«22 июня исполняется 35 лет с того дня, как Нурсултан Назарбаев возглавил Казахстан». «О «покушении» и провокаторах». «Акимы: должны ли они быть политиками, и почему исчезли «тяжеловесы»?». «Виктор Храпунов: Жетысу – идеальное место для новой столицы»

Сетевой Казахстан 21 июня 2024г.

TENGRINEWS . KZ . «Встреча президентов в Астане: чего ожидать от саммита ШОС» — 3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 4 июля в столичном Дворце Независимости под председательством Казахстана состоится саммит ШОС. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ ранее отметил, что астанинский саммит ШОС будет посвящен следующей теме: «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». На саммит приедут главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. В Астане по этому случаю вводят усиленные меры безопасности. В частности, на время проведения саммита закроются детские сады, а часть сотрудников госучреждений и квазигоссектора переводят на удаленку.

RITMEURASIA . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Председательство Казахстана в ОДКБ: промежуточные итоги» — В этом году Казахстан осуществляет председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. Выполнению им соответствующих обязанностей благоприятствует то, что пост генерального секретаря ОДКБ в 2023-2025 гг. занимает один из ведущих государственных деятелей страны Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ. Кроме того, председателем Постоянного совета организации, занимающегося вопросами координации взаимодействия государств-членов по реализации принятых решений, является казахстанский дипломат Марат СЫЗДЫКОВ. Приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ были обозначены президентом страны Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ во время сессии Совета коллективной безопасности, прошедшей 23 ноября 2023 года в Минске. Во-первых, речь идет о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Во втором случае особо отмечены ООН, СНГ и ШОС. Немаловажно, что Казахстан в этом году параллельно председательствует еще и в ШОС. Предстоящее вступление в нее Беларуси также призвано способствовать объединению усилий двух организаций в интересах обеспечения региональной безопасности.

NOMAD . SU . Алима БЕКТЕНОВА — «Осуждая и критикуя Нурсултана Назарбаева, мы осуждаем и критикуем самих себя» — 22 июня этого года исполняется 35 лет с того дня, как Нурсултан НАЗАРБАЕВ возглавил Казахстан, которым управлял следующие три десятилетия.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

35 лет назад XV пленум ЦК Компартии Казахстана 154 голосами против 4 избрал 49-летнего председателя Совета Министров КазССР Назарбаева новым главой республиканской парторганизации… По мнению политолога и историка Данияра АШИМБАЕВА, эпоху Назарбаева нельзя оценивать и исключительно в черно-белых тонах; это – неуважение к собственной истории и неумение извлекать из нее уроки – У нас есть дурацкая традиция – всегда все валить на предшественников, и этой традиции много-много лет. Многие говорят, что эти 30 лет можно было прожить по-другому, более правильно, лучше. Но давайте будем объективными – могло ведь получиться намного хуже. Мы видим примеры постсоветского развития других республик бывшего СССР – и что там? Национальные конфликты, пограничные и территориальные споры, тотальная бедность. Взять ту же Украину, которая была намного в более лучших стартовых условиях, нежели Казахстан. Но местные элиты сделали страну символом коррупции, попали пол внешнее управление, добились роста межнациональной напряженности и в итоге оказались в состоянии войны с соседом.

Данияр АШИМБАЕВ – «О «покушении» и провокаторах» — Казахстан продолжает занимать нейтральную позицию, соблюдая как антироссийские санкции, так и проводя курс на экономически взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. В итоге западные и украинские спецслужбы пошли на обычную для себя провокацию: покушение на «казахского оппозиционера», скрывающего от «кровавого режима» в «демократической» Украине и борющегося с «русской агрессией». Выживет или нет – это никого не волнует. Зато в «покушение» тут же были обвинены власти Казахстана, и эту волну моментально подхватила либерально-националистическая сетка… А вот «подставить» президента Токаева под критику западного общественного мнения и спровоцировать очередную волну попыток дестабилизации – вполне в интересах западного блока.

SPIK . KZ . «Акимы: должны ли они быть политиками, и почему исчезли «тяжеловесы»?» — Такое ощущение, что среди глав регионов вообще не осталось политических «тяжеловесов», хотя еще лет десять назад таковыми можно было назвать чуть ли не каждого третьего. Как данное обстоятельство влияет на степень их авторитета в глазах населения, на уровень доверия граждан к власти? Может, именно с этим связано то, что многие из акимов в критических ситуациях оказываются неспособными разговаривать с народом? Вообще, они должны быть политиками? На эти и ряд других вопросов отвечает политолог Замир КАРАЖАНОВ — После 2022 года кадровая политика изменилась, на высокие должности стали назначать людей, о которых ранее мало кто в стране слышал. Большинство их занимало, скажем так, непубличные должности в разных ведомствах и госорганах, оставаясь в тени громоздкого государственного аппарата. В то время как «обкатанные» назарбаевские кадры, до этого часто мелькавшие на больших экранах и на всевозможных официальных заседаниях, рассеялись.

