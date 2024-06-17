Почему депутат Бапи Масимова «помиловал». Петиции могут ввергнуть страну в хаос. За 1 квартал население провело «безналом» 74 млрд долларов

Обзор Telegram и Youtube каналов

Новостная мозаика в Telegram и Youtube-каналах на этой неделе оживилась. 12 июня на швейцарском курорте Бюргеншток стартовала конференция по Украине в Швейцарии — без участия России и Китая. Многие крупные и принципиально важные игроки либо отказались от участия в нем, либо воздержались от представительства на высшем уровне. Комментариев пока мало, но интерес к мероприятию есть.

Тысячи казахстанцев пришли 16 июня в главную мечеть страны на Курбан айт – в один из двух главных мусульманских праздников. Айт намаз — праздничная молитва, начался– в 6 часов утра. Залы мечети были переполнены.

Фото: Ulysmedia.kz

Юный казахстанец Казыбек Ногербек выиграл чемпионат мира среди юниоров по шахматам в Дели (Индия).

Каналы также сообщают, что в Астрахани, Омске и Оренбурге открываются школы с обучением на казахском языке.

Отчитался Антикор: с начала года поймал на коррупции 660 чиновников в Казахстане, более 100 из них — руководители различного уровня. По уголовным делам возмещено 193,5 млрд тенге ($429 млн).

Внимание авторов привлекла аналитика о ценах на такси в Казахстане. Они оказались самыми высокими среди всех стран СНГ. За один километр пути казахстанец платит 0,68 доллара (308 тенге), сообщает Energyprom.kz. По итогам мая 2024 года услуги такси подорожали в годовой динамике на 11,7%. Сильнее всего рост цен почувствовали жители Алматы, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Новый скандал назревает по делу Бишимбаева, сообщают каналы. Брат погибшей Салтанат Нукеновой — Айтбек Амангельды, потребовал у экс-министра культуры Ермухамета Ертысбаева публичных извинений и возмещения морального ущерба за ложь, прозвучавшую в авторской программе бывшего чиновника на Youtube-канале.

Между тем страна официально завершила посевную кампанию, пишут телеграмеры со ссылкой на минсельхоз. Работы велись на площади 23,8 млн га.

Казахстан намерен рассекретить сведения о запасах некоторых видов редких металлов и редкоземельных металлов (индий, скандий, ванадий, талий, стронций, галий). Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос сенаторов, объяснил: это позволит привлечь инвестиции.

И, наконец, подписи за снижение пенсионного возраста начали собирать в Казахстане на государственной платформе ePetition.kz. Пенсионный возраст предлагают снизить до 55 лет для женщин и до 58 лет — для мужчин.

Посмотрим, что еще интересного «привезли» «телеги».

Чужую беду руками разведу

Фонд-бюро расследования коррупции – 22 537 подписчиков на этой неделе

По каналам буквально вихрем пронеслось заявление мажилисмена Ермурат Бапи о том, что бывший председатель КНБ Карим Масимов не мог организовать январские события.

Вирусится выступление уже несколько дней, а ТГ- со ссылкой на издание ORDA, публикует подробности скандального заявления депутата.

Мажилисмен утверждает, что Масимову следует «раскрыться перед обществом, властью и судебными органами, а также изложить всю цепочку январских событий и назвать имя главного организатора».

Фото/kursiv.media

Бапи, считает, что это поможет экс-председателю КНБ выйти на свободу. А вслед за ним, вероятно, придется отпустить и всех остальных заключенных по уголовным делам, связанным с Кантаром? Депутат напомнил публике, что Карим Масимов долгие годы был премьер-министром и доверенным человеком Назарбаева.

«Он выполнял не только его личные поручения, но и занимался личным бизнесом первого президента. …Масимов выводил активы экс-президента РК из Европы после коррупционного скандала «Казахгейт», а также занимался размещением активов представителей «Старого Казахстана» в Юго-Восточной Азии, Китае, Шанхае, Гонконге и Эмиратах», — заявил он.

