Что волнует душу казаха в начале июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Айдын ОЛЖАЕВ – «Союзу журналистов срочно нужна реформа» — Союз журналистов Казахстана находится в полуживом состоянии», — заявил казахский писатель и публицист Марат БАЙДІЛДАҰЛЫ (ТОҚАШБАЕВ).

— Несколько дней назад я встретил председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВА, который в последние годы утратил активность в связи со здоровьем. Все мы помним, как его осудили вместе с сыном и затем их оправдали под натиском СМИ, настаивавших на их невиновности. Сейтказы в этом году исполнится 70 лет. Он был избран председателем Союза журналистов Казахстана в 2001 году. И сейчас находится в этом посту уже пятый срок подряд. Союз журналистов Казахстана не частная организация, а общественное объединение всех журналистов страны. Мы должны пожалеть Сейтказы.

Как указано на сайте союза, обязанности председателя правления ныне исполняет Тамара КАЛЕЕВА, которой этой осенью исполнится 75 лет, почтенная женщина, которая в прошлом руководила общественным фондом «Әділ сөз». Но у неё нет связей в среде казахоязычных журналистов. Столь грустная картина в руководстве Союза журналистов Казахстана показывает, что этой организации нужна кардинальная реформа, союз журналистов необходимо оживить и спасти от сегодняшнего полумёртвого состояния. В регионах и так накопилось немало проблем в работе с молодыми журналистами.

Союзу журналистов Казахстана в этом году исполнится 65 лет, но сколько ещё он будет находится в полумёртвом состоянии?

Нынче в Казахстане работает около трёх тысяч СМИ, где трудятся свыше пяти тысяч журналистов. Они очень нуждаются в творческом объединении с полноценными функциями, — говорит Марат Байділдаұлы.

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Назира ДАРИМБЕТ- «Студентки медвузов в хиджабах отказываются лечить пациентов-мужчин — теолог» — Теолог Елнар Берикбаев рассказал, что студентки медицинских вузов, носящие хиджаб, отказываются лечить пациентов-мужчин и носить спецодежду, пишет Skifnews.kz.

Он отметил, что, как известно, в операционной необходимо переодеться в специально продезинфированную одежду.

«Медицинский колпак и халат они (студентки. — Прим. Total.kz.) обязаны одевать, но они отказываются снимать хиджаб. Во время практики они также отказываются приближаться к пациентам мужского пола. Получается, не государство от них, а они, религиозные граждане, как бы отстраняются со своей стороны, не принимают», — говорит он.

Теолог считает такое поведение неприемлемым, тем более если студентки получили возможность обучаться за счет государственного гранта.

«Некоторые из них учатся за счет бюджета, получают стипендии. Но вот так отказываются подходить к больным, не оказывают первую медицинскую помощь. Что это такое. Разве это правильно?! На мой взгляд с позиции теологии в любой религии самое важное — это жизнь человека. Есть аят 5:32 о сохранении жизни. Там говорится, если ты спас одного человека — это равносильно спасению человечества», — заключил Елнар Берикбаев.

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На днях министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакыпова призналась, что носит вещи не оригинальных брендов, а их копии, передает Azattyq Ryhy.

Журналисты заметили, что Светлана Жакыпова носит очки Dior и в кулуарах правительства спросили ее об этом. Однако министр заявила, что это копии известного бренда, а не оригинал и что она никогда не носила брендовую одежду.

«Мои очки, это хорошая реплика Dior, цена 25 тысяч тенге. Могу даже дать адрес магазина оптики. И рассказать, где я купила свой костюм. Мне не стыдно одевать не оригиналы брендовой одежды, а их копии. Меня никогда не привлекало богатство», — подчеркнула Жакыпова на вопрос журналиста.

По словам министра, она никогда не гонялась за брендами.

«Не стесняюсь одевать реплики мировых брендов, за это мне не стыдно. Не гоняюсь за мировыми брендами, красивой одеждой. Моя совесть чиста, за всю свою трудовую карьеру я даже за границей ни разу не отдыхала», — резюмировала Светлана Жакыпова.

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По мнению учительницы частной школы Tamos Education, религия стала одной из главных проблемных тем казахстанского общества. Еркежан Кайраткызы говорит, что сейчас много проблем из-за религии.

«Если раньше говорили все беды из-за языка, то я бы сказала, сейчас все беды из-за религии. И это небеспочвенное утверждение. Если анализировать последние новости, то много скандалов на религиозной почве», — говорит она на видео в социальных сетях.

Учительница, исходя из опыта, делится своими наблюдениями о сегодняшней молодежи.

«Нынешняя молодежь больше увлекается религиозными знаниями, доходит до фанатизма. Из-за влияния религии развитие науки и техники отходит на задний план. Знания, учеба у молодежи не на первом месте. Я сама, как учительница, могу сказать, что наша молодежь не знает казахских исторических или литературных персонажей, Алпамыс батыра или Кабанбай батыра. Зато слушают, учат, цитируют религиозные проповеди. Это в будущем может обернуться большой проблемой», — считает Еркежан Кайраткызы.

