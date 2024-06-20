Что волнует душу казаха во второй декаде июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Вы — заблудшие»: жительница Шымкента призывает девушек «не поддаваться на обман «братьев»-салафитов» — В сети распространилось видео, на котором жительница Шымкента рассказала, как попала в нетрадиционное религиозное течение, наслушавшись проповедей Дильмурата-устаза, пишет Azattyq Ryhy.

По словам женщины, она выходила несколько раз замуж за салафитов не по своей воле и от каждого брака у нее дети.

«Не могу назвать свое настоящее имя в целях безопасности. Я вышла замуж несколько лет назад за приверженца нетрадиционного течения. По его рекомендации начала слушать ваши проповеди (Дильмурат-устаз. — Прим. Total.kz.). Он, мой бывший муж, называл себя вашим учеником и последователем. Через некоторое время он отдал меня в качестве подарка своему «брату» — другому салафиту. Таким образом меня «дарили» четыре раза. В каждом таком «браке» у меня рождались дети», — рассказывает она на видео.

По ее словам, очень много женщин, наслушавшись проповедей Дильмурата, попали в такую же ситуацию, как она.

«Вы говорили, не слушайте имамов: мол, они заблудшие. Не они, а вы заблудшие. Вы убежали за границу, вы вносили раздрай в народе, сколько казахских женщин оступились, послушав вас, стали как тряпки, вы пропагандировали такое. Девушки, женщины, хочу сказать вам: не поддавайтесь на обман «братьев»-салафитов. Не выходите замуж, как они советуют. Слезы женщин не оставят вас в покое, вы ответите за них, Дильмурат», — говорит она.

Напомним, уроженец Туркестанской области Дильмурат Махаматов, известный как Дильмурат Абу Мухаммад, был осужден в 2019 году на восемь лет за разжигание социальной, национальной или религиозной розни и пропаганду терроризма. Он считался одним из самых ярых радикальных проповедников. По данным правоохранительных органов, Махаматов, находясь в Саудовской Аравии, занимался незаконными проповедями среди казахстанцев через интернет. Видео с его проповедями до сих пор свободно гуляют по сети.

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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассказал, почему он до до сих пор не женился, пишет Skifnews.kz.

Он считает, что только из «покрытых» девушек выходят хорошие жены, поэтому он ищет сейчас именно такую.

«Я много встречал девушек, которые пьют, курят, ходят в открытой одежде. Как они могут стать хорошими матерями? Поэтому сейчас ищу девушек в платке. Я ищу воспитанных девушек, которых строго воспитывали родители. Хочу жениться на такой девушке. Я видел много грязи, поэтому меня воротит от всего этого. Я не могу такого человека привести домой. Пусть я сам дурной, неправильный, пусть моя жена будет правильной. Ребенок воспитывается матерью. Если я женюсь, сделаю это от чистого сердца и постараюсь сделать своего ребенка счастливым», — сказал спортсмен в интервью YouTube-каналу Айдоса Ербосынулы.

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По шариату саранча считается халяльной, заявил представитель Духовного управления мусульман Казахстана, пишет Factcheck.kz.

По словам специалиста отдела шариата и фетв Елбек Тасболатулы, в ханафитском масхабе по одному из хадисов пророка Мухаммеда дозволено употреблять «два вида мертвечины» — это рыба и саранча.

«Но это не означает, что продукт обязателен к употреблению. Есть саранчу можно по своему усмотрению, в зависимости от культурных особенностей региона», — говорит он.

Упомянутый хадис, который, как считается, передал один из сподвижников пророка Абдуллах ибн Умар, можно найти на официальном сайте ДУМК, а также на сайте центра стандартизации и сертификации «Халал даму», принадлежащем ДУМК, уточнил представитель управления.

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В социальных сетях распространяется видео, на котором Амангельды Ермегияев утверждает, что в советском Казахстане Асанбай Аскаров и Динмухамед Кунаев якобы были ярыми сторонниками трайбализма.

«Аскаров реально действовал, а тот молчаливо соглашался. Потом самого Аскарова посадили в тюрьму. Почему Сатпаева, которого признал весь мир, сняли с должности, и поставили руководить академией брата-алкоголика? После ухода Хрущева почему [Жумабека] Ташенова (выдающийся общественный и государственный деятель. — Прим. Total.kz.) держали зампредом в Шымкенте, почему не восстановили его в должности?», — задается вопросами Амангельды Ермегияев.

