«Казахстан откроет доступ к засекреченным при СССР месторождениям редких и редкоземельных металлов». «Институт демократии или имитация диалога? Онлайн-петиции в Казахстане». «Манипуляция сознанием: нужны ли казахстанцам курсы фактчекинга?»

Сетевой Казахстан 19 июня 2024г.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Казахстан откроет доступ к засекреченным при СССР месторождениям редких и редкоземельных металлов» — Правительство Казахстана откроет доступ к месторождениям индия, скандия, ванадия, талия, галия и других редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), засекреченных еще при СССР, сообщил премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ.

TIME . KZ . «Алло, аким, как слышно?» — Правительство обещает к 2027 году полностью решить в стране вопросы связи. Об этом заявил премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ. Вместе с тем он поручил профильным ведомствам не допустить ценового сговора между операторами мобильной связи и необоснованного повышения тарифов.

«Чёрт, опять упаковка виновата!..» — Вы не забыли? С 1 января 2026-го в стране перестанут сдерживать цены на социально значимые продукты. Почему казахстанское молоко всегда оказывается на нижних полках супермаркетов, а импортное располагается на видном месте? Оказывается, все дело в упаковке! Так заявляют в отечественном Минторговли и инвестиций.

AZATTYQ . ORG . «Институт демократии или имитация диалога? Онлайн-петиции в Казахстане и «окно возможностей» для всех сторон» — Петиция против утильсбора транспортных средств, опубликованная на специальном сайте правительства, собрала необходимые 50 тысяч подписей и поступила в правительство. С таким количеством голосов чиновники обязаны её рассмотреть. Для этого госорганы создали рабочую группу, а на её заседание пригласили авторов петиции. Но формат и план встреч вызвали множество споров.

«В Киеве стреляли в оппозиционного журналиста из Казахстана Айдоса Садыкова, автора «Бәсе»» — 18 июня в столице Украины выстрелили в Айдоса САДЫКОВА, автора youtube-канала «Бәсе» и одноимённого канала в Telegram’е, рассказывающих о событиях в Казахстане. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. В Киеве Садыков и его семья жили в статусе беженцев. «Около собственного дома совершено покушение на Айдоса Садыкова», — написала во вторник в Facebook’е жена журналиста и активиста Наталья Садыкова.

ORDA . KZ . «Рассылали и заставляли подписывать: кто стоит за 50 тысячами голосов против ЛГБТ?» — Петиция «За запрет ЛГБТ-пропаганды» появилась на портале ePetition 29 мая. А уже 9 июня она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов и ушла в Минкультуры. Даже и двух недель не заняло. А ведь другие петиции казахстанцы не спешат так активно подписывать. Возьмём ту же петицию за отмену единого часового пояса: создали её 22 апреля, а 50 тысяч набралось 7 июня… Активисты выяснили, что в дело вмешался так называемый административный ресурс. Orda.kz рассказывает подробности.

INFORMBURO . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ, экономист — «Казахстан не применяет санкций в торговле с Россией, но и не допустит обхода ограничений на своей территории» — Позиция Казахстана о санкциях Евросоюза и США против России однозначна и достаточно часто озвучивалась руководством страны. Казахстан не применяет санкций и ограничений в торговле с Россией, но и не допустит обхода санкций, наложенных странами Запада, на своей территории. Доказательством этого является регулярный диалог с Европейским союзом. В том числе нынешний визит посланника по санкциям от ЕС господина Дэвида О’САЛЛИВАНА в Казахстан. Это уже третий визит, который является демонстрацией того, что диалог продолжается. Казахстан очень уязвим, и его экономика пострадает в случае, если будут наложены вторичные санкции. В то же время, считаю, что санкции стран Евросоюза, США, направленные против России, не являются международными, противоречат международному торговому праву.

CHECK-POINT.KZ. Евгений РАХИМЖАНОВ – «Манипуляция сознанием: нужны ли казахстанцам курсы фактчекинга?» — Вынесенный в заголовок вопрос неслучаен. Многолетний опыт работы в средствах массовой информации показывает, что среднестатистический человек, в силу собственных ежедневных забот и обилия информационного контента, не склонен в него погружаться для изучения. Проще говоря, никто не читает дальше заголовка, которому, а точнее вложенному в него смыслу, верят безоговорочно. В силу этого среднестатистический человек подвержен различного рода манипулятивным техникам — он падок на кликбейт, верит, что миром правит тайная ложа (а не явная лажа), а если собраться бездумной толпой и разрушить все, что попадается на пути, можно добиться счастья.

SPIK . KZ . «Куандык Бишимбаев и его адвокаты: с чем они идут на апелляцию…» — Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Куандыка БИШИМБАЕВА назначено на 26 июня. В них адвокаты экс-министра отразили целый ряд процессуальных нарушений, которые, по их мнению, были допущены судом первой инстанции и существенным образом повлияли на исход громкого дела. В интервью нашему изданию они рассказали, на чем конкретно будут делать упор и как расценивает шансы на смягчение наказания своему подзащитному.

«Паводки сменяются засухой: пора переходить на водосбережение» — Традиционной проблемой для агропромышленного комплекса Казахстана является дефицит поливной воды в летний период. Начавшийся сельскохозяйственный сезон не исключение: Министерство экологии отмечает высокую вероятность засухи – особенно в западных и южных регионах страны. Таким образом, казахстанские аграрии получат уже второй (после паводков) климатический удар за год.

CARAVAN . KZ . «Нет инфраструктуры для электромобилей: сколько ещё мучиться владельцам Tesla в Казахстане» — Всего в стране на 1 мая было зарегистрировано 5 млн 442,9 тыс. автотранспортных средств. Из всего легкового автопарка больше всего старых автомобилей старше 20 лет – 44,8 %, от 10 до 20 лет – 23,6 % автопарка, от 7 до 10 лет – 12,7 %, от 3 до 7 лет – 12,7 %. И лишь 6,2 % автомобилей младше 3 лет… Когда в Казахстане будет создана инфраструктура для электромобилей? Цифры говорят, что не через год и даже не через два. Таких смельчаков у нас не очень много. Пока по стране катается только 867 полностью электрических автомобилей, 32 автобуса и 17 грузовых «электричек». И почти 600 автомобилей принадлежат жителям Алматы и Астаны. Еще 58 в Алматинской области и 41 в Шымкенте.

TENGRINEWS . KZ . «Электросамокаты «захватывают» Казахстан: опасно или удобно?» — С наступлением тепла на улицы казахстанских городов вернулись электросамокаты. И вновь появились мнения о необходимости полного запрета микромобильного транспорта. По данным Министерства внутренних дел, в 2023 году было зарегистрировано 285 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. С начала 2024-го количество ДТП составило 45. В прошлом году к административной ответственности был привлечен 7931 водитель электросамоката, а с начала 2024-го — уже 9195. В Алматы, по информации полиции города, в прошлом году было зарегистрировано более 600 ДТП с участием электросамокатов. Пострадали 48 человек, три — погибли. За первые пять месяцев 2024 года произошло 38 ДТП, в которых травмы получили 42 человека. К счастью, обошлось без погибших.

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