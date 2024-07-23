«Президентский транзит в Казахстане: дальнейший сценарий не написан…». «У нас как довлел президент над Парламентом, так и довлеет». «В наше время национальной идеологией должны стать права человека»

Сетевой Казахстан 23 июля 2024г.

SPIK . KZ . Петр СВОИК – «Президентский транзит в Казахстане: дальнейший сценарий не написан…» — Мы нисколько не сомневаемся в правильности и насущной необходимости для благополучного будущего Казахстана в стремительно меняющемся мире таких провозглашаемых президентом целей, и всячески их поддерживаем. Нисколько не сомневаемся и в искренности главы государства при их провозглашении: расчет, конечно, не на то, чтобы сохранить старый Казахстан под видом нового, а на то, чтобы действительно построить Справедливое государство – Справедливую экономику – Справедливое общество. Но тем более важно понять, почему нет движения.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Разделяя на ветви власти…» — Казахстанские параллели, навеянные американскими политическими реалиями… Да, в зарождающемся Новом Казахстана есть определенные робкие шажки в сторону усиления полномочий Парламента. Но, они недостаточны для реализации основополагающего тезиса о распределении полномочий между ветвями власти: у нас как довлел президент над Парламентом, так и довлеет. На мой взгляд, тому есть две причины. Во-первых, исполнительная власть никак не желает расставаться с авторитарными методами управления государством. Во-вторых, на мой взгляд, сами депутаты не готовы к таким полномочиям. Конечно, этому обстоятельству есть объяснение: все они, попали в Парламент с высочайшего соизволения все той же АП, и теперь, даже под разными партийными вывесками, вынуждены играть по ее правилам. Такова истинная суть нашего якобы многопартийного Парламента.

VLAST . KZ . «Галым Жусипбек, исследователь: «В наше время национальной идеологией должны стать права человека»» — По завершению политической кампании после Январских событий, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул необходимость идеологических изменений, заявив, что Казахстану «необходимо сформировать новую систему ценностей». Помимо таких понятий, как «адал азамат», «независимость», «республика», Токаев сообщил, что поддерживает «традиционные семейные ценности». Наряду с этим, он подверг критике западные и религиозные деструктивные ценности, «чуждые нашей культуре». С тех пор власти пытались принять законы, дискриминирующие различные меньшинства страны, ЛГБТИК+ или людей, носящих религиозную одежду. Власть взяла интервью у исследователя социальных теорий Галыма ЖУСИПБЕКА о традициях, идентичности, религии и о том, какая идеология нужна Казахстану.

GOLOS — NARODA . KZ . «Если пенсионную систему не менять, то через 10 лет нас ждут голодные бунты стариков – экономист» — То, что пенсионная система нуждается в реформировании – очевидно для многих уже давно, а не так давно об этом стали во всеуслышанье говорить и представители госструктур. В начале этого года реформы анонсировал председатель Нацбанка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, а недавно более конкретные предложения по данному вопросу дали эксперты общественного совета при ЕНПФ. «Голос народа» рассказывает о том, что и зачем предлагают госслужащие, бизнесмены и экономисты. А также мы попытались понять – позволят ли все эти меры молодым пока еще казахстанцам рассчитывать на безбедную старость?

EXCLUSIVE . KZ . «Аким сменился, но проблема останется: где взять воду для Актау» — 12 июля жители Актау перекрыли дорогу. Что они требовали? Может быть, отставки правительства? Или смены президента? В конце концов, не покусились ли они на «конституционный строй Казахстана»? Но все гораздо прозаичнее – в одном из микрорайонов несколько дней не было вообще никакой воды. Правда, власть все-таки сменилась: на фоне протестов в отставку отправили акима Актау. Причем это не какая-то уникальная ситуация – сбои с подачей питьевой воды в Актау происходят постоянно, особенно летом, а горячей воды в этот период нет вообще.

