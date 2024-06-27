«Попрошу госорганы не расслабляться». «Три сценария будущего для добывающих городов Казахстана». «Хорошая новость: в мире есть пенсионные системы ещё хуже нашей». «Казахские национальные символы: кому и как позволительно их использовать?»

Сетевой Казахстан 27 июня 2024г.

NOMAD . SU . «Азат Перуашев: Попрошу госорганы не расслабляться» — Выступление фракции «Ак жол» на заседании Мажилиса по работе правительства с депутатскими запросами — Уважаемые коллеги. Из вопросов, поднимавшихся фракцией «Ак жол» по итогам встреч с избирателями, некоторые были действительно решены правительством, хотя и после продолжительных споров… С учетом того, что до 70% ответов правительства на депутатские запросы остаются формальными и не по существу, полагаем работу правительства с депутатскими запросами фракции «Ак жол» неудовлетворительной и настаиваем на более профессиональных отношениях и сбалансированных между ветвями власти, в соответствии с формулой К.Токаева о влиятельном парламенте и подотчетном правительстве. Благодарю за внимание.

CARAVAN . KZ . «Лишний час выгоден производителям электроэнергии: общественники рассказали, как переход на единый часовой пояс «крадет» наши деньги» — 25 июня в Алматы прошла конференция, на которой выступили общественники-специалисты и авторы петиции против перехода на единое время в Казахстане. В ходе пресс-конференции Асет НАУРЫЗБАЕВ показал график, по которому сейчас живут жители Уральска и Зайсана, судя по ним люди в этих регионах практически не видят солнечного света. По его словам, местные жители вынуждены тратить деньги на электроэнергию. Причем речь идет и о бюджетных средствах, так как улицы в этих регионах освещают на час дольше. Кроме того, общественники отметили, что, переход на единое время негативно сказывается на здоровье населения.

TIME . KZ . «Вагончик тронется, турист останется» — Почему каждое лето не найти билетов на поезд. Дефицит билетов по востребованным направлениям, нехватка комфортабельных вагонов, жалобы на качество сервиса и уровень безопасности в поездах — каждый год в Казахстане повторяется этот день сурка. Уже и президент на совещании по развитию туризма в пух и прах раскритиковал железнодорожный транспорт! А ведь ежегодно им пользуются более 20 миллионов человек. Есть ли какие-то подвижки с пассажирскими перевозками, выясняла наш корреспондент.

Петр СВОИК – «Хорошая новость: в мире есть пенсионные системы ещё хуже нашей» — На заседании общественного совета ЕНПФ представлена работа по международному опыту пенсионных систем и повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана. Результаты стоят того, чтобы… задуматься…. Итак, среди обозреваемых 47 стран мы занимаем высокое 7-е место по индексу “устойчивость”, 14-е — по индексу “целостность” и только 38-е место — по индексу “адекватность”. По-своему утешает: кое-кто в мире даже менее адекватен, чем мы… Но в том-то и дело, что самые компетентные и заслуженные деятели финансового блока у нас в стране, убедительно продемонстрировав фактическую несостоятельность опекаемой ими же накопительной и вообще пенсионной системы, и мысли не допускают о выпускании ее из рук…

FORBES . KZ . «Жамишев рассказал о предложении Марченко и Жандосова реформировать пенсионную систему Казахстана» — Независимый директор «Самрук-Казына» Болат ЖАМИШЕВ раскрыл детали предложения группы экспертов по реформированию пенсионной системы. Елена Бахмутова, Кадыржан Дамитов, Ораз Жандосов, Анвар Сайденов и Григорий Марченко предложили корректировки отечественной пенсионной системы (ПС)… Жамишев заявил, что экспертная группа выступает за удержание на одном уровне госрасходов на пенсионные выплаты. Текущие расходы госбюджета по выплатам, напомним, составляют 2,8% от ВВП. Нужно стабилизировать и поддерживать расходы госбюджета на госпенсию не ниже 3% к ВВП, считают эксперты, в результате с ростом экономики и ВВП страны будет адекватно расти уровень госпенсии и сохраняться уровень расходов на пенсионное обеспечение из бюджета.

EXCLUSIVE . KZ . «Три сценария будущего для добывающих городов Казахстана» — Казахстан активно включается в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, принимая меры к достижению углеродной нейтральности. Но нужно быть готовым к тому, что все это изменит будущее добывающих городов и регионов страны. В рамках исследования, проведенного участниками программы Kazakhstan Futures организации The OXUS Society for Central Asian Affairs при финансовой поддержке посольства США, были рассмотрены три сценария возможного будущего для добывающих городов Казахстана. Его результаты указывают на критическую необходимость разработки комплексного плана действий, учитывающих не только экономические и экологические, но и социальные последствия для этих регионов.

