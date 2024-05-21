«Неравенство в доходах: Казахстан стал чисто классовым обществом». «Администрация президента вынырнула на поверхность». «Зачистка на Мангыстау или Почему в Актау снимают начальников?». «Ограбили, затопили и снова грабят?»

Сетевой Казахстан 21 мая 2024г.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, Институт ЦАРЭС — «Неравенство в доходах: Казахстан стал чисто классовым обществом» — Один из фундаментальных вопросов, который то ли уже начали, то ли еще только собираются решать в «Новом Казахстане», – неравенство в доходах и богатстве. Сложившийся разрыв нельзя назвать иначе чем вопиющим. Народ страны, в прошлом являвшейся частью прогрессивной социалистической системы эгалитарного распределения общественного «пирога», по происшествии тридцати лет обнаруживает себя в чисто классовом обществе. Разделительные линии проходят сугубо по экономическим категориям – не имеют значения ни этническая, ни кастовая принадлежность.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Администрация президента вынырнула на поверхность» — 10 мая появилось большое интервью ее руководителя Айбека ДАДЕБАЕВА (Дадебая), который пришел на этот пост 6 февраля с.г. — после того, как прежний глава АП Олжас БЕКТЕНОВ стал премьером. Дадебаев работает с ТОКАЕВЫМ более 10 лет… Получается, что сразу после формирования нового правительства начался процесс создания обновления системы политического менеджмента. Это не говорит о том, что премьер Бектенов работает плохо и его ждет отставка. Отнюдь — Бектенов — один из явных фаворитов президента Токаева, но новый кабмин допустил ряд «косяков», которые президент решил впредь не допускать.

DN . KZ . «Зачистка на Мангыстау или Почему в Актау снимают начальников?» — Ряд кадровых перестановок в руководстве силовых ведомств Мангистауской области, замена руководителя КМГ, а также ожидаемая отставка Нурлана НОГАЕВА вкупе с нервной реакцией руководства Минэнерго на вопросы по АЭС порождают ощущение, что в Астане пошли на превентивные меры для того, чтобы предотвратить социальное недовольство в нефтеносном регионе. Причин для этого может быть несколько – от накопившегося недовольства коррупцией в нефтяной сфере и роста нищеты до возможного перебазирования проекта строительства АЭС из Алматинской области в Актау. Еще один вариант сценария – у Токаева дошли руки для начала переформатирования региональных элит, катализатором к чему стала ситуация с паводками этой весной, а также прогнозы на засуху – летом.

AZATTYQ — RUHY . KZ . Асхат АХМЕТБЕКОВ – «Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет многомиллиардными компаниями?» — Львиную часть казны в Казахстане традиционно пополняют нефтяные компании – они ежегодно перечисляют в бюджет триллионы тенге. На этих вливаниях в основном и держится экономика страны – Казахстан буквально «подсел» на нефтяную иглу. Однако сильно радоваться на этот счет не приходится, ведь если налоги этих гигантов исчисляются триллионами, то прибыль и вовсе баснословная. Но обиднее всего то, что утекают эти деньги за рубеж, так как владеют этими компаниями в основном иностранцы, казахстанская доля в предприятиях – мизерная. Надо отметить и то, что в списке богатейших оказались табачная и банковская компании. Кто же значится в числе учредителей всех этих организаций и сколько они зарабатывают…

KZ . KURSIV . MEDIA . «Катарский инвестор купил Bereke Bank за 40% от капитала» — Катарский инвестбанк Lesha Bank объявил о закрытии сделки по покупке Bereke Bank. Соответствующее заявление размещено на сайте Катарской фондовой биржи (QSE). Сумма сделки составила 65 млрд тенге, что равняется 39,8% от собственного капитала кредитной организации (163 млрд тенге на 1 апреля). До осени 2022 года Bereke Bank принадлежал российскому Сбербанку и работал под его брендом. Из-за попадания под санкции США ему пришлось сменить владельца, покупателем тогда выступил «Байтерек».

GOLOS — NARODA . KZ . ««Извиняться не буду» — депутат Абзал Куспан» — Известный своим ревностным отношением к казахскому языку депутат мажилиса Абзал КУСПАН в своих соцсетях заявил, что в Астане проживают казахи без гордости и чести — Да, я согласен, что это немножко эмоциональное высказывание, но тем не менее я не собираюсь ни у кого просить прощения… Я же про казахов говорю, я про русских не говорю, про других не говорю. Это чисто наши внутренние вопросы… Ой, у меня очень много по этому поводу высказываний, постов. А сейчас уже начали мониторить контент на казахском языке. Поэтому этот мой, казалось бы, для казахов обыденный разговор, сейчас столько шума наделал.

