«Политические реформы Токаева: что они дали и почему поставлены «на паузу»?». «Парадоксы «Справедливого Казахстана». «Не дают, нельзя и нету». «Государство ведет борьбу с вредными привычками». «Нужен ли Казахстану закон об иноагентах?»

Сетевой Казахстан 10 июня 2024г.

SPIK . KZ . «Политические реформы Токаева: что они дали и почему поставлены «на паузу»?» — Вчера исполнилось пять лет избранию Касым-Жомарта ТОКАЕВА президентом страны. Одним из главных шагов, предпринятых им на посту главы государства, можно назвать политические реформы: изменение механизма формирования парламента и маслихатов, в целом избирательной системы, законодательства о политических партиях, введения выборности акимов, в том числе районов и городов. Что они дали стране? На эту тему рассуждает политолог Замир КАРАЖАНОВ — Но в нашем случае фактически нужно говорить не о пяти годах, а о двух с половиной, поскольку Касым-Жомарт Токаев получил полный объем полномочий главы государства только после январских событий 2022-го. До этого момента он не мог самостоятельно вести кадровую политику и принимать ключевые решения – их требовалось согласовывать с Совбезом РК, который возглавлял бывший президент Нурсултан Назарбаев.

DN . KZ . «Парадоксы «Справедливого Казахстана»» — Госсоветник и главный по идеологии в окружении президента ТОКАЕВА, разродился большим материалом «о концептуальных основах политического курса», из которого граждане страны по идее должны были понять, как и куда будет двигаться наша страна. К сожалению, понятнее, что такое «Справедливый Казахстан», после прочтения его опуса не стало, но осталось ощущение, что сверху наша страна выглядит совсем иначе, чем снизу. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Даже нам, журналистам, после прочтения статьи Ерлана КАРИНА стало еще менее понятна государственная политика, например, почему это государственный советник решил, что граждане не должны обсуждать внешнюю политику страны, которую он почему-то включил в список тем, за «красной чертой», которую не стоит переступать ни простым гражданам, ни медиа. Возможный ответ приходится читать между строк: «…многовекторная политика, которую проводит Казахстан, сопряжена с колоссальными усилиями и невероятно трудна».

AZATTYQ . ORG . «Ничего личного, просто бизнес. Зачем Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций» — Что подтолкнуло правительство Казахстана исключить «Талибан» из списка террористических организаций? Что даст это сотрудничество и какие риски с собой несёт? Значит ли это, что Казахстан признаёт правительство талибов в Афганистане? Об этом Азаттык поговорил с журналистом, исследователем Центральной Азии Брюсом ПАННИЕРОМ — С талибами в данный момент нужно просто смириться, принять тот факт, что они контролируют Афганистан.

ORDA . KZ . ««Не дают, нельзя и нету»: известный казахстанский экономист высказался о государственной политике в экономике» — Алмас ЧУКИН, экономист — Спросите любого бизнесмена, какие у него претензии к государственной политике в экономике, что ему мешает развиваться. Я попробовал уже не раз. Ответы разные. Но я их дистиллировал в три слова в заголовке. Госорганы и госкомпании своими действиями не дают свободно развиваться и конкурировать. То лезут в зрелый рынок (пример развитие складов), то раздают кредиты не тем, то не так раздают госзаказы. Вторая группа жалоб — в широком смысле «низяя». Тысячи регулятивных требований, которые либо не имеют смысла, либо невыполнимы, и тысячи чиновников, которые всегда могут прийти и проверить, и наказать. Ну и третья — нету ресурса. Государство должно всем и всё. И всего не хватает — от подключения к электросети до подготовленных трудовых кадров. Нет земли, нет воды, нет энергии, нет людей, нет дорог, нет вагонов, нет удобрений и вообще ничего нет.

