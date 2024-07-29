Первое в истории олимпийское «золото» Казахстана в дзюдо, медаль ОИ в пулевой стрельбе спустя 28 лет, обнадеживающие результаты наших гимнастов и фехтовальщиков

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпийские игры: две медали в дзюдо и одна в пулевой стрельбе

Дзюдо. Елдос Сметов стал первым в истории казахстанским дзюдоистом, завоевавшим олимпийское «золото», и вторым в нашей стране спортсменом – обладателем полного комплекта наград ОИ (первой была легкоатлетка Ольга Рыпакова): после «серебра» 2016-го и «бронзы» 2020-го он добыл медаль высшей пробы.

На снимке: Елдос Сметов после победы в финале (фото с сайта USA Today Sports)

Между тем, Сметова не считали фаворитом – он явно не блистал в ходе всего предолимпийского цикла и не входил даже в топ-20 мирового рейтинга в весовой категории до 60 кг. Казалось, лучшие годы 32-летнего дзюдоиста в прошлом, и он уже не в состоянии конкурировать с чемпионами мира последних лет испанцем Франциско Гарригосом, грузином Георгием Сардалашвили, очень сильным японцем Рюджу Накаяма, чемпионом Европы французом грузинского происхождения Лукой Мхеидзе… Но Елдосу удалось почти невероятное. После двух побед на старте над соперниками из Нидерландов и Украины он одолел серебряного призёра Олимпиады-2020 тайваньца Янг Юнг-Вея, а затем неожиданно для всех – чемпиона мира 2023-го Гарригоса, поймав того на болевой приём (в предыдущем круге испанец сам похожим образом выиграл у Накаяма). Так Сметов дошёл до финального поединка, в котором провёл против Мхеидзе результативное действие, получившее оценку «вазари», после чего сумел удержать своё преимущество в счёте.

В этот же день женщины разыграли награды в самом лёгком весе до 48 кг. Наша Абиба Абужакынова, которой многие прочили призовое место, после побед над дзюдоистками из Израиля и Тайваня проиграла в 1/4 финала испанке Лауре Мартинес, но получила право продолжить борьбу за «бронзу». Выиграв в первом утешительном раунде у парагвайки, она в решающей схватке встретились с 18-летней Тарой Бабульфаз из Швеции. Юная соперница оказалась весьма агрессивной, а вот Абибе то ли помешало небольшое повреждение ноги, то ли не хватило силы воли, и наша соотечественница, попавшись на болевой приём, признала своё поражение.

Вчера на олимпийский татами вышли дзюдоисты-мужчины, выступающие в категории до 66 кг. Гусман Кыргызбаев в первой своей схватке победил не очень известного испанца, во второй – корейца Ан Ба-Юлу, призёра двух последних Олимпиад, чемпиона мира 2015-го, а в третьей – обладателя «бронзы» прошлогоднего мирового первенства француза Валида Кьяра. Надо признать, что в последнем случае Гусману немного повезло. В полуфинале он проиграл бразильцу Виллиану Лиме, но затем реабилитировался в схватке за «бронзу», победив серба Страхинджа Бунчича. Эта медаль стала второй для казахстанских дзюдоистов на нынешней Олимпиаде.

Пулевая стрельба. Именно представители этого вида спорта разыграли самый первый комплект наград нынешней Олимпиады. Смешанное командное первенство (микст) в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров собрало 28 пар, в том числе две казахстанские. И одна из них в итоге поднялась на пьедестал почёта – это 20-летняя Александра Ле и 27-летний Ислам Сатпаев.

В квалификации они показали 3-й результат (630,8 очка), пропустив вперёд себя только китайцев (632,2) и южных корейцев (631,7). Это означало, что им предстоит спор со стрелками из Германии, занявшими 4-е место (629,7), за «бронзу», а китайцы с корейцами разыграют «золото» и «серебро». Для всех остальных пар, в том числе для наших Арины Алтуховой и Константина Малиновского, закончивших квалификационную стадию 27-ми, соревнования на этом завершились.

