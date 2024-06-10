«Медельинские» нефтекартели могут выдвинуть политические требования. Указ Токаева: «Боярам бороды рубить!». Галымжан Жакиянов намерен получить $100 млн через Верховный суд Нью-Йорка

Обзор Telegram и Youtube каналов

Отличной новостью назвали в Telegram и Youtube-каналах победу Казахстана в конкурсе на заявку на проведение WPC Energy в 2028 году.

Фото: KAZENERGY/astanatv.kz

Всемирный нефтяной конгресс является авторитетной глобальной площадкой, где обсуждаются важные вопросы мировой энергетической и нефтяной сфер. Ждем улучшения бизнес-климата, привлечение инвестиций и новейших технологий в нефтегазовую отрасль, пишут авторы.

В топе новостей каналов по-прежнему вопрос участия стран мира в саммите по Украине в Швейцарии. Поразмышлять есть над чем, пишут телеграмеры. Генсек ООН отказался ехать на саммит. Также отказались от участия в нем главы государств-основателей БРИКС – это Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка — Россию не приглашали. Не едут главы государств СНГ, кроме Санду из Молдовы. Не едут главы Саудовской Аравии, Пакистана, Таиланда, Аргентины, Мексики, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Перу и глава Австралии. Байден тоже не едет.

Вновь каналы заговорили о строительстве атомных электростанций. Авторы цитируют представителей минэнерго: АЭС планирует построить к 2035 году за $10-12 млрд, ожидается проведение референдума.

А у Аскара Кулибаева забрали нефтяной терминал и вернули государству — по иску прокурора Алматы. Площадь объекта 134 гектара, стоимость — $66 млн, расположен в акватории Актауского международного морского торгового порта.

Нет худа без добра – каналы сообщают, что заключены договора на покупку 1814 квартир и домов на вторичном рынке. Все это для казахстанцев пострадавших во время катастрофических наводнений. 841 семья уже получила новые дома и квартиры вместо разрушенного жилья. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получили еще 4521 семья на сумму 57,4 млрд тенге.

Пожалуй, нет человека, который бы не задался вопросом: почему за гибель 46 горняков на шахте им. Ленина в Карагандинской области получили сроки только четыре работника компании? А где большие боссы? Приговор обсуждают в «телегах».

Интересная сумма вышла после очередной волны проведения процедуры банкротства. 3,5 трлн тенге неуплаченных налогов простили банкротам в Казахстане — данные Высшей аудиторской палаты. В 2022 году эта сумма была на 2,5 трлн тенге меньше.

Политзаключенная, молодая женщина Айгерим Тлеужан пережила микроинсульт, с возмущением сообщают каналы со ссылкой на ее адвоката. Микроинсульт случился 10 мая. Женщину до сих пор не вывезли в клинику — медпомощь ей оказывают в колонии.

Таинственно пропала в Германии бывшая судья Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаева, сообщают все каналы. Со ссылкой на брата женщины ТГ пишут, что бывшая судья долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа.

Внимание Telegram и Youtube-каналов приковано также к решению суда присяжных — они оправдали бывшего главу «Казселезащита», подозреваемого в неоднократном получении взяток. Речь идет о 397 тысячах долларов — эту сумму изъяли у подсудимого в декабре 2022 года. Прокуратура намерена опротестовать оправдательный приговор в отношении экс-главы «Казселезащиты».



В регионах тоже не без скандалов – на Западе задержан целый председатель Актауского городского суда. Его подозревают в получении взятки в размере 18 млн тенге.

Словом, жизнь кипит в Казахстане. Подробнее расскажем о не менее важных событиях и процессах.

Указ Токаева: «Боярам бороды рубить!»

Байдильдинов. Нефть – 1 989 подписчиков на этой неделе

Экономист назвал роль Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) одной из фундаментальных в реализации идеи Справедливого Казахстана. Речь об Указе Президента «О мерах либерализации экономики», который обещает интересное и конфликтное развитие. И означает новую масштабную волну приватизации — третью в истории Казахстана. Будет также создан Национальный офис по приватизации, который проведет комплексную аналитическую работу по товарным рынкам. Автор предлагает оценить данные:

«55% в сфере производства товаров и 44% в сфере услуг приходится на государство! На рынках функционируют свыше 6,3 тысяч компаний с участием государства! Госкомпании присутствуют в 20 из 30 секторах экономики, с общей суммой долговых обязательств свыше 20 трлн тенге – это $45 млрд. А это почти годовой бюджет страны».

