Ещё одна лицензия в вольной борьбе, представительство регионов в олимпийской делегации РК, провальный старт наших футбольных клубов в новом еврокубковом сезоне и итоги Уимблдонского теннисного турнира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпиада-2024: кто поедет в Париж?

На прошлой неделе были названы фамилии всех казахстанских спортсменов, которые поедут на летнюю Олимпиаду, – до её начала осталось всего 11 дней. В одних видах спорта участниками предстоящих Игр стали атлеты, завоевавшие квоты, в других (там, где лицензии неименные) решения принимали тренерские советы. Впрочем, последние выбрали в основном тех, кто добыл для страны путёвки в Париж.

Для двух наших соотечественников ОИ в столице Франции станут четвёртыми в карьере.

На снимке: для гребца Владислава Яковлева предстоящая Олимпиада станет уже четвёртой (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Это Владислав Яковлев, который будет в единственном числе представлять Казахстан в академической гребле, и бегунья Ольга Сафронова – кстати, она вместе с боксёром Асланбеком Шымбергеновым понесёт флаг РК на церемонии открытия Игр. В третий раз поедут на Олимпиаду дзюдоист, призёр двух предыдущих ОИ Елдос Сметов (ему пришлось пройти не только международный, но и внутренний отбор), игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко и пятиборка Елена Потапенко, родившаяся и выросшая в Украине. Для 21 казахстанского атлета предстоящая Олимпиада станет второй, а для остальных 54-х – дебютной.

Больше всех спортсменов делегируют в Париж города республиканского значения: Астана – 13, Шымкент – 12, Алматы – 11. Но более половины столичных атлетов-олимпийцев являются натурализованными, тогда как от двух других городов поедут в основном доморощенные. Среди областей лидируют Восточно-Казахстанская – 7 (включая двух бегуний из Кении), Туркестанская, Жамбылская и Жетысуская – по 5. Следом идут Кызылординская, Карагандинская – по 4, Абайская – 3, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Северо-Казахстанская – по 2, Западно-Казахстанская – 1. Не будут иметь представительства четыре области: Павлодарская, Костанайская, Мангистауская и Улытауская. Впрочем, это если учитывать нынешнюю прописку спортсменов, а если брать во внимание, где они родились и выросли как сильные атлеты, то картина будет несколько иной. Скажем, уже упомянутую Сафронову подготовила Павлодарская область, но после замужества она стала выступать за Карагандинскую. И это далеко не единичный пример.

Борьба: спасибо за путёвку россиянам

В обзоре недельной давности мы сообщили, что на Олимпиаду поедут 79 казахстанских спортсменов. Но несколько дней назад этот список пополнил борец вольного стиля Мейрамбек Картбай, выступающий в самой лёгкой весовой категории до 57 кг.

На снимке: Мейрамбек Картбай в синем трико (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Дело в том, что Российская федерация этого вида спорта, возмущённая условиями, на которых Международный олимпийский комитет разрешил атлетам из РФ участвовать в Играх (в частности, не были допущены многие первые номера национальной сборной), решила вообще отказаться от поездки на ОИ. Как следствие, образовались вакансии, и одна из них – в категории до 57 кг. В этом весе россиянин отобрался на Олимпиаду через прошлогоднее мировое первенство: тогда в дополнительном поединке за 5-е место (на том чемпионате разыгрывались пять лицензий) Заур Угуев выиграл именно у нашего Мейрамбека. Поэтому последнему и досталась освободившаяся путёвка на Игры.

Таким образом, в Париж поедут четыре наших «вольника». Столько же палуанов выступят в соревнованиях по греко-римской борьбе. А вот у женщин Казахстану не досталось ни одной квоты – наши девушки провалили отборочную кампанию, и впервые за последние двадцать лет ни одна из них не выступит на Олимпиаде.