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«Кто запускает фейки о книге Дариги Назарбаевой и чем возмутили тренера из России вопросы на казахском» — Информация о том, что в свет вышла книга Дариги Назарбаевой, не соответствует действительности, пишет портал Adyrna.kz.

Ранее в Сети распространилась информация, что Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева вслед за отцом написала книгу «Мои заслуги перед народом».

Также сообщалось, что она якобы уже поступила в продажу в магазины книжной сети «Меломан», что ее презентация прошла в закрытом режиме, и что позже продажа книги была приостановлена.

Между тем, в сети «Меломан» опровергли эту информацию и сообщили, что такой книги к ним в продажу не поступало.

«Недавно в социальных сетях появились сообщения о продаже книги «Мои заслуги перед народом». Такой книги не было ни на нашем сайте, ни в магазинах Marwin или Меломан. Насколько нам известно, такой книги пока не существует. Мы приветствуем мемы и шутки. Это показывает, что мы с обществом на одной волне, мы живем и дышим вместе с обществом», — говорится в сообщении пресс-службе “Меломана”.

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На своей первой пресс-конференции тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов возмутился, что ему задают вопросы на казахском языке, пишет Qaz365.kz.

На днях недавно назначенный тренером казахстанской сборной по футболу россиянин Станислав Черчесов провел свою первую пресс-конференцию. Казахскоязычный журналист Нурсултан Курман задал ему несколько вопросов на казахском, однако это, похоже, не понравилось Черчесову, отмечается в публикации.

Первый вопрос ему перевели, но когда спросили на казахском повторно, Черчесов возмутился:

«Почему не задаете на русском? А если я буду вам отвечать на своем родном, осетинском языке, то как это будет выглядеть? Нас никто не поймет. Предыдущий ваш вопрос перевел президент федерации, но мы же не будем все время его вынуждать это делать. Мы можем его один раз попросить, но в другой раз это не сработает».

Станислав Черчесов до этого тренировал клубы Венгрии и Польши, был тренером российском футбольной сборной. Недавно стал тренером казахстанской сборной по футболу, заменив на этом посту Магомеда Адиева.

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Газета «Қазақ Үні» публикует депутатский запрос депутата фракции «Ақ жол» Казыбека Иса, который считает, что настало время принимать закон «О защите национальных ценностей».

По мнению мажилисмена, в последнее время многие события и явления «угрожают» традиционным казахским ценностям.

«Все больше явлений, чуждых национальным традициям казахов проявляется в обществе. Устраиваются скандалы, атаки. Недавний только случай — танцы полуголых в казахской юрте, которая является священной для любого казаха», — говорит Казыбек Иса.

В качестве аргумента для принятия закона о национальных ценностях он приводит несколько «угрожающих» мероприятий: проведение в 2021 году Марша феминисток в Алматы; показ в прокате в 2022 году анимационного фильма «Базз Лайтер», пропагандирующего, по его мнению, однополые отношения, открытие в 2024 году сайта с ЛГБТ-контентом, подача запроса на проведение ЛГБТ-марша.

«Вообще в нашей мусульманской центрально-азиатской стране не то, чтобы проводить подобные мероприятия, это даже не должно обсуждаться. Сколько бы мы не были светским государством. Это все можно назвать распутством и деградацией, которые разрушают нашу национальную идентичность, религию, менталитет и национальный код. И если западная демократия и права человека упираются в требования существования ЛГБТ, все это должно уничтожаться на корню», — говорится в его депутатском запросе.

По словам депутата настало время для закона, который будет противостоять всему этому.

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В связи с проведением в столице 3–4 июля саммита ШОС в целях обеспечения безопасности мероприятия в Астане будет усилен контроль над мечетями и церквями, пишет Halyq Uni со ссылкой на МВД РК.

Как сообщил представитель ведомства, на въездах в столицу будут установлены блокпосты, полиция перейдет в усиленный режим работы.

«Принимаются такие меры. Это не новшество Казахстана, это мировая практика. Мы делаем это для безопасности населения. Все это делается в связи с принятием высоких гостей. Стратегические объекты будут под охраной. В связи с событиями в соседней стране будут выставлены наряды полиции у религиозных и других объектов», — сказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах сената.

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Национальный холдинг «Байтерек» рискует потерять более 225 млрд тенге: именно столько госхолдингу должна нацкомпания КТЖ, пишет Nege.kz.

Долги у «Қазақстан темір жолы» накопились из-за лизинговых операций, которые делались в счет покупки подвижного состава пассажирских перевозок. В 2023 году КТЖ и ее подведомственные перевозчики получили больше других компаний лизинга от «Байтерека» — 225,6 млрд тенге.

Пока просрочек еще нет, но об этом серьезном риске пишет аудиторская компания KPMG в отчете НУХ «Байтерек» за 2023 год. И раз уж в правительстве заговорили о возможном дефолте КТЖ, то угроза вполне реальна.

По итогам 2023 года, обязательства «Байтерек» достигли 10,9 трлн тенге, активы составляют 13,6 трлн тенге. Собственный капитал холдинга приближается к 2,6 трлн тенге. Прошлый год для нацхолдинга был неплохим по финансовым показателям. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2022 годом и достигла 407,6 млрд тенге. Нераспределенный совокупный доход превысил 875 млрд тенге. Операционная прибыль выросла, но «Байтерек» ушел в минус по инвестиционным доходам.