Телеграмер цитирует первого зама председателя АЗРК Рустама Ахметова, который выступил на площадке СЦК при Президенте РК во время заседания «круглого стола» АЗРК, членов ОС и Совета по барьерам. Он подчеркнул, что «на базовых товарных рынках при сохранении госмонополии наблюдается новый тренд на усиление ее влияния».

Характеризуя задачи Указа, эксперт проводит аналогию с известным указом Петра Первого: «Боярам бороды рубить» — отсечь архаизм госвмешательства, который мешает строительству рыночной экономики, отрубив «бороды» квазигоскомпаниям.

«Безусловно, Указ вызовет некоторое противодействие со стороны «нео-бояр», которым было комфортно влиять на экономику, управляя неэффективными госкомпаниями и имея рычаги воздействия на бизнес», — пишет экономист, который является членом Совета по барьерам АЗРК.

Указ о либерализации — смелый шаг вперед, убежден автор ТГ. «Это толчок в развитии частного предпринимательства и развитие конкуренции».

«Немаловажным является и внимание к реформированию системы госзакупок, на которую приходится ~5% от ВВП страны», — добавляет он.

Небольшую реплику публикует автор и по поводу кланов Западного Казахстана -«медельинских» нефтекартелей (аналогия с колумбийским наркокартелем из города Медельин – авт.)

«Я уже писал: нефтекартели Западного Казахстана уже сформировались, прошли первую стадию накопления капитала, а затем они объединятся и выдвинут экономические и политические требования, что уже видно по характеру забастовок», — предупреждает эксперт.

Он признается, впрочем, что о причинах недавней громкой отставки руководства Мангистауской области и правоохранительного блока ему доподлинно неизвестно.

«Но мне абсолютно понятна конечная цель «медельинских» нефтекартелей Западного Казахстана — независимость от Аккорды», — пишет он.

Уже очевидно, что какие-то кланы «не сели» (или не захотели сесть) в машину Нового Казахстана, заключает автор.

Медиа в кризисе

PRO КАДРЫ KZ – 54 043 подписчика на этой неделе

В казахстанских медиа стало слишком много хайпа и фейков, а чиновники испытывают проблемы в общении с прессой, заявляют авторы ТГ. Такой вывод сделали журналисты после заседания «круглого стола» «Журналистская этика. Фактчекинг и манипуляции» — его организовали Казахстанский Медиа Альянс и Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». Участники мероприятия проанализировали нарезку видео, снятого в кулуарах Парламента и Правительства, где «репортеры гурьбой «добывают» контент, преследуя потенциальных спикеров, скрывающихся в лифтах и на лестничных переходах».

«Такое зрелище пользователям соцсетей кажется смешным и набирает сотни лайков. Но за переизбытком курьезов остается важная сторона вопроса: общество недополучает качественную информацию о происходящем в стране», — констатировали спикеры.

Фото: rus.azattyq.org

Далеко ходить не нужно. Авторы приводят пример распространения фейков и непроверенной информации во время паводков этого года, когда официальные органы едва успевали опровергать сообщения, сеющие панику. Журналистам не хватает сегодня этичности и профессионализма, считает президент «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова. Казахстанский Медиа Альянс предлагает платформой, которая выступит медиатором процессов выхода медиа сферы из кризиса.

«Второй аспект — финансирование СМИ, псевдо-, квазиСМИ, которые не совсем занимаются журналистикой, которые занимаются, скажем так, инфорейдерством, информационными спекуляциями, шантажом и манипуляциями», — добавила Жаманкулова.

ТГ приводит слова британского эксперта, президента Сети этической журналистики (Ethical Journalism Netrowk) Айдана Уайта о важности саморегулирования в медиа. Он отметил, что кризис коммуникаций и общественного доверия на фоне развития информационных технологий переживают во многих странах. Ответственность СМИ состоит в том, чтобы соблюдать этические нормы, но работая в независимом формате.

«Люди совершенно не верят тому, что они слышат. Мы говорим сегодня о кризисе новостного знания. Человек в замешательстве относительно того, что он слышит — не является ли это пропагандой, чьим-то предрассудком? …», — отметил он.

Нельзя добиться результата и без открытости власти, передает мнение участников мероприятия ТГ.