CARAVAN . KZ . «Серпом по ценнику: сможет ли новый законопроект снизить стоимость продуктов в Казахстане» — С одной стороны — производители еды. С другой – ее продавцы. Как найти консенсус по ценам? Защитить отечественного производителя? А отечественного продавца? Почему импорт дешевле отечественного? Торговым сетям Казахстана могут урезать аппетиты. В правительство ушел законопроект о регулировании торговой деятельности, который призван защитить отечественных производителей продуктов питания. Интересы сетевых супермаркетов в нем учитывают. Но с оговорками. В них разобрался корреспондент…

TIME . KZ . «По часам — как по нотам?» — Бесплатная пересадка и новое тарифное меню в общественном транспорте Алматы: когда и как введут эти новшества. Эксклюзивное интервью с руководителем проектного офиса развития транспортной системы крупнейшего города Казахстана Артуром ШАХБАЗЯНОМ — Ни в одном городе мира общественный транспорт не приносит прибыль. Это социальная функция властей, и всегда для поддержки его работы выделяют субсидии из бюджета. Другой вопрос — на каких условиях. Сейчас субсидии перевозчикам Алматы ежегодно возрастают на 10-20 млрд тенге. В этом году они, по расчетам, достигнут 90 млрд тенге.

«Отстегните-ка ещё разок» — Медклиники взимали двойную плату за свои услуги. Это вскрылось в ходе госаудита эффективности фонда соцмедстрахования (ФСМС) за 2022-2023 годы. Совещание в Высшей аудиторской палате (ВАП), на котором разбирали результаты проверки, прошло в понедельник без массмедиа, но, по имеющимся сведениям, на нем присутствовали министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА и глава ФСМС Абылкаир СКАКОВ. Это был второй аудит в данной сфере, охвативший 13 медорганизаций и средства, включая активы, в сумме 3,8 трлн тенге.

ORDA . KZ . ««Кто убийца?» — бывший генпрокурор Кайрат Кожамжаров подался в писатели» — Бывший сенатор и генпрокурор Кайрат КОЖАМЖАРОВ написал книгу, в которой собраны детективные истории, основанные на реальных событиях. На днях она поступит в продажу в книжные магазины. О выходе в свет книги Кайрата Кожамжарова под названием «Кто убийца?» рассказала бывший депутат Сената Дана НУРЖИГИТ. Экс-генпрокурор в беседе с Нуржигит объяснил, почему выбрал такое название — У меня другого выбора не было. Эта книга основана на реальных следственных кейсах. Главная задача следователя — это установить, кто убийца.

««Они найманы, а не уйгуры» — лечащий врач раскрыла подробности жизни семьи Масимовых» — Профессор Арай ТОЛЕМИСОВА, лечащий врач семьи Масимовых, дала подробное интервью ютуб-каналу Adal Adam. Она рассказала о своём общении с бывшим главой КНБ и развеяла слухи о том, что связана с ним родственными узами.

LITER . KZ . «Как казахстанских детей планируют обучать финансовой грамотности и зачем это нужно» — Финансовая грамотность становится все более актуальной темой в современном мире. В Казахстане, как и в других странах, многие люди сталкиваются с проблемами, связанными с кредитами и долгами. Руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» – “Общество без долгов” Акмарал БЕКМУРЗАЕВА в интервью подчеркивает, что культура правильного потребления денег должна прививаться с детства. Но насколько важно обучать финансовой грамотности с ранних лет и какие проблемы существуют в этом направлении…

AZATTYQ . ORG . ««Деньги бешеные выделили». Два года назад Семей стал областным центром. Что изменилось?» — В 2022 году в Казахстане было создано три новые области, одна из них — Абайская — с центром в городе Семее. Тогда президент страны наказал сделать город «приличным», а через год местные власти заявляли, что «возрождение региона – это уже реальность». Азаттык разбирался, что изменилось за два года в Семее и стало ли лучше в нём жить.

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