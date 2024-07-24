«Власть и общество постоянно говорят о правовом государстве, но, похоже, имеют в виду разные вещи». «Отклонения как норма». «Во времена Золотой Орды установился мир, возросла духовность народа». «Кто лучше для Казахстана — Трамп или Харрис?»

Сетевой Казахстан 24 июля 2024г.

SPIK . KZ . Петр СВОИК – «Президентский транзит в Казахстане: дальнейший сценарий не написан… Часть 2-я» — А потому, коль скоро глава государства провозгласил глубокие реформы, и они действительно необходимы не только Казахстану и нам, народу, но и президенту лично (иначе ему не завершить свой персональный транзит), то, помимо, озвучиваемых целеполаганий, необходим еще и рабочий, встроенный в аппарат власти инструмент для их реализации.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Правовое государство: властные инициативы» — Власть и общество постоянно говорят о правовом государстве, но, похоже, имеют в виду разные вещи. Понятно, что идеал правового государства не привязан к какому-либо национальному опыту, международная практика тоже весьма условна. Однако есть определенные аспекты, которые можно считать основой. Сегодня мы с вами посмотрим, что делала и делает сейчас власть для достижения этой цели, а также — почему это важно в настоящий период развития страны.

Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Отклонения как норма» — В последнее время чуть ли не каждый день можно увидеть новости о том, как кто-то кого-то жестоко избил, зарезал, довел до самоубийства. Самое ужасное в том, что такие новости нередко воспринимаются как норма повседневной социальной реальности. В этом свете известный случай с Куандыком Бишимбаевым — лишь часть «айсберга», который держится на психических отклонениях, широко распространенных в нашем социуме. Ведь для того, чтобы насилие рассматривалось в обществе как социальная норма, значительная часть членов этого общества должна придерживаться, по сути, нестандартных психических установок, базирующихся на мракобесных пережитках традиционной культуры.

INFORM . KZ . «Во времена Золотой Орды установился мир, возросла духовность народа – профессор Серик Нурмуратов» — В Алматы прошел «круглый стол», посвященный 800-летию Улуса Джучи (Золотой Орды), организованный Институтом философии, политологии и религиоведения. В ходе мероприятия результатами своих исследований поделился доктор философских наук, профессор Серик НУРМУРАТОВ, передает агентство Kazinform. Профессор придерживается того мнения, что во времена Улуса Джучи сформировался духовный мир казахского народа. По словам ученого, в тот период на территории, входившей в состав Улуса Джучи, установился мир и возросла духовность народа — Важность пропаганды Улуса Джучи для сегодняшнего и будущих поколений в том, что мы должны объективно и точно знать историю. Каждое поколение должно понимать связь и преемственность прошедших событий. Потому, что ничего не возникает само по себе. У всего есть основы и ценности.

FORBES . KZ . «Кто лучше для Казахстана — Трамп или Харрис?» — Управляющий партнер KPMG Caucasus and Central Asia Сакен ЖУМАШЕВ — «Как и во время президентства Трампа, так и во времена Байдена отношения между нашими странами остаются, как часто говорят дипломаты, на довольно высоком уровне. Мы являемся активным торговым партнёром для США, и в Казахстане уже много лет присутствуют десятки крупных американских компаний».

NP . KZ . «Наша сила — в плавках! Актуален ли сегодня лозунг советских сталеваров?» — В сентябре в Казахстане пройдет международный металлургический саммит. Мероприятие соберет лидеров отрасли для обмена опытом и обсуждения современных тенденций промышленности. Обсудить действительно есть что, особенно на фоне нынешних санкций, выход из которых металлурги ищут самостоятельно. Например, российский «Норникель» планирует перевести свое производство в Китай.

TIME . KZ . «Наказание и оправдание» — Как следователи Генпрокуратуры стряпали “громкие“ уголовные дела. На этой неделе коллеги очень скромно попрощались с первым заместителем начальника службы досудебного расследования Генпрокуратуры Нурлыбеком САБИТОВЫМ. Не было ни торжественных речей, ни вручения медали за безупречную службу или выслугу лет. Даже на сайте надзорного органа об увольнении старшего советника юстиции нет ни слова… По ходу расследования и судебных заседаний по уголовному делу известных журналистов Асета и Сейтказы МАТАЕВЫХ мнения казахстанских СМИ разделились. Если одни (и их большинство) поддерживали коллег, то некоторые под дудку борцов с коррупцией поливали грязью Матаевых. Главной целью следствия был рейдерский захват здания и агентства КазТАГ.

«Это риск, с которым приходится мириться…» — Как изменятся проспект Райымбека и улица Желтоксан и за чей счет будут строить ЛРТ. Вторая часть интервью руководителя проектного офиса развития транспортной системы Алматы Артура ШАХБАЗЯНА нашей газете (первую часть см. в “По часам — как по нотам?”).

