«4 июня — День государственных символов отмечают в Казахстане». «Битва идеологов». «Толстой намекнул на тонкие обстоятельства». «Силовики, министры и акимы. Действительно ли за решёткой собралось правительство Казахстана?». «Мина, заложенная Назарбаевым»

Сетевой Казахстан 4 июня 2024г.

ZAKON . KZ . «4 июня — День государственных символов отмечают в Казахстане» — 4 июня более 30 лет назад в стране учредили привычные сегодня каждому казахстанцу госсимволы. Эта дата навсегда запечатлелась в истории республики как день рождения флага, герба и гимна.

TIME . KZ . «Невероятная реальность в зонах риска и ответственности ОДКБ может случиться в любой момент, и к этому ее участники должны быть готовы всегда» — Неделя мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности, проходящих на этот раз в Алматы, подходит к концу.

5-6 июня состоится заседание комитета секретарей советов безопасности стран — участниц ОДКБ, после чего водители южной столицы смогут облегченно вздохнуть: ограничения на дорогах, которые были введены в преддверии этих важных встреч, будут сняты. С руководителями палат парламентов стран — участниц Организации, принимавших участие в заседании указанного совета, встретился президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ — Наша встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня.

«Сестринский заход» — Эксперты сомневаются в жизнеспособности идеи предоставить медсестрам право самостоятельно принимать пациентов. Цель благая: перераспределить функции врачей и медсестер поликлиник, тем самым разгрузить участковых. Как сообщил Минздрав, “начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют вести пациентов с заболеваниями по таким направлениям, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия”.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Толстой намекнул на тонкие обстоятельства» — Это уже становится плохой, и заставляющей насторожиться, традицией: то и дело, причем с завидным постоянством, с северной стороны нашей границы раздаются, ставшие уже привычными (что само по себе симптоматично!), провокационные голоса, ставящие под сомнение Независимость и территориальную целостность Казахстана. На этот раз отличился не рядовой журналист или блогер, а один из руководителей законодательной ветви власти – Государственной думы РФ! Ее вице-спикер, Петр ТОЛСТОЙ… А наш славный МИД, у которого за спиной президент-дипломат почему-то не вызывает посла РФ на ковер?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Битва идеологов» — На казахстанском информационном поле «зажигают» послы Казахстана в России и на Украине. Даурен АБАЕВ, возглавляющий с 2023 г. посольство в РФ, в недавнем интервью ТАСС заявил: «Никакой русофобии в Казахстане нет. В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских — наших русских, наших граждан«. Дархан КАЛЕТАЕВ месяц назад сообщил, что «Казахстан изучает перспективы участия в поствоенном восстановлении инфраструктуры Украины«, а затем организовал концерт, посвященный дружбе казахского и украинского народов. Впрочем, риторика Абаева больше обращена на российское информационное пространство, в то время как Калетаев явно претендует на казахстанское общественное мнение.

SPIK . KZ . «Как Казахстан и Китай строят «единую судьбу»» — По итогам 2023-го Китай выбился в главные торговые партнеры Казахстана. Взаимный товарооборот между двумя странами по сравнению с предыдущим годом вырос почти на треть и достиг 31,5 млрд долларов. В краткосрочных планах — довести его до 40 млрд. долларов. И это, по мнению экспертов, весьма неплохой старт «золотого» тридцатилетия, о вхождении в которое в начале года заявили главы обоих государств.

«Гранты: Саясат Нурбек и его ведомство снова наступают на те же грабли?» — Недавно были обнародованы цифры, касающиеся государственного образовательного заказа на 2024/25 учебный год. Речь идёт о количестве грантов, выделенных из республиканского бюджета на обучение будущих студентов вузов. Как и прежде, больше всего – 19,3 тысячи, или около 30 процентов от общего их числа, – предложено тем, кто решит пойти в «технари». Но, похоже, при этом полностью был проигнорирован печальный опыт предыдущих лет.

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ — «Агашки от науки, или Как привлечь в науку молодые кадры» — На днях ТОКАЕВ встречался с представителями научной среды и сделал немало оптимистичных заявлений о поддержке казахстанской науки. Хотя таких заявлений за 30 лет мы уже наслушались немало. И про то, что у страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. И про то, что нам необходима экономика знаний, а также поддержка прикладной и теоретической науки. И про повышение материального и социального статуса ученого. Как не только привлечь в науку молодые и талантливые кадры, но и удержать их от желания уехать из страны, чтобы реализовать себя в других странах, потому что там они увидят больше перспектив, чем в Казахстане.