Каныш Сатпаев — выдающийся ученый-геолог XX века, видный общественный и государственный деятель, основатель научной школы геологов Казахстана, основоположник школы металлогении. В июне 1946 года он был избран первым президентом Академии наук Казахстана. Каныш Сатпаев скончался 31 января 1964 года.

Аскар Кунаев был избран президентом Академии Наук Казахской ССР в 1974 году.

Напомним, Амангельды Ермегияев — экс-президент АО «Алматыкурылыс» и бывший председатель Ассоциации строителей Казахстана. В 2016 году его сын — Талгат Ермегияев, экс-глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» — был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и осужден на 14 лет лишения свободы.

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«Как живут казахи в Афганистане и кто строит дворцы-надгробия» — На YouTube-канале «Жалғыз жолаушы» вышел документальный фильм о жизни афганских казахов, пишет Adyrna.kz.

Для съемки фильма ведущий канала Санат Ильяс специально побывал в одном из сел в провинции Баглан в Афганистане:

«Я сейчас в Афганистане. Здесь проживают казахи всех трех жузов, сколько их здесь, точно неизвестно, в основном, они не забыли родной язык. В стране, где правят талибы им запрещается играть на домбре. В целом, жизнь казахов тяжелая. Нет электричества, воды, отопления».

Один из героев фильма рассказывает о своей жизни: «Нас избивают если не читаем намаз, не отращиваем бороды. Я казах из рода табын, читаю Коран, в школу не ходил, у нас нет тут школ».

Пожилая женщина по имени Айдана также говорит, что им очень тяжело живется.

«Молока нет, коровы в этом году не отелились из-за голода. Травы нет, корма нет, они едят колючки. Мы мясо не едим. Еле выжили в войне, меня ранило в ногу. Родственники отца погибли», — поведала она.

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Новостью финансового рынка на этой неделе стало сообщение, что Тимур и Динара Кулибаевы якобы купили Altyn Bank. На самом деле они и раньше были владельцами доли в этом банке через холдинговую группу «АЛМЭКС» — просто сейчас им выдали формальное согласие на косвенное владение акциями в связи с вступлением в силу нового законодательства.

Вопрос в другом — выгодно ли Кулибаевым держать акции этого банка? — задается вопросом портал Nege.kz.

Сейчас доли акционеров в АО «Altyn Bank» распределяются так: China CITIC Bank Corporation принадлежат 50,1%, China Shuangwei — 9,9% и Halyk Bank — 40%. То есть 60% банка принадлежит китайцам, 40% — Кулибаевым.

Авторы статьи на Nege.kz считают, что Altyn Bank — один из немногих более-менее прибыльных активов Кулибаева. В то время как многие его предприятия в сфере нефти и ГСМ испытывают проблемы, банковский бизнес стабильно приносит кэш. Можно сказать, Halyk Group — золотая корона империи Кулибаева, и одной из жемчужин в этой короне является бывший HSBC, ныне Altyn bank, отмечается в публикации.

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Еще в 2020 году казахстанский муфтият утвердил единую культуру проведения ритуальных церемоний и захоронений, однако до сих пор в Казахстане можно увидеть огромные надгробия, покрытые серебром и золотом, рассказывает газета «Жас Алаш».

По словам Мейрамбека Кабылбекулы, директора ТОО «Қамқор – Шарапат», оказывающего ритуальные услуги во всех регионах страны, 90% населения не жалеет денег при погребении близких.

«На кладбищах стоят не просто надгробные памятники, а целые дворцы. Люди с деньгами строят их как дома, соревнуясь друг с другом: один выше другого. Надгробия по правилам не должны быть высотой больше одного метра, но мало кто этому следует», — говорит он.

Мастер центра ритуальных услуг в Астане «Мазар астана» рассказал также, что очень много дорогих заказов.

«Цены на оформление могил начиная с фундамента, ограждения обходится от 500 тысяч до 5 млн тенге. Но не ограничиваются этими ценами. Три года назад один высокопоставленный чиновник для памятника сыну специально заказал надгробные плиты из Италии», — сказал он журналисту издания.