«Почему мы наблюдаем погоню в кулуарах за чиновниками? Это элементарное отсутствие коммуникации между журналистами и госорганами. Отвечать на журналистские запросы в течение пяти-семи дней – это очень долго для новостного журналиста. Второй важный момент – низкое качество ответов на запросы», — цитирует канал журналиста Фариза Болатбека.

При этом, как сообщают авторы ТГ, казахстанский Медиа Альянс готов взять на себя работу с журфаками ведущих вузов страны, оборудовать специальные классы. А глава агентства «Хабар» Кемелбек Ойшыбаев призвал обсудить вопрос сокращения срока предоставления ответов на журналистские запросы до одного-двух дней — это сократит риски распространения недостоверной информации, хайпа и домыслов.

«Думаю, обучать нужно и журналистов, и госслужащих», — добавил Кемелбек Ойшыбаев.

Опят «фонит»?

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Телеграмер сообщает, что на полигонах «Капустина Яра» будет проведено новое экологическое обследование. ТГ ссылается на минэкологию и на издание «Курсив». Казахстанские экологи заявили, что военный полигон, арендованный Россией, эксплуатируется с нарушениями экологического законодательства РК. Территорию полигона арендует государственный летно-испытательный центр (929 ГЛИЦ ВВС) Минобороны России.

«Для устранения ущерба российская сторона должна провести комплексное экологическое обследование всех трех арендованных полигонов и получить заключение экспертизы от казахстанских госорганов», — цитирует свои источники ТГ.

В минэкологии выявили превышение предельных норм концентрации вредных веществ на территории Бокейординского района в Западно-Казахстанской области, где располагаются боевые поля испытательного полигона «Сарышаган». Он является одним из структурных подразделений 4-го государственного центрального межвидового полигона минобороны РФ («Капустин Яр»).

Как-то мутно всё

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Споры вокруг петиции утильсбора продолжаются. Реплика телеграмера — о разлетевшемся по каналам сообщении, как инициатор и автор петиции Санжар Бокаев, саботировал заседание специальной комиссии. А именно «под него» она и была создана, пишет автор ТГ. Срыв заседания, по его мнению, говорит о том, что «не для попытки договориться это криэйтилось».

«Вся эта ситуация вокруг петиции против утильсбора изначально попахивала сомнительно. …Скажу по своему опыту — если хочешь договориться с государством, и оно открывает двери — надо заходить», — пишет автор ТГ.

Впрочем, автор замечает, что о причинах такого поведения можно лишь догадываться.

«В общем как-то мутно всё с этой темой и вызывает сплошные сомнения. Примерно, как в 2006 году, когда мы уже один раз пошли за Санжаром на митинг за запрет праворулек, а он в день выхода отключил телефоны», — добавил автор канала.

Нахимичили на 250 млрд

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А в Парламенте раскритиковали деятельность, запущенного два года назад завода по производству полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), сообщает ТГ. История скандальная. Авторы ТГ рассказывают, что на это газохимическое предприятие государство потратило сотни миллиардов тенге, но предприятие не поддерживает отечественных производителей, продавая им свою продукцию на 48% дороже, чем на экспорт. Казахстанским потребителям полипропилена выгоднее покупать его в Китае, чем у местного производителя, сообщает ТГ.

По словам сенатора Сагындыка Лукпанова, которого, среди прочих спикеров цитирует канал, Правительством определены 17 проектов, направленные на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях. Изучив эти проекты, сенаторы пришли к выводу, что они отобраны без должной проработки вопросов инфраструктуры, энергоресурсов, сырья, рынков сбыта, логистики и господдержки.

Депутат сначала привел в пример проект строительства завода калийных удобрений в Западно-Казахстанской области. Чтобы завод мог функционировать, необходимо проложить к нему 165 км железной дороги, 65 км газопровода, 72 км линий электроснабжения и 32 км водопровода. При этом выяснилось, что национальные операторы в сфере железнодорожных перевозок, газоснабжения и электропередач — компании «Қазақстан темiр жолы», «QazaqGaz» и «KEGOC» не обладают полной информацией о проекте.

К большим проблемам привело и строительство первого газохимического комплекса и завода по производству полипропилена KPI — оно расположено на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ») в Атырауской области. Строительство растянулось на 15 лет.

«Основными причинами этого были не готовность инфраструктуры СЭЗ, недооценка рисков, связанных с процессом строительства, реальная потребность экономики в этой продукции. До сих пор по использованию продукции из полипропилена в Казахстане не создана соответствующая нормативная база, а также не определены потребности экономики в ней. В связи с этим продукция уходит на внешние рынки», — цитирует сенатора ТГ.

