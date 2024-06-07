Конференция в Швейцарии похожа на циничные «похороны Украины». ЦА пытаются подловить на амбициях. Кто «рулит» в свите Президента?

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Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах лето в полном разгаре — в том смысле, что после событийно-горячей и климатически-холодной весны авторы, похоже, решили передохнуть. Но, «свято место пусто не бывает» — если сейчас трудно найти уникальный интересный текст, то официальная информация идет потоком. Ну и события подкидывают темы для обсуждения.

5 июня стартовал популярный Петербургский международный экономический форум (ПЭМФ-24). В первый же день там состоялась сессия «Бизнес-диалог Россия-Казахстан».

 

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум. (Фото/kp40.ru)

Авторы цитируют посла Казахстана в России Даурена Абаева: Казахстан и Россия реализуют 135 совместных инвестпроектов на сумму свыше $26 млрд, которые создадут 28 тысяч рабочих мест. Это рекордный показатель за последние годы. «Россия остаётся одним из крупнейших инвесторов в экономику страны. В 2023 году валовый приток инвестиций приблизился к отметке в $3 млрд», – это уже слова председателя «Kazakh Invest» Ержана Елекеева.

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Депутаты Сената сразу в двух чтениях одобрили проект закона «О массмедиа». Остаётся его только подписать Президенту. Представители СМИ по-прежнему подвергают проект критике. Но еще не вечер — на то и законы, чтобы их исправлять.

Медийные каналы пристально следят за очередным скандальным судебным процессом. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался суд по делу невестки экс-президента Назарбаева Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в самоуправстве, вымогательстве и незаконном лишении человека свободы. На скамье подсудимых и её помощник Мади Батыршаев.

6 июня Александру Сергеевичу Пушкину отмечали 225 лет со дня рождения. А Пушкин — он же вне времени, стран и наций. Единственный казахстанский город, где бывал Пушкин – Уральск. Тут он собирал материал для «Капитанской дочки».

 

Пушкин

Фото: Ярослав Кулик/ibirzha.kz

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Телеграмеры рассказывают о традиционной акции Русского дома в Астане. В честь этой даты, на улицах городов Казахстана людям вручали памятные значки.

Каналы также сообщают, что петиция за возврат прежнего времени в Казахстане все же набрала более 45 тысяч подписей и теперь требование должны рассмотреть в Правительстве.

Посмотрим, что интересного пишут каналы о политике и экономике.

 «Умирающий лев» новый символ Киева

Злобная татешка – 68 584 подписчика на этой неделе

«Предстоящая пафосная конференция в Швейцарии похожа на циничные «похороны Украины», организаторы которой не прочь «порешать вопросы» как-нибудь потом, уже на ее руинах. А «умирающий лев» становится символом мрачных перспектив как Киева, так и ЕС, задыхающегося от санкционной войны», — пишут авторы ТГ.

Кому нужна «мирная конференция» в Швейцарии?

«Даже при очень активном продвижении этого мероприятия, подтвердило свое участие лишь около 80 стран (всего в мире около 200 международно-признанных государств). А среди самых влиятельных приглашенных — некоторые вовсе отказались участвовать в мероприятии – это Китай, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия и пр. Другие выступают в роли британского кота, который, по уверениям заводчиков этой породы, ведет себя по принципу «кот есть, но его как бы нет»», — сообщает ТГ.

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По данным бразильского издания «O Globo», на которое ссылается канал, президент Бразилии Лула да Силва ограничится отправкой на этот саммит кого-то из дипломатов не слишком высокого ранга «без полномочий принимать решения». Даже от США на конференцию поедет не лично Джозеф Байден, а откровенно непопулярная внутри страны вице-президент Камала Харрис.

«Учитывая, что рядом с местом проведения конференции находится город Люцерн с известной на весь мир скульптурой «Умирающий лев», символизм выходит мрачный», — как обычно не отказали себе в иронии авторы ТГ.

 

Умирающий лев

Умирающий лев. (Коллаж/ТГ Злобная татешка)

Только швейцарские гвардейцы, которым посвящен памятник, во время французской революции стойко защищали дворец впоследствии казненного короля Людовика 16, в то время, как французские войска трусливо разбегались, продолжают телеграмеры.

