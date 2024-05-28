«Казахстан никак не может определиться со своим будущим, чтобы ему соответствовать». «Кто заинтересован в крахе экономики Казахстана?». «Половина Казахстана на курортах: как вышло, что в стране больше отдыхающих, чем работающих»

Сетевой Казахстан 28 мая 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан никак не может определиться со своим будущим, чтобы ему соответствовать» — В Казахстане сейчас действует четыре национальных проекта, которые, по плану, должны кардинально улучшить жизнь граждан. Но, увы, зачастую планы оказываются далеки от реальности. В прошлом году экс-глава ВАП Наталья ГОДУНОВА посчитала, что из девяти действовавших на тот момент нацпроектов семь имеют низкую эффективность. Exclusive.kz изучил ситуацию с реализацией нацпроектов после этой критики.

«Кто заинтересован в крахе экономики Казахстана?» — Экономика Казахстана слишком мала и легко может быть завалена товарами из Китая. Так в реальности и происходит. При этом наши производители закрывают производства, несмотря на десятки лет опыта, наличие кадров и отличную продукцию. Виной этому не лень или усталость, а законы, написанные как будто специально для обогащения перекупщиков. В Союзе обрабатывающей промышленности даже придумали термин «ответственный производитель», которым обозначают тех, кто реально что-то производит. Об этом с Игорем ПРОЦЕНКО, членом правления Союза обрабатывающей промышленности, депутатом маслихата Алматы, членом Президиума НПП Атамекен.

CHECK-POINT.KZ. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Карго-культ техницизма» — В последнее время в нашей стране уполномоченные органы заговорили про совершенствование ЕНТ, чтобы его результаты в числе прочего признавались в зарубежных вузах. В этих целях сейчас улучшается качество казахстанских тестов ЕНТ с помощью международных организаций. Как на днях сообщило наше министерство науки и высшего образования, в следующем году в Казахстане в пилотном режиме пройдет сдача Единого национального тестирования в новом формате. Предполагается, что в будущем казахстанские абитуриенты станут сдавать тестирование по международным стандартам SIT, выбирая место и время тестирования.

ZAKON . KZ . «Екатерина Смышляева: Цифровизация может сделать нас хозяевами, а может – и рабами цифрового мира» — Вся наша жизнь сегодня помещается в смартфоне. Каждое действие оставляет цифровой след в виде данных. Так вот, в РК собираются поменять принципы управления данными, чтобы обеспечить правовые коридоры внедрения новых технологий, рассказала депутат Мажилиса РК Екатерина СМЫШЛЯЕВА.

SPIK . KZ . «Деньги на ветер? Минкульт РК и национальные особенности книгоиздания» — В Казахстане государство ежегодно выделяет немалые финансовые ресурсы на издание так называемой общественно значимой литературы. Но приносят ли такие вложения хоть какой-то эффект? Ответить на этот вопрос, столь нелюбимый отечественным чиновничеством, можно известной библейской фразой: тайна сия велика есть. Впрочем, не исключено, что кто-то знает, сколько изданных подобным образом книг нашли своих читателей, а сколько и какие оказались никому не нужными, однако держит это в строжайшем секрете.

TIME . KZ . «Ещё не полный пессимизм, однако…» — О главных раздражителях бизнеса и потребителей в Казахстане вышло новое исследование. Его результаты показали снижение экономических настроений и уверенности людей в собственной стабильности. “Раздражение бизнеса вызывают изменения в налоговой политике и сложности с привлечением денег. Прежде всего это касается кредитов. По данным Нацбанка, за первый квартал этого года кредиты, выданные МСБ, упали в 1,3 раза, до 2,1 трлн тенге, причем наибольшее сокращение пришлось на малые предприятия. Длинные деньги для них обходятся дороже, чем для среднего бизнеса. Предприниматели жалуются на высокие ставки, высокую текущую задолженность и снижение количества одобрений кредитов. В итоге уровень удовлетворенности кредитами упал на 12 процентных пунктов, до 43,2 процента”, — отмечается в исследовании.

«Квартирный спрос» — Выпускница программы “Болашак” уехала в Великобританию, повесив на своих гарантов многомиллионный долг. В Казахстане разгорается очередной скандал, связанный с государственной программой подготовки кадров за рубежом “Болашак”. Корреспондент агентства “Хабар” Наталья ВОРОБЬЕВА и ведущая-модератор Службы центральных коммуникаций Макпал ДАРИБАЕВА неожиданно для самих себя оказались должны Центру международных программ (ЦМП) “Болашак” 30 миллионов тенге только за то, что в свое время выступили гарантами для своей теперь уже бывшей коллеги — телеведущей канала 24kz Валерии ГАВРИЛЕНКО.