Решающие поединки проходили по той же системе, что в стрельбе из лука. В каждой серии участники выполняли по одному выстрелу, после чего результаты двух участников команды суммировались. За выигрыш серии начислялись 2 балла, за поражение – «ноль», в случае ничьей – по 1 обеим парам. Казахстанцы сразу повели в счёте, но после трёх выстрелов он сравнялся. Впрочем, затем Ле и Сатпаев стали выигрывать одну серию за другой, и, в конце концов, отрыв достиг 12 баллов. Окончательный счёт – 17:5.

На снимке: Александра Ле и Ислам Сатпаев с медалями Олимпиады (фото Васила Донева c сайта издания Siasat Daily).

Назавтра Александра отлично выступила в квалификации уже личного первенства в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Она «выбила» 6-ю сумму очков (среди 44-х участниц) и попала в число восьми финалисток, которые сегодня разыграют медали. В аналогичной мужской дисциплине Сатпаев и Малиновский закончили соревнования соответственно на 21-м и 32-м местах.

Также прошла квалификация в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров у женщин и у мужчин. В этих дисциплинах от Казахстана выступили Ирина Юнусметова и Никита Чирюкин: первая заняла 11-е место (среди 45 участниц), а второй – 15-е. Для 20-летней Ирины это очень достойный результат, а главная специализация Никиты – стрельба из скорострельного пистолета на 25 метров, в которой спор за медали начнётся 4 августа.

Спортивная гимнастика. В первый день Игр состоялись квалификационные соревнования, по итогам которых два наших соотечественника получили право продолжить борьбу за медали. Для этого нужно было попасть в топ-8 на отдельных снарядах и в топ-24 в многоборье.

Милад Карими стал как раз 8-м в вольных упражнениях (среди 64-х гимнастов) и пробился в финальную стадию, где борьба начнётся «с чистого листа», без учёта результатов, показанных в квалификации. А вот на перекладине, снаряде, на котором он в прошлом году завоевал «бронзу» чемпионата мира (первая медаль Казахстана на ЧМ в этом виде спорта более чем за четверть века), Милад выступил неудачно. Это повлияло и на его сумму в многоборье, где он тоже очень силён (5-е место на ЧМ-2023). Тем не менее, казахстанец оказался в число 24-х многоборцев, которые продолжат спор за медали.

Выступающий только на коне Нариман Курбанов получил от судей 6-ю оценку и тоже попал в число восьми финалистов. Решающие соревнования на этом снаряде, как в и вольных упражнениях, пройдут 3 августа. А тремя днями ранее, 31 июля, состоятся финалы в личном многоборье с участием Карими.

Стрельба из лука. В этом виде спорта тоже завершились квалификационные соревнования, по результатам которых 12 сборных и 64 участников личного турнира узнали своих будущих соперников в поединках на выбывание. В командном первенстве казахстанская троица набрала 10-ю сумму очков и теперь в первом раунде «плэй-офф» встретится с итальянской. Победителю этой пары в четвертьфинале будут противостоять французы.

В личном турнире Даулеткельды Жанбырбай получил по итогам квалификации 22-й номер (согласно занятому месту), Ильфат Абдуллин – 29-й, Александр Еременко – 59-й. В 1/32 финала они сойдутся в противостояниях соответственно с колумбийцем Хорхе Энрикесом, канадцем Эриком Петерсом и французом Баптистом Аддисом.

Фехтование. Вчера прошло личное первенство мужчин-шпажистов. Поскольку в этом виде оружия команда Казахстана отобралась на Олимпиаду полным составом, от неё выступало максимально возможное количество участников – три. Один из них, Вадим Шарлаимов, начал с 1/32 финала, победив южноафриканца Гарри Санера – 15:9. В следующем круге он встретился с многократным чемпионом мира (один раз в личном первенстве и четыре раза в командном) французом Янником Борелем, занимающим 4-ю позицию в текущем мировом рейтинге. Очень нервный поединок завершился не в пользу казахстанца – 13:15.

С другим представителем сборной Франции (она считается сильнейшей на планете и возглавляет мировой командный рейтинг) действующим чемпионом европейского континента Луиджи Мидлтоном сошёлся в 1/16 финала на фехтовальной дорожке Эльмир Алимжанов. В равном бою казахстанец одержал победу с разницей в один укол – 15:14. На этой же стадии наш Руслан Курбанов взял верх над марокканцем Хуссам эль-Кордом – 15:13.

