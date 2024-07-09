Исторический антирекорд по количеству путевок на Олимпиаду, две казахстанские теннисистки в 1/8 финала Уимблдона, победа гонщика «Астаны» на этапе «Тур де Франс» и финиш первой половины футбольного первенства РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Плавание: одну путёвку на ОИ завоевали, а вторую подарили

Подведены итоги отборочного цикла к Олимпиаде в этом одном из самых медалеёмких видов спорта – на предстоящих летних Играх только в бассейне будет разыграно 35 комплектов наград (ещё два оспорят участники мужского и женского марафонов на открытой воде).

Пловцы, которые в период с 1 марта прошлого года показали олимпийское квалификационное время (Olympic Qualifying Time – OQT), гарантированно получили олимпийские путёвки. К ним добавились члены эстафетных команд, отобравшихся в Париж, и лучшие из тех, кто справился с олимпийским отборочным временем (Olympic Consideration Time – OCT). Об участии эстафетных команд из Казахстана в летних Играх мы даже мечтать не смеем, а проплыть дистанцию с OQT и быстрее никому из наших спортсменов не удалось. Вплотную к нему подобрался только Адильбек Мусин, который на прошлогоднем чемпионате мира преодолел 100-метровку баттерфляем с новым рекордом страны – 51,68 секунды.

На снимке: Адильбек Мусин (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Ему не хватило лишь одной сотой доли секунды, чтобы уже тогда завоевать право поехать в Париж. Тем не менее, этот результат, значительно превышающий ОСТ, позволил Адильбеку отобраться на Олимпиаду. Там он, возможно, выступит и на 100-метровке вольным стилем – дисциплине, в которой менее года назад Мусин тоже обновил рекорд Казахстана.

А вот что касается наших девушек, то ни одной из них не удалось выполнить ни OQT, ни даже ОСТ. Тем не менее, как и перед предыдущими Играми, им выделили одну лицензию – только затем, чтобы страна имела представительство не только в мужском, но и в женском плавании. Эта квота досталась Ксении Игнатовой, которая будет плыть 100 метров на спине.

Олимпизм: на Игры в Париж поедут лишь 79 казахстанцев

Квалификационная кампания к летней Олимпиаде-2024, до открытия которой осталось 17 дней, завершилась. По её итогам Казахстан получил право делегировать в Париж 79 спортсменов. Это худший результат за всю историю нашей страны как самостоятельной участницы международного олимпийского движения. Напомним, что на дебютные для нас Игры 1996-го мы отправили 98 атлетов, на три следующие ОИ – от 117 до 132-х. Но затем это количество стало сокращаться – 114, 105, 96. И вот теперь всего 79, хотя, возможно, после окончательного перераспределения квот Казахстану достанутся ещё одна-две.

Больше всех недобрали путёвок легкоатлеты (7, хотя когда-то их количество доходило до 25), борцы (7, тогда как прежде было от 11 до 16). Впервые без нас пройдут олимпийские соревнования в тяжёлой атлетике: практические все сильнейшие штангисты страны были дисквалифицированы за применение допинга, а остальные не смогли завоевать ни одной лицензии. Остались вне ОИ также наши синхронистки и гребцы-слаломисты, которые ездили на все предыдущие Олимпиады. Меньше, чем обычно, квот добыли велогонщики (3), таэквондисты (2), пловцы (2).

А вот среди тех, кто обеспечил прибавку по сравнению с прошлыми олимпийскими циклами, особо стоит выделить сборные по пулевой и стендовой стрельбе (у них в сумме 9 путёвок) и фехтованию (5). Небольшого прогресса добились гимнасты и дзюдоисты. Хорошо выступили стрелки из лука. В боксе и современном пятиборье получено примерно столько же путёвок, как обычно.

Впервые в истории Казахстан будет представлен на Олимпиаде меньшим количеством участников, чем Узбекистан. От соседней страны в Париж поедут 85 атлетов. В частности, успешно прошла отбор её футбольная сборная.

Теннис: обе наши прошли в четвёртый круг

На проходящем в эти дни Уимблдонском турнире завершилась первая неделя, а вчера началась вторая. Сразу две казахстанские теннисистки прошли в 1/8 финала.

Для Юлии Путинцевой (34-я в текущем рейтинге WTA) нынешний Уимблдон – уже десятый в карьере, если считать её участие только одиночном разряде.

На снимке: Юлия Путинцева (фото с сайта championat.com)

В предыдущих девяти случаях она ни разу не проходила дальше второго круга, а соотношение выигранных и проигранных матчей составляло 5 к 9. Это в общем-то объяснимо – в силу своих физических данных и стиля игры Юлия лучше чувствует себя на грунтовых покрытиях (неслучайно она дважды пробивалась в 1/4 финала открытого чемпионата Франции), тогда как на быстрых травяных кортах ей трудно противостоять теннисисткам с мощными ударами.

