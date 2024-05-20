Как Президент отметил День рождения. В торговле с Китаем в «тень» увели $1,4 млрд. Шокирующие итоги госаудита. Колокол «нерожденных» везут в Казахстан

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы внимательно следят за ситуацией в Мангыстау, где сменили весь силовой блок и акима области. Причину беспрецедентной перетряски до сих пор не называют – авторы каналов лишь гадают, где тут «собака зарыта». Одни пишут о коррупции в нефтяных нацкомпаниях, другие — о коррупции в паводковых деньгах.

А в Атырау все еще борются с наводнением — удар волной принимает уже сам город Атырау. Немного стих бум пострадавших в Кульсары.

Фото/orda.kz

Жители обвиняют акимат в том, что чиновники не приняли достаточных мер по выплате компенсаций и поддержке людей. Эксперты «телег» называют причиной конфликта нерасторопность властей нефтеносной области.



Беспокойство каналов вызвала атака украинских беспилотников ночью 17 мая на морской порт Новороссийска. Там расположены объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), экспортирующего казахстанскую нефть. СМИ, со ссылкой на губернатора Краснодарского края сообщают, что обломки сбитых беспилотников вызвали пожар — «удару подверглись нефтебаза и морской порт».

Или, что делать с использованными литий-ионными аккумуляторами электромобилей, бум которых начался в Казахстане? Согласно данным МВД на 1 мая в стране зарегистрировано уже 9 813 электромобилей. В сравнении с 2021 годом — рост в 12,5 раз. Минэкологии ищет инвестора для строительства завода по утилизации таких батарей.

А между тем, в умах людей разброд и шатания. Телеграмеры сообщают, что в Казахстане осудили восемь человек за попытку построить теократическое государство и намерение отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Но суд маршрут скорректировал и отправил осужденных в тюрьму на срок от 7 до 20 лет.

А вот кто въезжает в Казахстан, но «не въезжает» в государственный язык не получат теперь гражданства Казахстана. Президент Токаев подписал соответствующий закон об изменениях в сферах миграции и уголовно-исполнительной системы. Введет заодно запрет на въезд в страну террористов, экстремистов и педофилов.

А где жизнь стала слаще, так это в… Афганистане. Как сообщают «телеги», когда посчитали итоги 2023 года, выяснилось, что впервые эта страна закупила казахстанский шоколад «Рахат» на более чем 23 млн тенге. Его, кстати, продают уже в девяти странах мира. Например, только соседи – Россия, закупают рахатовский шоколад на 11,17 млрд тенге.

Посмотрим, что пишут каналы о том, кому сегодня жить сладко, а кому — не очень.

Народ оценит

Sputnik Казахстан – 49 564 подписчика на этой неделе

Telegram и Youtube-каналы отметили, что Касым-Жомарт Токаев в очередной раз скромно отметил свой День рождения – 17 мая Президенту исполнился 71 год. «Sputnik Казахстан» пишет, что в прошлом году казахстанский лидер в день своего юбилея отправился с визитом в Китай, отказавшись праздновать.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото/sputnik.kz)

«Это принципиальная позиция президента (не отмечать свой ДР)», — сообщил тогда его пресс-секретарь Руслан Желдибай в соцсети, цитирует ТГ.

Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в Алма-Ате в семье писателя Кемеля Токаева и сотрудницы Алматинского педагогического института иностранных языков Турар Шабарбаевой, рассказывают авторы ТГ.

«У президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге «Слово об отце», имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.

Касым-Жомарт Токаев окончил гимназию №25 имени Ильяса Есенберлина. Учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Глава Казахстана знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский. Глава страны увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы», — пишут телеграмеры, добавляя, что Токаев имеет привычку регулярно просматривать прессу.

«Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения», — цитирует президента ТГ.

Токаев – сторонник здорового образа жизни. На протяжении 13 лет он руководил Федерацией настольного тенниса РК и до сих пор в хорошей форме — может потягаться с молодыми игроками. Авторы ТГ подчеркнули, что целью главы государства стала трансформация Казахстана — отход от суперпрезидентской формы правления и наделение большей властью Парламента страны.

Не царское это дело

Данияр Ашимбаев – 10 121 подписчик на этой неделе

Политолог считает, что события в городе Кульсары Атырауской области, где пострадавшие от наводнения протестовали против отказа выдать им денежную компенсацию на руки, вызваны всего двумя обстоятельствами.

«Во-первых, стрессовая ситуация из-за затянувшегося в регионе паводка. Во-вторых, местный акимат явно запустил разъяснительную работу. Произошёл сбой коммуникаций, который спровоцировал рост недовольства», — пишет автор ТГ.