«Важнее узнать информацию о выведенных активах, чем держать его в тюрьме. От того, что он будет в заключении, никакой выгоды для народа нет», решил Ермурат Бапи.

В марте этого года, напоминает ТГ, заключенный направил ходатайство о помиловании на имя Президента.

И неудобно, и не получается…

Данияр Ашимбаев — 10 268 подписчиков на этой неделе

Политолог публикует реплику для понимания вопроса — почему у Казахстана не идут дела с обязательствами по соглашению ОПЕК+. Автор канала напоминает, как периодически минэнерго сообщает, что Казахстан вместе с другими странами намерен добровольно сокращать добычу нефти «в целях поддержания стабильности рынка». То в феврале сообщили, что в январе страна превысила обязательства по сокращению и обещала компенсировать перепроизводство в течение следующих четырех месяцев. А 14 апреля писали, что Казахстан в марте превысил свои обязательства в связи «с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона», но обещал приложить «все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства». Через 10 дней Министерство энергетики сделало заявление о том, что подготовлен подробный план компенсации, рассчитанный до конца года. Было подчеркнуто, пишет автор, что «Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации…».

И вот недавно минэнерго сообщило, что в мае опять перевыполнили обязательства, и обещало компенсировать это сокращением добычи в июне. А предыдущие перевыполнения будут компенсированы до конца сентября 2025 г.

«Причины, в общем-то, очевидны. Во-первых, Казахстан не контролирует существенную часть добычи и экспорта нефти (там сидят Chevron, CNPC, ExxonMobil и другие). На долю КМГ приходится в том числе «Озенмунайгаз», где сокращение добычи может вызвать очередные «протесты». Не говоря уже о поставках нефти на НПЗ. Во-вторых, у Казахстана серьезные проблемы с бюджетом: расходы раздуты, доходов не хватает и нужно периодически зарабатывать (а на чем, кроме нефти?). То в ФРГ появилась возможность поставить, то еще куда-то…», — объясняет политолог.

Словом, все просто: «выйти из соглашения неудобно, а выполнять — не получается».

Не копится как-то

Власть о главном — 29 517 подписчиков на этой неделе

Телеграм-канал цитирует спикер сената Маулена Ашимбаева, который заявил, что если бы средства не изымали каждый год, то в Нацфонде Казахстана уже лежало бы $150 млрд.

«Казахстанский суверенный фонд относительно небольшой – $60 млрд. Для такой страны, которая 30 лет экспортирует нефть, сырье, – это очень относительно небольшая сумма», — сказал Ашимбаев.

Он привел в пример компанию «Шеврон», которая работает на Тенгизском месторождении. Ее капитализация, по словам спикера, составляет $300 млрд.

«Он подчеркнул, что средства из Нацфонда изымают через трансферты, через облигации, которые «неплохой инструмент», но депутаты видят по ним убытки», — пишет ТГ.

Телеграмеры также сообщают, что в министерстве культуры и информации могут инициировать вопрос об увеличении количества голосов необходимых для того, чтобы правительство рассматривало петиции до 150 тысяч. Об этом в четверг в кулуарах сената заявила глава ведомства Аида Балаева, напомнили авторы ТГ. Сейчас, чтобы петицию рассмотрели на правительственном уровне, достаточно более 50 тысяч человек.

Петиции до хаоса доведут?

Байдильдинов. Нефть — 1 993 подписчика на этой неделе

Экономист тему развивает дальше. Автор ТГ пишет, что это «очень странный тезис: «если петиция набирает 150 тысяч голосов, она должна безусловно приниматься в сторону народа».

«Давайте тогда 10 млн проголосуют за отмену «пенсионки» и индивидуального подоходного налога. Что будет? Платежи отменят. Все будут зарабатывать больше (20% от зп будут оставаться у населения), а потом, через какое-то время, будем «лапу сосать» всей страной что ли? Какое-то странное размышление…», — отмечает телеграмер.

Страна ввергнется в хаос с такими петициями, заявил он.

«Тогда и столицу можно большинством голосов обратно в Алматы перенести», — пишет автор.

Отступать нельзя!