Но на нынешнем турнире она превзошла саму себя. В стартовом круге ей удалось взять верх над бывшей первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (221-я), триумфатором Уимблдона-2018, со счётом 7:5, 6:3. Затем она выиграла одну из ближайших соседок в рейтинге чешку Катаржину Синякову (36-я) – 6:0, 4:6, 6:2. После этого ей противостояла уже лидер текущего рейтинга полька Ига Швёнтек. Уступив первом сете, Юлия выдала затем такую игру, что в двух следующих сетах её сопернице удалось взять лишь три гейма, – 3:6, 6:1, 6:2. Так она добралась до 1/8 финала, где вчера встретилась с белоруской Еленой Остапенко (14-я).

Елена Рыбакина, ныне 4-я ракетка мира, начала турнир с уверенной победы над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (152-я) – 6:3, 6:1. А вот в матче с немкой Лаурой Зигмунд (73-я) ей пришлось куда труднее, но всё же поединок завершился в её пользу – 6:3, 3:6, 6:3. После этого на её пути оказалась датчанка Каролин Возняцки (112-я), которая когда-то была первой ракеткой мира и самой медийной персоной женского тенниса. Впрочем, сегодня эта теннисистка уже не в состоянии оказывать достойное сопротивление сильным конкуренткам. Вот и в игре с Рыбакиной она смогла взять лишь один гейм. Победа Елены с разгромным счётом 6:0, 6:1. Вчера она в 1/8 финала она сошлась на корте с россиянкой Анной Калинской (18-я).

Теперь что касается наших парней. Александр Бублик (23-й в рейтинге АТР), который обычно хорошо играет на травяных кортах и в прошлом году дошёл до 1/8 финала Уимблдона, в стартовом матче отдал два первых сета 18-летнему чеху Якубу Меншику (85-й), после чего всё-таки переломил ход поединка – 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2. В следующем круге он победил малоизвестного француза Артура Казо (98-й) – 6:4, 7:6, 6:4. Но затем не смог совладать с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом – 3:6, 4:6, 2:6. А второй наш теннисист Александр Шевченко (58-й) выбыл из турнирной сетки после первого же круга, при этом серьёзно потрепав нервы сильному французу Уго Умберу (16-й) – 1:6, 6:4, 6:7, 7:6, 1:6.

Велогонки: спринтер казахстанской команды установил рекорд «Большой петли»

Завершилась первая неделя супермногодневки «Тур де Франс». Болельщики «Астаны» наконец-то пережили приятные эмоции: на спринтерском финише пятого этапа выступающий за казахстанскую велогруппу знаменитый британец Марк Кэвендиш сумел одержать победу.

На снимке: Марк Кэвендиш принимает поздравления (фото Getty Images)

Этот успех стал для него 35-м за всё время участия во французском гранд-туре, и тем самым он побил державшийся почти полвека рекорд легендарного бельгийца Эдди Меркса, который выиграл за карьеру 34 этапа.

А двумя днями ранее состоялось ещё одно событие, тянущее на определение «историческое»: эритреец Биниам Гирмай из «Intermarché-Wanty» стал первым африканцем, одержавшим победу на этапе «Тур де Франс». Мало того, в субботу он повторил своё достижение и теперь лидирует в номинации «лучший спринтер».

Что касается генеральной классификации, то никаких неожиданностей нет. Возглавляет её двукратный победитель этого гранд-тура словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates». Его главный конкурент датчанин Йонас Вингегор из «Visma–Lease a Bike», тоже дважды выигрывавший «Тур де Франс», отстаёт на 1 минуту и 15 секунд. А между ними затесался бельгиец Ремко Эвенепул из «Soudal Quick-Step». Примож Роглич из «Bora–Hansgrohe» идёт 4-м, немного проигрывая первой тройке. Лучший из «Астаны» её капитан Алексей Луценко занимает лишь 70-е место – его отставание от лидера достигло уже почти одного часа.

Футбол: первый круг мы уже отыграли…

Завершился первый круг первенства Казахстана в высшем дивизионе: все его участники сыграли по 12 матчей. Лидирует действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы». Он на три очка опережает ближайшего преследователя «Актобе» и на четыре – алматинский «Кайрат». 4-е и 5-е места делят костанайский «Тобол» и вернувшийся в премьер-лигу после 20-летнего перерыва клуб из Семея (последний одно время даже лидировал). Главной же неожиданностью стало крайне неудачное выступление «Астаны»: многократный победитель национальных первенств сейчас располагается в нижней половине турнирной таблицы. Главными же кандидатами на вылет из класса сильнейших являются другой столичный клуб – «Женис», а также карагандинский «Шахтёр». Второй круг начнётся 13 июля.

Положение команд после первого круга: «Ордабасы» – 25 очков, «Актобе» – 22, «Кайрат» – 21, «Тобол» и «Елимай» – по 19, «Атырау» – 17, «Жетысу» и «Кайсар» – по 16, «Астана» – 15, «Кызылжар» – 13, «Туран» – 12, «Женис» – 8, «Шахтёр» – 7.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.