К этому телеграмер добавляет еще пару аргументов. Например, узнать о ситуации в области из официального ресурса акимата, когда объявлено ЧС, невозможно. За месяц там появилось пять пресс-релизов, из которых один о кадровом назначении, а второй — цитата из выступления премьера.

«К тому же аким Шапкенов приехал говорить с людьми, мягко говоря, не сразу», — заметил политолог.

Об этом, по сути, и говорил глава государства, заслушав отчёт премьера, напомнил автор ТГ: «…руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований».

Президент Токаев также поручил усилить работу, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах. Он напомнил, что правительство и акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом, перечислил Ашимбаев.

Словом, этим все и сказано – не нужно искать глубинных социальных причин и ломать голову в решении социального конфликта. Просто нужно быть ближе к людям и к их проблемам.

Не в деньгах счастье, как говорится…

Telegram и Youtube-каналы на этой неделе были ошарашены результатами высшей аудиторской палаты. И как тут не вспомнить неожиданную отставку Годуновой. Sputnik Казахстан (49 592 подписчика на этой неделе) сообщает что палата выявила неэффективное использование госсредств на 489 млрд тенге — это $1,1 млрд. Ведомство также заявило о неэффективном планировании и управлении бюджетными программами на 537 млрд тенге

«Это данные 2023 года, когда главой Кабмина и ответственным за бюджетные траты был Алихан Смаилов. А в апреле он же возглавил Высшую аудиторскую палату и теперь сам проверяет исполнение бюджета», — недоумевают телеграмеры.

Telegram-канал Kris.p.media (30 570 подписчиков на этой неделе) к этому добавляет данные из отчета по бюджету 2023 года Нурлана Нуржанова из Высшей аудиторской палаты – он их представил в мажилисе. Например, на большой недобор налогов в размере 2,3 трлн тенге повлияли проблемы с корпоративным подоходным налогом, НДС на внутренние товары и НДС на импорт.

«А еще выяснилось, что из-за плохого налогового и таможенного контроля бюджет потерял 4,6 млрд тенге. Аудит показал, что в данных по торговле с Китаем есть расхождения на 1,4 млрд долларов», — пишет ТГ.

Авторы Telegram-канала PRO КАДРЫ KZ (53 537 подписчиков на этой неделе) в сою очередь задают вопрос: почему за все это безобразие уволили всего лишь несколько человек?

«К ответственности привлекли 158 сотрудников, из них 141 занимают высокие должности. За неэффективно использованные 489 млрд тенге в 2023 году наказали 158 должностных лиц, но уволили лишь единицы», — пишут телеграмеры, ссылаясь на данные вице-министра финансов Даурена Темирбекова.

По его данным, из неэффективно использованных 489 млрд тенге — 143 млрд это неосвоенные бюджетные средства, неиспользованные целевые трансферты и бюджетные кредиты.

Неэффективное использование бюджетных средств / Презентация Министерства финансов/Informburo.kz

ТГ BES.Media (20 126 подписчиков на этой неделе) тоже добавил мазков к общей картине бездарного управления деньгами. Авторы сообщают, что ревизионная комиссия Астаны провела аудит ТОО «Хозяйственное управление Астаны» и выявила неэффективное использование за год активов на 669 млн тенге, а средства гос- и квазигоссектора на 1,5 млрд тенге. А еще ТОО необоснованно наняло 11 лишних горничных. Финансовые нарушения на 502,5 млн тенге пришлись на бухучет, на составление финансовой отчетности ― 489 млн тенге (их восстановили).

«Все эти «обслуживающие» ТООшки по республике необходимо не просто проверить, но и ликвидировать. Не могут в системе исполнительной власти присутствовать коммерческие структуры, главная цель которых не только официально заработать, но и максимально попилить то, что им не принадлежит», — заключили телеграмеры.

Взятка на взятке

Elmedia – 3 310 подписчиков на этой неделе

И оппозиционный Telegram-канал тут как тут со своей «ложкой дегтя» – каналы на прошлой неделе просто засыпали читателей статданными для размышлений. Телеграмеры, со ссылкой на издание ranking.kz, сообщают, что за первый квартал т.г. в Казахстане на уголовных правонарушениях попался 191 госслужащий (но, в 2023 году их было больше — 329 человек). Из них 156 госслужащих совершили тяжкие преступления, 26 -преступления средней тяжести, 6 человек — небольшой тяжести, два человека — особо тяжкие преступления. И один совершил проступок.

