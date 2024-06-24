62-я олимпийская путевка для РК, наши стрелки из лука в компании сильнейших, проблемы Елены Рыбакиной со здоровьем и провальные результаты казахстанских метателей

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрельба из лука: этап Кубка мира и отбор на Олимпиаду

На минувшей неделе в турецкой Анталье прошли этап Кубка мира и заключительный отборочный турнир, по итогам которого определились обладатели последних путёвок на Олимпиаду.

Мужская сборная Казахстана, ещё в прошлом году завоевавшая право поехать на летние Игры в Париж полным составом в три спортсмена (таких команд всего лишь 12), приняла участие только в этапе КМ. Наши парни Ильфат Абдуллин, Даулеткелди Жанбырбай и Александр Еременко отлично выступили в квалификации командного первенства, выбив 4-ю сумму очков и пропустив вперёд себя только действующих олимпийских чемпионов южных корейцев, а также китайцев и французов.

На снимке: Ильфат Абдуллин (фото Reuters)

Но в 1/8 финала поединков на выбывание уступили японцам, бронзовым призёрам последней Олимпиады. Причём четыре основных раунда завершились вничью – 4:4 (54:54, 56:59, 55:53, 55:55). Равное количество очков набрали команды и в дополнительной укороченной серии – 27:27, и только по дополнительным показателям победу присудили японцам. Последние в итоге завоевали «бронзу». А в противостоянии за «золото» корейцы уверенно разобрались с соперниками из США – 6:0. Всего в первенстве приняли участие около 40 команд.

А вот в личном турнире Жанбырбай и Еременко выбыли из борьбы уже после стартового раунда «плэй-офф». Абдуллин же, выйдя во второй, проиграл там немцу Джонотану Веттеру.

Наша женская сборная, в составе которой были Алина Ильясова, Елизавета Авдеева и Диана Турсунбек, показала в квалификации 13-й результат, после чего в первом раунде «плэй-офф» уверенно взяла верх над австралийской – 6:0, но затем уступила в равной борьбе украинской – 4:5 (в дополнительной серии).

Эти же девушки приняли участие в отборочном турнире к Олимпиаде. В квалификации командного первенства они стали 17-ми, а в 1/16 финала поединков на выбывание проиграли полячкам – 4:5. Тогда как в личном турнире Ильясова и Авдеева почти вплотную подобрались к «лицензионной озоне». Они успешно прошли три круга «плэй-офф», но в следующем, по сути, решающем, 1/8 финала, потерпели поражения от соперниц соответственно из Словакии и Ирана. Обе последние в итоге попали в число шести спортсменок, которым достались олимпийские путёвки.

Итак, в Париже нашу страну в этом виде спорта будут представлять только мужчины. Они имеют неплохие шансы побороться за медали командного первенства. Их соперниками станут 11 сборных – Южной Кореи, Японии, Турции, Франции, Китая, Индии, Великобритании, Италии, Тайваня, Мексики и Колумбии. Все трое наших лучников выступят также в личном турнире.

В заключение стоит сказать об успехе на этапе КМ нашей смешанной пары Адель Жексенбиновой и Андрея Тютюна в стрельбе из блочного блока, который, в отличие от «классического», не является олимпийским. Казахстанцы стали 4-ми в классификации, а в «плэй-офф» победили поочередно бразильцев, словенцев, итальянцев и британцев. В итоге они завоевали «золото».

Спортивное скалолазание: казахстанец отобрался на летние Игры

Скалолаз Амир Маймуратов стал 62-м спортсменом из нашей страны, получившим право поехать на летние Игры в Париж.

На снимке: Амир Маймуратов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Он завоевал путёвку по итогам двух квалификационных соревнований: первые состоялись в середине мая в Шанхае, а вторые завершились вчера в Будапеште.

Спортивное скалолазание появилось в олимпийской программе недавно. На дебютных для него ОИ-2020 оно включало в себя лишь две дисциплины: и мужчины, и женщины состязались в своего рода многоборье, включавшем в себя боулдеринг (преодоление серии коротких и сложных трасс), лазание на скорость и лазание на трудность. Теперь же последнее стало отдельной дисциплиной, а две другие объединены в так называемую комбинацию. То есть в Париже представители этого вида спорта разыграют четыре комплекта наград – по два у мужчин и у женщин.