FORBES . KZ . «Алагузов раскрыл детали покупки Шымкентского пивзавода — эксклюзив» — Предприниматель Турсенгали АЛАГУЗОВ, новый владелец Шымкентского пивоваренного завода, планирует возродить пивной бренд Шымкента и вложить в предприятие примерно 10 млрд тенге в течение двух лет. Об этом он рассказал журналисту Батырхану Тогайбаеву в программе Q&A на YouTube-канале Forbes Kazakhstan. Предприятие ранее принадлежало бизнесмену Тохтару ТУЛЕШОВУ, которого в 2016 году приговорили к 21 году лишения свободы.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Государство ведет борьбу с вредными привычками» — Решения Токаева, озвученные в последнее время, вызвали критику в определенных кругах, но нужно понимать, что чрезмерно либеральный подход государства ко многим вопросам способствовал распространению вредных зависимостей у больших сегментов населения. Это — вейпы, азартные игры, напитки-энергетики, насвай и другие. Принимаются меры на законодательном уровне по ограничению и запрету их использования. Понятно, что есть мощное лобби, которое активно противодействует вопросам оздоровления. В вопросах игорного бизнеса даже не ставится вопрос о полном запрете казино. В ходе рассмотрения законопроекта о лудомании рабочая группа отклонила предложение о полном запрете иностранных букмекерских контор, их брендов и мобильных приложений. Это наводит на печальные размышления.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Нужен ли Казахстану закон об иноагентах? По следам демарша Грузии» — Закон «об иноагентах» за последние годы был принят в трех постсоветских странах: в России, Кыргызстане и наконец с большим скандалом с участием зарубежных политиков – в Грузии. Теоретически в иностранном финансировании угрозы нет, считает казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ. Но лишь в том случае, когда дело касается научно-исследовательских грантов, совместных социальных проектов – и если этим открыто занимаются международные организации, с которыми у Казахстана проблем не возникает. Совершенно другое дело, когда, используя иностранное финансирование, НПО, НКО, СМИ активно вмешиваются в информационное пространство, преследуя очень сомнительные цели.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахский не обязателен: какие компании понесли наказание за неуважение к госязыку» — Депутаты мажилиса в интервью прокомментировали скандальную вакансию от ForteBank, где говорилось, что знание казахского языка не требуется. Слуги народа были возмущены подобной формулировкой от казахстанского банка. Кто-то даже назвал это «пощечиной для казахского языка». Но это не первый камень в огород людей, говорящих на государственном языке. Редакция решила вспомнить истории, связанные с языковым вопросом. Как завершились самые громкие языковые скандалы за последние несколько лет.

TIME . KZ . «Всё сложное – просто» — Наш эксперт предлагает ввести обязательную базу данных собственников квартири упростить модель содержания многоэтажек. Мы продолжаем серию публикаций о новых поправках в жилищное законодательство (см. “Зачем вообще огород городили?”). Напомним, 22 мая появился обещанный депутатами парламента законопроект. Свои предложения отправлял и председатель Ассоциации субъектов управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере “Шанырак”, председатель совета по квалификациям в отрасли ЖКХ при комитете по делам строительства Минпромышленности Сакен МАХАМБЕТОВ. Удалось ли ему достучаться до законотворцев?

CARAVAN . KZ . «Кто из казахстанцев больше всех рискует быть похищенным работорговцами» — Эксперты отмечают, что торговля людьми в основном нацелена на принудительный рабский труд, сексуальную эксплуатацию и оказание услуг в этой сфере, незаконную трансплантологию. Все это выливается в одну из глобальных проблем, затрагивающую почти все страны мира, калечащую жизни миллионов, превращая их в объект насилия и лишая человеческого достоинства. Среди жертв подобных преступлений есть и граждане Казахстана. И пусть торговля людьми в республике не носит массовый характер, однако подобные факты в РК стали встречаться все чаще.

ZAKON . KZ . «9 июня – праздничный день для бойцов и ветеранов спецназа» — О них стали снимать кино, казахстанские мальчишки теперь знают, почему носить краповый берет – это престижно, но все остальное из работы спецназа «Бүркіт» – большой государственный секрет. Кто охраняет покой мирных людей и безопасность страны – в материале… Подразделение специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии было создано в декабре 1999 года. Суверенной стране нужно было справляться с неизвестными ранее вызовами – преступность стала меняться, у организованных группировок появилось боевое оружие, в республике начали фиксировать активность международных экстремистских и террористических организаций.

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