VLAST . KZ . «Протесты в Кульсары. Главное» — В начале апреля в 60-тысячный город Кульсары в Атырауской области пришли разрушительные паводки: половине населения пришлось эвакуироваться, а под воду ушли более 3000 домов и разных обьектов. В середине мая на центральной площади Кульсары началась акция протеста пострадавших от паводков жителей, которые потребовали большей компенсации за разрушенное жилье, а также выдачи денег им на руки.

KZ . MEDIA . Айнаш КЕРНЕЙ – «Ограбили, затопили и снова грабят?» — Теперь, когда дело дошло до выплат пострадавшим людям, начинается совершенно неуместный и возмутительный торг. ТОКАЕВ сразу определил источник выплат. Кроме того, деньги собраны фондами и людьми, крупный бизнес пожертвовал немалые средства. В чем проблема? Чиновники, которые разворовали средства, выделенные на устройство дамб и пр., теперь решили сэкономить на народе? Сначала народ обворовали, потом затопили, теперь на нем хотят сэкономить? Компенсация должна быть достаточной для восстановления всего (!) утерянного. А где моральный ущерб? Кто его подсчитал?

KAZPRAVDA . KZ . «Народный губернатор всегда помнил о своих корнях» — В Шымкенте отметили 80-летие со дня рождения Амана ТУЛЕЕВА. В историю Аман Тулеев вошел как народный губернатор. Так жители Кемеровской области оценили его вклад в развитие региона и заботу о людях. На должность губернатора он пришел в самое тяжелое время, смог удержать регион, остановить шахтерские бунты. Он смело вступал в жесткую полемику с Егором ГАЙДАРОМ, считавшим угольную отрасль нерентабельной и неэффективной. Открыто выступил против Президента Бориса ЕЛЬЦИНА, назвав проводимые в стране реформы антинародными… В одном из своих последних интервью Аман Тулеев отмечал, что он казах из рода адай, что его внуки знают свою родословную…

LITER . KZ . «Урожай под угрозой? Как влияют паводки на весенне-посевную кампанию» — Последствия паводков в Казахстане сказались на проведении весенних полевых работ. Очередная посевная кампания в этом году значительно отстает от запланированного графика. На юге, юго-востоке республики работы идут полным ходом, а в житнице страны северных регионах – с опозданием. Какие могут возникнуть риски в проведении весенне-посевной кампании…

TIME . KZ . «Брачное дело» — Бывший имам намерен бороться с вековыми устоями, которые еще недавно проповедовал. Запретить в Казахстане брак по шариату, так как он противоречит светскому законодательству, предлагает председатель общественного объединения “Демос” Турарбек КУСАИНОВ. А имамов, проводящих в мечети обряд никях без официального свидетельства о госрегистрации брака, следует наказывать арестом на 15 суток, считает он.

«Во избежание непонимания» — Иностранцы, желающие получить гражданство Казахстана, будут сдавать экзамен на знание казахского языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны. Об этих и других законодательных поправках в сфере миграции в понедельник на брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс АЛЕКЕШЕВ.

TENGRINEWS . KZ . ««Эйджизм повсеместен и коварен». Почему казахстанцам старше 50 трудно найти работу» — В Казахстане лица предпенсионного возраста практически никак не защищены от увольнения. Такое мнение высказал эксперт в сфере трудового права, PhD в юриспруденции Муслим ХАСЕНОВ — «Считается, что ввиду возрастных изменений такие кандидаты могут сталкиваться с постоянными проблемами со здоровьем, больше времени находиться в состоянии нетрудоспособности (на больничном — прим.)». По словам Муслима Хасенова, казахстанское трудовое законодательство содержит определенные противоречия в вопросах возрастной дискриминации.

ZAKON . KZ . «Поколение Z выходит на рынок труда: какой мир они построят» — По данным Министерства труда и социальной защиты, к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z. Как говорят специалисты, те компании, которые не смогут подстроиться под потребности зумеров, просто исчезнут. Зумеры – это не пришельцы с другой планеты, это поколение, продолжение, гордость и надежда человечества. Они родились в период с 1997 по 2012 год. Их также называют «цифровыми аборигенами»: эти дети стали первыми поколениями, у которых с рождения был доступ к интернету и цифровым технологиям.

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