TENGRINEWS . KZ . «В Казахстане уже была АЭС. Что произошло с реактором БН-350» — Первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах был построен на территории Казахстана — в городе Шевченко, который сейчас называется Актау. Какую роль он сыграл в развитии атомной энергетики мира и Казахстана, корреспонденту рассказали эксперты. Реактор на быстрых нейтронах БН-350 был введен в эксплуатацию 16 июля 1973 года. В июле 1993 года закончился проектный срок его службы. После этого работу реактора ежегодно продлевали на основе анализа фактического состояния основного оборудования и систем. А в 1999 году было принято постановление правительства о выводе БН-350 из эксплуатации. Процесс этот непростой и должен занять 50 лет, половина из этого срока уже миновала.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «БӘСЕ?» — Или «вот оно что?» (именно так переводится это слово на русский язык). Любая новость о неудобной персоне, которая выступает с публичной критикой власти, неугодна ей, и как правило, вызывает определенный резонанс. Тем более, если речь идет о посягательстве на жизнь и здоровье этой персоны. Я о покушении на блогера, создателя ютуб-канала «Басе» Айдоса САДЫКОВА. Он был известен своей радикальной антивластной позицией еще во времена старого Казахстана, остался непримиримым критиком и новой власти, используя для этого все информационные возможности… Но, посмотрите, что творится в соцсетях в эти дни: сразу же после оглашения страшной новости социум разделился на два лагеря. Одни начали обвинять действующего президента, другие кинулись его защищать. Сложилась странная ситуация: следствие еще не закончено, а обе стороны огласили свои вердикты.

AZATTYQ . ORG . «Мосбиржа под санкциями. Как это отразится на тенге и казахстанской бирже?» — Московская биржа, совладелец Казахстанской фондовой биржи, попала под американские санкции из-за военной агрессии России. Как это может сказаться на фондовом и валютном рынке Казахстана и опосредованно — на курсе тенге? «Дело в том, что у России соответственно из того, что они под санкциями находятся достаточно давно, у них есть другие биржи, площадки, на которых торгуется пара рубль/доллар. Они сейчас, насколько мы знаем, переходят на эти альтернативные площадки. Соответственно, значительного влияния мы не видим», — заявил председатель Нацбанка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ.

««На прощанье крикнуть: я есть, я был. Я еще успею. Я вас любил». Памяти Бахыта Кенжеева» — В Нью-Йорке в среду, 26 июня, в возрасте 73 лет после тяжёлой болезни умер поэт Бахыт КЕНЖЕЕВ.

Он родился в Казахстане, вырос в Москве, где учился на химика, но стал лириком. В 1982 году Кенжеев эмигрировал в Канаду, в 2008-м переехал в Нью-Йорк — В последнее время стали называть меня казахским поэтом, пишущем на русском языке, что мне, признаться, нравится… У меня в юности были сложные отношения с отцом, как у всех подростков. Для того чтобы полностью понять своего отца, мне потребовалось прожить ту долгую жизнь, которую я прожил. Теперь я вижу, давно уже заметил, что при всем несходстве наших биографий я в общих чертах повторяю его биографию, а именно отец мой Шукурулла Кенжеевич был эмигрантом. По тем понятиям жить казаху в Москве, быть женатым на русской — это была полноценная эмиграция. Он очень тосковал по родине…

SPIK . KZ . «Казахские национальные символы: кому и как позволительно их использовать?» — В Казахстане очень многие весьма трепетно относятся к национальным символам и одежде. Стоит медийной личности появиться на публике в красивом традиционном казахском костюме, как тут же ее авторитет в глазах поклонников возрастает. И совершенно обратный эффект мы наблюдаем, когда граждане усматривают в таком наряде хоть малейший намек на провокацию… Ерлан АКЧАЛОВ, доцент кафедры «Режиссура экранных искусств» КазНАИ им. Т. Жургенова: «Ведь это шоу. Не мешайте им».

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Вызов времени: что нужно знать о новых правилах для СМИ» — Не секрет, что подготовка журналистских кадров сегодня вызывает немало нареканий как у общества, так и у самих профессионалов этой сферы. Во многом нынешняя система подготовки не соответствует духу времени и об этом следует задуматься. Нужны новые подходы к обучению журналистов, а для этого в вузы необходимо привлекать маститых профессионалов. А еще требуется иной подход к назначению руководителей масс-медиа. И здесь нельзя не согласиться с Бигельды ГАБДУЛЛИНЫМ, написавшим на своей странице в Facebook следующее: «Что сегодня губит нашу журналистику? Это – трусливые руководители массмедиа, назначаемые таким же трусливым начальством, непрофессионализм и самоцензура самих журналистов. Не стоит забывать, что только руководство и цель определяют качество журналистского продукта. Нынешние «журналисты» очень поверхностно относятся к своим текстам, репортажам и сюжетам».

NP.KZ. «Двое — это слишком» — Судебное решение – в пользу настоящего «Французского Дома». Компания «Французский̆ Дом», отработав на рынке 30 лет, обнаруживает вдруг, что под ее брендом продают квартиры в строящемся жилом комплексе ТОО «Карагайлы Курылыс». Продажи ведутся с активной рекламой сразу на нескольких сайтах. И называются некоторые из этих сайтов «Французский Дом». И новостройки называются «Французский Дом». Вопрос решил Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы: второму «Французскому Дому» в Казахстане не место.

ORDA . KZ . «Почему китайские сотрудники «Энергии Семиречья» получали зарплату в разы больше казахстанских» — С 2022 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области вращают лопастями турбины ветряной электростанции. Поставила их там казахстанско-китайская компания «Энергия Семиречья». Точнее, китайско-казахстанская, потому что дочка «Самрук-Энерго» Qazaq Green Power PLC владеет в ней только 25 %, а всё остальное принадлежит компаниям из КНР. Да и китайских сотрудников в ней ценят гораздо выше, чем казахстанских. В чём это проявляется, Orda.kz рассказали бывшие и действующие работники самой «Энергии Семиречья».

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