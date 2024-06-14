«У Казахстана растет иммунитет к конфликтам — политолог Дубнов об «эффекте» Токаева». «Межэтника, язык, религия: кто и как должен обсуждать эти темы в Казахстане?». «О санкциях». «Демарш в ФФК: кто хочет сместить футбольного президента?»

Сетевой Казахстан 14 июня 2024г.

TENGRINEWS . KZ . «У Казахстана растет иммунитет к конфликтам — политолог Дубнов об «эффекте» Токаева» — 12 июня 2019 года Касым-Жомарт ТОКАЕВ официально вступил в должность Президента Казахстана. Однако, по мнению Аркадия ДУБНОВА, истинный приход Токаева к власти произошел позже. «Не совсем верно утверждать, что пять лет назад состоялся «приход к власти» Касым-Жомарта Токаева. Это, скорее, формальный отсчет времени. Истинная власть в стране начала сосредотачиваться в руках Токаева после подавления попытки государственного переворота в январе 2022 года,» — отметил Дубнов. Говоря о личных качествах и навыках Президента, Дубнов отметил чувство собственного достоинства Токаева — «Не могу не отметить чувство собственного достоинства, свойственное Токаеву как человеку и Главе государства. Оно позволяет ему защищать, насколько это возможно, реальный суверенитет страны, повышает, если можно так выразиться, государственный иммунитет по отношению ко втягиванию в межцивилизационные столкновения и противодействие имперским ресентиментам, нарастающим в последние годы«, — добавил эксперт.

SPIK . KZ . «Межэтника, язык, религия: кто и как должен обсуждать эти темы в Казахстане?» — Межэтнические отношения, языковой вопрос и религиозная жизнь – едва ли не самые чувствительные темы в нашей стране. Они то и дело становятся предметами ожесточенных дискуссий в обществе. Снизить градус напряженности не удается, как минимум, по двум причинам: слишком много накопилось противоречий и слишком много развелось желающих «похайповать» на них. Эту проблему в своей недавней статье «Консолидация и развитие» поднял госсоветник РК Ерлан КАРИН, который призвал всех, кто выходит в публичное поле, не допускать нагнетания конфликтности в обществе. Можно ли расценивать эти заявления как сигнал обществу, что государство берет курс на «закручивание гаек» и ограничивание участия граждан в обсуждении столь важных вопросов?

KZ . KURSIV . MEDIA . «Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны неэффективными. Он отметил, что такая ситуация приводит «к распылению ограниченных ресурсов страны». Об этом глава государства сказал на совещании по развитию туризма, пишет Акорда. Токаев отметил, что целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне. По его мнению, наиболее подходящими направлениями являются — горный кластер Алматинского региона (на Алматы приходится четверть всего турпотока), пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона.

««Огромный разрыв между доходами и расходами». Спикер сената заявил о разбалансировке госбюджета» — Спикер сената Маулен АШИМБАЕВ заявил, что разбалансировка госбюджета Казахстана напрямую влияет на макроэкономическую ситуацию и разгоняет инфляцию. Об этом он сказал в ходе заседания верхней палаты парламента. «У нас сегодня огромные расходы, но по доходам проблема. Мы говорили, что используем Нацфонд, но это же не от хорошей жизни, а потому что идет огромный разрыв между расходами и доходами. При этом было бы все не так плохо, если бы эта разбалансировка не влияла на макроэкономическую ситуацию, если бы это была внутренняя ситуация. Но она сейчас гораздо шире, чем история между Минфином и парламентом».

NP . KZ . «Поиск транспортных альтернатив» — Ренессанс Великого Шелкового пути обойдется Евросоюзу в 10 миллиардов долларов США». В Астане в среду состоялся запуск нового совместного проекта «Координационная платформа Транскаспийского международного транспортного маршрута», цель которого — заметно расширить нынешние возможности этого коридора. Представители Еврокомиссии называют этот проект ренессансом Великого Шелкового пути. «Координационная платформа будет способствовать превращению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в мультимодальный и современный маршрут, соединяющий Европу, Кавказ и Центральную Азию», — заявила на пресс-конференции после церемонии запуска проекта заместитель генерального директора Европейской комиссии по мобильности и транспорту Майя БАКРАН (Maja Bakran).