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«Тщательно собираемая Зеленским иностранная «дипломатическая гвардия» решила на бой вовсе не являться, в лучшем случае прислав вместо себя «денщиков» и «конюхов»», — пишет ТГ.

На деле, история это грустная, констатируют они – «чем дольше западные партнеры, наблюдая со стороны, подталкивают Киев играть в имитацию мирного процесса, тем дольше оттягиваются настоящие переговоры. А значит, больше людей будет погибать в зоне боевых действий». 

А между тем, мало кто пишет о том, что уже несколько месяцев циркулируют слухи о предложениях Эрдогана по организации переговоров Киева и Запада с Россией.

По сообщениям СМИ, на которые ссылаются авторы канала, инициативы Анкары предполагали широкую повестку — от остановки боевых действий между Россией и Украиной до гарантий стратегической стабильности в долгосрочной перспективе.

«Если западные державы, влияющие на Киев, опасаются усиливать позиции Эрдогана, они вполне могли бы выбрать для переговоров какую-то другую нейтральную площадку. Возможно, Казахстан — Касым-Жомарт Токаев неоднократно напоминал о возможностях страны в вопросах разрешения международных конфликтов», — считают телеграмеры.

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Для кого мышеловочка?

DTM – 3 150 подписчиков на этой неделе

Авторы Telegram-канала комментируют решение Запада проинвестировать Транскаспийский транспортный коридор (ТКТК) — это альтернатива российским маршрутам, соединяющим Европу и Азию. Как пишут телеграмеры, Евросоюз заявил, что поможет с развитием ТКТК и готов выделить на это дело 10 млрд Евро. Но что стоит за этим – с чего Запад вдруг решил развивать логистику за рубежом в интересах местного населения?

Цель помощи — плотнее закрепиться в регионе и в целом продвинуть перестройку глобальных логистических маршрутов, убеждены авторы ТГ.

«Влепить €10 млрд в ТКТК предполагается в рамках европейской стратегии Global Gateway, которая не столько про логистику, сколько про увеличение геополитического веса Европы на глобальной арене», — отмечает ТГ.

По мнению авторов, ТКТК — то, что надо, если речь идет о том, чтобы «пустить на Запад контейнеры а, в идеале, еще и перегон энергоресурсов организовать, чтобы Россия была не у дел».

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Эти мечты «греют центральноазиатских соседей» давно, пишут телеграмеры. По проекту ТКТК пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспия, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее уходит в ЕС. России в схеме нет. Но развивать эту альтернативу мешает сама география.

«Движение по ТКТК в Европу из ЦА — это долго и дорого, а, значит, невыгодно. Поэтому и коридор этот сегодня, со всеми его перевалками, растаможками и, например, портом Актау, который не работает в ветряные дни, все равно, что ручеек против полноводного транспортного потока. Тем не менее, даже эта артерия не осталась без внимания Евросоюза, который заявил, что готов помочь с ее развитием», — сообщают авторы ТГ.

Центральной Азии в этой стратегии отведена особая роль, пишет ТГ. Об этом «лучше всего говорит название миссии ее амбассадора Хенрика Хололея, с которой он посетил Таджикистан: «Транскаспийский транспортный коридор (ТКТК)» — возрождение Шелкового пути».

Фактически Центральную Азию пытаются в очередной раз подловить на амбициях, уверены телеграмеры.

«Придут иностранцы, за «красивые глаза» вложатся в инфраструктуру и у всех местных баев автоматически подскочит многовекторность. Вот только не было еще в истории случаев, когда Запад развивал бы логистику за рубежом в интересах местного населения», — заключают авторы ТГ.

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Деньги есть – работы нет

DATA HUB – 9 011 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал выносит на обсуждение важную тему – исполнение республиканского бюджета (РБ). «От этого во многом зависит наше общее благополучие. Ведь главная цель исполнения республиканского бюджета — обеспечить каждому равный доступ к общественным благам», — напоминает ТГ.

Но новости не самые обнадеживающие. По данным министерства финансов РК, которые приводят авторы ТГ, исполнение РБ оставляет желать лучшего. В январе-апреле доходы страны по факту составили 5,59 трлн тенге, при плане 7,16 трлн. Разница 21,8% — это 1,56 трлн тенге. В 2023 году эта разница составили 4,6% и доходы 5,61 трлн тенге.

