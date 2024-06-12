«Чем Казахстан Токаева отличается от Казахстана Назарбаева?». «Казахстанская власть в плену мифологических конструкций». «Список Айки»: так ли уж важен моральный облик политической элиты?». «О внешней политике». «Терроризм как хулиганство»

Сетевой Казахстан 12 июня 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Пять лет, как поменялась власть. Чем Казахстан Токаева отличается от Казахстана Назарбаева?» — Срок пребывания у власти президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВ был обусловлен событиями, находящимися вне его контроля, и определён, по крайней мере отчасти, кровопролитным политическим насилием в 2022 году. В то же время аналитики видят мало свидетельств того, что он стремится к системным изменениям. Досым САТПАЕВ — «Как и Назарбаев, Токаев — сторонник ручного управления. Если система Назарбаева опиралась на четыре столпа — правящую семью, силовой блок, неэффективную бюрократию и олигархов, то система Токаева точно такая же, только без правящей семьи. Можно даже утверждать, что с точки зрения режима табурет на четырёх ножках более устойчив, чем трёхногий».

««Прибежала на площадку, а сын лежал без сознания». Буллинг в школе и его трагические последствия» — Издевательства, дискриминация, вымогательство и насилие среди школьников в Казахстане приводят к тяжким последствиям, иногда — к гибели детей. По официальным данным, за первые четыре месяца текущего года полиция зафиксировала около тысячи правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и 11 тысяч административных дел в отношении них. Эксперты утверждают, что ответственность за буллинг среди детей несут как родители, так и общество в целом.

SPIK . KZ . «Казахстанская власть в плену мифологических конструкций» — Отсутствие реальных достижений в социально-экономической плоскости власть пытается замаскировать потоком новых информационно-пропагандистских мифологем. На прошлой неделе в игру вступил признанный идеологический «тяжеловес» – госсоветник Ерлан КАРИН. В статье, претендующей на программный характер, он попытался прочертить для общества набор «красных линий», которые власть рекомендует политически активной части населения не пересекать… А потому если Акорда действительно желает модернизировать общественное сознание, то должна начать с изменения собственного политического поведения. Должна уходить от архаики доиндустриальных политических систем (активно реанимируемых в настоящее время), на деле бороться с коррупцией и клановостью бюрократии, сращиванием бюрократии и бизнеса и тому подобными вещами.

««Список Айки»: так ли уж важен моральный облик политической элиты?» — Нашумевший «список Айки», в котором якобы фигурировали фамилии известных чиновников и политиков, в нашем обществе восприняли скорее с иронией, нежели с осуждением. Между тем, он заставляет задуматься в целом о моральном облике представителей казахстанской элиты, которые то и дело «засвечиваются» в секс-скандалах, но не несут за это никакого наказания.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О внешней политике» — Сразу с нескольких сторон возникло недовольство заявлением госсоветника Ерлана КАРИНА о том, что государство закрывает дискуссии по внешней политике. Одни очень хотят, чтобы Казахстан разорвал связи хотя бы с Россией, а в идеале — и с Китаем, а еще лучше начал бы войну с северным соседом на стороне Украины (и коллективного Запада). Понятно, что внутренней почвы для подобного запроса нет, но прокачивается он достаточно активно — в первую очередь, со стороны западных грантодателей. Пользы для Казахстана ни в войне с Россией или Китаем, ни в разрыве отношений никаких нет, но кампания активно идет. Тут и требования выйти из ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, которые вообще представляют собой системы экономической интеграции и региональной военно-политической безопасности, которые Казахстану как раз-таки очень нужны. Но разве логика является уделом провокаторов?.. Отсюда и вытекает вполне здравый посыл о том, что внешняя политика не может идти на поводу у провокаторов и чужих пропагандистов.

«Терроризм как хулиганство» — Терроризм как хулиганство: судя по очень мягкому решению суда в отношении лиц, штурмовавших акимат Алматы и резиденцию президента, государство пошло на крайний либерализм. Информационной поддержки с напоминанием о том, что «повстанцы» устроили в январе 2022 г., не было. Зато проамериканские СМИ, как и в случае с судом по захвату аэропорта, провели массивную агиткампанию в защиту «активистов». Вопрос — как же они пошли защищать аэропорт от «российских оккупантов» до принятия решения об обращении к ОДКБ — так и повис в воздухе. То же самое можно сказать и о процесса по событиям на Новой площади. Надо было очень постараться, чтобы в агрессивной и вооруженной толпе увидеть «мирных протестующих». Но, тем не менее, решение было очень мягким.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто защитит тех, кого забирают защищать родину?» — Армия – это срез всего общества, но только еще более закрытый от посторонних, то есть от нас с вами. Мы уже писали о том, что с нашими вооруженными силами не все благополучно: они разоружаются, плохо финансируются и зависят от потенциального агрессора. Но не менее тревожна ситуация внутри… И аргумент некоторых военачальников о том, что это издержки мужского коллектива, не выдерживает критики. Не проходит и недели, чтобы в СМИ не просочилась информация о трагических происшествиях, которые, скорее, напоминают сводки из тюрем, а не военных частей. Поэтому юноши в армию не стремятся – по итогам призыва прошло года количество «уклонистов» составило около 20 тыс. человек.

