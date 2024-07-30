Китай соблазняет Украину, Америка чистит наследие, Киев ждёт принуждения

Сергей Станкевич – о ситуации на мировой шахматной доске

– Сергей Борисович, только что в Китае побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это первый за более чем 10 лет визит в Поднебесную серьёзного украинского госчиновника. В прошлый раз туда ездил Янукович аж в 2013 году. То есть поездка Кулебы – событие нешуточное. Но что за ней стоит? Кулебу вдруг вызвали в Пекин, о чём-то беседовали несколько часов, однако на поверхность мало что всплывает. Комментарии сторон после визита расходятся. Практических перемен не видно. Зачем это было нужно китайцам? Есть версии?

– Дипломатия Пекина в связи с «украинским кризисом» опирается на китайско-бразильский миротворческий «консенсус» из 6 пунктов (от 23 мая 2024 г.), который поддержан Турцией и благосклонно оценен Россией. Суть «консенсуса» в том, чтобы избежать эскалации военных действий, пригасить войну слов, остановить санкционный разгул, прекратить огонь на поле боя и усадить участников конфликта за прямые переговоры. Очевидность и изящная простота этого плана делают его неотразимым для незападного большинства человечества. Тут же попросту не с чем спорить! Осталось убедить Вашингтон и вместе с ним подтянуть к делу мира Евросоюз.

Китай выждал, пока киевская имитация дипломатии, связанная с пресловутым «саммитом мира», окончательно зайдёт в тупик, и теперь, похоже, активизируется, чтобы перехватить миротворческую инициативу. Отсюда явное поощрение Пекином челночной дипломатии премьера ВНР Виктора Орбана (этот мадьярский Киссинджер далеко не все карты раскрыл). И в этом же русле прошли внезапно запрошенные Пекином консультации с Кулебой.

Судя по всему, Китай планирует в ближайшие пару месяцев публично предложить и по возможности реализовать два важных шага. Переход от военных действий к дипломатии; переход от обмена ультиматумами к поиску компромисса. Москва вроде в эту логику встраивается. Она в принципе отказывается обсуждать печально известный ультиматум Зеленского, который попросту блокирует переговоры. Сам Зеленский формально от него не отказался, но пока прячет под одеялом двусмысленности. Известный меморандум Путина от 14 июня 2024 г. ультиматумом не является, это переговорная позиция, причём «скользящая». Ультимативной можно по контексту считать только условие внеблоковости и нейтралитета для Украины.

Видимо, глава китайской дипломатии Ван И в течение трёх часов перебирал с Кулебой варианты такой компромиссной конфигурации, которая позднее может быть публично предложена посредниками и не будет с порога категорически отвергнута Киевом. Сейчас речь вовсе не о том, насколько тот или иной компромисс «выгоден» или хотя бы приемлем для Киева. Речь о том, какой компромисс офис Зеленского рискнет предъявить обществу вместо ранее обещанной военной победы. Огласить, закрепить в переговорах, провести в жизнь и при этом уцелеть. Задача в буквальном смысле головоломная. Вердикт Ван И по итогам консультаций («ещё не время») показывает, что компромисс, который Киев способен пережить, пока не найден. Но какие-то варианты Кулеба с собой в Киев из Китая всё-таки увёз. Для домашней работы.

Китай же между тем уже смотрит в послевоенный период, пытается на перспективу оттащить Киев от односторонней привязки к Западу. Дескать, эти герои минувшей эры вас только используют, тратят, а потом безжалостно бросят, как слили Афганистан. Не будет вам ни НАТО, ни Евросоюза. Останетесь голыми на руинах. Переходите на светлую сторону истории, сближайтесь с теми, за кем будущее. С ними обретёте надёжный мир и перспективу развития, но некоторые жертвы из-за грехов прошлого для вас уже неизбежны. Какой-то такой месседж наверняка Пекином транслируется.

– Игра Китая на перехват дипломатической инициативы и на увод Украины из западного стойла понятна. Но вряд ли соблазнение Киева для Пекина самоцель. Не такой уж заманчивый объект.

– Китай использует исторический провал глобального Запада, который доминировал в мире более 500 лет. Геостратеги КНР считают, что история человечества в первые два десятилетия 21 века прошла поворотную точку, завершившую пятивековую эру доминирования на планете Запада и цивилизационного европоцентризма. Ось земной истории сдвигается к Азии, причём это естественный процесс, не связанный с чьими-то политическими интригами или локальными конфликтами. Он столь же неизбежен, как движение тектонических плит и смена этапов биосферной эволюции. Европоцентричная цивилизация с боевой платформой в виде НАТО+ не полностью, но в основном исчерпала свой созидательный потенциал. Её экспансия, диктуемая вовсе не гуманитарными целями, уперлась в стену и захлебнулась.

В 21 веке для спасения старого постколониального миропорядка (СПМ) была образована, образно говоря, новая Атлантида — глобальная атлантическая коалиция (она же – самопровозглашенная «коалиция демократий»), которая стремится под разными предлогами сохранить привилегированное положение и возможности для постколониальной эксплуатации остального мира, для коммерциализации прошлых технологических достижений и продавливания торговых преимуществ.

