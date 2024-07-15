Ещё одна лицензия в вольной борьбе, представительство регионов в олимпийской делегации РК, провальный старт наших футбольных клубов в новом еврокубковом сезоне и итоги Уимблдонского теннисного турнира

Авторские колонки 55 0
Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпиада-2024: кто поедет в Париж?

На прошлой неделе были названы фамилии всех казахстанских спортсменов, которые поедут на летнюю Олимпиаду, – до её начала осталось всего 11 дней. В одних видах спорта участниками предстоящих Игр стали атлеты, завоевавшие квоты, в других (там, где лицензии неименные) решения принимали тренерские советы. Впрочем, последние выбрали в основном тех, кто добыл для страны путёвки в Париж.

Для двух наших соотечественников ОИ в столице Франции станут четвёртыми в карьере.

 

Владислав Яковлев

На снимке: для гребца Владислава Яковлева предстоящая Олимпиада станет уже четвёртой (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Жизнь без Нацпроекта Жизнь без Нацпроекта
4198

Это Владислав Яковлев, который будет в единственном числе представлять Казахстан в академической гребле, и бегунья Ольга Сафронова – кстати, она вместе с боксёром Асланбеком Шымбергеновым понесёт флаг РК на церемонии открытия Игр. В третий раз поедут на Олимпиаду дзюдоист, призёр двух предыдущих ОИ Елдос Сметов (ему пришлось пройти не только международный, но и внутренний отбор), игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко и пятиборка Елена Потапенко, родившаяся и выросшая в Украине. Для 21 казахстанского атлета предстоящая Олимпиада станет второй, а для остальных 54-х – дебютной.

Больше всех спортсменов делегируют в Париж города республиканского значения: Астана – 13, Шымкент – 12, Алматы – 11. Но более половины столичных атлетов-олимпийцев являются натурализованными, тогда как от двух других городов поедут в основном доморощенные. Среди областей лидируют Восточно-Казахстанская – 7 (включая двух бегуний из Кении), Туркестанская, Жамбылская и Жетысуская – по 5. Следом идут Кызылординская, Карагандинская – по 4, Абайская – 3, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Северо-Казахстанская – по 2, Западно-Казахстанская – 1. Не будут иметь представительства четыре области: Павлодарская, Костанайская, Мангистауская и Улытауская. Впрочем, это если учитывать нынешнюю прописку спортсменов, а если брать во внимание, где они родились и выросли как сильные атлеты, то картина будет несколько иной. Скажем, уже упомянутую Сафронову подготовила Павлодарская область, но после замужества она стала выступать за Карагандинскую. И это далеко не единичный пример.

Борьба: спасибо за путёвку россиянам

В обзоре недельной давности мы сообщили, что на Олимпиаду поедут 79 казахстанских спортсменов. Но несколько дней назад этот список пополнил борец вольного стиля Мейрамбек Картбай, выступающий в самой лёгкой весовой категории до 57 кг.

 

Мейрамбек Картбай

Соль в ноль Соль в ноль
33168

На снимке: Мейрамбек Картбай в синем трико (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Дело в том, что Российская федерация этого вида спорта, возмущённая условиями, на которых Международный олимпийский комитет разрешил атлетам из РФ участвовать в Играх (в частности, не были допущены многие первые номера национальной сборной), решила вообще отказаться от поездки на ОИ. Как следствие, образовались вакансии, и одна из них – в категории до 57 кг. В этом весе россиянин отобрался на Олимпиаду через прошлогоднее мировое первенство: тогда в дополнительном поединке за 5-е место (на том чемпионате разыгрывались пять лицензий) Заур Угуев выиграл именно у нашего Мейрамбека. Поэтому последнему и досталась освободившаяся путёвка на Игры.

Таким образом, в Париж поедут четыре наших «вольника». Столько же палуанов выступят в соревнованиях по греко-римской борьбе. А вот у женщин Казахстану не досталось ни одной квоты – наши девушки провалили отборочную кампанию, и впервые за последние двадцать лет ни одна из них не выступит на Олимпиаде.