AZATTYQ . ORG . «Силовики, министры и акимы. Действительно ли за решёткой собралось правительство Казахстана?» — В тюрьмах Казахстана сейчас отбывают наказание уже бывшие председатель КНБ, министр обороны, министры юстиции, культуры и ряд вице-министров. В тюрьмах Казахстана уже побывали акимы разных мастей и даже премьер-министр. Анализ Азаттыка показал, что большинство из них выходят по УДО.

EXCLUSIVE . KZ . «Сегодняшний кризис госуправления – мина, заложенная Назарбаевым» — Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Виктор ХРАПУНОВ считает, что в системе ЧС не осталось профессионалов. Паводки и другие эксцессы – это далеко не форс-мажор, а кризис системы госуправления, заложенный в свое время еще Назарбаевым.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Сомнительная затея: МИД Казахстана – об интервью Зеленского журналистам из стран ЦА» — «Как пресс-секретарь Министерства иностранных дел, мне не хотелось бы комментировать интервью руководства Украины. Но без внимания это мы не можем оставить», – сказал Смадияров на брифинге в МИД. По его словам, украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана. «По линии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, то есть по официальным дипломатическим каналам, эта информация не проходила. И, к слову хочу сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным», – отметил представитель МИД.

««10 лет – это слишком много»: родные осужденных наркозакладчиков выступили с заявлением» — Те, кто оказался за решеткой, не до конца осознавали, на какое преступление они идут. Многими двигало желание заработать, другие – не подозревали, какое жестокое наказание их ждет. Среди осужденных за наркопреступления есть девушки и подростки. Каждый день сотни матерей, жен и сестер оплакивают судьбу своих близких. Единственное, что им остается, – ждать, когда они выйдут на волю. А ждать придется немало – сажают в тюрьму от 10 лет и более.

GOLOS — NARODA . KZ . «Не против, если девочки пойдут служить»: что говорят депутаты о казахстанской армии?» — Весенний призыв продолжается. В этом году он стартовал с 1 марта и продлится до 30 июня. Все 3 месяца некоторые казахстанцы находятся в стрессовом состоянии. Мы также поинтересовались у депутатов, много ли, по их мнению, в стране молодых «беглецов», которые не хотят служить. И тут их мнения разделились… «У меня пятеро детей и сын, который сейчас учится в 9 классе. Я планирую его отдать в военную школу. Я хочу, чтобы он был военным и служил в рядах казахстанской армии», –поделился планамидепутат Абзал Куспан. Сын мажилисмена Кенжегула Сейтжанова служит в армии по собственному желанию. Спросили у мажилисвумен Екатерины Смышляевой, отпустила бы она своих детей. «У меня 2 девочки, если они пожелают служить, то я думаю, что наверное, я не буду этому препятствовать. Если бы был сын, то конечно», – ответила она.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Держала взаперти 165 дней и переписала доли потерпевшего в бизнесе. В чем обвиняют Гульмиру Сатыбалды» — В Алматы началось разбирательство по делу Гульмиры САТЫБЫЛДЫ, бывшей жены племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы. Гособвинение считает, что женщина держала своего родственника и бизнес-партнера Абая ЖУНУСОВА взаперти 165 дней и, запугав его, переписала его доли в разных компаниях на своих доверенных лиц. Ущерб оценивается в 1,4 млрд тенге.

ORDA . KZ . «Не сбежит ли, как Кудебаев: бывшего замначальника ДП Алматы Абильбекова выпустили из-за решётки» — 28 мая стало известно, что бывшего замначальника ДП Берика АБИЛЬБЕКОВА задержали по делу, связанному с пытками во время Кантара. Но, как сообщили источники Orda.kz, сейчас он находится не под стражей, а в одной из больниц Алматы. Хотя ещё неделю назад его видели здоровым в суде. То, что Абильбеков находится именно в городской, а не в тюремной больнице, свидетельствует, что мерой пресечения для него выбрали подписку о невыезде. Но насколько это правильно, учитывая, что он бывший высокий чин МВД? Этот вопрос Orda.kz задала экспертам.

TENGRINEWS . KZ . ««Это Семей, детка». Что происходит под уникальным для СНГ мостом» — В Семее под уникальным подвесным мостом в прошлом и позапрошлом годах появились два новых общественных пространства. Лето 2022 года. В Казахстане появилась область Абай. Руководить ею назначают Нурлана УРАНХАЕВА. Он местный (в Семее даже есть улица, названная в честь его отца). А еще он был главным архитектором Астаны и Алматы. Видимо заглянув в свои старые заметки, новоиспеченный аким новоиспеченной области почти сразу поручает заняться благоустройством Семея. И за несколько месяцев под местным мостом появляются муралы и спортивные площадки. Как в Астане.

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