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Виктор МАЙЛИН – «Поэт двух эпох» — Это большая редкость, когда отечественные художественные кинофильмы — которые не про юмор, не про стеб, снятые не в погоне за откровенно коммерческим успехом, а про историю страны, исторических личностей — получают достаточно хорошую прессу. Одним из таких редких фильмов стал, безусловно, «Жамбыл. Жаңа дәуір» — «Джамбул. Новая эра». Фильм уже вышел в прокат. О том, что готовится самый настоящий исторический байопик, писали еще на стадии съемок. Считается, что данное творение удалось и имеет определенный успех в ранге серьезного кино. В чем соль этого кино, отчасти можно понять из обширной статьи газеты «Жас Алаш» под названием «Билік пен тұлға арасындағы тартыс немесе Сталиннен жеңілген Жамбыл туралы дастан» — « Борьба власти и личности, или сага о Джамбуле, побежденном Сталиным», принадлежащей перу Ақгүлім Ерболқызы.

Для начала кратко напомним о том, кем же был Джамбул Джабаев, или как его назвали в 1920-1950-х — Гомер ХХ века. Этот человек прожил практически сто лет!..

Когда образовалась Казахская автономия, а потом КазССР, ему уже было под 75 лет… Он живет в эпоху жутких потрясений вроде ползучего колониализма Империи, потом голодомора, политических репрессий, становления всепроникающей и не терпящей возражений советской идеологии. Но его, уже старца, вписывают в нее. Да так, что он стал известен всему огромному СССР, все населяющим его народам и как сторонник советской власти, и как мастер, носитель и представитель традиционной народной казахской культуры… И этот феномен акына — поэта-сказителя, мастера поэтической импровизации, исполнителя своих творений под домбру, чем он прославился еще до прихода советской власти — по-прежнему будоражит воображение. Иначе про него не снимали бы сегодня фильмы.

Автор статьи об этом фильме в «Жас Алаш», а также исполнитель главной роли Досжан Жанботаев, режиссер Мұрат Есжан, искусствовед-культуролог Амангелді Мұқан, которые делятся с ней своими мнениями, исходят из того, что Джамбул не был выбран случайно советской властью. Он был личностью и настоящим поэтом-импровизатором, носителем древней степной, кочевой культуры, которая сама по себе была старше Российской и советской империй вместе взятых. Он в своей долгой жизни видел немало реальных трудностей, вплоть до притеснений за свой острый и образный язык, за молодую строптивость. Но стержень в человеке остался до конца. Интересную деталь приводит актер, сыгравший престарелого поэта: «Сегодня про Джамбула что только не пишут, один деятель так и написал, что он буквально «целовал галоши Сталина». Разумеется, этого не было, а когда пришло время читать намаз, аксакал встал, прервал общение с «отцом народов» и спокойно ушел в другое помещение. Молиться».

Режиссер фильма подчеркнул уникальность человека, заставшего две исторические эпохи и оставившего след в обеих. Да, совершенно очевидно, что советская идеологическая система использовала Джамбула. И не только его. Можно сказать, в конечном счете, что этот фильм даже не о поэте, а о советской идеологической машине, ее работе и жертвах. Джамбул, в определенном смысле, тоже ее жертва…

Основная тема фильма — конфликт личности и системы, этим он ценен. Необходимо было представить зрителю две эпохи, которые поэт переживал параллельно.

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Мухамеджан Тазабек в казахском социуме человек очень известный. Не меньше бывшего депутата мажилиса Бекболата Тлеухана. Оба прославились как «истинно правоверные мусульмане», когда был в силе Кайрат Сатыбалды. Ныне Бекболат Тлеухан проживает безвылазно в Турции и арабских странах. Мухамеджан Тазабек в Казахстане и достаточно активен в социальных сетях. В частности, в Instagram.

На его недавний пост обратил внимание портал Skifnews.kz: «Мұхамеджан Тазабек Қаңтар оқиғасына қатысты штындығын айтты» — «Мухамеджан Тазабек сказал правду о своем участии в Кантаре».

Понятно, что за кричащим заголовком на самом деле нет никакой сенсации. «Всю свою сознательную жизнь я посвящаю профилактике бунтов. Откуда могло произойти мое там присутствие?! Доверяйте своему сердцу, а не сплетням из СМИ», — таков ответ Мухамеджана Тазабека. Он вполне собой доволен, занимается бизнесом и просветительской работой. На вопрос другого любопытствующего, одна жена у этого правоверного или нет, ответ поступил тоже вполне однозначный: одна. Но отвечая на другие вопросы в Instagram, Тазабек, снискавший славу едва ли не исламского проповедника, написал в фривольном духе: «У меня судьба радовать женщин»… Далее его, видимо, прорвало и он сообщил: «Многоженство — это решение, дозволенное Богом, но с большой ответственностью. Нужна справедливость, справедливость, справедливость! После этого — терпение, средства, мудрость, образование, здоровье…».

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