Теннис: выход в полуфинал – тоже неплохо

Елене Рыбакиной не удалось повторить своё достижение двухлетней давности – выиграть Уимблдон. На сей раз она остановилась в двух шагах от триумфа, проиграв в полуфинальном матче.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
23329

Напомним, что после первой недели этого самого престижного теннисного турнира среди тех, кто продолжил борьбу за титул, остались обе представительницы Казахстана. Но в 1/8 финала Юлия Путинцева (на тот момент 35-я в рейтинге WTA), впервые в карьере добравшаяся до этой стадии на Уимблдоне, проиграла Елене Остапенко из Латвии (14-я) в двух сетах – 2:6, 3:6. Рыбакина же в этом круге встретилась с россиянкой Анной Калинской (18-я). Первую партию она довольно уверенно выиграла – 6:3, а во второй при счёте 3:0 в её пользу соперница отказалась от продолжения матча.

На следующей стадии Елене противостояла украинка Элина Свитолина (21-я), которая год назад играла в полуфинале Уимблдона и которой Рыбакина уступила в поединке за «бронзу» на последней Олимпиаде. На сей раз очевидное преимущество было на стороне казахстанской теннисистки, которой оказалось достаточно всего одного часа, чтобы одержать победу – 6:3, 6:2. Елене удавались сильные подачи навылет, она редко ошибалась.

Так она дошла до полуфинала, в котором сошлась на корте с опытной чешкой Барбарой Крейчиковой (32-я), ранее выигравшей у Остапенко, обидчицы Путинцевой. Кстати, два года назад чешка занимала 2-е место в рейтинге, а лучшим её результатом на Уимблдоне был выход в финал. Но фаворитом, конечно, считалась Рыбакина. Она, как показалось, с некоторым запасом взяла стартовый сет, однако во втором Крейчикова стала демонстрировать великолепный теннис и сравняла счёт по партиям. В решающем сете поначалу шла равная борьба, а в седьмом гейме Елена, как это иногда с ней случается, психологически «поплыла». В итоге поражение – 6:3, 3:6, 4:6. Чешка на этом не остановилась и в финале взяла верх над итальянкой Жасмин Паолини.

Благодаря завоеванию титула чемпионки Уимблдонского турнира Крейчикова взмыла с 32-й строчки рейтинга на 10-ю. Паолини же поднялась на 5-ю и теперь располагается сразу после Рыбакиной, которая осталась на 4-й. На шесть мест улучшила свою позицию Путинцева – теперь она 29-я.

Футбол: казахстанские клубы разочаровали

В то время как сильнейшие футбольные державы Европы завершали выяснение отношений на уровне сборных (Евро-2024), клубы из стран не первого ряда провели первые матчи нового еврокубкового сезона.

В квалификации Лиги чемпионов от Казахстана впервые выступает шымкентский «Ордабасы». Он принимал на своём поле скромный «Петрокуб» из Молдовы и считался фаворитом в этой паре. Но не смог забить в ворота соперника ни одного мяча, хотя и сам не пропустил – 0:0. Шансы «Ордабасы» на выход в следующий раунд теперь не кажутся высокими. Ответная игра состоится 17 июля.

Ещё хуже сложился старт еврокубкового сезона для костанайского «Тобола», который представляет нашу страну в квалификации второго по значимости клубного турнира – Лиги Европы. В гостях он потерпел крупное поражение от словацкого «Ружомберока» со счётом 2:5. Отыграть три мяча в ответном домашнем поединке, который запланирован на 18 июля, вряд ли реально.

Разочаровал и «Актобе», который в матче стартового раунда квалификации Лиги конференции (третий по статусу турнир), уступил, причём в родных стенах, боснийскому клубу «Сараево» — 0:1. Конечно, не всё ещё потеряно, но в успех «Актобе» по сумме двух поединков после такого исхода верится мало. А во втором раунде в борьбу вступит «Астана», чьим соперником станет победитель противостояния между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и молдавским «Мильсамом».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.