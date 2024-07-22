Медальные надежды на летнюю Олимпиаду, наши гребцы в топ-6 на молодёжном и юниорском чемпионатах мира, неудачи футбольных клубов Казахстана в Европе и финиш «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпиада-2024: не стоит ставить только на боксёров….

Всего четыре дня осталось до официального открытия летней Олимпады-2024. По предварительным прикидкам, казахстанцы примут участие в розыгрыше 78-80 комплектов наград из 329, то есть в каждой четвёртой дисциплине. Это примерно столько же, сколько на предыдущих Играх, состоявшихся три года назад (79).

Напомним, что тогда наши соотечественники завоевали в общей сложности 8 медалей, и все они оказались бронзовыми. Тот результат стал худшим за всю историю участия Казахстана как самостоятельного субъекта международного олимпийского движения в ОИ. Скорее всего, общее количество наград в Париже будет примерно таким же, а вот качество их может быть чуть выше.

На снимке: Нора Джеруто – одна из главных надежд на завоевание медали для Казахстана (фото gettyimages.com)

Вероятность завоевания хотя бы одного «золота» небольшая, но она всё же существует.

Есть предчувствие, что вклад представителей единоборств (бокс, борьба, дзюдо) в медальную копилку делегации РК по сравнению с предыдущими Олимпиадами уменьшится. В этих видах спорта наши национальные сборные сейчас переживают спад – ну, может, к мужской команде боксёров это утверждение относится в меньшей степени. Зато заметно прибавили в последние годы фехтовальщики-шпажисты, гимнасты, которые уже стали своими в мировой элите и добрались до пьедестала почёта прошлогодних чемпионатов мира. Есть основания надеяться на призовые места в пулевой и стендовой стрельбе, а также в стрельбе из лука.

Кроме того, в Париже от нашей страны выступят сильные натурализованные спортсменки. Кенийка Нора Джеруто два года назад стала чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями. Правда, после этого она почти не участвовала в официальных международных соревнованиях, поскольку была временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил (недавно её полностью оправдали), а потом находилась в декретном отпуске, и судить о нынешней степени её готовности сложно. Елена Рыбакина входит в мировую элиту женского тенниса, потенциально может выиграть любой турнир. И хотя олимпийский пройдёт на «медленных» грунтовых кортах, на которых она чувствует себя не столь уверенно, как на «быстрых», её называют в числе главных фаворитов, способных добыть если не «золото», то медаль какого-то другого достоинства.

Гребля на байдарках и каноэ: репетиция перед Парижем

19 летней Марии Бровковой из Уральска и 20-летней Руфине Искаковой из Шымкента, которые отобрались в Париж и выступят там в заездах женских каноэ-двоек на 500 метров, медали Олимпиады, прямо скажем, не светят, и даже пробиться в финальный топ-9 им будет крайне сложно – слишком уж они юные. А вот на чемпионате мира среди молодёжи (u-23), который завершился вчера в болгарском Пловдиве, они вполне могли рассчитывать на завоевание наград. Однако не получилось.

На снимке: Руфина Искакова (фото из её личного архива)

В той дисциплине, в которой наши девушки завоевали одну олимпийскую квоту на двоих, они на молодёжном ЧМ заняли итоговое 5-е место, пропустив вперёд себя соперниц из Венгрии, Канады, Португалии и Испании. От «бронзы» их отделили 0,65 секунды. Кроме того, Мария и Руфина приняли участие в гонках каноэ-одиночек: первая на дистанции 500 метров, будучи самой молодой в финальном заезде, стала 6-й, а вторая расположилась на такой же итоговой позиции по итогам заездов на 200 метров (к слову, это тоже олимпийская дисциплина, в которой, впрочем, соревнования в Париже пройдут без представительницы Казахстане).

Одновременно там же за медали боролись юниоры (u-20). Лучшим результатом наших гребцов в этой возрастной категории стало 5-е место Егора Красноноса и Дмитрия Холмогорова в гонках байдарок-двоек на 500 метров.