Selteyev’s View – 2 762 подписчика на этой неделе

Политолог Уразгали Сельтеев включился в обсуждение каналов запрета ношения в общественных местах религиозной одежды, закрывающей лицо. Судя по начатым публичным обсуждениям, в новый Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» такая норма буде вскоре введена, пишет он. Но легко эту норму ввести не получится, убеждён автор ТГ.

«Абсолютно правильная мера, которую давно надо было реализовать. Здесь заключен крайне важный вопрос обеспечения общественной безопасности – для кого-то никабы могут быть способом маскировки в деструктивных и криминальных целях. И пора ставить реальный и практический заслон распространению радикальной идеологии нетрадиционных псевдоисламских течений», — заявил политолог.

Фото/atpress.kz

Автор уверен, что «любой срез общественного мнения покажет доминирующую поддержку в пользу данной законодательной меры».

«Однако процесс её имплементации потребует твёрдости от властей. Надо быть готовыми к массированному информационному давлению как со стороны внешних субъектов, так и внутренних, которые имеют активное псевдомусульманское лобби во многих сферах в нашей стране», — предупреждает эксперт.

Политолог предполагает, что общество ждет «очень много информационных вбросов, закуп блогеров, инспирирование конфликтов в соцсетях и т.п.».

«Но государству ни в коем случае нельзя отступать», — заключает он.

Бумажные деньги — вредная штука

Chukin Live — 921 подписчик на этой неделе

И небольшой ликбез от экономиста Алмаса Чукина про «нал-безнал». Будущее наступило неожиданно и без всякий госпрограмм, пишет автор, рассказывая об «отличном обзоре, подготовленном Ассоциацией финансистов, где обрисована ситуация с безналичным оборотом денег в стране». Ситуация, считает экономист, удивительная.

«Столько говорили о прозрачности и выходе из тени и вот, на тебе вдруг, — вышли», — пишет телеграмер.

ТГ сообщает, что только за 1 квартал текущего года безналичные платежи населения составили 33 триллиона тенге (это 74 млрд долларов)! Почти 86% от общего объёма платежей.

«Многие заведения уже просто не принимают нал. Продавцы кошельков и портмоне в печали. Даже пластиковые карты никому уже не нужны, все переходят на цифру в приложении. В среднем, хотя цифры сильно отличаются по регионам, у каждого человека уже по три дебитовых карты и 0.6 кредитных», — отмечает эксперт.

Ещё более удивительно — и автор не видит нормального объяснения этому, что 80% платежей осуществлено через интернет.

«Мы как-то за 3-4 года проскочили эпоху», — делает вывод автор.

Другая «супер положительная вещь», по его мнению – это рост QR платежей, который сравнялся с продажами через POS-терминалы.

«POS – это та штука, к которой вы прикладываете свою карту в реальном магазине. При оплате через карту 1-2% уходит на комиссии всем финансовым посредникам, среди которых Visa/Master. Когда вы используете QR своего банка и магазин в том же банке, расходы вообще 0 и мы не платим деньги за границу за обслуживание внутренних платежей. Visa/Master, конечно же нужны, у них передовые технологии, и никуда мы от них не денемся, если будем платить за рубеж или путешествовать. Но внутри страны особой нужды в их услугах уже нет. Сами научились, локальных карт уже 25 млн против 50 млн иностранных. Скоро хотят ввести единый QR, тогда вообще не будет иметь значения какое у вас приложение от какого банка», — делает расклад экономист.

И самое главное, отмечает автор ТГ — кэш умирает. По данным обзора Ассоциации, всего 5 триллионов тенге сняли за эти три месяца.

«Это огромная польза для экономики. Бумажные деньги — очень вредная штука. Это омертвленная стоимость, не приносящая дохода ни владельцу, ни экономике. Безналичные деньги лежат в банке и работают на экономику, мгновенные трансакции ускоряют товарооборот и дают прирост ВВП, за счёт этого ускоряется оборачиваемость денег и товаров в целом. И ещё и кэш-бэки получаются», — завершает эксперт.

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