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О санкциях» — Пошли публикации о том, что в Казахстан из Брюсселя присылают инспекцию по соблюдению антироссийских санкций. К санкционной войне казахстанское руководство относится плохо. Президент ТОКАЕВ не раз подвергал критике нынешнее противостояние, которое в массе своей сильно мешает многим казахстанским проектам и начинаниям. Вместе с тем, госаппарат и бизнес в той или иной степени вынужден с ними считаться, чтобы они не нанесли вред казахстанской финансовой системе, инвестиционным проектам и логистике, которые в той или иной мере завязаны на Евросоюз и США. Западные и прозападные СМИ и персоналии периодически устраивают нытье по поводу якобы имевших место нарушений санкционного режима, выдавая брюссельские справки за «журналистские расследования». Казахстанские власти никак на них не реагирует.

KZAIF . KZ . «Нариман Кыпшакбаев: ветеран борьбы за водные ресурсы Центральной Азии» — Несмотря на богатство казахстанских недр, вода остаётся главным ресурсом нашей страны. К нему нужно бережно относиться и за него нужно бороться.

Одним из самых крупных казахстанских экспертов в области водной политики является Нариман КЫПШАКБАЕВ. 27 мая ему исполнилось 90 лет, и он по-прежнему в строю – является директором казахского филиала Научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии — Когда после развала Советского Союза мы собрали межгосударственную комиссию по управлению водами Амударьи и Сырдарьи, я предлагал включить в нее и Афганистан. Ведь у этой страны есть своя доля в этой реке. Но Туркмения и Узбекистан не поддержали мое предложение. Все потому, что они хотели забрать себе долю Афганистана. Я предупреждал их, что придет время и Афганистан возьмет свою долю. Теперь это время наступило.

EXCLUSIVE . KZ . «Платежные организации просят спасти отрасль от уничтожения» — 5 июня Мажилис во втором чтении принял Закон об игорном бизнесе и направил его на рассмотрение в Сенат. Согласно документу, платежные функции и электронные кошельки теперь перейдут к Единой системе учета (ЕСУ) взамен нескольких десятков частных платежных организаций. Поскольку норма принята во втором чтении с нарушением процедуры – не был проведен анализ регуляторного воздействия и не учли мнения финансового регулятора, – Ассоциация платежных организаций обратилась к Генеральному прокурору с просьбой выразить Прокурорский протест и вернуть норму на повторное рассмотрение с соблюдением всех установленных процедур. На пресс-конференции 13 июня участники рынка платежных организаций также обратились к сенаторам с просьбой не принимать закон в третьем чтении в Сенате Парламента РК.

CHECK-POINT.KZ. Марат ИСАБАЕВ — «Демарш в ФФК: кто хочет сместить футбольного президента?» — Насыщенным выдалось на события начало лета в казахстанском футболе. Национальная сборная провела два товарищеских матча против команд Армении и Азербайджана. Обе игры были проиграны с минимальным счетом 1–2 и 2–3, но не они оказались в фокусе моего внимания. И даже не назначение Станислава ЧЕРЧЕСОВА главным тренером сборной вместо Магомеда АДИЕВА. Как сообщают некоторые источники, именно это назначение и спровоцировало событие, которое я считаю ключевым, хотя оно прошло как-то тихо, почти незаметно: восемь членов Исполкома Федерации футбола Казахстана (ФФК) покинули его ряды. Как минимум, трое из них — фигуры для отечественного футбола знаковые. Саян ХАМИТЖАНОВ, Кайрат БОРАНБАЕВ, Аскар УРАНХАЕВ – их влияние на процессы, происходящие в игре №1 в пределах страны, общеизвестны.