Разница огромная, обращают внимание телеграмеры. Причиной они называют спад налоговых поступлений, которые формируют основу всех доходов — недобрали 0,96 трлн или 22,9%. Не полностью оказался исполнен и план по поступлениям трансфертов из Национального фонда (НФ), которые, по сути, являются безвозмездной помощью РБ. Показатель оказался на 28% меньше планового на 1,95 трлн тенге.

Тут ТГ дает пояснения: трансферты из НФ делятся на гарантированные и целевые. Гарантированные предназначены для покрытия текущих расходов РБ — зарплат госслужащим, пенсий, пособий. А целевые выделяются на определенные цели, чаще на реализацию инфраструктурных проектов – строительство дорог, школ, поликлиник…

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Возникает вопрос: откуда взялось такое большое расхождение? Суть в том, пишет ТГ, что исполнение гарантированных трансфертов из НФ идет как по маслу — 1,54 трлн тенге (расхождение с планом — 3,1%), тогда как исполнение целевых серьезно буксует – 0,4 трлн тенге — расхождение с планом — 63,3%.

«… Подкачали целевые трансферты. И тут возникает вопрос, но уже риторический: а хорошо ли обстоят дела с реализацией инфраструктурных проектов?», — ставят еще один вопрос авторы.

Также авторы обращают внимание на то, что за год заметно выросла зависимость доходов РБ от трансфертов из Национального фонда. Если в январе-апреле 2023 года трансферты из НФ формировали всего четверть всех его поступлений, то в январе-апреле 2024 года – уже 35%.

«Фактические расходы республиканского бюджета равняются 6,88 трлн тенге. От плана, который составляет 7,24 трлн, это отличается несильно. Более 40% всех потраченных средств пришлось на три сферы – здравоохранение (0,72 трлн), образование (0,31 трлн) и соцобеспечение (1,79 трлн). Под соцобеспечением прежде всего следует понимать выплату пенсий и пособий (1,78 трлн )», — уточняют телеграмеры.

Итак, дефицит республиканского бюджета — то есть отрицательная разницы между его доходами и расходами, составил 1,4 трлн тенге.

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Куда нефтяная рента заведет?

АХМЕТОВ – 1 944 подписчика на этой неделе

А между тем, депутаты мажилиса подсчитали, что расходы казахстанцев на самый необходимый для выживания набор продуктов питания выше прожиточного минимума, который сегодня даже не дотягивает до принятого ООН показателя бедности, — об этом пишет ТГ. Депутаты предложили пересмотреть потребительскую корзину и более чем вдвое поднять прожиточный минимум.

Автор утверждает, что в мае расходы на продукты питания в Казахстане составили в среднем 63 641 тенге.

«Соответственно, прожиточный минимум, полагают депутаты, должен быть 115 710 тенге, то есть более чем вдвое выше утвержденного в стране показателя. Сейчас он на отметке 48 692 тенге. При этом, количество продуктов продкорзины сократили с 64 до 43 наименований», — пишет телеграмер.

Он приводит также признание финансового аналитика Армана Бейсембаева, который отметил: предлагать можно что угодно, но где взять деньги?

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«Да, поднимать МЗП, МРП и ПМ надо, и, возможно, в несколько раз. Но ни в республиканском, ни в местных бюджетах, ни в Нацфонде нет таких денег.

Исходя из того, что Казахстан — нефтяная страна, мы живем довольно богато, чем могли бы. За счет отчислений граждан и бизнеса бюджет наполняется максимум на 30-40%. Остальное — нефтяная рента, без нее уровень жизни в Казахстане был бы раза в два ниже, чем сейчас. И поднять его невозможно, потому что в бюджете огромная дыра», — сказал эксперт.

И еще любопытные данные приводит автор. При реализации проекта «Устойчивый экономический рост», цель которого была прописана очень скромно — двумя словами: «Диверсификация экономики», от щедро заложенных 3 трлн тенге в 2023 году Правительство воспользовалось только 36,3%. При реализации проекта по развитию АПК от запланированной суммы не были задействованы 76,8 млрд тенге.

«То есть, 2,2 трлн. тенге лежат неиспользованные? Ну так возьмите их, обеспечьте экономический рост и достойный уровень социальной политики. Или эти деньги уже «задействованы» нашими чиновниками?», — подождем официального ответа и на этот вопрос автора ТГ.

Кто главнее в свите Президента?

