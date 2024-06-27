Что волнует душу казаха в конце июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Дельный Саиров и неистовый Ахмадиев» — Алгоритмы успешности YouTube-каналов (напомним, в обзоре обычно рассматриваются прежде всего общественно-политические тематика и направленность – прим. ред.), которые измеряются количеством подписчиков, довольно нелегко просчитать. Допустим, если сравнить Abay Live, ведущий которого — Абай Сейфолла, и авторский канал Жаната Ахмадиева.

Жанат Ахмадиев, это ютубер с более чем 400 тысячами подписчиков. При этом он практически не приглашает к себе гостей, ему не нужны собеседники – как нетрудно догадаться, солирует только один человек… А на камеру он продолжает ожесточенно, с напором «речетативить» на казахском языке, при этом жестикулируя и очень живо (артистически) играя лицом — стараясь убедить зрителя своими предположениями, открытиями, комментариями. Ну а 99 процентов словесной лавы — это, собственно, критика всего и вся. Прежде всего казахстанских властей. «Украина Айдос Садықовқа жасалған қастандық жайлы тың ақпаратпен бөлісті… ҚАЗАҚПЫЗ ҒОЙ (23.06.2024)» — «Делимся информацией об опасном деянии, направленном на Украине против Айдоса Садыкова… МЫ ЖЕ КАЗАХИ (23.06.2024)». Он проехался по пресс-секретарю президента РК Берику Уали и депутату Ермурату Бапи. Мол, эти мужчины защищают президента от слов супруги подстреленного Айдоса Садыкова, которая уже указала на источник «заказа»… Одним словом, эдакий неистовый ютуберский акын. Чем-то напоминает русскоязычного ютубера Антона Бударова (Буданбай), прежде всего неприятием всего, о чем он берется вещать – а главная мишень для них казахстанская власть. Но если рэпер подчеркивает как бы, что есть плохие казахи, а он-то на стороне правильных и вообще думает и страдает за казахов, то Буданбай – реально против всех казахов, так как хороших у него просто нет. Но если Буданбай заговорит на казахском и вещать начнет на нем же – Жанат вряд ли уступит ему пальму первенства в этой игре. Ведь он может сыпать рифмами! К тому же у него почти на 200 000 подписчиков больше.

Абай Сейфолла же работает в стиле, приближенном в какой-то степени к телевизионному интервью. Он не концентрирует внимание на себе, на том, что он сам, возможно, думает. Чаще всего он задает вопросы своим гостям, а они, как правило, у него почти всегда так или иначе интересные, знаменитые. В чем-то он с ними соглашается, в чем-то нет – но вопросы у него прямые, и всегда любопытно, что на них ответят визави. На неделе его сроднила с Жанатом Ахмадиевым одна тема. Касалась она, как выше уже отмечалось, покушения в Киеве на гражданина РК Айдоса Садыкова, являющегося оппозиционером и критикующего как Старый, так и Новый Казахстан, будто в нем самом засели сто Жанатов и Буданбаев вместе взятых.

Свои острые вопросы по этому инциденту Абай спокойно задал депутату мажилиса Ерлану Саирову и тот ответил в передаче под откровенным заголовком: «Олигархтар билікті ауыстыра ала ма? Айдос Садықовты атқызған кім?» — «Олигархи могут поменять власть? Кто же подстроил расстрел Айдоса Садыкова?». Если Жанат Ахмадиев рычал, махал руками, «речетативил» в пользу того, что «след явно ведет в родной для тяжелораненого Айдоса Казахстан», не зря же подозрение пало на казахов, которые, дескать, там засветились, то депутат разумно заметил, что надо ждать результатов следствия. Он подчеркнул, что это дело находится на особом контроле главы государства. А его, Саирова, личное мнение состоит в том, что покушение со всех сторон выглядит однозначно провокационным и специально подготовленным и направленным против Казахстана.

***

Dialog.kz. «Арман Шураев: Козачков мне мстит» — «Козачков мне мстит!» — активист общества заявил, что подаст жалобу на журналиста», — пишет издание Nege.kz. Такое заявление сделал известный казахстанский активист Арман ШУРАЕВ. Ранее журналист Михаил КОЗАЧКОВ разместил на своем Telegram-канале видео, на котором кто-то избивает и тащит женщину, утверждая, что это общественный активист Арман Шураев.