CARAVAN . KZ . «Половина Казахстана на курортах: как вышло, что в стране больше отдыхающих, чем работающих» — Казахстан занял 52-е место из 119 в рейтинге Всемирного экономического форума в сфере путешествий и туризма. За год мы поднялись до этой позиции с 66-го места. Позади соседи – Узбекистан (78-е) и Кыргызстан (102-е). Ура? Рано радоваться! Есть сомнения в том, побывали ли вообще в Казахстане составители этого хит-парада. А если побывали, то где? Придется разбирать на запчасти детали этого рейтинга.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Минфин рассказал, сможет ли он покупать акции «КазМунайГаза» на средства Нацфонда в связи с новым указом Токаева» — Десятого мая президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ «О мерах по либерализации экономики». Согласно ему, до 1 сентября 2024 года в Казахстане будет введен запрет на привлечение финансирования из Нацфонда на нерыночных (льготных) условиях для субъектов квазигоссектора. Исключением будут являться проекты общестранового значения при условии получения прямого согласия от президента. «Курсив» узнал у министерства финансов, сможет ли теперь ведомство покупать на средства Нацфонда акции «КазМунайГаза», которые принадлежат «Самрук-Казыне», как оно делало это в 2023 году.

AZATTYQ . ORG . «Ногаев и силовые структуры. Что стоит за кадровыми перестановками в Мангистауской области?» — Недавно в Мангистауской области неожиданно сменились руководители всех силовых структур и аким области. С чем может быть связана кадровая чистка в регионе, ставшем очагом протестов в стране? Политолог Толганай УМБЕТАЛИЕВА в интервью изданию говорит, что межклановые связи во властных структурах крепки ещё со времён Назарбаева. По её мнению, чистка в силовых структурах началась поздно, её нужно было сделать сразу после Январских событий.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Мам, бабушек били, и они молчали»: остановит ли тиранов новый закон?» — Казахстан буквально захлестнула волна домашнего насилия в отношении женщин – трагедия с Салтанат, избиение дипломатом своей жены, различные видео казахстанок с побоями – это лишь малая часть резонансных случаев. Только по официальным данным Министерства внутренних дел РК, в прошлом году от рук мужей в стране погибли 69 женщин, сотни и тысячи ежедневно подвергаются побоям и получают разные увечья. Проблема стала кровоточащей раной, которая все никак не заживет. Так сможет ли повлиять на ситуацию и исправить кухонных бойцов принятый закон по криминализации домашнего насилия? Почему женщины отказываются писать заявления и куда им обращаться в таких случаях? Об этом и не только корреспондент поговорил с главой Общественного фонда «Ұлағатты жанұя», членом Национальной комиссии по делам женщин и демографической политике при президенте РК Марианной ГУРИНОЙ.

GOLOS — NARODA . KZ . «Бишкек или окраины Шымкента: где шьют одежду для казахстанских силовиков и чиновников?» — Униформа – неотъемлемая часть расходов казахстанских ведомств. На куртки, спецовки и фуражки тратятся сотни миллиардов тенге ежегодно. Но, как подозревает исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар СМАГУЛОВ, как минимум часть этих денег утекает из Казахстана по различным серым схемам. На чем основаны подозрения общественника и кто на самом деле шьет форму казахстанским силовикам и чиновникам…

INFORMBURO . KZ . «Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся» — Марат ТУСУПОВ много лет занимается благотворительностью от мечети. Общественники собирают продуктовые наборы для незащищённых слоёв населения. Во многих странах магазины бесплатно отдают бедным продукты, у которых скоро истечёт срок годности. Есть даже термин – фудшеринг… Продали товар или подарили – ретейлеры несут одинаковую ответственность, говорят эксперты. Если получивший еду в подарок гражданин пожалуется – супермаркет накажут так же, как за проданный товар. К тому же, бизнес за подаренные продукты платит такие же налоги.

TENGRINEWS . KZ . ««Было 120 дворов, осталось — 14». Как в области Абай лесники не дают умереть целому селу» — В области Абай есть село под названием Изатулла. С одной стороны, его можно назвать умирающим. С другой — есть важная причина, почему это еще не произошло. Корреспонденты посетили населенный пункт, пообщались с местными жителями и работающими здесь лесниками.

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