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В парламенте могут рассмотреть запрет на ношение религиозных одежд в общественных местах, пишет Jasqazaq.kz, ссылаясь на депутата Ермурата Бапи.

По словам мажилисмена, соответствующий законопроект будет внесен на осенней парламентской сессии.

«Мы, группа депутатов, подготовили такой проект закона. Когда будет принят законопроект, думаю, в обществе решится проблема хиджабов, никабов и других религиозных одежд», — заявил Ермурат Бапи.

По его мнению, этот вопрос сейчас актуален для казахстанского общества:

«Для нас важно сохранить национальные интересы, традиции, обычаи и культуру. А сейчас если посмотреть, очень много стало казахов, облаченных в черные одеяния. Это нанесет вред в будущем нашим национальным интересам».

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Почему казахи ходят с оглядкой по сторонам» — “Люди из аулов и регионов Казахстана чувствуют себя чужими в крупных мегаполисах как Алматы и Астана. Заметно, как они чувствуют себя ущемлёнными в алматинском Dostyk Plaza или в астанинском Abu Dhabi Plaza. Советская и последующая идеологии сделали свое дело: для казахов из аула своя столица своей же страны стала чужбиной, рассуждает Камшат ТАСБОЛАТ.

“Ау, дедушки и бабушки, дяди и тёти, это же столицы вашей Родины, здесь вы должны ходить свободно, с высоко поднятой головой, говорить громко на своём родном казахском языке”, — хочется мне сказать. Пусть, наоборот, постесняется перед вами это меньшинство с обликом казаха и языком русских. Увы, но русский язык ныне для всего мира считается языком войны и агрессии. Это не родной язык казахов. Человек, не знающий родного языка — это трагедия. Либо он вернётся к своим, либо исчезнет, растворится в другой нации… В Европе или в Америке уважают людей за национальную идентичность, там у нас стремление быть казахом почему-то вырастает в разы. А советская идеология работала прямо наоборот: всё, что связано “русским миром” считалось “красивым”, а всё национальное других народов отрицалось. Эта дискриминация привилась на генном уровне к потомкам некоторых казахов. С домброй, которую русский мир высмеивал как “одна палка, две струны”, Димаш прославился на весь мир. Песню “Жүрек” певца Адама на казахском языке прослушали 5 млрд раз, и он стоит на 13-ом месте в мировом рейтинге. Казахский язык почему-то нравится всему остальному миру. Казахский язык очень скоро сделает своё и в Казахстане, как только вырвется из идеологического рабства», — пишет она.

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“Я раз в год еду в свой аул, в аул Тарбағатай, что в Аягузском районе области Абай. И вижу, как люди покидают аул”, — говорит Алмас ТОҚАБАЕВ.

«Много уезжающих, много разобранных домов. Если не смогли продать дом, то его просто оставляют, закрыв на замок. Говорят, в этом году не будет первого класса. Откуда быть, если тут нет детей и нет молодых семей. Потому что нет элементарных условий:

Нет самой минимальной базы: воды и интернета. Водопровод проведён, но по ней приходит вода желтая и солёная. Интернет по документам тоже есть, но выйти на связь мне так и не удалось.

В ауле осталось пока лишь одно благо цивилизации, это свет. Очевидно, людям оставаться в ауле уже нет смысла», — поделился он своими мыслями.

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Виктор МАЙЛИН – «От Минздрава до мечети» — Одним из самых неоднозначных коррупционных скандалов, которые чередой шли в независимом Казахстане, наверное, следует считать тот, в котором был замешан бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов. Почему именно это шумное дело можно маркировать именно как неоднозначное? Да потому что так и осталось совершенно неясным, имеет ли оно прямое отношение ко всему тому, в чем Биртанова вкупе обвиняли? Напомним, ему приписывали хищения в особо крупных размерах, а потом переквалифицировали в «злоупотребление служебным положением» и обязали вместе с вице-министром Олжасом Абишевым выплачивать в госбюджет астрономическую сумму, 1 миллиард тенге с хвостиком…

Сам экс-министр, как мог, боролся. В том смысле, что объяснял журналистам, в частности, обвинение в том, будто в свое время он летал на борту санавиации, а из-за этого умер тяжелобольной пациент, которого должен был доставить тот самый самолет. Это была грубая ложь. Теперь о многом другом, что касалось главного обвинения, Биртанов достаточно подробно рассказал ведущему подкаста Qasqa Jol / Қасқа жол. Заголовок передачи очень красноречивый: «Депутаттар-лоббистер | отбасымды, бауырларымды бәрін тексерді — Елжан Біртанов» — «Елжан Биртанов — депутаты-лоббисты/ проверяли всех, семью, родственников».