EXCLUSIVE . KZ . «Виктор Храпунов: Жетысу – идеальное место для новой столицы» — Был ли перенос столицы правильным решением или это была месть НАЗАРБАЕВА городу, который ему сопротивлялся? Как Алматы удается быть единственным несырьевым донором республиканского бюджета. Стоит ли возвращать столицу в Алматы? Что об этом всем думает экс-аким мегаполиса Виктор ХРАПУНОВ в интервью — Я думаю, в этой ситуации вернуть назад столицу Казахстана в Алматы было бы неправильно. Это стало бы дополнительным фактором ухудшения положения дел. После того, как город так разросся и, откровенно говоря, стал жертвой не очень хорошего вкуса проектировщиков, назрел вопрос нового административного центра столицы Казахстана в более умеренной климатической зоне Казахстана.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Как управлять экономикой» — В нашем обществе принято критиковать власть за не слишком эффективное управление экономикой и подавление рыночных сил. Храни Всевышний от того, чтобы ненароком похвалить отечественную государственную экономическую политику! Сразу же подвергнешься лютому остракизму! Но насколько такое критическое отношение оправдано? В Индексе трансформации Бертельсмана среди прочих составляют рейтинг «Руководящего потенциала государства», который отражает способность государства эффективно проводить реформы и реализовывать свои политические приоритеты. Как можно увидеть на диаграмме 1, Казахстан одинаково далек как от лидеров рейтинга, так и от аутсайдеров, и находится посередине. Самое грустное – это стабильная динамика без всяких признаков улучшения.

TIME . KZ . «Алмасбек ОРЫНБЕКОВ: Мы сами инициировали все проверки» — И. о. директора метрополитена о конфликте с работниками, расследованиях прокуратуры и строительстве новых станций. Это интервью своего рода ответ на две публикации в нашей газете “Время”, в которых говорилось, что с алматинским метро что-то не так — В КГП “Метрополитен” трудятся 1700 человек. Зарплату все получают вовремя. Простые работники всем довольны, они даже не в курсе конфликта. Недовольны только те люди, в отношении которых провели аудит и выявили нарушения. Например, начальник дистанции тоннельных сооружений отпускал своих подчиненных за границу и засчитывал это время в табеле как отработанные дни… Заметьте: ни один из работников, которые жаловались на нас, не был уволен. Для этого нужны основания — пусть их сначала подтвердят правоохранительные органы, потом будем принимать решения…

ORDA . KZ . ««Ездить на метро небезопасно»: что не так с метрополитеном города Алматы?» — 20 июня бывшие сотрудники метрополитена: ⁠Калдарбек АЛИБАЕВ — начальник дистанции тоннельных сооружений и ⁠БАЛГАБАЕВ Роллан — начальник отдела безопасности и охраны труда собрали журналистов, чтобы сообщить о тревожной ситуации в подземелье города. Сокращённые сотрудники возмутились интервью, которое руководитель ГКП «Метрополитен» Алмасбек ОРЫНБЕКОВ дал газете «Время». Роллан Балгабаев пришёл на встречу с журналистами со стопкой бумаг. В течение повествования постоянно ссылался на подтверждающие документы и экспертизы. Он объяснил, что в метро Алматы есть нарушения, которые могут привести к ужасным последствиям.

ZAKON . KZ . ««Раньше страховали оборудование, но не жизни»: как новый закон защитит журналистов» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон «О масс-медиа». Особенно Zakon.kz заинтересовало новое положение, инициированное журналистом и депутатом Сергеем ПОНОМАРЁВЫМ – страхование работников СМИ. Вообще в законе предусмотрен целый ряд любопытных положений. Например, введено понятие «особый статус журналиста», усовершенствован порядок аккредитации, сокращен срок рассмотрения запросов СМИ и т. д. — Я много лет работал полевым репортером на государственных и частных каналах Казахстана и других стран. Мне приходилось бывать в горячих точках… И могу сказать, что крупнейшие государственные каналы страны, отправляя меня в командировку туда, где шли боевые действия, гибли люди, страховали оборудование – все, кроме жизни членов съемочной группы.

AZATTYQ . ORG . «Как районного депутата исключили из партии, в которой он официально не состоял» — В Туркестанской области депутат районного маслихата проиграл суд партии Amanat. Он хочет доказать, что решение партии, которое однажды стало основанием для лишения его депутатского мандата, является незаконным. Представитель партии обвиняет его в том, что он был избран депутатом от имени организации, но не выполнял свои обязанности должным образом. Депутат говорит, что никогда не подавал заявление о вступлении в партию.

365 INFO . KZ . «Немецкие следователи: экс-судья из Казахстана отчаянно защищалась» — В Германии было обнаружено тело бывшей судьи из Казахстана Айгуль САЙЛЫБАЕВОЙ, у которой обнаружили множественные ножевые ранения, сообщает немецкое издание Bild. По словам следователя, у женщины были ранения на руках, шее и лице, что свидетельствует о том, что она отчаянно защищалась. В прокуратуре ответили на запрос издания, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого. На данный момент дочь погибшей находится с отцом, а её 35-летний брат Канат Сайлыбаев прибыл из Казахстана в Германию, чтобы похоронить сестру на родине.

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