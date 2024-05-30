Популярность наличных растёт: доля снятия от оборота по платёжным картам увеличилась впервые за много лет

Казахстанцы возвращаются к «наличке»?

Объём выдачи наличных с использованием на территории РК платёжных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь–март 2024 года составил 5,6 трлн тг — на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что годовой рост объёма выдачи наличных опередил рост объёма безналичных платежей впервые с 2015 года.

В текущем году доля выдачи наличных от общего оборота по платёжным картам впервые за много лет выросла, пусть и незначительно: с 14,4% за январь–март 2023-го до 14,5% за январь–март 2024 года.

Существенный объём выдачи наличных с платёжных карт традиционно пришёлся на банкоматы: 4,9 трлн тг — на 8,8% больше, чем за январь–март 2023 года. При этом доля этих устройств от всего объёма выдачи наличных за год сократилась с 91,4% до 87,4%.

Снятие наличных с платёжных карт при помощи POS-терминалов за год выросло сразу на 59,9%, до 671,2 млрд тг. На иные устройства пришлось лишь 35,3 млрд тг.

Почти половина объёма снятых на территории РК наличных пришлась лишь на мегаполисы — Алматы (1,7 трлн тг), Астану (581,6 млрд тг) и Шымкент (457,5 млрд тг). В Алматы наблюдалась и наименьшая доля выдачи наличных от оборота по платёжным картам: лишь 9%. Показатель Астаны — также один из самых низких: 15%.

Стоит отметить и Алматинскую область, где был зафиксирован один из самых небольших объёмов выдачи наличных: 116,3 млрд тг. При этом доля от оборота по картам в регионе составила лишь 12% (меньше — только в Алматы).

Тем временем наименьшие объёмы выдачи наличных с платёжных карт наблюдались в Улытауской и Северо-Казахстанской областях: 64 млрд и 102,7 млрд тг соответственно. При этом доли обналичивания в этих регионах — одни из самых больших по РК: в Северо-Казахстанской области — 30,9%, в Улытауской — 26%.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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