Из выпуска следовало, что это шумное дело, сердцевиной которого стали хищения в сфере поставок и распределения лекарств, предназначенных для страны, было заказом заинтересованных лиц… Отвечая на вопросы ведущего Жамбыла Зейноллы, интервьюируемый рассказал, что задолго до пандемии наблюдались и были им отслежены махинации с закупом и распределением медикаментов. Информация передана в компетентные структуры, в частности, в прокуратуру, еще в 2018 году! И все эти документы были и есть. Были открыты проверки. Начались отказы из областей от получения определенных объемов лекарственных препаратов. Но в итоге за уже сложившуюся схему позже пришлось отвечать ему самому. И таких абсурдных несостыковок в раскрученном в 2020–2023 гг. деле против него вагон и маленькая тележка, а против него выступил центральный аппарат АФМ.

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YouTube-канал Abay Live выложил ролик «Қару берсең мемлекетті төңкеруге дайын. Түрмедегі сақалдылар» — «Если дать оружие, они готовы снести существующее государство. Тюремные бородачи». Журналист Абай Сефолла пригласил в студию представителя Духовного управления мусульман Казахстана имама Сансызбая Қурбанулы, депутата мажилиса Едиля Жанбыршина и теолога Адиля Шауметова.

Они обсудили современное состояние правоверных Казахстана, опасность исламского радикализма, которая исходит от нетрадиционных ответвлений вроде вахаббизма, и другую проблематику, касающуюся религиозной части населения. Обсуждение началось с разбора эксцентричного события, произошедшего в одной из мечетей в южном регионе республики, когда во время молитвы один прихожанин ударил другого и началась потасовка.

Первым взял слово Сансызбай Қурбанулы, который, разумеется, назвал это вопиющим случаем. Драка в мечети — такое же предосудительное действие, как если бы эта драка произошла в другом месте и при других обстоятельствах, сказал он. С точки зрения шариата, являющегося основным сводом правил, норм и воззрений, регулирующим жизнедеятельность мусульман, такие эксцессы однозначно осуждаются… Имам призвал бороться с этим явлением.

Депутат же в связи с темой разговора напомнил, что религия и государство у нас разделены. Однако это риторическое утверждение не приближает общество к каком-то консенсусу в вопросе и такие эксцессы, учитывая бурное развитие религиозности, видимо, не исчезнут в ближайшее время, а возможно и увеличатся. К тому же показывают свою религиозную принадлежность и госчиновники, и депутаты, и министры, и почти все казахи вместе взятые. Другой разговор, что нация не едина в выборе мазхаба.

Далее имам также обрушился, например, на людей, чья страта увеличивается и уже проявляет себя. Речь идет о последователях тенгрианства, которые, в свою очередь, не признают ни одну из авраамических религий, включая и ислам. Причем Сансызбай Қурбанулы даже произнес такую фразу: «Этим «немусульманам» должен быть вынесен от имени государства запрет»… Более того, имам твердо указывает, что тенгрианцы становится даже большей проблемой, чем те же салафиты.

Теолог же напомнил, что на самом деле надо отделять салафитов и вахаббитов – это совершенно разные ветви. Салафизм — это первозданная основа ислама, а вот вахаббиты – это уже нечто иное… В местах лишения свободы, где отбывают наказание самые разнообразные преступники, местные сидельцы делятся на три категории: «красные» (контролируемые администрацией колонии), «черные» (преступный мир, приверженцы старых тюремных традиций, они против администрации) и «зеленые» (это братство тех, кто читает намаз, и они против почти всех остальных). Эта и есть та самая категория граждан РК, которая устраивала вооруженное сопротивление после побегов и в других обстоятельств силам правопорядка. За терроризм в целом по Казахстану было арестовано и водворено в колонии свыше 1 200 человек.

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