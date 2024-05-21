Мракобесие, а не традиции: в Казахстане практически не меняется статистика уголовных дел по фактам похищения женщин

В Казахстане до сих пор фиксируются случаи похищения невест

В Казахстане продолжают фиксировать случаи похищения женщин. Последние пять лет ежегодно открывается в среднем около 20 зарегистрированных уголовных дел по этой статье Уголовного кодекса РК.

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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, в прошлом году в стране было зафиксировано 18 таких уголовных дел. Из них две трети, или 12 дел, было зарегистрировано в южных регионах, и по два случая — на востоке, на западе и в центральной части страны. Проблема характерна не только для отдалённых сельских населённых пунктов, но и для крупных мегаполисов. Так, 6 из 12 «южных» уголовных дел по факту похищения женщин пришлось на Алматы, и единичный случай был зарегистрирован в Астане.

А вот количество зарегистрированных уголовных дел по смежному уголовному правонарушению — незаконному лишению свободы, которое происходит, когда женщину насильно удерживают в доме жениха — с 2018 года заметно сократилось: с 71 до 13 случаев.

Стоит учесть, что эта статистика лишь частично отражает ситуацию с уголовными правонарушениями, которые некоторые казахстанцы маскируют под старинный обычай «қыз алып қашу» (кража невесты). Во-первых, в Казахстане нет отдельной статьи за похищение женщины с целью вступления с ней в брак, и поэтому похищения женщин с любой целью регистрируются только по одной, 125-й статье УК РК. Во-вторых, большая часть похищений женщин для вступления в брак даже не входит в статистические отчёты, так как эти действия являются скрытыми. Так считает уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев. В отчёте за прошлый год правозащитник пишет: «О реальных цифрах кражи невест приходится только догадываться. В обществе сохраняются стереотипы, не позволяющие женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случае виновные и жертвы даже не осведомлены о преступном характере таких деяний и уголовной ответственности за них».

По данным, опубликованным омбудсменом в рамках Международной научно-практической конференции «Противодействие домашнему насилию: проблемы и пути решения», с 2019 года в Казахстане именно за похищение женщин было возбуждено 214 уголовных дел. Из них 94,3% были прекращены в связи с отсутствием состава преступления. В суды направили только 10 дел. К ответственности были привлечены 27 человек.

Уполномоченный по правам человека считает, что в Уголовный кодекс РК нужно ввести отдельную статью за похищение женщин с целью принудительного вступления в брак. По мнению Артура Ластаева, это должно оказать предупреждающий эффект и снизить уровень преступности в отношении женщин. Генеральная прокуратура, куда было направлено предложение, инициативу поддержала. Но пока поправки в законы не приняты.

Предложение омбудсмена основано на положительном опыте других центральноазиатских стран, которые тоже борются с этим искажённым старинным обычаем. Например, в уголовном законодательстве Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана есть особые статьи о похищении женщины с целью вступления в брак. Их принципиальное отличие от общей статьи о похищении человека — в том, что наказание за кражу невесты мягче. Так, в Узбекистане за подобное правонарушение могут всего лишь оштрафовать, назначить общественные работы, дать условный или реальный срок до 3 лет. По общей же статье преступника может ждать только тюремный срок от 3 до 15 лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в Туркменистане.

А вот Кыргызстан, где ещё десять лет назад фиксировали от 8 тыс. до 12 тыс. случаев кражи невест в год, теперь имеет более жёсткие законы. За похищение женщины для принудительного брака преступнику грозит уголовное наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Если девушка не согласна на брак и похититель её отпустил, он всё равно будет наказан, правда, отделается лишь штрафом или общественными работами. Кыргызстан — единственная страна Центральной Азии, где похитителя, отпустившего девушку, всё равно судят и назначают хоть какое-то наказание.

В Туркменистане, Таджикистане и Казахстане учитывают примечание к статье за похищение, в котором мужчина просто освобождается от ответственности в случае, если отпускает женщину. Это объясняется целью защитить жертву от возможного убийства. Казахстанские правозащитники уже не раз выступали в СМИ с инициативой отменить эту законодательную индульгенцию для агрессоров, ведь конституционные права похищенной, но освобождённой женщины всё же нарушены, она испытала психологическое давление, страх, унижение. Такого же мнения придерживается и уполномоченный по правам человека в РК.

Более года назад эксперты Казахстанского института общественного развития проводили социологическое исследование по гендерной политике, в котором затрагивали и тему кражи невест. Опросы казахстанцев показали неоднозначные результаты. Хотя 76,4% респондентов негативно относятся к похищению невесты против её воли, почти пятая часть опрошенных считает, что в такой ситуации девушка должна сбросить платок и переступить через пожилую родственницу похитителя, но не сообщать о случившемся в полицию. Ещё 11,7% ответили, что в подобной ситуации невеста должна остаться и выйти замуж за похитителя.

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