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Данияр Ашимбаев – 10 240 подписчиков на этой неделе

Автор ТГ отвечает на вопрос читателей: можно ли сегодня выстроить градацию элиты «Нового Казахстана» по традиционным параметрам и можно ли ее вообще систематизировать?

«Раньше было понятно: тяжеловесы и олигархи, их активы, медийно-политические структуры, ставленники в аппарате… Сейчас сложнее. Базовые активы («Казахмыс», ERG, «Казцинк», ТШО, Кашаган, Народный банк) сохранили прежних владельцев, но последние сильно сократили политический инструментарий и адмресурс. Хозяина сменил только Кармет, но новые акционеры не производят впечатление реальных собственников. Новые финансовые и банковские структуры считать сильными активами сложно. Опыт подсказывает, что нет банка, который нельзя было бы «ушатать» за пару недель (привет КРАМДСу и «Казкому»)», — пишет в своем ТГ политолог Данияр Ашимбаев.

Автор канала считает, что огромный и ничуть не сократившийся ««квазигос» управляется собственной бюрократией, в которой сложно выявить явных лидеров. В высшем истеблишменте произошли такие ротации, что новые команды и группы влияния еще не сложились».

«Пока все, по большому счету, — люди президента. Кроме тех, кто люди Назарбаева, но они ушли в тень. Элита чтобы стать элитой, должна набрать авторитет и вес, но это удается не у всех. Высок процент отсева, хотя сказать, что у нас совсем плохо с управлением, я не могу», — пишет политолог.

Но он все-таки пытается сконструировать представление о «ближнем круге»:

«земляки» (Бозумбаев, Исабаев, Жамаубаев),

«дипломаты» (Дадебай, Нуртлеу, Казыхан, Сариев),

«эксперты» (Карин, Ашимбаев),

«охранники» (Сагимбаев, Исабеков),

«соратники» (Кошанов, Смаилов, Бектенов, Скляр, Сулейменов).

Многих из них, пишет телеграмер, можно отнести к «тяжеловесам» «в современном, слегка облегченном варианте». Он также отмечает, что Президент не очень любит появления «чьих-то» людей в своей номеклатуре.

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«Свои фигуры на более или менее крупных позициях (кроме, конечно, прямых подчиненных) есть разве что у Бектенова, Смаилова, Нуртлеу, Бозумбаева и Сагимбаева.

Так что выстроить градацию элиты по традиционным параметрам не представляется пока возможным», — завершает свой, полезный во всех отношениях, ответ политолог.

«Коней на переправе» поменяют?

krivosheev.live — 5020 подписчиков на этой неделе

А минсельхоз опять потрясывает. Наступил ли там время перемен, или почему Сапаров все еще с должности не вылетел? – с вопросов начал свою реплику журналист Денис Кривошеев.

Телеграмер сообщает, что за последнюю неделю в минсельхозе произошло сразу несколько событий, которые как бы намекают: «кресло министра под Сапаровым начало поскрипывать». Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к шести годам заключения бывшего председателя комитета рыбного хозяйства МСХ РК Наримана Жунусова. Ему и экс-руководителю управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства выдвинули обвинения по двум эпизодам. По данным канала, где ссылаются на материалам суда, с 2021 по 2024 год Жунусов и его коллега получили взятку в сумме 1,5 млн тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной комитету организации. Кроме того, они получили перевод от директора частной компании на сумму 2 млн тенге за покровительство ее деятельности. А в Петропавловске бывшего директора филиала Аграрной кредитной корпорации приговорили к семи годам лишения свободы за получение взяток в размере 100 и 500 тысяч тенге. А на днях, сообщает автор ТГ, на пост замминистра сельского хозяйства назначили Ермека Кенжеханулы. Он по образованию аграрник, обучался за рубежом. Работал в КазАгро, минсельхозе, акиматах нескольких регионов. Последняя должность ― замакима Туркестанской области.

«Получается, команда Сапарова потихоньку «присаживается», а в министерстве появляются новые кадры, не имеющие к действующему министру никакого отношения.

Ну не может же быть так, что за неделю двум чиновникам одного и того же министерства дают сроки за коррупцию, а их шеф ― как священная корова, неприкосновенен?», — пост журналист тоже заканчивает вопросом.

Кстати, в стране разгар посевной компании, но с коррупционными скандалами, эта тема совсем «слетела» с новостных лент каналов.

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