В лазании на скорость разыгрывалось лишь 14 мужских квот – две на прошлогоднем чемпионате мира, пять на континентальных турнирах, или по одной на каждом, и пять на мировых квалификационных соревнованиях (обладателей двух оставшихся путёвок определит трёхстороння комиссия). По итогам последних Маймуратов стал вторым, что принесло ему лицензию.

Теннис: день рождения и проблемы 4-й ракетки мира

Елена Рыбакина, на минувшей неделе отметившая своё 25-летие и получившая в связи с этим поздравительную телеграмму от президента РК, не доиграла турнир серии WTА-500 в Берлине. Этот турнир был одним из самых важных в нынешнем «травяном» сезоне, предваряющем Уимблдон, победа на котором два года назад остаётся для казахстанской теннисистки самым большим достижением в карьере.

В столице Германии она как «сеяная» в стартовом круге отдыхала, а во втором победила россиянку Веронику Кудерметову (35-я в рейтинге WTA) – 6:4, 7:5. Следующей её соперницей стала бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси (ныне 19-я). В первом сете при счёте 1:3 по геймам она взяла медицинский перерыв, после чего решила не продолжать матч. Позже появилось сообщение, что причиной стали боли в животе.

Это уже четвёртый за последние четыре месяца случай, когда Елена либо не доигрывает турнир, либо снимается с него ещё до начала. В феврале она не вышла на четвертьфинал в Дубае, в марте пропустила из-за проблем со здоровьем «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а в мае то же самое произошло перед «тысячником» в Риме. Это вызывает беспокойство, поскольку в следующем месяце ей предстоит участие в двух очень важных турнирах – Уимблдонском и олимпийском.

Кстати, помимо Рыбакиной, вынуждены были зачехлить в Берлине ракетки по медицинским показаниям Арина Соболенко (3-я в рейтинге WTA), победительница прошлогоднего Уимблдона чешка Маркета Вондроушова (6-я), Онс Жабер из Туниса (10-я)…Это сыграло на руку, прежде всего, россиянке Анне Калинской (24-я): она на «отказе» соперниц выиграла у Вондроушовой и Соболенко, в полуфинале взяла верх над Азаренко (а могла нарваться на Рыбакину) и вчера в матче за титул встретилась с 5-й ракеткой мира Джессикой Пегула из США, но проиграла в равном трехсетовом поединке.

Лёгкая атлетика: результаты разочаровали

В Южной Корее прошёл чемпионат Азии среди метателей диска, копья и молота, а также толкателей ядра, которым этот турнир, помимо борьбы за медали, давал возможность либо попытаться выполнить олимпийские нормативы, либо улучшить свои позиции в мировом рейтинге, через который тоже можно отобраться на летние Игры.

Лучше других казахстанцев выступил Иван Иванов, который занял 4-е место в толкании ядра после спортсменов из Ирана, Китая и Филиппин, но при этом показал довольно слабый даже для себя результат – 18 метров 99 сантиметров. Это на 2.12 хуже его же личного рекорда и одновременно рекорда республики (21.11), который покорился ему в июне 2021-го и благодаря которому он сумел отобраться на Олимпиаду в Токио.

Копьеметатель Артур Гафнер стал в своей дисциплине 6-м, отправив снаряд на 74 метра 69 сантиметров. До высшего достижения в истории Казахстана, равного 85.16 (его установил в далёком 1987-м Виктор Евсюков, который в том же году завоевал «серебро» чемпионата мира), он недобрал более десяти метров.

Дискобол Евгений Миловацкий в лучшей своей попытке послал снаряд на 52.56 (8-е место) – почти на 8 метров ближе, чем это сделал 49 лет назад Виталий Жук, по сей день остающийся рекордсменом нашей республики. В этом же виде у женщин Ксения Васильева стала 9-й, последней, проиграв победительнице из Китая более 20 метров (!).

В метании молота мужские соревнования прошли без представителя нашей страны, а женские завершились для Анастасии Калошиной 7-м, предпоследним, местом: её результат 56.53 на 13,5 метра хуже, чем у завоевавшей «золото» китаянки, и почти на 8 метров хуже, чем у получившей «серебро» узбечки Зарины Носирджоновой.

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