Казахстанско-французское противостояние продолжилось в 1/8 финала боем Курбанова с олимпийским чемпионом 2020-го и чемпионом мира 2022-го в личном первенстве Ромейном Канноном. Руслан отлично провёл этот поединок, одержав довольно уверенную победу – 15:10. А Алимжанов на этой стадии встретился с итальянцем Федерико Висмара, 9-м в текущем мировом рейтинге. Проигрывая четыре укола, ветеран нашей сборной сумел сравнять счёт, но в дополнительное время пропустил решающий выпад – 13:14.

Таким образом, из троих казахстанцев в четвертьфинал прошёл только Курбанов. Там его ждал японец Коки Кано, №3 текущего мирового рейтинга, олимпийский чемпион 2020-го в командном первенстве. Этот бой для Руслана не сложился – 6:15, и он стал одним из тех, кто разделил 5-8 места. Теперь остаётся надеяться на успешное выступление нашей дружины в командном первенстве.

Велоспорт. Первые комплекты наград разыграли велосипедисты-шоссейники – состоялись женская и мужская гонки с раздельного старта. В первой наша страна не была представлена, а во второй выступил казахстанец Евгений Фёдоров, два года назад выигравший молодёжный чемпионат мира (правда, не в «разделке», а в групповой гонке). Он проехал дистанцию с 31-м временем.

Теннис. После отказа Елены Рыбакиной от участия в Олимпиаде такое же решение, и тоже со ссылкой на травму, приняла Юлия Путинцева, хотя она приехала в Париж и готовилась к первому матчу. Таким образом, женский турнир пройдёт без наших теннисисток. А в мужском Александр Бублик, первая ракетка Казахстана (25-й в рейтинге АТР), уже на старте проиграл американцу Тэйлору Фритцу (11-й) – 4:6, 4:6. Второй наш участник, Александр Шевченко (58-й), вчера должен был сыграть с итальянцем Лючано Дардери (33-й)

Футбол: разочаровывающие результаты

Еврокубковый сезон 2024/25 продолжает приносить огорчения болельщикам казахстанских клубов. Напомним, что в первом круге все три наши команды проиграли свои двухматчевые противостояния, вследствие чего шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол», начинавшие в квалификации соответственно Лиги чемпионов и Лиги Европы, были вынуждены опуститься в низший по статусу турнир – Лигу конференций, а для «Актобе» европейская кампания и вовсе закончилась.

Во втором круге в соперники «Ордабасы» достался скромный «Дифферданж» из Люксембурга, на поле которого и прошла первая игра. Незадолго до перерыва хозяева открыли счёт, после чего большей частью оборонялись и делали это успешно: футболисты Шымкента так и не смогли сквитать пропущенный мяч – 0:1. Кстати, действующий чемпион Казахстана в трёх уже проведённых еврокубковых матчах не смог забить ни одного гола. Возможно, его «прорвёт» в ответном поединке, который состоится в первый день августа?

Если «Ордабасы» после поражения с минимальным счётом сохраняет шансы на выход в третий раунд квалификации Лиги конференций, то «Тоболу», скорее всего, уже ничего не светит. В швейцарском Санкт-Галлене, играя против одноимённой команды, он открыл счёт – благодаря автоголу защитника хозяев поля. Раздосадованные этим обстоятельством, футболисты «Санкт-Галлена» обрушили атаки на ворота гостей и вскоре восстановили равновесие, а во втором тайме провели ещё три результативные атаки. Проигрыш «Тобола» 1:4 можно назвать вполне закономерным, поскольку по игре он выглядел намного слабее соперника.

Компанию клубам из Шымкента и Костаная в квалификации третьего по статусу европейского клубного турнира составила «Астана», которая благодаря более высокому относительно других казахстанских команд (следствие прежних достижений) месту в рейтинге УЕФА вступила в борьбу сразу со второго раунда. В небольшом молдавском городе Орхее с населением в 21 тысячу человек она встретилась с местным «Милсами». Гол, забитый атакующим полузащитником албанцем Назми Грипши, казалось, принесёт «Астане» победу, но на последних минутах хозяева сравняли счёт – 1:1. Впрочем, казахстанский клуб, состав которого сформирован из куда более дорогостоящих футболистов, просто обязан побеждать в ответном матче и выходить в третий круг…

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