Их спрашивают: почему вы главные в мире, почему учите всех и командуете всеми? – Потому что мы – демократии, отвечают. Вот список членов клуба. Вот правила поведения. Вот шкала наказаний. Мы поощряем всех, кто учится у нас, кто стремится заслужить пропуск к нам и удобное место на отведённой полке. Все остальные испытают на себе разные проявления нашего недовольства.

Столкнувшись с растущим противодействием со стороны не-Запада, осознающего свою силу и свой интерес, стремящегося к самоорганизации, Атлантида применяет репрессии: обвиняет «диссидентов» в нарушении порядка, основанного на западных правилах, использует санкции, изолирует, а в отдельных случаях прибегает к переворотам, конфискации активов или карательным интервенциям. Таков обветшавший, уходящий на наших глазах в прошлое СПМ, против которого постепенно нарастает в основном мирное восстание глобального Юга и не-Запада в целом.

Китай намерен возглавить (вместе с союзниками) консолидацию не-Запада и его борьбу за новый справедливый миропорядок (НСП). Трактовка НСП, определение путей его достижения, а также пула стран-лидеров, способных возглавить и обеспечить глобальный транзит к НСП – вот чем заняты сейчас в Китае тысячи серьёзных аналитиков в академических институтах и прикладных мозговых центрах. Умеют люди использовать естественный интеллект нации (тут я вздохнул). А также умеют выжать всё из возникающей благоприятной ситуации.

– Но где и что в нынешней ситуации выглядит «благоприятно»?

– Ситуативно сейчас возникает удобный для Китая и отчасти для России переломный момент – резкое и редкое по масштабу одновременное ослабление атлантических близнецов — США и Евросоюза. К внутренним причинам их упадка (прежде всего — устойчивая деградация элит) добавился в качестве триггера видимый всем и длительно подтверждаемый геополитический провал — неспособность США и их союзников по Атлантиде рационально урегулировать два военных кризиса – украинский и ближневосточный.

Президентство Джозефа Байдена, ныне столь бесславно завершающееся, станет символом мучительных колебаний, замешанных на страхах и фобиях. Какой ты, прости господи, гегемон, если ты боишься всего прямого и определённого? Боишься не участвовать в крайне рискованном военном конфликте в Украине, в котором нет твоих жизненных интересов – сочтут слабым, перестанут уважать. Неловко ввязываешься наполовину и снова боишься. Ты в 2021 году не решился предотвратить масштабные военные действия в Украине рациональным компромиссом, хотя имел на руках всё необходимое, а сейчас бессмысленно тянешь смертоносную резину, помогая длить войну «столько, сколько потребуется». Ты боишься вмешаться в разгорающийся всё шире конфликт на Ближнем Востоке, где у тебя действительно есть жизненный интерес, а также есть опыт, наработанные связи и рычаги давления.

Война в самом взрывоопасном регионе мира всё шире, а метания гегемона всё хаотичнее. Вот такой нелицеприятный вердикт. Сможет ли Дональд Трамп, вернувшись во власть, прервать эту демонстрацию вымученной беспомощности, предсказать невозможно. Но объективный переход человечества от СПМ к НСМ даже Трамп не сможет остановить. Ибо не дано.

– Вся эта философия прекрасна как музыка, доносящаяся издалека теплым летним вечером. А делать-то что надо прямо сейчас?

– Китай явно готовит сенсацию: уже вскоре будет предложен альтернативный «саммит мира», организаторами которого вместе с Пекином и Бразилией, предположительно выступят Саудовская Аравия, Турция и возможно даже Индия. Нарендра Моди примет решение, съездив в августе в Киев. Если такой беспрецедентный формат будет явлен народам, это будет решительный прорыв к пост-западному мироустройству, в котором вопросы войны и мира, архитектуру континентальной безопасности определяют не Вашингтон и Брюссель, а новые лидеры развития. Впрочем, и старых лидеров никто не гонит. Концепция НСМ исключает деление мира на блоки и межблоковую конфронтацию. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. Скорее всего «правильный» саммит мира состоится после выборов в Америке, а избранному новому президенту США будет послано приглашение. Почему бы ему не приехать самому? Или хотя бы не прислать вице-президента?

Важно ещё и правильно выбрать место. Точно не Швейцария. Безусловно удачен уже опробованный Стамбул. Прекрасен был бы Будапешт (Орбан заслужил), но продвинуть такое пока что трудно. Я бы предложил местом судьбоносных переговоров Астану. Там уже работал переговорный формат по Сирии, продолжается трудная работа над договором о границе между Арменией и Азербайджаном. Недавно с успехом прошёл саммит ШОС+. Логично использовать «астанинский дух», явно благоприятный для дипломатии высокого уровня, в том числе конфликтной.

– Звучит заманчиво. Но как это всё повлияет на ситуацию вокруг Украины и на самой Украине? Общество в этой несчастной стране, насколько я могу судить, расслоилось. В победу по формуле Зеленского (границы 1991 года – репарации – трибунал) не верит никто, включая самого Зеленского. Действующий президент в последние месяцы уклоняется (там все теперь уклоняются) от повторения своего «безальтернативного» ультиматума, явно тяготясь токсичной привязкой к нему. Волочить его за собой невозможно, отказаться прямо сейчас – самоубийственно.