Теннис: выход в полуфинал – тоже неплохо

Елене Рыбакиной не удалось повторить своё достижение двухлетней давности – выиграть Уимблдон. На сей раз она остановилась в двух шагах от триумфа, проиграв в полуфинальном матче.

Напомним, что после первой недели этого самого престижного теннисного турнира среди тех, кто продолжил борьбу за титул, остались обе представительницы Казахстана. Но в 1/8 финала Юлия Путинцева (на тот момент 35-я в рейтинге WTA), впервые в карьере добравшаяся до этой стадии на Уимблдоне, проиграла Елене Остапенко из Латвии (14-я) в двух сетах – 2:6, 3:6. Рыбакина же в этом круге встретилась с россиянкой Анной Калинской (18-я). Первую партию она довольно уверенно выиграла – 6:3, а во второй при счёте 3:0 в её пользу соперница отказалась от продолжения матча.

На следующей стадии Елене противостояла украинка Элина Свитолина (21-я), которая год назад играла в полуфинале Уимблдона и которой Рыбакина уступила в поединке за «бронзу» на последней Олимпиаде. На сей раз очевидное преимущество было на стороне казахстанской теннисистки, которой оказалось достаточно всего одного часа, чтобы одержать победу – 6:3, 6:2. Елене удавались сильные подачи навылет, она редко ошибалась.

Так она дошла до полуфинала, в котором сошлась на корте с опытной чешкой Барбарой Крейчиковой (32-я), ранее выигравшей у Остапенко, обидчицы Путинцевой. Кстати, два года назад чешка занимала 2-е место в рейтинге, а лучшим её результатом на Уимблдоне был выход в финал. Но фаворитом, конечно, считалась Рыбакина. Она, как показалось, с некоторым запасом взяла стартовый сет, однако во втором Крейчикова стала демонстрировать великолепный теннис и сравняла счёт по партиям. В решающем сете поначалу шла равная борьба, а в седьмом гейме Елена, как это иногда с ней случается, психологически «поплыла». В итоге поражение – 6:3, 3:6, 4:6. Чешка на этом не остановилась и в финале взяла верх над итальянкой Жасмин Паолини.

Благодаря завоеванию титула чемпионки Уимблдонского турнира Крейчикова взмыла с 32-й строчки рейтинга на 10-ю. Паолини же поднялась на 5-ю и теперь располагается сразу после Рыбакиной, которая осталась на 4-й. На шесть мест улучшила свою позицию Путинцева – теперь она 29-я.

Футбол: казахстанские клубы разочаровали

В то время как сильнейшие футбольные державы Европы завершали выяснение отношений на уровне сборных (Евро-2024), клубы из стран не первого ряда провели первые матчи нового еврокубкового сезона.

В квалификации Лиги чемпионов от Казахстана впервые выступает шымкентский «Ордабасы». Он принимал на своём поле скромный «Петрокуб» из Молдовы и считался фаворитом в этой паре. Но не смог забить в ворота соперника ни одного мяча, хотя и сам не пропустил – 0:0. Шансы «Ордабасы» на выход в следующий раунд теперь не кажутся высокими. Ответная игра состоится 17 июля.

Ещё хуже сложился старт еврокубкового сезона для костанайского «Тобола», который представляет нашу страну в квалификации второго по значимости клубного турнира – Лиги Европы. В гостях он потерпел крупное поражение от словацкого «Ружомберока» со счётом 2:5. Отыграть три мяча в ответном домашнем поединке, который запланирован на 18 июля, вряд ли реально.

Разочаровал и «Актобе», который в матче стартового раунда квалификации Лиги конференции (третий по статусу турнир), уступил, причём в родных стенах, боснийскому клубу «Сараево» — 0:1. Конечно, не всё ещё потеряно, но в успех «Актобе» по сумме двух поединков после такого исхода верится мало. А во втором раунде в борьбу вступит «Астана», чьим соперником станет победитель противостояния между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и молдавским «Мильсамом».

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