В Департаменте полиции Астаны выразили свое мнение по этому случаю, заявив, что начато досудебное расследование в отношении Армана Шураева. Тем не менее, сам Арман Шураев заявил, что стал «жертвой искусственного интеллекта».

Так же известный в недалеком прошлом медиа-менеджер заявил: «Я думаю, что таким образом Козачков мне мстит. Потому что я назвал его «бессовестным», когда он за деньги выступал в поддержку Бишимбаева. Я уверен, что сейчас он действует по заказу кого-то. Мои адвокаты уже занялись этим вопросом. Думаю, что ситуация прояснится через два-три дня». Заметим, дни летят, а ясности никакой нет…

***

Старейший казахстанский политик Дос КОШИМ прокомментировал заявление экс-советника Назарбаева Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА, пишет интернет-газета Dalanews.kz. По мнению Доса Кошима, выступление Ертысбаева соответствует статье «Распространение ложной информации». По словам политика Доса Кошима, Ертысбаев, бывший советник Назарбаева и бывший министр культуры и спорта, а также общественный деятель, два месяца назад высказал очень интересное замечание, касающееся языковой проблематики в Казахстане: «Казахский язык и русский язык одинаковы как по закону, так и на практике», словно это было неожиданной новостью. Фактически русский язык не имеет такого же статуса, что и казахский, но по объему использования превосходит государственный язык. Однако «де-юре» означает законно. В Казахстане по закону существует только один государственный язык — казахский язык.

«Поэтому то, что сказал наш друг Ермухамет – ложь. Не будем забывать, что в Казахстане только один государственный язык. В Конституции и Законе о языке записан следующий вопрос: казахский язык является государственным языком. Далее, во втором пункте, русский язык используется вместе с казахским только в государственных организациях и органах местного самоуправления в учете государственного языка. В других местах, будь то магазины или банки, где возникают споры по поводу языка, это все неправительственные организации. Поэтому слова Ермухамета Ертысбаева, на мой взгляд, соответствуют статье о распространении ложной информации. Из-за этого людей будут судить«, — сказал Дос Кошим.

***

Очередной спор между двумя казахскими писателями. На странице Qamshy.kz опубликовали ответ Дулата ИСАБЕКОВА на обвинения Мухтара МАГАУИНА. Ранее в своем интервью классик казахской литературы Мухтар Магауин обвинил Дулата Исабекова и других классиков казахской литературы в вопросе …«продажи земли» (!!!).

По словам Дулата Исабекова, в этом вопросе Мухтар Магауин исказил его слова.

«Я высказал мнение, что земля должна продаваться только гражданам Казахстана. Продажа земли иностранцам не допустима, так как арендованная земля может быть утрачена навсегда. Например, если мы отдадим ее в аренду китайцам, они не вернут ее нам никогда. В общем, я был против продажи земли» — заявил Дулат Исабеков.

Дискуссия между двумя казахскими классиками длится уже долгое время и обострилась в текущем 2024 году и будоражит коренную этно-культурную общественность… В начале этого года оба писателя дали интервью и выразили критику друг в адрес друга через средства массовой информации. Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ также отметил негативную тенденцию среди казахских литераторов и призвал казахскую интеллигенцию к единству. Прислушаются ли мэтры к нему, большой вопрос…

***

Назира ДАРИМБЕТ – «Не стройте из себя «невинных овечек» — айтыскер обратилась к женщинам» — Айтыскер-акын Сара Токтамысова выразила свое мнение по поводу закона о семейно-бытовом насилии, пишет Sn.kz.

По словам поэтессы, многие женщины после принятия закона начали клеветать на своих мужей.

«Появилось очень много женщин, которые после выхода закона начали, как врагов народа, «сдавать» своих мужей. У нас, женщин, язык длинный очень. Не можем остановиться, когда нам говорят, и, конечно, у мужчин тоже развязывается язык. Пусть бог простит женщин, которые рассказывают все, что происходило дома, очерняют мужей, а сами будто невинные овечки, ни в чем не виновны», — заявила она.

Вместе с тем Сара Токтамысова говорит, что против насилия.

«Всякое бывает в семейной жизни, я против, чтобы все это выкладывать в Instagram. А теперь все сидят и обсуждают чужие семьи. Лично я против насилия, наверно никто из женщин не поддерживает насилие. Это глупо считать, что кулаками ты воспитаешь свою жену. Так мужчины обесценивают себя и роняют свое достоинство, так что задумайтесь, мужчины», — заключила она.

