«100 дней премьерства Бектенова: что досталось ему от предшественников и какие проблемы приходится решать прямо сейчас». ««Фартовые» из списка Forbes». «Ветер перемен: что ждёт банковский сектор Казахстана». «Что Вашингтон хочет от Астаны»

Сетевой Казахстан 10 мая 2024г.

CARAVAN . KZ . «100 дней премьерства Бектенова: что досталось ему от предшественников и какие проблемы приходится решать прямо сейчас» — Напомним. Кресло главы правительства он занял 6 февраля, когда оно еще не остыло от Романа СКЛЯРА, который целый день исполнял обязанности премьер-министра после отставки Алихана СМАИЛОВА 5 февраля. Видимо, есть смысл смахнуть пыль с газетных страниц и посмотреть, кто рулил правительством республики с декабря 1991-го. Кому-то удавалось и по 3-4 года досидеть. Кому-то и полтора года хватило. Пойдем поименно.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – ««Фартовые» из списка Forbes» — Люди могут не читать от корки до корки такое специфическое издание, как журнал Forbes, но, уверен, многие наслышаны о его списке, куда входят богатейшие бизнесмены мира. Особый интерес для казахстанцев вызывает реестр наших отечественных деловых людей, сумевших стать долларовом миллиардерами и миллионерами. Этот ежегодно публикуемый список вызывает интерес и у тех, кто хотел бы увидеть в нем себя, удовлетворив свое эго, а пока с завистью смотрит на успехи конкурентов или недругов… И у нынешней трансформации казахстанского списка Forbes — династийный характер: появление в нем представителей нового поколения богатеев с фамилиями известных чиновников — желание легитимизировать «нажитый непосильным трудом на ниве госслужбы» семейный капитал.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Кулибаев продал лондонский особняк компании бывшего топ-менеджера Deutsche Bank» — Один из богатейших казахстанцев Тимур КУЛИБАЕВ продал в конце марта лондонский особняк за 34,7 млн фунтов стерлингов, который купил в 2007 году за 25,8 млн фунтов, инвестиционной компании North Wind Capital, основанной бывшим директором по особым ситуациям в недвижимости Deutsche Bank Беном Уильямом, сообщает Financial Times.

FORBES . KZ . «Ветер перемен: что ждёт банковский сектор Казахстана» — Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена БАХМУТОВА поделилась мнением с Forbes Woman Kazakhstan, нужны ли Казахстану новые банки, как регулировать банки-финтехи и поможет ли согласие супруга на получение кредита спасти семью от закредитованности.

SPIK . KZ . «Информационный буллинг в Казахстане: чем он опасен и можно ли его побороть?» — В Казахстане набирает обороты информационный буллинг, часто политически мотивированный. Как правило, им занимаются известные блогеры и так называемые лидеры общественного мнения, очевидно, по заказу политических групп, бизнес-корпораций, властей и т.д. При этом многие пользователи соцсетей слепо верят всему, что те пишут, в результате чего формируется предвзятое общественное мнение относительно тех или иных персон и явлений. Чем можно объяснить данную тенденцию? Насколько она опасна? И как ей можно противостоять?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Что Вашингтон хочет от Астаны» — На минувшей неделе синхронно появилась пара американских отчетов о ситуации в Казахстане, по которым вполне можно оценить, что Вашингтон хочет от Астаны. Во-первых, либеральные СМИ с пеной у рта растиражировали то, что «Казахстан опустился в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» на 8 пунктов». «Правозащитники» возмущены тем, что «правительство усиливает контроль над интернетом». «Объективность» рейтинга хорошо иллюстрируется тем фактом, что в качестве примеров идеальных «свободных» СМИ были указаны издания, финансируемые из-за рубежа, и/или пропагандирующие прозападные политические позиции.

TIME . KZ . «Следствие увели “знатоки”» — Материал про азартных финансистов и руководителей семи полицейских подразделений Алматинской области (см. “Полиция совсем заигралась”) вызвал серьезное обсуждение в силовых и надзорных ведомствах Казахстана. В редакцию звонили возмущенные читатели, среди которых немало стражей правопорядка. Их интересует, почему контролирующие и проверяющие госорганы целых пять лет не замечали, как ушлые бухгалтеры со своими бастыками умудрились опустошить казну почти на миллиард тенге?!

«Оздоровление через кризис» — Чтобы в системе здравоохранения появились деньги, придется от чего-то отказаться, считает эксперт в сфере организации здравоохранения, основатель сети клиник амбулаторной помощи врач Лейла ИШБАЕВА — Что касается нового министра здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВОЙ, я уверена, что она гораздо лучше, чем мы с вами, понимает, что происходит в системе здравоохранения — у нее иной уровень доступа к информации. Другое дело, что короля делает свита. Пока в министерстве не сменилось несколько ключевых персон на руководящих долж­ностях, в том числе из-за которых до сих пор не происходило качественного реформирования системы. Не хочу называть имен, но надеюсь, что у министра хватит воли и веса оздоровить свое окружение.

FORBES . RU . ««Написан кровью тысяч женщин»: как «дело Салтанат» повлияет на жизнь казахстанок» — Дело об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ в Казахстане стало таким резонансным, что в стране криминализировали домашнее насилие: теперь за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Forbes Woman узнал у казахстанских феминисток, что они думают о новых поправках, насколько распространена идея гендерного равенства в Казахстане и как на положение местных женщин в обществе влияет «уят» — традиционная культура осуждения тех, кто не соответствует моральным нормам.

VLAST . KZ . «Дешевле сэкономить и не готовиться к наводнениям, а потом просто откупиться» — Наводнения в Казахстане происходят ежегодно и чаще всего в одних и тех же регионах. Несмотря на прогнозы и выделенные миллиарды, власти снова оказались не готовы к паводкам. Специалисты говорят, что в стране вспоминают о паводках только весной, когда они наступают, что приводит к бессистемной подготовке. Государству легче выбрать краткосрочное решение и откупиться от проблемы, чем решать её. При этом, из-за изменения климата паводки могут стать интенсивнее, констатируют эксперты. Кроме того, в мире сейчас отказываются от строительства водохранилищ, потому что они нарушают водные циклы, а Казахстан тем временем собирается возвести 28 новых до 2030 года.

ORDA . KZ . «Война за золото из отходов: рейдерский захват не удался, но главная битва впереди» — В июле прошлого года Orda.kz писала, как одна подставная компания отжала землю и имущество другой компании при содействии чиновников: «Схватка за золото в Алматинской области: история рейдерского захвата при участии МИИР». Недавно эта история получила продолжение.

AZATTYQ . ORG . «Землетрясение в Зайсане: тысячи разрушенных домов и гибель ребёнка. Что изменилось с тех пор?» — 14 июня 1990 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 8. В результате сильных толчков в нескольких сёлах обрушилось около 9000 домов, погиб ребёнок. Одно из разрушенных тогда сёл сейчас носит имя погибшего мальчика — Биржан. Азаттык побывал там и узнал, какие уроки извлекли власти и люди.

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