Футбол: крайне неудачное начало еврокубкового сезона

Все три наши команды, стартовавшие в еврокубковом сезоне 2024/25, дружно проиграли своим соперникам – надо сказать, далеко не самым сильным – по сумме двух матчей. Одна из них на этом завершила свой «европейский поход», а две другие продолжат борьбу, но в турнирах рангом ниже.

В квалификации Лиги чемпионов «Ордабысы» после нулевой ничьей на своём поле повторно встретился, теперь уже в столице Молдовы, с «Петрокубом» из маленького городка Хынчешты с населением всего-то в 12,5 тысячи человек (почти в сто раз меньше, чем в Шымкенте). Гости поначалу действовали неплохо, но на исходе первого получаса игры пропустили гол после дальнего удара и как-то сникли. В итоге закономерное поражение со счётом 0:1, и теперь «Ордабасы» попытает счастья в квалификации Лиги конференций, третьего по статусу турнира, где 25 июля и 1 августа дважды встретится с «Дифферданжем» из Люксембурга.

Туда же, но из Лиги Европы, перебрался и костанайский «Тобол». После крупного поражения 2:5 от словацкого «Ружомберока» на стадионе последнего у него почти не осталось шансов на продолжение борьбы во втором по престижности еврокубковом турнире. Быстрый гол, забитый уже на 8-й минуте марокканским полузащитником хозяев поля Ахмедом эль-Мессауди, вселил было надежды в болельщиков «Тобола». Но большего словаки не позволили, и этот счёт сохранился до конца матча. Теперь костанайская команды сыграет против швейцарского «Санкт-Галлена» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

А вот для «Актобе» еврокубковый сезон закончился, едва начавшись. Камнем преткновения для него стал боснийский клуб «Сараево». После неожиданного поражения на своём поле 0:1 команда с западного Казахстана сумела в основное время ответного гостевого поединка отыграться благодаря точным ударам Идриса Умаева и Адилхана Танжарикова – 2:1. Общий счёт сравнялся – 2:2. В овертайме гаитянин Жайро Жан вывел «Актобе» вперёд, но вскоре хозяева поля отыгрались. В конце концов, дело дошло до серии пенальти, в которой удачливее оказалась боснийская команда.

Со второго раунда квалификации Лиги конференций вступит в борьбу «Астана». Ей предстоят матчи с молдавским «Милсами».

Велогонки: финиш гранд-тура и новый инвестор «Астаны»

Вчера завершилась 111-я по счёту супермногодневка «Тур де Франс». Победа, одержанная британским спринтером Марком Кэвендишем на 5-м этапе, который состоялся в ходе первой недели, так и осталась единственным успехом «Астаны» за более чем двадцать гоночных дней гранд-тура. Больше ни разу ни один из участников казахстанской велогруппы не смог попасть хотя бы в первую тройку.

Из восьми гонщиков «Астаны», стартовавших 29 июня, только половина закончила «Тур де Франс». Четвёртым, сошедшим с трассы, стал Алексей Луценко, который покинул пелотон за пять этапов до финиша. В составе нашей команды лучшим в генеральной классификации оказался колумбиец Харольд Техада: он занял 75-е место, проиграв победителю почти четыре часа.

А выиграл общий зачёт французского гранд-тура словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates», для которого этот успех – уже третий в карьере. Ранее он становился сильнейшим на «Тур де Франс» в 2021-и и 2022-м. Причём главному своему сопернику датчанину Йонасу Вингегорду из «Visma» он привёз более пяти минут, тем самым взяв реванш за поражения двух последних лет. Третье место занял бельгиец Ремко Эвенепул из «Soudal Quick-Step».

Незадолго до завершения гонки стало известно, что новым инвестором казахстанской велогруппы может стать китайская компания XDS, которая владеет одной из крупнейших в мире велосипедных фабрик (ежегодно выпускает около 10 миллионов). Сотрудничество рассчитано на пять лет.

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