В Казахстане происходит в среднем 82 землетрясения в год, из которых 47 — в одном лишь Алматы

В последние годы в мире всё чаще слышно о достаточно разрушительных землетрясениях. Так, скажем, из 20 самых смертоносных землетрясений 21-го века 5 произошли в 2021–2023 годы.

В Казахстане, к счастью, ничего критического не происходило, однако два землетрясения и вереница неприятных афтершоков в январе и марте текущего года обнажили целый ряд проблем в городах юга страны. Эксперты отмечают, что некоторые из них решить в обозримом будущем не представляется возможным.

Согласно данным earthquakelist .org, за последние 10 лет в РК и в пределах 300 км от РК произошло в общей сложности 826 землетрясений магнитудой 4 и выше (землетрясения более низкой магнитуды в принципе не брались в расчёт). Ежегодное среднее составляет таких образом 82 землетрясения в год, или 6 в месяц. В среднем землетрясения происходят вблизи Казахстана примерно каждые 4 дня.

Чаще всего регистрировались землетрясения магнитудой 4 балла — 96,4% от общего количества, или 796 случаев. Также произошло 29 землетрясений магнитудой 5 баллов и 1 землетрясение магнитудой 7 баллов.

В региональном разрезе чаще всего «трясёт» Алматы. Тут происходит примерно 47 землетрясений в год. Далее идут Алматинская (16 землетрясений ежегодно) и Жамбылская (15 землетрясений) области.

Для справки: в Шымкенте происходит в среднем 13 землетрясений ежегодно, в Восточно-Казахстанской области — 7 землетрясений, в Мангистауской и Туркестанской областях — по 3 землетрясения, в Атырауской и Карагандинской областях — по одному землетрясению, а вот в других регионах ощутимой «тряски» практически не наблюдается.

С начала прошлого века по сегодняшний день самое сильное землетрясение на территории нашей страны произошло 4 января 1911 года, его магнитуда составила 8 баллов.

Также среди самых сильных — землетрясение 3 ноября 1946 года магнитудой 7,5 и землетрясение 19 августа 1992 года магнитудой 7,3 балла. Если говорить о землетрясениях последних 10 лет, то самым сильным окажется землетрясение 23 января текущего года в 00:09 часов — магнитудой 7 баллов.

Последним зарегистрированным на 5 июля стало землетрясение магнитудой 3,9, которое произошло 3 июля 2024 года в 10:58. Эпицентр землетрясения находился в 290 км к юго-юго-западу от города Актау на глубине 10 км под водой в Каспийском море.

Если же говорить в целом про мир, на 5 июля текущего года сомнительным лидером по числу землетрясений, произошедших с начала года, является Мексика. В пятёрке «самых тряских» стран оказались Япония, Индонезия, Тайвань и Филиппины.

Казахстану присвоили 12-е место с 236 землетрясениями. Напомним, ранее, на 2 февраля 2024 года, в этом же рейтинге наша страна была на 6-м месте с 123 землетрясениями. В этот раз среди стран СНГ страна уступило печальное лидерство Кыргызстану, где уже произошло 278 землетрясений. Для сравнения: в Таджикистане зарегистрировали 149 землетрясений, в России — 89, в Узбекистане — 79, в Азербайджане — 27, в Армении — 22, в Туркменистане — 12.

Тем временем по итогам января–мая 2024 года инвестиции в основной капитал в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях в Казахстане составили 1,9 млрд тг, что на 11,4% меньше в стоимостном выражении, чем в январе–мае прошлого года.

В разрезе регионов больше всего инвестиций в секторе пришлось в Шымкент: 823,3 млн тг, годовое сокращение составило 1,6%. Среди лидирующих регионов также оказались Астана (412,5 млн тг), Атырауская (311 млн тг), Жетысуская (211,5 млн тг) и Жамбылская (56,1 млн тг) области. В текущем году инвестиции в сфере обеспечения безопасности в случаях ЧС было зафиксированы только в 10 из 20 регионов РК, годом ранее — в 12.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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