.

На снимке: Елена Рыбакина и Арина Соболенко (фото с сайта WTA)

Напомним, что первую неделю турнира она (4-я в рейтинге WTA) закончила выходом в 1/8 финала, где ей предстояло встретиться с юной чешкой Сарой Бейлек (136-я), которую мало кто ожидал увидеть на этой стадии. Рыбакина не оставила шансов своей сопернице, отдав ей лишь четыре гейма – 6:1, 6:3. А параллельным курсом двигалась другая наша теннисистка Юлия Путинцева (50-я), которая в Мадриде, можно сказать, прыгнула выше головы. После очередной своей победы, теперь над сильной россиянкой Дарьей Касаткиной (11-я), она тоже вышла в четвертьфинал, чтобы встретиться в очном поединке с Рыбакиной.

Матч двух представительниц Казахстана получился напряжённым и продолжался почти три часа. Путинцева, которая, в отличие от Рыбакиной, лучше чувствует себя именно на грунтовом покрытии, взяла первый сет – 6:4. Во втором дело дошло до тай-брейка, и здесь удача оказалась на стороне Елены. В решающей партии Юлия вела в счёте, имела два матч-бола, но 4-я ракетка мира сумела отыграться, а затем склонить чашу весов в свою пользу – 4:6, 7:6, 7:5.

В полуфинале Рыбакина встретилась с белоруской Ариной Соболенко (2-я) и теперь уже сама оказалась в роли Путинцевой. Она уверенно взяла первый сет, во втором выигрывала и даже имела матч-бол, но в итоге уступила, а в третьем потерпела поражение на тай-брейке – 6:1, 5:7, 6:7. К слову, в матче за титул Соболенко сошлась на корте с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и проиграла ей.

После этого турнира Рыбакина осталась на 4-й строчке рейтинга, но серьёзно сократила отставание от идущей 3-й американки Коко Гауфф и заодно значительно отдалилась от своих преследовательниц. А Путинцева поднялась с 50-й позиции на 41-ю.

Хоккей: сенсационная победа и вылет из высшего дивизиона

Юношеская сборная Казахстана (U-18) не смогла закрепиться в классе сильнейших: по итогам чемпионата мира, прошедшего в Финляндии, она заняла 10-е, последнее, место и теперь будет вынуждена вернуться в группу «А» первого дивизиона. Но команда отнюдь не заслуживает упрёков в свой адрес

Как мы сообщали в обзоре недельной давности, в первых двух матчах группового этана наши хоккеисты проиграли сначала швейцарцам (2:5), а затем шведам (1:7). А вот в третьем они сенсационно победили чехов. Пропустив две шайбы в первые 15 минут, казахстанцы сумели перед самым перерывом забросить одну ответную: отличился Роман Большедворский. В начале второй четверти Корней Корнеев восстановил равновесие, но в самом её конце чехи снова вышли вперёд. В середине третьего периода Александр Перкин счёт сравнял, а в овертайме Мстислав Шипилин забил победный гол – 4:3.

Назавтра наша сборная встретилась на льду с канадской, главным фаворитом чемпионата, и ожидаемо проиграла – 3:11. Тем не менее, можно отметить Асанали Саркенова, забросившего в ворота грозного соперника три шайбы.

На снимке: Асанали Саркенов, автор хет-трика в ворота сборной Канады (фото с сайта Международной федерации хоккея)

Два очка, заработанные в этом поединке, не позволили нашим хоккеистам уйти с последнего места в группе, и им пришлось в матче с норвежцами, неудачниками другого квинтета, сражаться за право остаться в высшем дивизионе. Игра получилась равной и результативной. Скандинавы несколько раз выходили вперёд в счёте, а казахстанцы отыгрывались благодаря точным броскам Корнея Корнеева, Виталия Божко, Асанали Саркенова, Артура Глухих и Мстислава Шипилина. Основное время и овертайм победителя не выявили, а буллиты лучше исполнили норвежцы – 5:6.

Велогонки: «Астана» на первом в сезоне гранд-туре

В минувшую субботу стартовала первая в нынешнем году супермногодневка «Джиро д,Италия». Как обычно, среди 22-х велогрупп-участниц гранд-тура будет и «Астана». Причём на сей раз роль капитана доверена казахстанцу Алексею Луценко. Кроме него, в состав команды включены четыре итальянца (что вполне объяснимо, ведь гонка проходит на их территории) – Давиде Баллерини, Лоренцо Фортунато, Симоне Веласко и Кристиан Скарони, а также немец Макс Кантер, эритреец (в этой африканской стране шоссейные велогонки быстро развиваются) Хенок Мулубрхан и казахстанец Вадим Пронский.

Безусловным фаворитом общего зачёта считается 25-летний словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates», двукратный победитель «Тур де Франс» и самый высокооплачиваемый велогонщик в мире. Также среди претендентов на высокие места значатся француз Роман Барде из DSM, австралиец Бен О,Коннор из «Decathlon AG2R La Mondiale», британец Герэйн Томас из «Ineos Grenadiers», итальянец Дамиано Карузо из «Bahrain Victorious» и некоторые другие. При благоприятном раскладе Луценко, наверное, тоже может побороться за попадание в топ-6 генеральной классификации.

Футбол: высокая плотность в верхней части турнирной таблицы

Центральным в 7-м туре первенства Казахстана стал матч между «Актобе» и «Астаной». В середине первого тайма опорный полузащитник столичного клуба и национальной сборной РК Исламбек Куат нанёс точный удар издалека, а незадолго до перерыва он же, проявив несдержанность (что с ним случается нередко), оставил свою команду в численном меньшинстве. Хозяева поля реализовали это преимущество: за четверть часа до финального свистка они сравняли счёт – 1:1.

Тем, что оба конкурента потеряли по два очка, воспользовался костанайский «Тобол». Выиграв в родных стенах у талдыкорганского «Жетысу» благодаря единственному голу, забитому в самом начале матча (1:0), он возглавил турнирную таблицу. Причём игру победители заканчивали вдесятером из-за красной карточки, полученной одним из футболистов.

Не обошлось без удаления и в матче алматинского «Кайрата» с «Атырау»: досрочно покинул поле один из игроков команды, представляющей нефтяной регион. Но в куда большей степени на результат поединка повлиял не реализованный гостями пенальти. Случись иначе, «Кайрату» бы пришлось тяжко. А так хозяева поля после неудачи соперника сумели забить победный гол – 1:0.

Между тем, в группу лидеров ворвался вернувшийся в высший дивизион после долгого перерыва семипалатинский «Елимай», который формально в гостях (но в реальности на нейтральном поле в Караганде) со счётом 2:1 одолел другого возвращенца – столичный «Женис». Что касается действующего чемпиона страны шымкентского «Ордабасы», то он в минувшем туре не играл.

Турнирное положение: «Тобол» – 12 очков (после 6 матчей), «Актобе» и «Елимай» – по 11 (6), «Астана» и «Кайрат» – по 11 (7), «Жетысу» – 10 (6), «Ордабасы» – 9 (6), «Кызылжар» – 8 (7), «Атырау», «Туран» и «Женис» – по 7 (7), «Кайсар» – 4 (5), «Шахтёр» – 3 (5).

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