GOLOS — NARODA . KZ . «До чего довел Минздрав? Казахстанцы с диабетом готовы устраивать пикеты» — Казахстанцы, живущие с сахарным диабетом и получающие инсулин, столкнулись с серьезной проблемой. С января 2025 года министерство здравоохранения планирует исключить из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) инсулин деглудек. Казахстанцы с диагнозом уверяют, что таким образом в вопросе здоровья нации решающим фактором стала стоимость. Под ударом оказываются и дети, живущие с сахарным диабетом 1 типа. «Голос народа» разбирался, действительно ли Минздрав решил сэкономить на больных казахстанцах.

ZAKON . KZ . «Подобрали код: кибермошенники взламывают соцсети казахстанских чиновников» — Мошенники все чаще стали использовать имена казахстанских знаменитостей и чиновников для выманивания денег. В этот раз злоумышленники «атаковали» мессенджеры депутата Мажилиса Парламента РК Асхата АЙМАГАМБЕТОВА. Zakon.kz расскажет, как на это отреагировал чиновник и какие меры приняты… Ранее людям приходила фейковая рассылка с просьбой перечислить деньги от имени премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, министра труда и социальной защиты населения страны Светланы Жакуповой, а также других высокопоставленных лиц.

ORDA . KZ . «Скелеты в шкафу экс-Елбасы: в суде против Гульмиры Сатыбалды упомянули резиденции Назарбаева» — В Алматы возобновились судебные слушания против Гульмиры САТЫБАЛДЫ и её помощника Мади Батыршаева. После бури, разразившейся на прошлом заседании, когда главный потерпевший Абай Жунусов потерял самообладание и сорвал процесс, всё прошло тихо и спокойно. Бурное поведение одного из ключевых фигурантов суда не осталось безнаказанным. Судья Мартбек Какимжанов запретил Жунусову участвовать в двух заседаниях. Зато журналистам никаких запретов не было, поэтому читайте репортаж корреспондента Orda.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Люди вправе требовать золота». Казахстан в канун Олимпиады в Париже: оценки и прогнозы» — Олимпийские игры в Париже станут челленджем для сборной Казахстана после её провального выступления в Токио, где страна не выиграла ни одного золота. Люди ждут медалей высшей пробы от атлетов, которые тренируются на их налоги, говорят эксперты в разговоре с Азаттыком. Международная аналитическая компания Nielsen прогнозирует, что Казахстан выиграет две золотые награды во Франции, американский сайт Sports Illustrated предрекает, что страна останется без золота.

EXCLUSIVE . KZ . «Доверять не стоит ни государству, ни корпорациям» — Власти Казахстана принимают все больше законов, регулирующих интернет. Одним кажется, что эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность в киберпространстве, бороться с фейками и буллингом. Другие считают, что под благими предлогами скрывается желание усилить цензуру, вычислять неугодных и в конце концов полностью взять под контроль интернет. Чем это может обернуться, казахстанцы уже узнали вовремя Кантара. Но действительно ли цель государства – закрутить потуже гайки? Есть ли в Казахстане проблемы с цифровыми правами? И как на цифровое развитие Казахстана влияют Россия и Китай? Об этом мы поговорили с Саркисом ДАРБИНЯНОМ, киберадвокатом, директором по развитию в Digital Rights Center Qazaqstan и сооснователем организации «Роскомсвобода».

KZ . KURSIV . MEDIA . «Богатые казахстанцы, подозреваемые в поджоге леса на острове Гидра, смотрели футбол на яхте во время пожара» — Греческие СМИ, ссылаясь на рапорт одного из пожарных, сообщили, что бизнесмены находились в салоне яхты «Персефони I» и смотрели матч чемпионата Европы. На это первым в казахстанских СМИ обратил внимание телеграм-канал Shishkin_like.

«Кинематографисты просят Минкульт Казахстана не давать бюджетные 700 млн тенге на новый фильм Тимура Бекмамбетова» — Председатель Совета ветеранов казахского кино Асанали АШИМОВ написал письмо от имени кинематографистов страны главе Минкультуры РК Аиде БАЛАЕВОЙ. Он попросил ее взять выделение денег Бекмамбетову «под свой личный контроль и обеспечить прозрачность выделения бюджета». Кинематографисты возмутились тем, что финансирование от государства получит лента гражданина Израиля Тимура БЕКМАМБЕТОВА по сценарию гражданина Франции Рашида НУГМАНОВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Почему костанайские «американцы» и «корейцы» захватывают Казахстан» — Казахстан в прошлом году побил рекорд по продажам новых автомобилей – в 2023-м было продано почти 200 тыс. машин, при этом 70,7 % всех проданных машин были собраны внутри страны. Лидером отечественного авторынка остается костанайское ТОО «СарыаркаАвтоПром», где в январе-декабре 2023 года было собрано 90,2 тыс. новых авто – и более двух третей из них (70 тыс.) пришлись на автомобили американского бренда Chevrolet и корейской фирмы Kia. Наша редакция решила остановиться на модельном ряде костанайского производителя, чтобы понять, почему именно его автомобили наиболее популярны у казахстанских автолюбителей.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.