TIME . KZ . «Когда же мы все вдоволь напьёмся?» — Премьер заверяет, что это может случиться к концу 2025 года. Если будут выполнены без задержек все планы. Потребность населения в питьевой воде полностью закроют до конца года еще в пяти городах страны: Шымкенте, Державинске, Шемонаихе, Экибастузе и Шардаре. Такое заявление прозвучало на заседании правительства во вторник. Правда, радужные планы могут столкнуться с неожиданными препятствиями.

«Кадры мешают всем» — Что не так с железнодорожной отраслью Казахстана? АО “КТЖ” то и дело сотрясают скандалы. Сотрудников компании в разных регионах обвиняют то в хищениях, то во взяточничестве. Вот и в Восточно-Казахстанской области одно из депо в очередной раз лишилось начальника. По его инициативе коллектив дружно скидывался деньгами всевозможным ревизорам, только деньги начальник тратил исключительно на свои нужды.

CARAVAN . KZ . «Как выжить в Казахстане на минимальную зарплату» — Можно ли достойно жить в Казахстане, получая минимальную заработную плату, установленную в 2024 году, которая составляет 85 тысяч тенге в месяц? «Подобные показатели неприемлемы, учитывая, что у взрослого работающего человека, получающего минимальную заработную плату, на иждивении могут быть несовершеннолетние дети. Соответственно, затраты на продовольственные товары будут увеличены как минимум в 2-3 раза. Плюс данные показатели абсолютно не учитывают необходимость передвижения, досуга, обеспечения лекарственными средствами, коммунальные услуги, затраты на образование и проживание«, — утверждает депутат Мажилиса парламента РК Магеррам МАГЕРРАМОВ.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Правительство Казахстана не даст работающей молодежи право выкупа арендных квартир» — Правительство не разрешит выкупать арендное жилье, которое дают работающей молодежи в Астане, Алматы и Шымкенте. Власти считают, что у молодых казахстанцев хватает инструментов для улучшения своих жилищных условий. А приобретать жилье для граждан нужно «с учетом возможностей государственного бюджета». Заместитель премьер-министра Канат БОЗУМБАЕВ ответил мажилисмену Даулету МУКАЕВУ, который ранее предложил разработать новую жилищную программу для молодежи в Казахстане.

ORDA . KZ . «Ломать госсистему и обучать казахский GPT: чем занимается Центр поддержки цифрового правительства» — Центр поддержки цифрового правительства оказывает поддержку госорганам во всём, что касается цифровизации государственных услуг. Карта цифровой трансформации, которая должна быть у каждого министерства, обязательно согласовывается с Центром поддержки цифрового правительства. Сейчас эти карты пересматриваются с учётом возможностей искусственного интеллекта. Руководитель Центра Рустем БИГАРИ с гордостью отметил, что его компания часто ломает устоявшиеся государственные системы, предлагая более удобные альтернативы.

GOLOS — NARODA . KZ . «Золотая лихорадка продолжается? Что происходит в Маралды» — Золото и недра Восточного Казахстана продолжают не давать покоя инвесторам. В регионе представлены множество иностранных и отечественных недропользователей, в том числе добытчиков золота. Однако есть совершенно уникальный случай: вот уже несколько лет подряд жители небольшого села Маралды, что в Курчумском районе, выступают категорически против золотодобычи рядом с ними. Иностранный инвестор обещает устроить на фабрику всех трудоспособных жителей поселка, построить дороги, соцобъекты в населенном пункте и уверяет в безопасности проекта, однако люди ему категорически не верят.

TENGRINEWS . KZ . ««Общежитие вместо ЖК»: нужно ли сносить незаконно построенные дома в Алматы» — В ноябре 2023 года акимат Алматы сообщил, что по 20 незаконно построенным объектам, включая ЖК и коттеджные дома, были приняты решения о сносе. С начала 2024 в горах Алматы действительно начали сносить уже построенные здания, включая жилой комплекс «Мечта», этаж клубного дома Pine Hill и несколько других крупных объектов. При этом на конец прошлого года продолжалось разбирательство еще по 100 подобным строениям. В интервью Тимур НУРТАЕВ пояснил, что он против строительства домов без разрешения и передача их под под общежития — не панацея. По его словам, это может быть лишь временным решением, чтобы снизить напряженность. При этом должен быть четкий посыл, что строить незаконно нельзя.

LITER . KZ . «Дело в менталитете? Почему мебельные компании обманывают клиентов и не несут наказания» — Обманутые клиенты не могут доказать мошенничество при заказе мебели. Ежедневно десятки казахстанцев становятся жертвами недобросовестных изготовителей мебели. Почему именно эта сфера стала золотой жилой для мошенников? Дело в том, что цена на мебель колеблется от нескольких десятков тысяч до несколько миллионов тенге. В мебели нуждаются все казахстанцы, кто-то меняет старый диван, а кто-то обставляет новую квартиру. Кроме этого, сроки изготовления мебели доходят до трех-четырех месяцев, и за это время можно здорово замести следы.

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