***

«Про обидчика Мухтара Шаханова, оскорбление героя Момышулы и религиозные лагеря а-ля Сатыбалды» — Поэт Исраил Сапарбай рассказал о своем отношении к коллеге — известному поэту Мухтару Шаханову, пишет Massaget.kz.

По словам Исраила Сапарбая, Шаханову не хватает образования.

«Даже если ты талантлив с рождения, поэту нужно образование. У Шаханова нет интеллектуального образования, даже если ты в 1000 раз талантливый, нужно образование. И он мне уступает в этом, я не раз в этом убеждался. Из-за этого Шаханов не может находиться со мной в одной кампании. Потому что я больше образован, чем он. Но я не могу ему сказать это, потому что мне неудобно, стыдно», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Сойқан сұхбат».

Сапарбай также рассказал, как в свое время Мухтар Шаханов «учился» в вузе.

«Мы ровесники. Когда я поступил в Шымкентский педагогический институт, он сдал документы на заочное отделение. Но не приезжал на сессии, не учился, не знаю почему. Как-то на собрании с ректором узнал, что у Шаханова по 25 предметам «задолженности». Он поступил, но не учился, не приходил ни на одну сессию. Тогда ректор ставил вопрос об его отчислении, но преподаватели встали на защиту: «мол, он парень с будущим, мы еще им гордиться будем». Тогда я не придал значения. Наверное, ему все-таки выдали диплом», — поведал Исраил Сапарбай.

Мухтар Шаханов ответил на этот выпад Сапарбая, что «он болтает всякое».

«Не знаю, что он там и где наговорил. Мои произведения переведены на 200 языков мира, столько же международных премий я получил. Весь мир знает меня. Наверное, на земле нет человека, кто больше меня получил наград», — заявил он на просьбу прокомментировать слова Исраила Сапарбая.

***

У олигарха «старого» Казахстана и свата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина Динмухамета Идрисова проблемы, пишет Nege.kz.

АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», 57% акций которого принадлежит семье Идрисовых, в 2023 году взяло кредит у Halyk Bank на сумму 1,8 млрд тенге и оформило субсидирование кредитной ставки. Таким образом до 2028 года — до конца действия кредита — завод обслуживал бы свой долг по 6% годовых вместо 21,75 %.

Это очень хорошие условия, когда твой долг помогает закрывать государство. Но предприятие нарушило финансовый ковенант по полученному от государства договору субсидированного льготного кредита, и теперь фонд «Даму» должен пересмотреть условия соглашения. И если «Даму» перестанет субсидировать ставку по кредиту, то пострадает, завод, которому предстоит выплатить кредит до 2028 года, отмечается в материале.

…Напомню, что Динмухамет Идрисов входит в список 75 богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием 530 млн долларов, его дочь Мадина замужем за сыном Нурлана Нигматуллина — Нурханом Нурлановым.

***

Известный журналист возмутился проектом на телеканале «Еларна», где использовали силуэт героя Советского Союза, писателя и полководца Бауыржана Момышулы, пишет Turkystan.kz.

По мнению Асхата Садырбая, авторы проекта, используя в тизере фигуру знаменитого панфиловца, участника ВОВ и Народного героя, оскорбили таким образом Бауыржана Момышулы.

«Что это за издевательство? Это же оскорбление не только портрета Народного героя, но и его личности, его имени. Мне стыдно, что телеканал, где я в свое время работал, допустил такое. Это не поднимет рейтинг канала, такими способами не добиться его развития», — написал он у себя на странице в Facebook.

Речь идет об интеллектуальном шоу «Қыздар мен жігіттер», которое идет на телеканале «Еларна» по воскресеньям. В одном из выпусков участница программы — супруга юмориста Турсынбека Кабатова Молдир Муканова — не смогла угадать человека, где была использована безголовая фигура Момышулы: вместо его головы была голова участницы.

Между тем, невестка Бауыржана Момышулы, известный этнолог Зейнеп Ахметова намерена подать в суд на телеканал.

***

Прокуратура закрыла в Актобе два пансионата, которые незаконно давали детям религиозное образование, пишет Stan.kz.