TIME . KZ . «Помилуйте-скажите» — Глава комиссии по вопросам помилования при президенте мажилисмен Марат БАШИМОВ — Признал вину или не признал, но судебное решение о виновности у Масимова есть. Он осужден. При чем тут признание себя виновным или невиновным? Я, как доктор юридических наук, говорю: любой человек имеет конституционное право обратиться к главе государства, а вопрос виновности или невиновности не рассматривается. Ему право дано, он может им воспользоваться. Кстати, президент также может по своему усмотрению помиловать осужденного, даже если тот сам не подавал ходатайства, — прокомментировал глава комиссии по вопросам помилования. По его словам, рассмотрение ходатайства о помиловании — процесс долгий.

INFORMBURO . KZ . «Брат Салтанат Нукеновой потребовал публичных извинений от главы Народной партии Казахстана» — Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек АМАНГЕЛЬДЫ потребовал публичных извинений от председателя Народной партии Казахстана Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА за распространение ложной информации.

Об этом он написал в Instagram — «Требую от Ертысбаева публичного опровержения ложных данных и извинений. В противном случае относительно его действий будет направленно исковое заявление о защите чести и достоинства. А также заявление в полицию по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ожидаю его публичных извинений и опровержения в течение 24 часов«.

ORDA . KZ . «Алматинец пытается засудить провайдеров за блокировку интернета во время Кантара» — Все жители Казахстана помнят трагический январь 2022 года. Тогда был введён режим чрезвычайного положения. Люди не могли выходить из домов. Доступ к интернету и сообщениям был ограничен. В начале марта 2024 года Коалиция правозащитных организаций подала исковые заявления о нарушении прав абонентов услуг связи. Иски подали против интернет-шатдаунов и направили в районные суды города Алматы. Шатдаун — это когда правительство преднамеренно отключает интернет и электронные коммуникации у всего населения страны, чтобы контролировать поток информации. Шатдаун также называют «аварийная кнопка». Госорганы утверждают, что шатдауны нужны для защиты национальной безопасности и восстановления общественного порядка. Однако правозащитные организации считают, что правительство использует их, чтобы ограничить права граждан.

CARAVAN . KZ . «Меню no alcohol, стриптиз и спецназ: как рестораторы готовятся к выпускным» — Казахстанские школьники готовятся к получению аттестатов, и у них явно праздничное настроение. Несмотря на запреты Минпросвещения, выпускники намерены хорошо погулять, они бронируют рестораны и загородные дома. О том, как идет подготовка к выпускным, корреспондент спросила у руководителя Ассоциации Клуб рестораторов Гульнары КАТИБАЕВОЙ — Вообще, места в ресторанах на выпускные бронируются еще с мая, но не все школьники ориентированы на банкеты. Есть выпускники, которые хотят отпраздновать окончание школы в горах или на Капчагае. Если говорить о наиболее известных заведениях в городе Алматы, которые у всех на слуху, то они уже все заполнены.

AZATTYQ . ORG . «Государство отказалось финансировать уральский футбольный клуб. При чём тут паводки?» — Единственный профессиональный футбольный клуб Западно-Казахстанской области «Акжайык» в 2024 году не получил финансирование из госбюджета. Футболисты продолжают играть за счёт средств управляющей компании, а власти отчитались, что причитавшиеся клубу 400 миллионов тенге (чуть менее 900 тысяч долларов) направили на «паводковую ситуацию».

ZAKON . KZ . «Подарки – зрителям: Almaty TV празднует юбилей» — В честь своего 25-летия один из старейших телеканалов страны подготовил серию ярких и вдохновляющих шоу, а также семь сериалов собственного производства. Что изменилось за четверть века? Сейчас творческая команда насчитывает свыше 200 сотрудников, только за последний год выпущено более 10 тыс. новостных сюжетов, специальных репортажей и документальных фильмов, а также более 30 программ и сериалов. Сам телеканал в 2022 году удостоился статуса республиканского и вошел в список обязательных к трансляции каналов на всей территории Казахстана.

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