ТГ приводит данные, со ссылкой на министерство промышленности и строительства — сейчас в сфере производства изделий из полипропилена в Казахстане работают около 50 предприятий, которые выпускают до 50 тыс. тонн продукции. Вместе с тем в республику ежегодно импортируется до 500 тыс. тонн готовых изделий из полипропилена.

«Надо учитывать, что на создание инфраструктуры СЭЗ «НИНТ», где построен завод KPI, было потрачено $560 млн (около 250 млрд тенге) бюджетных средств, а его участники имеют налоговые и другие льготы….», — данные еще одного спикера — председателя комитета обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» Тахмина Нагуманова.

Завод KPI официально был запущен в ноябре 2022 года, сообщает ТГ. Строительные работы активизировались в 2018 году, когда проект передали под управление национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ). От реализации проекта ждали «покрытия внутренней потребности Казахстана в полипропилене», а также «возможность для малого и среднего бизнеса производить изделия дальнейшего передела из полипропилена в различных отраслях, таких как строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая и текстильная промышленность». Но KPI обещание не выполняет.

Словом, ни денег, ни результата.

Богатые «наплакали»

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Ну, а за рубежом делят имущество. ТГ сообщает (анонимный источник), что оппозиционный политик, бывший аким Павлодарской области Галымжан Жакиянов, и оппозиционный деятель и бывший бизнес-партнер Жакиянова — Нурбике Зарубеков, подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк на казахстанского олигарха, бенефициара ТОО «Корпорация Казахмыс» и группы «KAZ Minerals» Эдуарда Огая и его супруги Марины Огай.

Как пишут авторы ТГ, Жакиянов и Зарубекова требуют присудить им компенсации в размере около 500 тыс. долларов и аресте всего имущества Огая и его супруги в США с последующей ликвидацией этого имущества на торгах и выплате вырученных денежных средств истцам наравне с компенсацией.

Речь идет о нескольких дорогостоящих объектах недвижимости — триплекс в небоскребе «Trump Tower», апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, роскошное поместье в Южной Калифорнии и особняк на Беверли-Хиллз, ранее принадлежавший легенде мирового хоккея Уэйну Гретцки. По данным ТГ, это недвижимое имущество сейчас принадлежат семье Огая, а его суммарная стоимость — более 100 млн. долларов. В иске Жакиянов и Зарубекова утверждают, что в 2002 году Огай преступным путем завладел горнодобывающим предприятием, крупным угольным разрезом АО «Каражыра» — одним из крупнейших угольных месторождений в Казахстане, путем сговора с представителями политической элиты Казахстана и внедрения в компанию истцов подставного акционера, а также сфальсифицированной процедуры фиктивного банкротства.

«Таким образом, Огай и его супруга в настоящее время обвинены в незаконном обогащении, мошеннических действиях и коррупции, а также легализации доходов, полученных преступным путем, на территории США», — сообщают телеграмеры.

Авторы также пишут, что Нигматулин и Ким не фигурируют в этом иске, однако там фигурирует другой казахстанский олигарх — Владимир Джуманбаев. Его «ГКНБ Кыргызстана объявило в международный розыск по линии Интерпола в связи с расследуемым кыргызстанскими властями уголовным делом о финансировании организованной преступной группы ныне покойного криминального авторитета Камчибека Кольбаева, более известного как «Камча» или «Коля-Киргиз».

ТГ сообщает, что в основе иска лежит некий 350-страничный глобальный отчет о деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс» и группы «KAZ Minerals», в котором выявлены многочисленные коррупционные связи между первым президентом Казахстана и казахстанскими олигархами, чьи интересы сосредоточены в области добычи и переработки медной руды.

Телеграмеры напомнили, что в августе 2002 года Жакиянов был осужден на 7 лет лишения свободы по ст. 307 УК РК «Превышение должностных полномочий». В 2006 году он получил условно-досрочное освобождение и переехал на постоянное место жительства в США.

«Считалось, что уголовное дело в отношении Жакиянова было инициировано Рахатом Алиевым, однако в итоге ключевой бизнес-актив Жакиянова — крупный угольный разрез АО «Каражыра» на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, в результате ряда незаконных сделок оказался в собственности зарегистрированной в Нидерландах компании Kazakhmys Resources B.V., бенефициарами которой являются экс-председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и олигархи Владимир Ким и Эдуард Огай», — уточняет ТГ.

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