– Тут кроется примечательный парадокс. Зеленскому очень нужно, чтобы его извне вынудили скорректировать позицию от ультиматума к компромиссу. Желательно, чтобы Китай и США одновременно и публично сказали Киеву: всё, приземляемся. Тогда Зеленский сможет выйти к народу, развести руками и сказать: я бился до конца, но меня заставили эти монстры. Деваться некуда. Идём на сделку.

Конечно, реакция травмированного войной украинского общества будет болезненной и разноречивой. Есть небольшая группа воюющих радикалов (три — четыре бригады), готовых воевать пока живы. Кто из них уцелеет, после финала уйдут в схроны на Галичине или в террористические ячейки. Есть несколько радикальных политических групп, представленных в Верховной Раде. Недавно они провели демонстративную видео-перепись, устроив в зале парламента буйный митинг за запрет УПЦ — канонической и самой массовой православной церкви в Украине. Было удивительно видеть среди одиозных акционистов Юлию Тимошенко: где её в прошлом знаменитое политическое чутьё? Могла ведь вовремя чуть-чуть переболеть ковидом. Sic transit…

Большинство граждан Украины примут компромиссный финал войны с облегчением. Латентная готовность к миру через компромисс (в том числе территориальный) сложилась давно. В настоящее время войну со стороны Украины продолжает уже не государство, всё более хаотизированное. За войну как источник дохода и прикрытие для безнаказанности держится относительно небольшая корпорация бенефициаров, у которых нет будущего в грядущей мирной Украине. Этой корпорации войны приходится постоянно подкачивать, радикализировать повестку, держать на максимуме медийный градус ненависти, создавать у внешних спонсоров иллюзию своей жизнеспособности: отступаем, но медленно, увеличите помощь — ещё год продержимся. Одновременно идёт перекачка ресурсов и подготовка запасных зарубежных убежищ, (наверное, в основном в Канаде), которые потребуются корпоративщикам при любом уходе из политики. Для корпорации войны главное – вовремя уловить момент исхода. И не упустить шанс на эвакуацию.

– Чтобы не случилось что-то похожее на драму в Афганистане в августе 2021 года?

– Да, многим в Америке и на Украине полезно припомнить подробности того, как США закрывали свой 20-летний афганский проект. Ибо аналогии с уже близким финалом 10-летнего украинского проекта всё разительнее. Тем более что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании делает особый упор на уроках афганской катастрофы 2021 года. На июльский съезд республиканской партии в Висконсине, который выдвигал Трампа, были приглашены семьи 13 военнослужащих США, погибших в августе 2021 года в последний день эвакуации американского контингента из Кабула. Президент Байден тогда встречал гробы с их останками на аэродроме, сказал что-то невнятное и даже не назвал по именам, что стало для семей оскорблением. Зато теперь Дональд Трамп на своём съезде отдал честь семьям, стоявшим на сцене с портретами павших, и всех назвал по именам.

Что в этом важного кроме верной предвыборной тактики? Трамп как и мыслящая Америка впитали афганский исход как национальный символ и шоковый опыт. Нельзя влипать в авантюрные проекты по созданию клиентских национальных государств — бесконечно опекаемых, ненасытных и удивительно хрупких. Все такие проекты кончаются одинаково: бегством обанкротившихся «прогрессоров» – из Вьетнама, Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии… теперь на подходе Украина. В 2021 году особенно удручающее впечатление на вашингтонских бюрократов произвёл провал разведывательного сообщества. Напомним: в мае 2021 года прогноз ЦРУ гласил, что по завершении вывода американских войск режим в Кабуле самостоятельно продержится минимум год. В июле Нацразведка представила более тревожную информацию: после ухода можно рассчитывать разве что на полгода. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, помнится, успокаивал: у Кабула «сохраняется значительный военный потенциал», ничего не предопределено, важно, чтобы режим сохранял «политическую волю и единство». Оглушительное падение Кабула в конце августа 2021 года помнит весь мир. Демпартия США, даже если она удержит президентство после ноябрьских выборов, вряд ли рискнёт повторить нечто похожее в Украине. Если же президентом США снова станет Дональд Трамп, то призрак Кабула-2021 вынудит его, пожалуй, гнать с порога любых заезжих просителей или своих сказочников, вещающих про то, как долго ещё продержится Киев, если ему просто увеличить поставки оружия и разрешить его использовать без ограничений.

Весьма вероятно, что в 2025 году Дональд Трамп покончит с наследием бедняги Джозефа Байдена, под руководством которого Америка за четыре года прошла путь от афганской катастрофы до украинского провала. И попытается хотя бы отчасти вернуть своей стране её былое индустриально-технологическое величие. А Китай в следующем году попытается утвердиться в роли объединителя глобального Юга и одного из лидеров цивилизационного подъёма большой Евразии, свободной от блоковых конфронтаций, постколониальных амбиций и прочих отживших своё анахронизмов.

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