Как сообщает региональная прокуратура, после заявления прокуроров судом было вынесено решение о лишении регистрационных документов и закрытии двух пансионатов – «Ақтөбе» и «Ақжар».

В ходе проверки было выявлено, что в организациях, которые вели благотворительную деятельность и назывались также детскими лагерями давали религиозное образование. В личных вещах воспитанников лагеря были обнаружены религиозные книги и тетради с конспектами. После опроса детей и воспитателей подтвердилось, что пансионаты вели религиозную деятельность — говорится в заметке…

***

Во время визита в Казахстан спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана речь могла идти про будущее «Росатома», пишет t-канал Dala Inside со ссылкой на источник.

Казахстанскую сторону интересует, могут ли быть наложены на «Росатом» санкции со стороны Европейского союза. Ведь тогда реальными претендентами на строительство АЭС в Казахстане останутся Франция и Южная Корея.

«США уже давно наложили санкции на международные компании, которые входят в структуру «Росатома». Наложение санкций на сам «Росатом» лишь дело времени», — говорит источник канала.

Казахстанским властям уже известна позиция США, и остается выяснить позицию ЕС. Сейчас «Росатом» строит в Венгрии АЭС «Пакш-II», поэтому Будапешт наложил вето на санкционные обсуждения. Атомную станцию должны запустить примерно через 3-4 года. Но нет гарантий, что после окончания строительства Европарламент не наложит санкции на «Росатом».

Каждый раз во время своих визитов спецпосланник ЕС по санкциям дает понять, что Европа строго следит за соблюдением Казахстаном антироссийских санкций. Но в Астане понимают, что РК не попадет под санкции, и стараются выйти из ситуации так, чтобы были «и овцы целы, и волки сыты».

***

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «Девушек на юге готовят к рабству с рождения» — Скандал разгорелся в казахстанском сегменте TikTok после того, как жительница Алматы, переехавшая в южную столицу с севера страны, об этом пишет Stan.kz.

Азина Саду опубликовала видео со своими размышлениями о разнице в образе жизни и положении женщин в этих регионах. В своем обращении, вызвавшем бурю комментариев, девушка заявила, что счастлива быть уроженкой севера, поскольку, по ее мнению, на юге девушек с детства воспитывают как «рабынь», обрекая на ранние браки и безропотное служение мужу и его семье.

«Прожив три года в Алматы, я увидела, что воспитание в Северном Казахстане намного лучше, чем в Южном. Девушек на юге готовят к рабству с рождения. Я очень рада за наш север», — заявила Азина Саду в своем видеообращении.

Реакция пользователей TikTok не заставила себя ждать: одни соглашались с девушкой, другие обрушивались на нее с критикой, называя «манкуртом», то есть человеком, оторванным от своих корней.

«Но на севере считают стыдным разговаривать на казахском. Родители с малых лет учат ребенка быть манкуртом», «Это правда, что терпят побои, но не все такие», «Нельзя терять семейные народные традиции, благодаря им сохраняется приумножается народ, без них народ исчезнет», — писали пользователи Казнета.

В ответ на критику Азина Саду опубликовала еще несколько видео, в которых уточнила, какой именно регион она имеет в виду под «югом». По ее словам, она не хотела никого обидеть, а лишь хотела обратить внимание на то, что многие девушки на юге Казахстана лишены возможности получить хорошее образование, вынуждены рано выходить замуж и посвящать свою жизнь исключительно семье и детям.

«Я встречаю много девушек, которые после окончания университета не идут работать, не строят карьеру, не развиваются, а сразу задумываются о замужестве. Их готовят к браку с 18-19-20 лет. Единственная мечта — выйти замуж, родить, быть в памперсах и в грязной одежде. Под южанками я имею в виду девушек из Шымкента, за Шымкентом, ближе к границе. Там очень много замученных женщин, которые себя запустили. Рожают по 5-6 детей и при этом плодят бедность», — сказала она.

***

На одном видео в соцсетях четверо афроамериканцев вынесли на троне мальчика, которому проводилась церемония обрезания, сообщает информационный портал Skifnews.kz.

Многие признали этот поступок варварством, пишет портал.

«Как можно додуматься до такого? Это позор. Без знаний, остается только хвастаться деньгами. Дикость. Общество переходит все границы», — пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Некоторые комментаторы написали, что темнокожие парни сами пошли на это, чтобы заработать.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.