Среди правонарушителей-госслужащих 70 человек были сотрудниками МВД, 10 — военнослужащими и 8 — сотрудниками КНБ. На правонарушениях также попались три судебных исполнителя, два акима, по одному сотруднику прокуратуры, службы экономических расследований и антикоррупционной службы, один судья.

Самым распространённым среди госслужащих видом уголовных правонарушений было присвоение или растрата вверенного чужого имущества — 36,1% всех госслужащих, преступивших закон, сообщает ТГ.

Самые «популярные» статьи — взятки, мошенничество, дача взятки и злоупотребление должностными полномочиями — 86,9% всех правонарушений.

«В региональном разрезе больше всего правонарушителей-госслужащих в Жетысуской области. Далее идут Павлодарская область, Астана, Шымкент и Алматы. Меньше всего правонарушителей в секторе числилось в Акмолинской области — всего два человека», — пишет ТГ.

Бьёт, значит преступник

АХМЕТОВ – 1 974 подписчика на этой неделе

Telegram-канал пишет о результатах исследования свободного Альянса Евро-Азиатских социологов «ФОКУС» (САЕАС ФОКУС) — он завершил масштабный анализ распространения бытового насилия в Казахстане. Самыми уязвимыми оказались казахстанские женщины трудоспособного возраста от 40 до 49 лет (41,46%) и от 30 до 39 лет (37,80%). Они составляют 80% всех потерпевших.

«Надеюсь, после открытого суда над Бишимбаев, ситуация с унижением и насилием над женщинами в Казахстане изменится», — пишет автор ТГ.

Инфографика/телеграм-канал Ахметов

Согласно данным САЕАС, ФОКУС, картина классических случаев насилия выглядит так: чаще всего это происходят дома в вечернее и ночное время (91%). Домашние тираны применяли удары руками, ногами и бросание в жертв различных предметов. Как сообщают авторы, психологическому насилию подвергались 21% опрошенных. С сексуальным и физическим насилием столкнулись 16%. Экономическое насилие присутствовало у 7%, а регулярному сексуальному насилию подвергались 6% опрошенных. Практически все случаи насилия над женщинами (98,2%) произошли, когда насильник был в состоянии алкогольного опьянения. Другие причины насилия — экономические проблемы и безработица у мужчин.

«Жизни — ДА!»

PRESS.KZ – 5 383 подписчика на этой неделе

Тему семейных проблем продолжает Telegram-канал PRESS.KZ. Папа Римский благословил колокол «Голос нерожденных», предназначенный для Казахстана, сообщают телеграмеры.

«Колокол, подарен польским фондом «Жизни — Да» казахстанцам, вскоре будет доставлен в республику и должен служить напоминанием о важности защиты человеческой жизни от зачатия до естественной смерти», — пишут авторы ТГ.

На колоколе выгравирована пятая заповедь Декалога «Не убий» на казахском языке, а также слова священника Ежи Попелушко: «Жизнь ребенка начинается под сердцем матери». Как пишут телеграмеры, организаторы этой инициативы предлагают относиться к звону таких колоколов в разных местах мира, как к символическому голосу тех, кто не имеет голоса – детей, погибших в результате абортов, так и не издав своего первого крика.

Аборты в Казахстане — большая проблема. В каналах можно найти такие данные: в 2021 году Казахстан занял 3 место в мировом рейтинге по числу абортов. Сейчас в стране проводится не менее 72 тысяч прерываний беременности в год. Растут подростковые аборты. В 2022 году, согласно официальным статданным, аборты сделали 422 девочки-подростка.

Деньги как птицы: то улетают, то прилетают…

PROTENGE – 28 860 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры сообщают, что Казахстан занимает 11-е место из 148 в рейтинге «Незаконного вывоза капитала из развивающихся стран». Канал цитирует сенатора Султанбека Макежанова, со ссылкой на издание Forbes.kz.

«По данным исследователей, в течение года из нашей страны незаконно выводят 16,7 млрд долларов. Мы пересчитали по нынешнему курсу — это 7,3 триллиона (!) тенге. Школа на 2,5 тысяч учеников обходится бюджету в 9 млрд тенге. То есть на 7,3 трлн можно построить 816 школ», — пишут авторы ТГ.

Телеграмеры со ссылкой на сенатора замечают: борьба с теневым оборотом капитала может значительно увеличить доходы государственной казны, а депутат увидел положительный эффект в случае успешной работы на этой ниве.

«Легализованный капитал уже не нужно прятать, поэтому его можно легально инвестировать внутри страны, стимулируя рост отечественной экономики. Это положительно повлияло бы как на госказну, так и на благосостояние населения», – предложил депутат.

Теневой вывоз капитала проблема, понятно, давняя. Но почему всегда нерешаемая?

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